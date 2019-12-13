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Все про:взрыв (4419) Нацполиция (10556) Ривненщина (733)

 На Ривненщине из-за взрыва на предприятии погиб рабочий, - Нацполиция. ФОТО

В Ривненской области на предприятии произошел взрыв, в результате которого погиб 24-летний работник.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ЧП произошло на частном предприятии в поселке Мизоч. Первоочередным осмотром места происшествия следственно-оперативная группа установила, что 24-летний оператор зашел в помещение, где находились баллоны с углекислым газом. Через несколько минут произошел взрыв и возгорание. Это услышал охранник, который позвал на помощь еще одного работника. Вместе своими силами потушили огонь. Спасти жизнь 24-летнего жителя Мизоча не удалось. Медики скорой, прибывшие по вызову, констатировали его смерть.

На Ривненщине из-за взрыва на предприятии погиб рабочий, - Нацполиция 01

По данному факту следователи Здолбуновского отделения полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель человека).

В рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165183
 
 
 Топ комментарии
 
Углекислый газ не горит и тем более не взрывается.
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может попутали баллоны с кислородом+руки в масле.
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У нас був випадок, коли шліфувальну машинку приєднали не до балону зі стисненим повітрям, а до кисневого балона.
У машинці спалахнуло мастило.
Робітник отримав обпік рук до самих плечєй - загорілася одежа.
Нащастя вибуху не було.
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Рада вчера снизила штрафы за нарушение прав работнков.
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Углекислый газ не горит и тем более не взрывается.
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Про горіння - ти правий.
СО2, навпаки, пригнічує горіння.
Доречі, у відеоматеріалі по телебаченню я бачив блакитні балони.
СО2 зберігають у чорних.
Але взірватися міг будь який балон, бо в них тиск до 200 атм.
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может попутали баллоны с кислородом+руки в масле.
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На підприємствах, які наповнюють балони переплутати не могли.
Колір балона - це обов`язкове для виконання, бо це - життя людей.
Спочатку після телерепортажу я подумав, що помилилися кореспонденти.
Зараз вже не знаю, що думати.
Працюю рятівником, маю справу з кисневими балонами.
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Блакитний балон-це кисень. а позаду під стінкою праворуч обшарпані білі балони, це ацетилен, горючий газ, який ймовірно і був причиною вибуху. І посередині між двох білих - сірий балон - це інертний газ аргон. До речи балони з киснем та горючими газами в обному приміщенні зберігати забороняєтся, а тут явне порушення, могло бути набагато гірше.
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А балони з вуглекислим газом чорні, на фото і близько не видно.
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У нас був випадок, коли шліфувальну машинку приєднали не до балону зі стисненим повітрям, а до кисневого балона.
У машинці спалахнуло мастило.
Робітник отримав обпік рук до самих плечєй - загорілася одежа.
Нащастя вибуху не було.
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Безолаберність та порушення правил техніки безпеки - ось біч усіх бід на підприємствах. та і по життю.
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