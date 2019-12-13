 На Ривненщине из-за взрыва на предприятии погиб рабочий, - Нацполиция. ФОТО

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ЧП произошло на частном предприятии в поселке Мизоч. Первоочередным осмотром места происшествия следственно-оперативная группа установила, что 24-летний оператор зашел в помещение, где находились баллоны с углекислым газом. Через несколько минут произошел взрыв и возгорание. Это услышал охранник, который позвал на помощь еще одного работника. Вместе своими силами потушили огонь. Спасти жизнь 24-летнего жителя Мизоча не удалось. Медики скорой, прибывшие по вызову, констатировали его смерть.

По данному факту следователи Здолбуновского отделения полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель человека).

В рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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