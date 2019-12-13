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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
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Все про:суд (22770) Шеремет (295) Кузьменко Юлия (1)

 Печерский суд сегодня будет избирать меру пресечения волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета, - адвокат Добош

Печерский райсуд сегодня будет избирать меру пресечения доктору, волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщил ее адвокат Влад Добош, передает Цензор.НЕТ.

"Только что позвонили из Печерского суда. Судья Вовк назначил рассмотрение ходатайства на 9.45 то есть через 25 минут. Это при том что мне еще даже не вручено ходатайство об избрании меры пресечения Юлии Кузьменко", - сообщил он.

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"Ходатайство еще мне не вручено. С минуты на минуту получу, после чего 3 часа перерыва, для ознакомления с материалами ходатайства. Затем начнется судебное заседание! То есть около 13 часов", - позже сообщил адвокат.

Печерский суд сегодня будет избирать меру пресечения волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета, - адвокат Добош 01
Печерский суд сегодня будет избирать меру пресечения волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета, - адвокат Добош 02
Печерский суд сегодня будет избирать меру пресечения волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета, - адвокат Добош 03
Печерский суд сегодня будет избирать меру пресечения волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета, - адвокат Добош 04
Печерский суд сегодня будет избирать меру пресечения волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета, - адвокат Добош 05
Печерский суд сегодня будет избирать меру пресечения волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета, - адвокат Добош 06

Источник: https://censor.net.ua/n3165171
 
 
 Топ комментарии
 
Мотив известный - Зеле срочно нужно отвлечь внимание от норманского позора и предстоящей газовой капитуляции.
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Печерский райсуд Киева сегодня будет избирать меру пресечения волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета, - адвокат Добош
цирк продолжается
зачем это судилище???
решение уже написано портным-богданом на банковой(((
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Ну конечно Печерский, какой же ещё ? Печерский райсуд Киева сегодня будет избирать меру пресечения волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета, - адвокат Добош - Цензор.НЕТ 5692
Карманное "правосудие" Коломойского правит Украиной.
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Надеюсь у Авакова серьёзные доказательства. Иначе реноме полетит к чертям.
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Интересно, какой мотив был у волонтера и военного убивать Шеремета? Что-то это дело попахивает нехорошо. Состряпано на скорую руку, видимо.
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Мотив известный - Зеле срочно нужно отвлечь внимание от норманского позора и предстоящей газовой капитуляции.
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Действительно позор, разве что в ж-пу не целовал Путина. Ох и тварь такая завербованная.
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Мотив мы никогда не узнаем, ниточки ведут к таким людям, что если их тронуть, тут рухнет все. Возможно сам соевый папа в теме. Поэтому уже и впаривают какую то арийскую нацию и прочую националистическую чушь.
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Могу лишь повторить то, что сказал-соблюдаю пока что нейтралитет в этом вопросе, поскольку прекрасно помню хайп о невинно убиённом Бабченко и что потом было. Инфы много и она довольно противоречива.
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Какой мотив был стрелять пару дней из винтовки у стрелка в Киеве? Деньги и ничего личного.
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Реноме Авакова ещё может куда-то полететь? Из помойки-то?
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У Рюкзакова реноме? Его уже давно нужно уволить как высокопоставленного чиновника за не владение государственным языком. Даже тупой янукович выучил. А Рюкзаков или тупее януковича или тупо игнорирует
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Чисто мусорська тєма по суду над Андрій Антоненко.
Тільки що повідомили що суд... через 10 хвилин!!!
Володимирська 15, Печерський суд, суддя (тадам!) Вовк!
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Печерский райсуд Киева сегодня будет избирать меру пресечения волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета, - адвокат Добош
цирк продолжается
зачем это судилище???
решение уже написано портным-богданом на банковой(((
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Та посадят ее... это если бы он убивала украинцев и поддерживала россию, тогда были бы варианты. Слава зебилам.
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Не замечаете схожих черт? А точнее, ДВУХ выступающих из под одежды черт? Печерский райсуд Киева сегодня будет избирать меру пресечения волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета, - адвокат Добош - Цензор.НЕТ 5782
Печерский райсуд Киева сегодня будет избирать меру пресечения волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета, - адвокат Добош - Цензор.НЕТ 225
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А ещё у них по две руки и ноги и по двое ушей и глаз. 100% - убийца Шаурмета
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не так уж много дам с 4 и более размером, к сожалению
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Аваков уже вызвал эксперта, который точно установит личность по форме груди
Печерський райсуд Києва сьогодні обиратиме запобіжний захід волонтерці Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета, - адвокат Добош - Цензор.НЕТ 6664
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На правій фотці нема перевернутої лодки, не вона.
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Ну конечно Печерский, какой же ещё ? Печерский райсуд Киева сегодня будет избирать меру пресечения волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета, - адвокат Добош - Цензор.НЕТ 5692
Карманное "правосудие" Коломойского правит Украиной.
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Чисто мусорська тєма по суду над Андрій Антоненко.
Тільки що повідомили що суд... через 10 хвилин!!!
Володимирська 15, Печерський суд, суддя (тадам!) Вовк!
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Очень сильно торчат рога ЗАО "Беня и подельники".
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Всем ветеранам АТО/ООС и волонтёрам: приготовиться. Всё это прелюдия к Ночи Длинных Ножей.
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Как только ВАЗЕлин Бубочка Янелох приехал с Парижа где поговорил с ****** в Украине началась движуха. Ветераны АТО и волонтёры убийцы, телекАнал "Звезда" в Киеве, сериал "Слуга народа" начали показывать в **********. Может это совпадение?
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Совместный план российских и украинских олигархов. Они из-за войны потеряли десятки миллиардов $.
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Настоящий мотив будет известен только если (когда) найдут заказчика.
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еще исполнителей не нашли и не доказали, все только предположение и цирк
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Мотива нет - аваков черт. Земрази - предатели волонтеров и украинской армии.
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План по дискредитации добровольцев и волонтёров продуман неплохо. Вот, правда, с армией будет сложнее: население ей доверяет.

