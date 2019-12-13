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Все про:Великобритания (2259) выборы (23093) Зеленский (4011) поздравление (785) Джонсон_Борис (138)

 "Готов работать вместе на благо наших народов", - Зеленский поздравил Джонсона с победой на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой на выборах.

"Искренне поздравляю Бориса Джонсона с победой! В этот ключевой период для Великобритании мы хотим благополучия нашим британским друзьям и союзникам. Готов работать вместе на благо наших народов, а также мира и процветания в Европе", - написал Зеленский в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Ранее результаты опросов, проведенных на выходах с избирательных участков показали, что правящая Консервативная партия Великобритании смогла обеспечить себе большинство в Палате общин по итогам выборов.

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Готов работать вместе на благо наших народов, - Зеленский поздравил Джонсона с победой на выборах 01

Согласно данным, обнародованным телеканалом Sky News, тори получают 368 мест, Лейбористская партия Джереми Корбина - 191 место. Шотландская национальная партия может рассчитывать на 55 мест, "Либеральные демократы" - на 13. "Зеленые" могут получить лишь одно место, остальные 22 места распределятся между другими участвовавшими в выборах партиями.

Для получения большинства консерваторам было необходимо получить как минимум 326 мест в 650-местной нижней палате британского парламента.

В четверг в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы.

Источник: https://censor.net.ua/n3165177
 
   
 Топ комментарии
 
до чого тут зрада? цього довбня ніхто не сприймає, як політика......
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На відміну від Зєлі - Боря - професійний політик з великим політичним досвідом за плесючима. І навіть не уявляю, що у них може бути схожого. І ще - Джонсон-патріот СВОЄЇ країни, а не сусідньої.
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Опытный, профессиональный, НО... до сих пор GB не выйдет из ЕС!
И , кстати, у него куча оппонентов, которые как раз его обвиняют в недостатке патриотизма.
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Консерваторы намерены немедленно ратифицировать соглашение о выходе Британии из Евросоюза, согласованное правительством Бориса Джонсона и Брюсселем, и 31 января 2020 года Британия формально покинет ЕС.
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Бачите, патріотизм - це коли на перше місце ставиш інтереси своїх громадян і своєї батьківщини. Я не думаю, що Джонсон діє в інтересах якоїсь іншої країни, чи її громадян.
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Вы разве не слышали, что народ в ГБ разделился в отношении выхода из ЕС? При этом каждая сторона называетс себя патриотами, а оппонентов врагами. Мне это что-то напоминает. Само слово *патриотизм* относительное. И членин, и Троцкий считали себя *патриотами*.
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"Патриотизм" у еврея Бланка и еврея Троцкого? Ты что белены объелся? - "Железной рукой загоним все человечество к счастью"...
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тут і так зрозуміло, про благо якого народу йдеться
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Є таке народне прислів'я : "Коваль коня кує , а жаба й собі лапу дає ".
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а вова молодец - поздравил борю на правах старшего брата
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Та да) только Боря с зебобой с лета разговаривать даже по телефону не желает... Но то таке
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та боря просто несознательный. подождем. когда старший брат вова топнет ножкой
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зато с пэдротом каждый день созванивался,да дынырийка?
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Зелина квартирка в Лондоне этому подтверждение.))
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Что то Джонс с тобой не хочет ни то что работать,а даже по телефону ответить, кретин)
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до чого тут зрада? цього довбня ніхто не сприймає, як політика......
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Ну , я и говорю, у этих Зеленский=зрада. Что не так?Мне даже лень печатать "петиков", поскольку в слову "этих" меньше букв.
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він, звичайно, далеко не ідеал..... але зовнішня політика при ньому була на значно вищому рівні.....це важко не зауважити
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Москалі те ж саме кажуть про свого. Всередені країні суцільне лайно далеко не ідеал, проте на міжнародному рівні ми огого. На це єднання думок між прихильниками сивочолого і москалями важко не зауважити.
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що кажуть москалі - тобі видніше.... мене це не цікавить.... в той час, коли всі українці, з 2014 р, чим могли підтримували армію, твій уклоніст активно скуповував нерухомість закордоном, сприяв, через офшорні рахунки кварталу, виведенню грошей з Привату..... можна продовжувати цей список на кілька сторінок
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Нема ніякого сенсу тут щось продовжувати, звертайся до прокуратури і якщо там є склад злочину нехай він отримає за це покарання. Проте, хіба це тебе цікавить? Хіба тобі не байдуже що коїться в середені країни? Тебе зовнішня політика занепокоїть, нє? А решта, ну то далеко не їдеал, ну та й пес з цим...

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бобік, ти ще тупіший від свого вождя малоросов....спілкуйся з рівними собі по інтелекту і бажано всередині стада
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завжди дивуюсь сплеску мозкової активності та кількості прихильників цього у нульових... "Готовий працювати разом на благо наших народів", - Зеленський привітав Джонсона з перемогою на виборах - Цензор.НЕТ 4576
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Пока что ты работаешь на врага и на окупантов, а не на украинцев. Где обещанные снижения налогов, тарифов, растаможки?
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pozdravil s tem sto teper Ec mense deneg vydelit dlia Ukrainy.Brexit eto mense deneg v tom cysle i Ukraine.Jelsi ranse Ec vydelil Ukraine 14 miliardov,tak teper budet 1 miliard
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Ili vobce nebudet pomoci,teper EC budet dumat a drugom kak kompensirovat dengi dlia sebia pervuju ocered.
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Чи є серед тих "народів",на благо яких Зєля готовий працювати народ України?
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