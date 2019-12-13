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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
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Все про:ССО (104) Шеремет (322) Антоненко Андрей (1)

 "Характеризуется положительно", - Командование ССО о подозреваемом в деле об убийстве Шеремета сержанте Антоненко

Командование Сил специальных операций ВСУ заявляет, что музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета за время прохождения службы характеризуется положительно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Командование сообщило на своей странице в сети Facebook.

"По поводу задержания сержанта Антоненко Андрея, которого подозревают в совершении преступления, Антоненко Андрей Сергеевич проходит военную службу по контракту в рядах Сил специальных операций с июля 2017 года, в командовании ССО с июня 2019 года. За время прохождения службы характеризуется положительно", - говорится в сообщении.

В ССО отметили, что готовы содействовать проведению объективного расследования и предоставлять следствию необходимую информацию с целью установления истины.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Печерский суд сегодня будет избирать меру пресечения волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета, - адвокат Добош

Характеризуется положительно, - Командование ССО о подозреваемом в деле об убийстве Шеремета сержанте Антоненко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3165179
 
 
 Топ комментарии
 
моника зеленски продолжает путь дискредетации украинских добровольцев по заказу ху-ла... ну-ну, моника, посмотрим до чего ты докэруешься падла коцаная
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А мотив то какой мощный: музыкант и ведущий детский хирург Украины решили взорвать малоизвестного в стране журналиста. 👍
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моника зеленски продолжает путь дискредетации украинских добровольцев по заказу ху-ла... ну-ну, моника, посмотрим до чего ты докэруешься падла коцаная
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да да, я так и знал, что ты это скажешь
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щодо повідомлення про підозру..

Стає все ймовірніша ВЕРСІЯ -"багатоходівочка путіна" з метою натиснути на Лукашенко(у Фсб куди більше інформації про вбивство,ніж в українських слідчих),якщо розглянути варіант замовного вбивства..

Тобто Лукашенко буде поставлено ультиматум -або він погоджується на Аншлюс Білорусі,або в Україні з"являються докази замовності Лукашенком вбивства"членами злочинного угрупування"


Жаль ,звичайно..
Виглядає на те,що "розгін" даної справи був обговорений у Парижі в усній розмові Пуйла з Зе...За певн і"ніштяки" -наприклад обмін полоненими(і то неповний) Україна "злила " Білорусь Імперії..
Хоч І Білорусь "не особливо пручається" -а рабів за духом у світі не пожаліють..ЗМІСТУ НЕМАЄ.
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Так можно и на парубия выйти,там со справками полный ажур ..
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100% 🤢🤡 Моника отрабатывает и спереди и сзади ! Убийца Сашка Белого 🎒 рюкзаков исполняет
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порохоботы на этом сайте - следователь прокурор и судья в одном флаконе!
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порохоботы советуют не судить до суда, а зедебилы уже все решили без суда
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Согласен, с июля 2017 положительно.
Однако убийство было в 2016.
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А мотив то какой мощный: музыкант и ведущий детский хирург Украины решили взорвать малоизвестного в стране журналиста. 👍
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По заказу почему бы и не взорвать?
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По заказу заказчик вибирав би професіоналів... Музикант тоді ще не був АТОшником ж...
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Профессионала быстрее вычислят. А тут, их может даже в темную использовали.
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Відомих людей (а Ріфмастер відомий і хірург теж) по камерах вичислять ще швидше... Якби обирали АТОшників, то якихось маловідомих би...
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Ну і ще питання: ви дійсно вірите, що вбивство якогось маловідомого журналіста могло б дестабілізувати ситуацію і дозволити змінити державний будуй?))))
Власне, цього ж і не відбулося...
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порохобот! "музыкант" и "детский хирург" даже "ведущий", не мостырят адскии игрушки, что бы убить человека, даже если он журналист "малоизвестный в стане"!
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Правильно не мостырят и мотива ноль и доказательства ниочем ,футболка с принтом и походка нихрена себе факты. Об этом и речь
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Зелебобики такое придумали высасоное из пальца, пытаются активную часть страны запугать.
Уже одна волонтёр в это время была в Ато, рюкзакова обвинения разваливаются на ходу.
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Тёмная ,запутанная история ,доказательства в таком деле должны быть безупречны и неопровержимы ,я подобного пока не вижу ..
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я не вірю авакову та його звинуваченням.
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А действительно по идиотски выглядит. Совершить такое *********************** и три года сидеть ждать, когда за ними придут.
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они были уверены что за ними не придут, ибо защищал их сам соевый папа
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А нафіга воно їм взагалі? Шеремет не був другом ні *****, ні Бацькє. При бажанні могли найти ще більш підходящі кандидатури.
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Ну вообще-то Шеремет как раз расследовал "схемы" в "Нефтегазе", вот чьи там уши - Бенины или Порошенка из этого дела и должны торчать.
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У дестабілізації на той час був зацікавлений лише КОЛОМОЙСЬКИЙ!
2016р, наближається націоналізаця Приватбанку, а віддавати непосильним трудом накрадене ой як не хочеться!