Шеремет и Гандзюк пали жертвами разборок между олигархическими кланами. В принципе, это мало кому интересно. Единственный вопрос: почему власти точно так же не расследуют убийства воинов ВСУ террористами "ЛНР/ДНР" и их иностранными крышевателями.
Ах, пардон, теперь это "партнёры по миру"
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Напоминает Княжичи-2, могли бы всех добровольцев и волонтеровсообрать и к этому висяку прицепить.Чего ограничились всего пятью?
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это скока времени юлек прятался у рюкзаке?
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зедебил получил домашнее задание от х..ла нужно выполнять
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А более всего, что тебе подобные идиоты "зраду" хотели сделать и убили Шеремета.
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Пещерный суд да ещё и судья Вовк! Гремучая смесь, не сулящая ничего хорошего.
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Прочитав "Повідомлення про підозру". Відверта маячня в мотивувальній частині. Яка ще там арійська раса, які ультранаціоналістичні ідеї? До чого тут Шеремет?!!!
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не слыхал про эти идеи только от поехавших из Азова но их легко постукать и пояснить что сейчас не 9 й век и они не хирдманы белохофоштя Печерський райсуд Києва сьогодні обиратиме запобіжний захід волонтерці Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета, - адвокат Добош - Цензор.НЕТ 2605 и они не из союза рузге нарота имени мишки архангела начала 20 го века
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Либо эта Юлия-гадя 2.0 либо времена витька-шапкокрада вернулись
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Времена витька вернулись. Портнов лепит "дела" на коленке.
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Чепушилы 73%-ные, что вы, латексные, понавыбирали?
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Кого надо понавыбирали. А вы еще за трехлетнего мальчика ответите
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БелоруСС, ты вообще никого не выбирал в своей жизни. О чем ты лепечешь?
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Мотив простой - свалить все это на Россию чтобы ей добавили санкций. Разве ради такой благой цели жалко "какого-то там Шеремета"? Первые озвученные версии появились сразу же - "российский след"! Не удивлюсь если ноги это всей этой операции "Ы" растут из "ставки верховного". Это кстати хорошо объясняет последующие "системные препятствия в расследовании"
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Повилазило рашиздів...
Спецоперація кремля, да ?
Інформаційна підтримка ?
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кому был известен Шеремет тут кроме Мустафы и 3х ещё человек иди отсель ватан твоё место бежать из под белостока как твой делд и потреятся в лесу и подохнуть там Печерський райсуд Києва сьогодні обиратиме запобіжний захід волонтерці Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета, - адвокат Добош - Цензор.НЕТ 5866
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Придаток россиянцев, вот тебе занятся нечем,что ты на украинском форуме гадишь? Коров уже всех от говна очистил и накормил? Смотри, а то лука осерчант и применит к тебе вышак.
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З останніх новин я зрозуміла, що зібралась група волонтерів і бійців ато і вирішила взірвати журналіста, щоб дестабілізувати ситуацію в столиці ?
Хіба є адекватні люди, які в це повірять ?
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А 73% - адекватные ? Ведь они голосовали за гоп-компанию Квартала, в надежде на "новые некоррумпированные лица".
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нет конечно. заказчики там были из высших эшелонов власти, стопроцентов. Парубий, Порошенко, Пашинский, все эти на букву П - запросто. Просто увы, кто ж их тронет. Поэтому мотивом будет арийская нация и т.д. т.п., как это уже и преподносится
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нуну рузге ариец из потомко полит офицера аги бен краснопалочника что в Беларуси оказался в 1944 ещё чёто выдай на гора Печерський райсуд Києва сьогодні обиратиме запобіжний захід волонтерці Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета, - адвокат Добош - Цензор.НЕТ 2553
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Це той суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк, який у 2012 році засудив Юрія Луценка до чотирьох років позбавлення.
Ну, тоді рішення суду буде відповідне.
P.S. Недорозслідувала попередня влада, ой недорозслідувала.
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