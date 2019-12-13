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Все про:Великобритания (2259) Минфин (1300) Путин (25289) Янукович (30563)

 Верховный суд Великобритании отложил решение по делу о $3 млрд взятки Путина Януковичу

По результатам слушания судьи сообщили, что вынесение решения откладывается на более позднюю дату.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

"По результатам слушания судьи сообщили, что вынесение решения откладывается на более позднюю дату. Результаты окончательной апелляции относительно заявления России о вынесении решения в порядке упрощенного производства будут объявлены после провозглашения Верховным Судом своего решения, что произойдет, вероятно, в 2020 году", - говорится в сообщении.

Россия, не желая подвергать свои действия в отношении Украины тщательному публичному рассмотрению в справедливом и беспристрастном английском суде и отклонив предложение Украины согласиться на рассмотрение всех основных вопросов международного права, существующих между двумя государствами, в Международном суде ООН, обжаловала вышеуказанное решение Апелляционного Суда в Верховном Суде. Украина решительно возражает против аргументов апелляции России и, в свою очередь, оспаривает некоторые аспекты решения Апелляционного Суда.

Слушания по окончательной апелляции в Верховном суде продолжались четыре дня, что свидетельствует о важности этого дела и его сложности с юридической точки зрения. Команда юридических советников Украины представила сильные правовые аргументы и свою позицию перед почтенной коллегией в составе пяти судей Верховного Суда.

"Судебный процесс в Англии был начат по указанию России с целью реализации более масштабной стратегии по осуществлению Россией незаконной и противоправной агрессии против Украины. Украина подтверждает свое намерение решительно противостоять этому проявлению агрессии со стороны России", - подытожили в Минфине.

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Напомним, Апелляционный суд Англии 14 сентября 2018 года объявил решение по жалобе Украины на постановление Высокого суда Лондона, по которому украинская сторона должна удовлетворить требования России и оплатить последний долг по еврооблигациям на три миллиарда долларов - так называемый "долг Януковича". Апелляционный суд согласился с аргументом Украины, что выпуск еврооблигаций был осуществлен под давлением РФ, и этот аргумент не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Тогда Минфин Украины сообщал, что решение Апелляционного суда Англии вернуть дело в отношении "долга Януковича" в суд первой инстанции даст возможность Украине представить свою защиту в полном объеме, и является выдающейся победой нашего государства.

В ноябре 2018 года стало известно, что компания The Law Debenture Trust, представляющая интересы России, подала в Верховный Суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии. Эта апелляция должна быть рассмотрена в декабре 2019 года.

Напомним, Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж).

Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности.

17 февраля 2016 года Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях.

В то же время в решении суда отмечалось, что некоторые содержащиеся в нем определения нуждаются в уточнении, есть много важных вопросов, с которыми суд должен разобраться.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165176
 
 
 Топ комментарии
 
Если в тексте русскоязычного комментария, автор которого живёт в «Киеве» или в «Одессе», вы обнаружите знакомый набор фраз про: «барыгу», «Мальдивы», «офшоры», «торговлю на крови», «Роттердам+», «эшелоны карпатского леса, направляющиеся в Европу», «маленькие пенсии и зарплаты», «дорогой газ», «Липецкую фабрику», «янтарные шахты», «борщевой набор», «цены на цибулю выросли», «Томос на хлеб не намажешь», «кому нужен безвиз», «будете мыть европейцам задницы и выносить горшки», то можете не сомневаться, что это «лайно» приплыло с троллефермы, которая находится в Санкт-Петербурге, ул. Оптика 4, корп.3, господина Пригожина.
Вычислить «поваров Путина» можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли Пригожина приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное или птичье: «Волков», «Лосев», «Бобров» или «Соколов», «Коршунов», «Грачёв».
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору.Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более семи слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику москвитяне отвечают российскими православными матами и фотографиями «фака», но уже под женским ником, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Эти ребята обычно «шифруются». На их страничке, как правило, нет фотографии, а только человеческий силуэт или симпатичные котята. Чтобы не вызвать сомнений в их «любви» к Украине, они используют украинскую символику или американский флаг. Где находится в Южной Жемчужине Деволановский спуск, «одесситы» не знают.
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить москвитян и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
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Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·1 ч