Тому, якщо ці волонтери з команди придворних волонтерів Коломойського то у причетність вірю, в іншому випадку - ні.
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Після вбивства писали , що Шеремет займався офшорами , дуже відомої особи . Якщо все співпадає в часі , то не виключено що розслідував саме розграбування Приватбанку. А якщо ще пригадати , що нинішній керманич країни приймав участь в виведенні грошей з України , то зацікавлені особи очевидні . Як і їх прагнення повісити злочин на АТОвців і волонтерів.
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Грищенко агнец божий - 6 судимостей за плечами, отличник боевой и политической подготовки. А Пума, жонка его, слово б...дь употребляет после каждого слова, что так же характеризует ее с наилучшей стороны.
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А план прибить Зверовой и похитить ее детей - это вообще патриотизм в высшей степени! Пожертвовать чужими детьми ради высшего блага, что может быть святей?
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Суцільна брехня, авакян робить піар, доробиться...
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Та йому й вбивство Музичко зійшло з рук.
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Про мотив говорить наверное рано, пока есть всего лишь подозреваемые - исполнители заказного убийства.
Телефонные рассуждения про необходимость "дестабилизации", как я понимаю совсем свежие 2019 (раз касались " запрессованной Федыны")
Их нельзя к делу Шеремета пристегивать.
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Более того - они вообще очень странные. Ну допустим они убили Шеремета. А потом ждут 3 года, чтобы похитить детей Зверобой? А за эти 3 года у них ума не хватило еще какой ни будь терактик замутить? Да и потом, убили Шеремета, и что? Сильно дестабилизировали ситуацию? да вообще никак.
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Вы меня наверное не совсем поняли - брифинг был вполне убедителен. Косвенных улик выше крыши - меня лишь с мотивом не убедили. Тут заказчик нужен, а исполнители банально за деньги. Не увидел я в них "идеи", а дестабилизация сейчас им даже для ухода от ответственности могла быть на руку. Не обязательно Зелю хотели свергать - Петю вернуть или тем более путена позвать.
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Якшо це вбивство на замовлення, то нестиковок ще більше: вони лишили мобілки вдома, щоб не відстежили їх пересування, але на камерах зовнішнього спостереження робили майже селфі; маючи в команді людей з медичною освітою та доступом до медикаментів, виконують замовлення з використанням вибухівки; ДНК починає руйнуватись при нормальному тиску (1 атм) коли температура досягає 120 за Цельсієм, а температура та тиск в епіцентрі вибуху значно вищі. От ці нестиковки якось ображають мій інтелект
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Вы невнимательно смотрели и слушали - ДНК сняли с неудавшегося покушения, где СВУ "отклеилось" от авто.
Перед камерами не "селфились" - старались вести себя естественно.
Думаю на суде будет все убедительно, но повторяю - главное заказчик.
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Нестиковки

1 Заказчик, маючи бабло, міг найняти і професіоналів, а не дитячого лікаря. Тому не віриться в замовне вбивство.Якби це були пасіонарії-революціонери - ще б можна було повірити, а так...

2 У той день, коли підозрювана ніби камери фоткала, вона була в АТО. Хто бреше? Заставляє засумніватися в достовірності дати відео. І якщо вона саме камери фоткала, чому ж тоді на камерах засвітилися вбивці? Логіки - нуль!

3 Друга підозрювана ще за день до вбивства була у Румунії...

