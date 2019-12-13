 "Характеризуется положительно", - Командование ССО о подозреваемом в деле об убийстве Шеремета сержанте Антоненко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Командование сообщило на своей странице в сети Facebook.
"По поводу задержания сержанта Антоненко Андрея, которого подозревают в совершении преступления, Антоненко Андрей Сергеевич проходит военную службу по контракту в рядах Сил специальных операций с июля 2017 года, в командовании ССО с июня 2019 года. За время прохождения службы характеризуется положительно", - говорится в сообщении.
В ССО отметили, что готовы содействовать проведению объективного расследования и предоставлять следствию необходимую информацию с целью установления истины.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.
Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Стає все ймовірніша ВЕРСІЯ -"багатоходівочка путіна" з метою натиснути на Лукашенко(у Фсб куди більше інформації про вбивство,ніж в українських слідчих),якщо розглянути варіант замовного вбивства..
Тобто Лукашенко буде поставлено ультиматум -або він погоджується на Аншлюс Білорусі,або в Україні з"являються докази замовності Лукашенком вбивства"членами злочинного угрупування"
Жаль ,звичайно..
Виглядає на те,що "розгін" даної справи був обговорений у Парижі в усній розмові Пуйла з Зе...За певн і"ніштяки" -наприклад обмін полоненими(і то неповний) Україна "злила " Білорусь Імперії..
Хоч І Білорусь "не особливо пручається" -а рабів за духом у світі не пожаліють..ЗМІСТУ НЕМАЄ.
Однако убийство было в 2016.
Власне, цього ж і не відбулося...
Уже одна волонтёр в это время была в Ато, рюкзакова обвинения разваливаются на ходу.
2016р, наближається націоналізаця Приватбанку, а віддавати непосильним трудом накрадене ой як не хочеться!
Тому, якщо ці волонтери з команди придворних волонтерів Коломойського то у причетність вірю, в іншому випадку - ні.
Телефонные рассуждения про необходимость "дестабилизации", как я понимаю совсем свежие 2019 (раз касались " запрессованной Федыны")
Их нельзя к делу Шеремета пристегивать.
Перед камерами не "селфились" - старались вести себя естественно.
Думаю на суде будет все убедительно, но повторяю - главное заказчик.
1 Заказчик, маючи бабло, міг найняти і професіоналів, а не дитячого лікаря. Тому не віриться в замовне вбивство.Якби це були пасіонарії-революціонери - ще б можна було повірити, а так...
2 У той день, коли підозрювана ніби камери фоткала, вона була в АТО. Хто бреше? Заставляє засумніватися в достовірності дати відео. І якщо вона саме камери фоткала, чому ж тоді на камерах засвітилися вбивці? Логіки - нуль!
3 Друга підозрювана ще за день до вбивства була у Румунії...
4 ДНК зняли з іншого вибухового пристрою, який подібний до того, яким взірвали Шеремета. І що? В інтернеті купа інструкцій по вибухівці - це нічого не доводить.
5 Їх розмови - теж не є прямим доказом, у нас чимало людей (навіть не АТОшників) мають ще більш радикальні погляди. Приклад - Надя Савченко, яку випустили з СІЗО, хоча в неї заяви були більш небезпечними і зброя у Рубана найшлася.
1 идентичность взрывного устройства.
2 видео с камер наблюдения.
3 совпадение ДНК.
Тел разговоры - косвенные улики, дающие понимание.
В о вторых в Украине была серия резонансных преступлений
В третьих - подлецы во власти часто такими методами пользуются.
В Москве - дома
В Минске - метро.
Подлецы лайт - постановочное убийство Бабченко, для контроля прессы перед выборами.
А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
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.ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
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И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85bac8a6cb6f1b92807d8fb854cf07bbb6a4994c9dbfcb57b54e1d92b159031b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/17c0dbaacbe542ef0e563eafd0ec9d5b29e72aaeb15a40c81216d4d39ceb6646.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/60589***********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/915e006f3de95340e88360e0418e76e0dc6152044f3f7ac79c43a4d371793b7a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d8663d8b4ff194b06fd596566125515e6a8ab9ead172df453bdf277b46841027.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/02eec44550bfcffb2fab3b4031da8cb3f67775a512e03f4cd33957314dfd5384.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2f4a5b55150bcf778995b05b4e9370e438aa3d7c9e964ffde564cf4ф
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ГДЕ ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ ???!!!
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Що до Андрія Антоненка (Riffmaster):
Одним із "доказів" його причетності став прінт на кофті. більш детально про це можна подивитись на відео брифінгу. Ось тут є той самий фрагмент:
https://video-ua.112.ua/chomu-vysunuly-pidozru-antonenko-u-spravi-pro-vbyvstvo-sheremeta-311245.html?fbclid=*************************************************************
Я знайшов відео подій 21 листопада 2015року, з Чаплинки, де Ківа приїхав розігнати українців. Повне відео від АТР ось тут.
https://www.youtube.com/watch?v=B6Ys1MszdaY&fbclid=IwAR3s5NEDrZX2LFkst96iQT_k5lubLh2KGQt7JGFsYiMKm1UMJhRJoW1_h7g
На тому відео можна знайти хлопця в тій кофті. Таймінги видно на скріншотах.
