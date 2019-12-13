 Печерский суд сегодня будет избирать меру пресечения волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета, - адвокат Добош

Об этом сообщил ее адвокат Влад Добош, передает Цензор.НЕТ.
"Только что позвонили из Печерского суда. Судья Вовк назначил рассмотрение ходатайства на 9.45 то есть через 25 минут. Это при том что мне еще даже не вручено ходатайство об избрании меры пресечения Юлии Кузьменко", - сообщил он.
"Ходатайство еще мне не вручено. С минуты на минуту получу, после чего 3 часа перерыва, для ознакомления с материалами ходатайства. Затем начнется судебное заседание! То есть около 13 часов", - позже сообщил адвокат.
Тільки що повідомили що суд... через 10 хвилин!!!
Володимирська 15, Печерський суд, суддя (тадам!) Вовк!
цирк продолжается
зачем это судилище???
решение уже написано портным-богданом на банковой(((
Карманное "правосудие" Коломойского правит Украиной.
Тільки що повідомили що суд... через 10 хвилин!!!
Володимирська 15, Печерський суд, суддя (тадам!) Вовк!
Шеремет и Гандзюк пали жертвами разборок между олигархическими кланами. В принципе, это мало кому интересно. Единственный вопрос: почему власти точно так же не расследуют убийства воинов ВСУ террористами "ЛНР/ДНР" и их иностранными крышевателями.
Ах, пардон, теперь это "партнёры по миру"
Спецоперація кремля, да ?
Інформаційна підтримка ?
Хіба є адекватні люди, які в це повірять ?
Ну, тоді рішення суду буде відповідне.
P.S. Недорозслідувала попередня влада, ой недорозслідувала.