 Верховный суд Великобритании отложил решение по делу о $3 млрд взятки Путина Януковичу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

"По результатам слушания судьи сообщили, что вынесение решения откладывается на более позднюю дату. Результаты окончательной апелляции относительно заявления России о вынесении решения в порядке упрощенного производства будут объявлены после провозглашения Верховным Судом своего решения, что произойдет, вероятно, в 2020 году", - говорится в сообщении.

Россия, не желая подвергать свои действия в отношении Украины тщательному публичному рассмотрению в справедливом и беспристрастном английском суде и отклонив предложение Украины согласиться на рассмотрение всех основных вопросов международного права, существующих между двумя государствами, в Международном суде ООН, обжаловала вышеуказанное решение Апелляционного Суда в Верховном Суде. Украина решительно возражает против аргументов апелляции России и, в свою очередь, оспаривает некоторые аспекты решения Апелляционного Суда.

Слушания по окончательной апелляции в Верховном суде продолжались четыре дня, что свидетельствует о важности этого дела и его сложности с юридической точки зрения. Команда юридических советников Украины представила сильные правовые аргументы и свою позицию перед почтенной коллегией в составе пяти судей Верховного Суда.

"Судебный процесс в Англии был начат по указанию России с целью реализации более масштабной стратегии по осуществлению Россией незаконной и противоправной агрессии против Украины. Украина подтверждает свое намерение решительно противостоять этому проявлению агрессии со стороны России", - подытожили в Минфине.

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Напомним, Апелляционный суд Англии 14 сентября 2018 года объявил решение по жалобе Украины на постановление Высокого суда Лондона, по которому украинская сторона должна удовлетворить требования России и оплатить последний долг по еврооблигациям на три миллиарда долларов - так называемый "долг Януковича". Апелляционный суд согласился с аргументом Украины, что выпуск еврооблигаций был осуществлен под давлением РФ, и этот аргумент не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Тогда Минфин Украины сообщал, что решение Апелляционного суда Англии вернуть дело в отношении "долга Януковича" в суд первой инстанции даст возможность Украине представить свою защиту в полном объеме, и является выдающейся победой нашего государства.

В ноябре 2018 года стало известно, что компания The Law Debenture Trust, представляющая интересы России, подала в Верховный Суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии. Эта апелляция должна быть рассмотрена в декабре 2019 года.

Напомним, Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж).

Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности.

17 февраля 2016 года Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях.

В то же время в решении суда отмечалось, что некоторые содержащиеся в нем определения нуждаются в уточнении, есть много важных вопросов, с которыми суд должен разобраться.

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