Можна із впевненістю казати що то точно не Андрій Riffmaster.
Бо банально той хлопець не має бороди! В той час як Андрій, судячи з його дописів тих днів, носив помітну бороду, перебував у Києві, та відвідував театри.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1243002345725774&set=a.534063559952993&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1241689225857086&set=a.534063559952993&type=3
Я вже мовчу про різницю статури Андрія, та того хлопця з відео. Саме з того я і почав пошук, бо помітив що в Андрія досить вузькі плечі, та доволі розвинені трапецевидні м'язи.
А на фото з опорою, яку показали на брифінгу, зовсім іншої статури людина.
Додаю фото зі сторінки Андрія, з мережі, та скріни з відео(посилання на нього в тексті)
Хіба можна, навіть по перших двох фото, сказати що то одна людина? Вже великі сумніви.
А спираючись на все сказане вище (відео, театр та інше) хочу сказати кожному хто сумнівається в невинуватості Андрія: йдіть на х...!
А мусорам за таку лажу слід отримати своє..
Kто такой Шеремет чтобы из-за него "дестабилизировалась ситуация" ???
У него армия была своя что ли, которая осталась без командира ?
Возможно что кто-то из обвиняемых и был замаран в каких-то делишках. Наши бравые менты легко используют это пришив обвиняемых к убийству Шеремета.
Не исключаю что обвиняемых использовали в темную или МВД или СБУ для какой-то спецоперации. Может и ФСБ к этому приложили руку. А может и сделали это совместно с СБУ(каждый при этом преследовал свои цели).
Реального Заказчика Аваков указать не сможет с доказательствами (если только не выбьет ложное признание). Понятно что Аваков скажет что теракт устроили ФСБ, но доказательств нет. На этом дело и спустят в унитаз...
Интересно Зеленский настолько наивный чтобы поверить в это сфабрикованное дело? Скорее всего не верит, но сделает вид что поверил ибо Зе выгодно чтобы общественная поддержка АТОшников в Украине снизилась. И Авакову выгодно, чтобы попиариться как "эффективный менеджер" МВД.
Короче мерзкое и грязное политическое дело.
Ну и что? Или в характеристике может быть написано - убийца? Многие серийные убийцы так вообще прилежные семьянины и грамоты имеют. С каких пор характеристика что-то доказывает?
Не хотелось так писать, но защитнички подозреваемых уже допекли.
Или авакян тебе слил?
У Зе есть небольшое временное окно возможности снять Авакова и возбудить против него кучу уголовных дел. Окружение ЗЕ прекрасно знают кто такой Аваков. Он для Зе и для его окружения крайне опасен. Пока ЗЕ и Рябошапка его не трогают, но думаю что не пройдет и полгода как Авакова снимут. Потом пойдут суды...(правда они ничем не закончатся увы).
відомий англійсткий експерт походки..
а не фігури
за фігурою і бородою це,ж звичайно
Каким образом он мог привлечь внимание этим убийством к «величию арийской расы»? Если даже он анонимно никаких заявлений сразу после этого не сделал?
Адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета волонтера и детского хирурга Юлии Кузьменко Влад Добош обнародовал текст подозрения его подзащитной.
Об этом передает сегодня издание «Страна».
В самом тексте подозрения, в качестве описания мотива, сказано, что Андрей Антоненко (рок-музыкант группы Riffmaster, воевавший на Донбассе - Ред.) «увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности» решил создать организованную группу для убийства журналиста Павла Шеремета. «Осуществляя свой преступный замысел» Антонекко привлек Юлию Кузьменко и Яну Дугарь (волонтеры - Ред.), которые имели «аналогичиные с ним взгляды и намерения».
Скриншоты: Facebook
Исходя из мотивов, изложенных в подозрении, подтвердились предложения, что, по версии следствия, никаких заказчиков у этого преступления нет.
Адвокат Юлии Кузьменко Влад Добош выложил пидозру. Как и предполагало издание, исходя из версии следствия, нет никаких заказчиков.
Сам Антоненко (тот самый рок-музыкант) «увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя идеи величия арийской расы» и запланировал это убийство ради «привлечения внимания к определённым политическим убеждениям, стремясь сделать свои взгляды обьектом внимания общественности».
Вот кто-то может поверить в то, что ради этого нужно было взрывать Шеремета?
Каким образом он мог привлечь внимание этим убийством к «величию арийской расы»?
Если даже он анонимно никаких заявлений сразу после этого не сделал?
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Если действительно эти люди взорвали Шеремета, то у них точно был другой мотив. Скорее всего, они взяли заказ и выполнили его за деньги. И тогда это подозрение и мотив там изложенный выглядит совсем в другом свете.
А именно - как попытка увести следствие от реальных заказчиков убийства, остановив следствие на поимке Антоненко и прочих исполнителей.
Мол, они и сами это все задумали.
То есть речь идёт о сознательной фальсификации дела с целью оставить заказчиков безнаказанными, пишет телеграм-канал «Страны».
***
В общем, похоже, что Аваков намутил с убийством Шеремета еще покруче, чем Луценко с бомбежкой Нади Савченко из минометов по куполу Верховной Рады…