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 Почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше? Они получают наибольшую выгоду, - Трамп

Президент США Дональд Трамп в четверг выразил недоумение по поводу отсутствия должной помощи Украине от европейских стран.

"Я постоянно задаю вопрос: "Почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше? Они получают наибольшую выгоду. Почему это всегда старые добрые Соединенные Штаты?" - написал Трамп в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Он также подчеркнул, что "ничего не делающие демократы никогда не упоминают об этом на липовых слушаниях".

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Почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше? Они получают наибольшую выгоду, - Трамп 01

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

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Большинство в Палате представителей - у демократов. Если импичмент будет объявлен, вопрос об отстранении президента от должности должен рассмотреть Сенат, где большинство имеют республиканцы.

Источник: https://censor.net.ua/n3165182
 
   
 Топ комментарии
 
Он скромно умалчивает что по будапештскому меморандуму именно США совместно с некоторыми другими гарантировали суверинитет, терцелостность и тд.
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а этот все торгуется, барыга...
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Он прав. Хотелось, чтобы Германия, Франция и другие европейские страны больше помогали, ввели новые санкции. Трамп еще не сказал, что и Украина должна прекратить торговать с оккупантами, должна порвать дипломатические отношения. Какие могут быть дипломатические отношения с оккупантами, которые уже влезли в Украину, грабят и убивают. Это парадокс. За границей этого не понимают и поэтому не очень помогают. А наши правители делают вид, что не замечают этого. Необходимо национализировать все, что принадлежит оккупантам (банки, всякие активы, недвижимость). Официально необходимо объявить, что Украина находится в состоянии войны с РФ и уже от этого строить всякие отношения с РФ. Любой вопрос с РФ должен решаться только после деоккупации Украины. Должен быть закон, который должен ВР обязана разработать в первоочередном порядке.
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Потому что по факту, этот мир живет по двум законам: - "кто сильный тот и прав", и - "каждый сам за себя".
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Европа --у неё мандраж, что война перебросится на их земли. Именно страх - главная движущая сила сытого Запада, которому есть что терять.Отсюда- любые действия, лишь бы избежать войны.Любой ценой: откупиться, сделать вид, что не знают, не понимают, пойти на компромиссы, - под лозунгом разговоров о защите демократии и об "крайней обеспокоенности". На переговорах"нормандской четверки" в Минске Германия и Франция пожертвовали Украиной ради экономических интересов своих государств.А если прижмет окончательно -могут в ходе очередного "Минск-3,4.."сдать не только Украину,но и Прибалтику(если Россия станет угрожать ядерным оружием - вряд ли ,что Запад пойдет на риск конфронтации ради Прибалтики). Помогают тем, кто сам борется до последнего. Ставка на собственную мобилизацию и собранность. Плюс искусство дипломатии добиться от союзников максимума возможного. Запад, скорее всего, воспользуется перемирием как поводом не делать ничего или почти ничего
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шоу вы говорите..... а на наших форумах люди об этом явлении пишут уже гдето с 2015.......
https://zn.ua/POLITICS/spasibo-frau-ribbentrop-ukraincy-blagodaryat-merkel-za-zaigryvaniya-s-putinym-148967_.html - и даже раньше..... 15 июля 2014
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....за чем вкладываться в ПОПАДОС ????? если сами украинцы не захотели вкладываться и выбрали АКТЕРА !!!! в мирное время (кравчук,кучма, ющенко ) ходили на ушах и как результат их плидной праци ВИЙНА !!! война - это плохой результат , ДОБРОБУТ --это хороший результат !!! все просто ((((( (овощ , порох это уже тоже ИХ результат !!! ) главные ВИНОВНИКИ те кто в мирный час не занимался СТРАНОЙ !!!
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Игорь Маскалевич Это Schröder -изация, Macron -изация и прочии прочие - изации всей Европы. Продажность "старушки Европы" не только с заговора в Мюнхене в 1938 году началась... Европа нам НЕ поможет ! "Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру. Под предлогом спасения шкуры в конце концов мы все друг друга поубиваем. Человеческая шкура стала флагом Европы. ФлагИ раскрашены по-разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры" - КУРЦИО МАЛАПАРТЕ , современник Оруэла… так же заглянувший в бездну человеческого.... естества. Такой же… пессимист… КУРЦИО МАЛАПАРТЕ, книга "Бал в Кремле" - события 30-х годов: репресии, голодоморы а совдеповская "элита"... как наша теперешняя… обогащалась и наслаждалась жизнью... Европа нам НЕ поможет ! А в США продолжается укрощение строптивого... Впрочем до США всегда долго доходило...а потом они долго запрягали... В Париже Путин всем показал, что он властитель от Владивостока и до Лиссабона... А в Лондоне Борис...
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какой семимесячный рыжий мудила подписывал от Украины те меморандумы, такие и гарантии. Этот хоть джавелины для ************** танков дал, санкциями ***** дрючит, а что #дор макрон целует у ***** на выполнение того меморандума и что зелемойский жабоеду по этому поводу сказал?

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Трамп задає доцільне питання "Чому Німеччина, Франція та інші європейські країни не допомагають Україні більше? Вони отримують найбільшу вигоду". А Європу Історія нічого не вчить. Історія, яка свідчить про те, що поступки перед агресором ще більше пробуджують в ньому спрагу до крові і насильства. Франція забула 1940 рік, Європа і світ забули мюнхенський сговір? Як можна йти на поп'ятну агресору, пожимати руку та цілуватись, приязно либитись людині яка порушила всі міжнародні домовленості і закони, є вбивцею людей в Україні, Сирії, Грузії ..., сприяє міжнародному тероризму. Своїми діями щодо Московії, зокрема по запуску "Північного потоку-2 Європа фактично фінансує міжнародний тероризм Кремля , сприяє його агресивним діям. Російські гроші не пахнуть, тому чого тільки не зробиш для отримання бабла сколоченого на крові, а демократія і справедливість почекають
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во пи з тит и не заикнется
весь в хйла
то что всместо Газпром газа ЕС берут США газ так это ЕС выгодно а США в убытке
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Потому что они продажные суки, а в современном мире БАРЫЖНИЧЕСТВА и МЕЩАНСТВА быть по другому и не может, ведь СЕГОДНЯ главное мерило всему - БАБЛО, а декларируемые "ценности" /свободы и справедливости/ - то лапша на уши ЛОХТОРАТА!
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Это ему Лавров подсказал в часовой беседе после саммита в Париже. Предатель...
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Это ему Лавров подсказал в часовой беседе после саммита в Париже. Предатель...
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дядька по-сути прав, но Штаты всегда примеряли на себя форму мирового полицейского..так что не говори....что не дюж....
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ну да в Будапеште подписи ЕС а не США и РФ
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А главное,пчем у скромно умалчивают о "Будапщте И ПОРШЕНКО,И Тиморшенкои Гриценкои Трампоценкои и Зеленко??? РПолра давно просить выполнить свои обязательчтва перед Украиной РАЗОРУЖИВШЕЙСЯ ОТ ТРЕТЬЕГО В МИРЕ ПО ВЕЛИЧИНЕ ЯО!!!
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Надо бы напомнить Трампу, кто был инициатором разоружения Украины и подписи представителей каких государств-гарантов стоят под будапештской напоминалкой.
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