4 ДНК зняли з іншого вибухового пристрою, який подібний до того, яким взірвали Шеремета. І що? В інтернеті купа інструкцій по вибухівці - це нічого не доводить.
5 Їх розмови - теж не є прямим доказом, у нас чимало людей (навіть не АТОшників) мають ще більш радикальні погляди. Приклад - Надя Савченко, яку випустили з СІЗО, хоча в неї заяви були більш небезпечними і зброя у Рубана найшлася.
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якість відео не достатня для впевненої ідентифікації особи.
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А, ну і ще - подивіться на принти на футболках Ріфмастера з фото від Авакова - там ж малюнки різні від слова ВЗАГАЛІ! Це неозброєним оком видно!
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телефонные разговоры им нужно засунуть себе в дупу если не было конкретных действий! я еще не то по телефону наговорю, так что расстрелять за это?!
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В основе обвинения будут результаты экспертиз.
1 идентичность взрывного устройства.
2 видео с камер наблюдения.
3 совпадение ДНК.
Тел разговоры - косвенные улики, дающие понимание.
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Ну і ще питання: ви дійсно вірите, що вбивство якогось маловідомого журналіста могло б дестабілізувати ситуацію і дозволити змінити державний будуй?))))Власне, цього ж і не відбулося...
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Во первых Шеремет довольно известен
В о вторых в Украине была серия резонансных преступлений
В третьих - подлецы во власти часто такими методами пользуются.
В Москве - дома
В Минске - метро.
Подлецы лайт - постановочное убийство Бабченко, для контроля прессы перед выборами.
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Усе зрозуміло, спалився кацапський троляка...
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Для суда - это отягчающее, я так понимаю.
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В военное время за такие преступления полагается одно наказание - расстрел перед строем. Мародерство и убийства своих гражданских на войне никогда не приветствовалось.
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Твоих, а не своих и без малейших доказательств так и вижу как во время войны расстреливают 6 военных за недоказанное убийство журналиста который не так давно работал на врага. Лечись.
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играй, музыкант, я буду верить...
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Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина..
А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
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https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg . . .. . .
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.ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
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И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85bac8a6cb6f1b92807d8fb854cf07bbb6a4994c9dbfcb57b54e1d92b159031b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/17c0dbaacbe542ef0e563eafd0ec9d5b29e72aaeb15a40c81216d4d39ceb6646.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/60589***********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/915e006f3de95340e88360e0418e76e0dc6152044f3f7ac79c43a4d371793b7a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d8663d8b4ff194b06fd596566125515e6a8ab9ead172df453bdf277b46841027.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/02eec44550bfcffb2fab3b4031da8cb3f67775a512e03f4cd33957314dfd5384.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2f4a5b55150bcf778995b05b4e9370e438aa3d7c9e964ffde564cf4ф
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Убийство раследовали и ФБР ....?.
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ГДЕ ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ ???!!!
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Serhiy Stepan

Що до Андрія Антоненка (Riffmaster):
Одним із "доказів" його причетності став прінт на кофті. більш детально про це можна подивитись на відео брифінгу. Ось тут є той самий фрагмент:
https://video-ua.112.ua/chomu-vysunuly-pidozru-antonenko-u-spravi-pro-vbyvstvo-sheremeta-311245.html?fbclid=*************************************************************

Я знайшов відео подій 21 листопада 2015року, з Чаплинки, де Ківа приїхав розігнати українців. Повне відео від АТР ось тут.

https://www.youtube.com/watch?v=B6Ys1MszdaY&fbclid=IwAR3s5NEDrZX2LFkst96iQT_k5lubLh2KGQt7JGFsYiMKm1UMJhRJoW1_h7g

На тому відео можна знайти хлопця в тій кофті. Таймінги видно на скріншотах.
Можна із впевненістю казати що то точно не Андрій Riffmaster.
Бо банально той хлопець не має бороди! В той час як Андрій, судячи з його дописів тих днів, носив помітну бороду, перебував у Києві, та відвідував театри.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1243002345725774&set=a.534063559952993&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1241689225857086&set=a.534063559952993&type=3
Я вже мовчу про різницю статури Андрія, та того хлопця з відео. Саме з того я і почав пошук, бо помітив що в Андрія досить вузькі плечі, та доволі розвинені трапецевидні м'язи.
А на фото з опорою, яку показали на брифінгу, зовсім іншої статури людина.
Додаю фото зі сторінки Андрія, з мережі, та скріни з відео(посилання на нього в тексті)
Хіба можна, навіть по перших двох фото, сказати що то одна людина? Вже великі сумніви.
А спираючись на все сказане вище (відео, театр та інше) хочу сказати кожному хто сумнівається в невинуватості Андрія: йдіть на х...!
А мусорам за таку лажу слід отримати своє..
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Дякую, що нагадали. Сама збиралась пошукати інформацію про цього "видатного" нью-Шерлока Холмса.
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Та там ціла купа таких "доказів", як то: слова "бери адвоката та йди" тлумачаться, як причетність до вбивства.
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Поздравляю украинцы... выбрали животенка презЕдентом? -выгребать будем долго... и не факт что разгребем. Продавайте землю, чемодан-вокзал-европа)))
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"Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине."

