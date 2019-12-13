 Верховный суд Великобритании отложил решение по делу о $3 млрд взятки Путина Януковичу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
"По результатам слушания судьи сообщили, что вынесение решения откладывается на более позднюю дату. Результаты окончательной апелляции относительно заявления России о вынесении решения в порядке упрощенного производства будут объявлены после провозглашения Верховным Судом своего решения, что произойдет, вероятно, в 2020 году", - говорится в сообщении.
Россия, не желая подвергать свои действия в отношении Украины тщательному публичному рассмотрению в справедливом и беспристрастном английском суде и отклонив предложение Украины согласиться на рассмотрение всех основных вопросов международного права, существующих между двумя государствами, в Международном суде ООН, обжаловала вышеуказанное решение Апелляционного Суда в Верховном Суде. Украина решительно возражает против аргументов апелляции России и, в свою очередь, оспаривает некоторые аспекты решения Апелляционного Суда.
Слушания по окончательной апелляции в Верховном суде продолжались четыре дня, что свидетельствует о важности этого дела и его сложности с юридической точки зрения. Команда юридических советников Украины представила сильные правовые аргументы и свою позицию перед почтенной коллегией в составе пяти судей Верховного Суда.
"Судебный процесс в Англии был начат по указанию России с целью реализации более масштабной стратегии по осуществлению Россией незаконной и противоправной агрессии против Украины. Украина подтверждает свое намерение решительно противостоять этому проявлению агрессии со стороны России", - подытожили в Минфине.
Напомним, Апелляционный суд Англии 14 сентября 2018 года объявил решение по жалобе Украины на постановление Высокого суда Лондона, по которому украинская сторона должна удовлетворить требования России и оплатить последний долг по еврооблигациям на три миллиарда долларов - так называемый "долг Януковича". Апелляционный суд согласился с аргументом Украины, что выпуск еврооблигаций был осуществлен под давлением РФ, и этот аргумент не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.
Тогда Минфин Украины сообщал, что решение Апелляционного суда Англии вернуть дело в отношении "долга Януковича" в суд первой инстанции даст возможность Украине представить свою защиту в полном объеме, и является выдающейся победой нашего государства.
В ноябре 2018 года стало известно, что компания The Law Debenture Trust, представляющая интересы России, подала в Верховный Суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии. Эта апелляция должна быть рассмотрена в декабре 2019 года.
Напомним, Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж).
Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности.
17 февраля 2016 года Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях.
В то же время в решении суда отмечалось, что некоторые содержащиеся в нем определения нуждаются в уточнении, есть много важных вопросов, с которыми суд должен разобраться.
Старшина Запаса
@StarshinaZapasa
·1 ч
Ну то есть и формулу Штайнмаера привез, и группу телеканала "Звезда" пригласил, и интервью "России-24" дал и Путину ручку-таки пожал. Если еще пару дней подождать, какие новые подробности вскроются, интересно. Газовый контракт подписал? Доброе утро.
Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. Источник: https://censor.net.ua/n3165176
В чем смысл твоего поста ко мне ?
Вычислить «поваров Путина» можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли Пригожина приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное или птичье: «Волков», «Лосев», «Бобров» или «Соколов», «Коршунов», «Грачёв».
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору.Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более семи слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику москвитяне отвечают российскими православными матами и фотографиями «фака», но уже под женским ником, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Эти ребята обычно «шифруются». На их страничке, как правило, нет фотографии, а только человеческий силуэт или симпатичные котята. Чтобы не вызвать сомнений в их «любви» к Украине, они используют украинскую символику или американский флаг. Где находится в Южной Жемчужине Деволановский спуск, «одесситы» не знают.
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить москвитян и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.