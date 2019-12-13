 Почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше? Они получают наибольшую выгоду, - Трамп

"Я постоянно задаю вопрос: "Почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше? Они получают наибольшую выгоду. Почему это всегда старые добрые Соединенные Штаты?" - написал Трамп в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Он также подчеркнул, что "ничего не делающие демократы никогда не упоминают об этом на липовых слушаниях".

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

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Большинство в Палате представителей - у демократов. Если импичмент будет объявлен, вопрос об отстранении президента от должности должен рассмотреть Сенат, где большинство имеют республиканцы.