Ну то есть и формулу Штайнмаера привез, и группу телеканала "Звезда" пригласил, и интервью "России-24" дал и Путину ручку-таки пожал. Если еще пару дней подождать, какие новые подробности вскроются, интересно. Газовый контракт подписал? Доброе утро.
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Ну і законопроєкт про скасування закону про мови подав його слуга.
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Все к тому идет что мы разменяем эти долги на долг Газпрома.
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Если будет решение суда, то деваться некуда.
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Если предлагали отсрочку платежа, почему после решения в Стокгольме, сразу не предложили взаимозачет . Не заинтересован К и Ко.
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Що значить компашка? Чому Україна повинна пробачати борги "газпрому"?
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Бо кацапу сєргєю марозу так хочеться.
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Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·1 ч

Ну то есть и формулу Штайнмаера привез, и группу телеканала "Звезда" пригласил, и интервью "России-24" дал и Путину ручку-таки пожал. Если еще пару дней подождать, какие новые подробности вскроются, интересно. Газовый контракт подписал? Доброе утро.
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Ну і законопроєкт про скасування закону про мови подав його слуга.
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Хотят посмотреть - это ещё иск одного государства к другому, или уже внутренние разборки внутри ньюсысысыре?
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Непонятно, когда не признают долг, то не просят получение отсрочки.
Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. Источник: https://censor.net.ua/n3165176
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пригадай, як Кабмін Яценюка в 2014/15-му оголосив технічний дефолт і домовився з усіма кредиторами включно з СБ та МВФ про реструктуризацію. І пригадай, як касапи стосовно цього кредиту відмовились стосовно реструктуризації.
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Ты смысл процитированного мной , описал своими словами, но не ответил почему не признавая долг, предложили отсрочку долга .

В чем смысл твоего поста ко мне ?
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и шо же получаеца - свын петя ве гроши угрохал на новое корыто?
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Акимушка , а скажи пожалуйста, почему зимой холодно , а летом - жарко?☝️☝️☝️
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а тепло ли тебе, девица. тепло ли тебе, красная? Верховний Суд Великої Британії відклав рішення у справі про $3 млрд хабаря Путіна Януковичу - Цензор.НЕТ 657
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Ответа нет, лахтинский слив засчитан☝️☝️☝️
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Старается зеленский, Ночами не спит, всё о РФ думает.
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Скажу вам как человек, немного знакомый с британской системой правосудия - шансов на победу нет абсолютно. Английское право - прецедентное, эта система формировалась сотни лет. И судьи здесь нередко ссылаются на судебные акты, которым по 100, 200 а то и 500 лет. Создавать прецедент, шо кто-то может не платить по долгам ? Тем более целое государство ? Ни один судья в Британии на такое не пойдёт. Потому как дальше, к примеру, Зеленский сможет отказаться платить по долгам МВФ, назвав их "взяткой США Порошенку".
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Ще раз: був прецендент реструктиризації.
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Реструктуризация - это право кредитора, но не его обязанность.
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Если в тексте русскоязычного комментария, автор которого живёт в «Киеве» или в «Одессе», вы обнаружите знакомый набор фраз про: «барыгу», «Мальдивы», «офшоры», «торговлю на крови», «Роттердам+», «эшелоны карпатского леса, направляющиеся в Европу», «маленькие пенсии и зарплаты», «дорогой газ», «Липецкую фабрику», «янтарные шахты», «борщевой набор», «цены на цибулю выросли», «Томос на хлеб не намажешь», «кому нужен безвиз», «будете мыть европейцам задницы и выносить горшки», то можете не сомневаться, что это «лайно» приплыло с троллефермы, которая находится в Санкт-Петербурге, ул. Оптика 4, корп.3, господина Пригожина.
Вычислить «поваров Путина» можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли Пригожина приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное или птичье: «Волков», «Лосев», «Бобров» или «Соколов», «Коршунов», «Грачёв».
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору.Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более семи слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику москвитяне отвечают российскими православными матами и фотографиями «фака», но уже под женским ником, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Эти ребята обычно «шифруются». На их страничке, как правило, нет фотографии, а только человеческий силуэт или симпатичные котята. Чтобы не вызвать сомнений в их «любви» к Украине, они используют украинскую символику или американский флаг. Где находится в Южной Жемчужине Деволановский спуск, «одесситы» не знают.
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить москвитян и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
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росія дала цей борг януковичу, янукович потім втік до росії. росія відмовляється його віддавати але хоче повернення боргу. може хай хоч януковича повернуть.
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