Kто такой Шеремет чтобы из-за него "дестабилизировалась ситуация" ???
У него армия была своя что ли, которая осталась без командира ?
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у Чикатило теж була хороша характеристика
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Обыски у главных фигурантов дела Шеремета дали нулевые результаты. Потому решили перейти на тех, кто пока в деле не фигурирует - полиция обыскала дом Евгения и Натальи Аскалевых. Шоу продолжается.(с)
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Было бы смешно, если бы спустя столько времени во время обыска нашли бы какие то доказательства...
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знайшли на столі бікфордів шнур,що ще димів.. "Характеризується позитивно", - Командування ССО про підозрюваного в справі щодо вбивства Шеремета ветерана АТО Антоненка - Цензор.НЕТ 7651
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а звідки гроші на будинки, квартири, елітні авто? в АТО заробили?
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А других способов заработка, кроме организации наёмного убийства, не существует ?
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ФИгурантка из Донбасса и папа не простой, написали на УП.
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муж владелец автозаправок и бизнесцентра.
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Чем дальше, тем интереснее. Оказывается, что в июле (23) следственная группа по требованию президента Украины Зеленского предоставила ему доступ к секретной части данных расследования в деле Шеремета. На каком основании ? УПК не предусматривает ознакомление с делом (а тем более секретной частью дел) третьих лиц.и не делает исключение ни для кого. Требование Зеленского - это явно превышение служебных полномочий и давление на следствие.(с)
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Ось випливло , що він є зацікавленою особою . Якщо Шеремет займався виведенням грошей з Привата в офшори , то все стає на свої місця - замітаються сліди крадіжки. Не виключено що новообраний там фігурував
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Созданное шоколадником ССО не вызывает доверия. Ему сразу сержанта дали или где в учебке был в России .
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Даже политики из ОПЗЖ на канеле Ньюс-Ван смеются с Авакова и не верят его сфабрикованным доказательствам. Вся страна прекрасно понимает что Аваков пытается доказать Зеленскому свою нужность. И ради этого готов слепить любое дело.
Возможно что кто-то из обвиняемых и был замаран в каких-то делишках. Наши бравые менты легко используют это пришив обвиняемых к убийству Шеремета.
Не исключаю что обвиняемых использовали в темную или МВД или СБУ для какой-то спецоперации. Может и ФСБ к этому приложили руку. А может и сделали это совместно с СБУ(каждый при этом преследовал свои цели).
Реального Заказчика Аваков указать не сможет с доказательствами (если только не выбьет ложное признание). Понятно что Аваков скажет что теракт устроили ФСБ, но доказательств нет. На этом дело и спустят в унитаз...
Интересно Зеленский настолько наивный чтобы поверить в это сфабрикованное дело? Скорее всего не верит, но сделает вид что поверил ибо Зе выгодно чтобы общественная поддержка АТОшников в Украине снизилась. И Авакову выгодно, чтобы попиариться как "эффективный менеджер" МВД.
Короче мерзкое и грязное политическое дело.
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Ага, вам сцы в глаза, а вы все равно это божья роса.
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З часів мальдівського недоноска йде цілеспрямована дискредитація добровільного руху! Зараз рюкзачний барига, з метою збереження насидженого місця, "зліпив" справу в відношенні волонтерів та добровольців! Зелений полудурок повівся на цю дурість і за це пожалкує!
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Характеризуется положительно...

