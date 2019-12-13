 На Ривненщине из-за взрыва на предприятии погиб рабочий, - Нацполиция. ФОТО

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, ЧП произошло на частном предприятии в поселке Мизоч. Первоочередным осмотром места происшествия следственно-оперативная группа установила, что 24-летний оператор зашел в помещение, где находились баллоны с углекислым газом. Через несколько минут произошел взрыв и возгорание. Это услышал охранник, который позвал на помощь еще одного работника. Вместе своими силами потушили огонь. Спасти жизнь 24-летнего жителя Мизоча не удалось. Медики скорой, прибывшие по вызову, констатировали его смерть.
По данному факту следователи Здолбуновского отделения полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель человека).
В рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
СО2, навпаки, пригнічує горіння.
Доречі, у відеоматеріалі по телебаченню я бачив блакитні балони.
СО2 зберігають у чорних.
Але взірватися міг будь який балон, бо в них тиск до 200 атм.
Колір балона - це обов`язкове для виконання, бо це - життя людей.
Спочатку після телерепортажу я подумав, що помилилися кореспонденти.
Зараз вже не знаю, що думати.
Працюю рятівником, маю справу з кисневими балонами.
У машинці спалахнуло мастило.
Робітник отримав обпік рук до самих плечєй - загорілася одежа.
Нащастя вибуху не було.