Ну и что? Или в характеристике может быть написано - убийца? Многие серийные убийцы так вообще прилежные семьянины и грамоты имеют. С каких пор характеристика что-то доказывает?
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Они обязаны дать характеристику, просто потому что он там служил.
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Надо быть очень узколобым, чтобы не заметить, что с 2016 года волонтерство превратилось в откровенный заработок и хайп. Я не вижу, чтобы действительно помогали тем кто сейчас этого действительно заслуживает, тем кто потерял на войне здоровье, имущество. Но при этом волонтеры в основной своей массе так не хило разжились на машины, квартиры и прочие прелести.
Не хотелось так писать, но защитнички подозреваемых уже допекли.
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почему не судят уродов сепарских за убийство патриота украинца?
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Инна Грищенко - занималась активной деятельностью, связанной с помощью военным подразделениям. За время АТО приобрела две квартиры и автомобиль. Владислав Грищенко - ранее был шесть раз судим за вымогательство, мошенничество и грабежи. Находясь в СИЗО, рассказывал сокамернику, что «любую бомбу можно сделать за 15 минут».
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И откуда "дровишки"?
Или авакян тебе слил?
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Все просто друзья, заказчик этого убийства Аваков, совершено для дестабилизации обстановки, когда у власти был Порошенко, цель привести к власти Зеленского и скинуть все на добровольцев!
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У Аваков надеется выкупить у ЗЕ свое место под солнцем при новой власти или получить неприкосновенность за свои грязные делишки.
У Зе есть небольшое временное окно возможности снять Авакова и возбудить против него кучу уголовных дел. Окружение ЗЕ прекрасно знают кто такой Аваков. Он для Зе и для его окружения крайне опасен. Пока ЗЕ и Рябошапка его не трогают, но думаю что не пройдет и полгода как Авакова снимут. Потом пойдут суды...(правда они ничем не закончатся увы).
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А вообще никого кроме меня не смущает, что у мужика на ночной съемке даже под курткой четко видны большие "женоподобные" обвисшие титьки, какие бывают у полных обрюзгших мужчин? А подозреваемый в плечах гораздо уже и грудь у него подтянута. Разве не видно, что это две совершенно разные фигуры?
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вам пояснили ж..
відомий англійсткий експерт походки..
а не фігури
за фігурою і бородою це,ж звичайно
"Характеризується позитивно", - Командування ССО про підозрюваного в справі щодо вбивства Шеремета ветерана АТО Антоненка - Цензор.НЕТ 7245
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Заказчиков нет и не будет. Убийство Шеремета организовал рок-музыкант Антоненко ради «величия арийской расы» Декабрь 13, 2019Без рубрикиКомментарии

Каким образом он мог привлечь внимание этим убийством к «величию арийской расы»? Если даже он анонимно никаких заявлений сразу после этого не сделал?
Адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета волонтера и детского хирурга Юлии Кузьменко Влад Добош обнародовал текст подозрения его подзащитной.
Об этом передает сегодня издание «Страна».
В самом тексте подозрения, в качестве описания мотива, сказано, что Андрей Антоненко (рок-музыкант группы Riffmaster, воевавший на Донбассе - Ред.) «увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности» решил создать организованную группу для убийства журналиста Павла Шеремета. «Осуществляя свой преступный замысел» Антонекко привлек Юлию Кузьменко и Яну Дугарь (волонтеры - Ред.), которые имели «аналогичиные с ним взгляды и намерения».
"Характеризується позитивно", - Командування ССО про підозрюваного в справі щодо вбивства Шеремета ветерана АТО Антоненка - Цензор.НЕТ 6362"Характеризується позитивно", - Командування ССО про підозрюваного в справі щодо вбивства Шеремета ветерана АТО Антоненка - Цензор.НЕТ 6362"Характеризується позитивно", - Командування ССО про підозрюваного в справі щодо вбивства Шеремета ветерана АТО Антоненка - Цензор.НЕТ 6362"Характеризується позитивно", - Командування ССО про підозрюваного в справі щодо вбивства Шеремета ветерана АТО Антоненка - Цензор.НЕТ 6362
Скриншоты: Facebook
Исходя из мотивов, изложенных в подозрении, подтвердились предложения, что, по версии следствия, никаких заказчиков у этого преступления нет.
Адвокат Юлии Кузьменко Влад Добош выложил пидозру. Как и предполагало издание, исходя из версии следствия, нет никаких заказчиков.
Сам Антоненко (тот самый рок-музыкант) «увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя идеи величия арийской расы» и запланировал это убийство ради «привлечения внимания к определённым политическим убеждениям, стремясь сделать свои взгляды обьектом внимания общественности».
Вот кто-то может поверить в то, что ради этого нужно было взрывать Шеремета?
Каким образом он мог привлечь внимание этим убийством к «величию арийской расы»?
Если даже он анонимно никаких заявлений сразу после этого не сделал?
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Если действительно эти люди взорвали Шеремета, то у них точно был другой мотив. Скорее всего, они взяли заказ и выполнили его за деньги. И тогда это подозрение и мотив там изложенный выглядит совсем в другом свете.
А именно - как попытка увести следствие от реальных заказчиков убийства, остановив следствие на поимке Антоненко и прочих исполнителей.
Мол, они и сами это все задумали.
То есть речь идёт о сознательной фальсификации дела с целью оставить заказчиков безнаказанными, пишет телеграм-канал «Страны».
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В общем, похоже, что Аваков намутил с убийством Шеремета еще покруче, чем Луценко с бомбежкой Нади Савченко из минометов по куполу Верховной Рады…
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До речі, посилаючись на англійського експерта, поліцай казав що той точно встановив осіб. Цікаво, яке формулювання було на справді у того англійського експерта, невже, як Ванга він точно вказав не тільки ПІБ, а й де сховані детонатори?
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