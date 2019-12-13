 Печерский суд сегодня будет избирать меру пресечения Кузьменко, Дугарь и Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве Шеремета (обновлено)

Об этом сообщил ее адвокат Влад Добош, передает Цензор.НЕТ.
"Только что позвонили из Печерского суда. Судья Вовк назначил рассмотрение ходатайства на 9.45 то есть через 25 минут. Это при том что мне еще даже не вручено ходатайство об избрании меры пресечения Юлии Кузьменко", - сообщил он.
"Ходатайство еще мне не вручено. С минуты на минуту получу, после чего 3 часа перерыва, для ознакомления с материалами ходатайства. Затем начнется судебное заседание! То есть около 13 часов", - позже сообщил адвокат.
"Приходите на 13:00 в Печерский суд на улице Владимирской в суд по Яне Дугарь. Мы с Оксаной Корчинской и адвокатами уже здесь, в настоящее нам еще предоставили свидание", - сообщила нардеп от ЕС Яна Зинкевич.
"Печерский суд в 11.00 начнет избирать меру пресечения ветерану АТО Андрею Антоненко", - рассказали в прокуратуре.
про порошенка там ані слова. ви читайте - корисно. телевізор руйнує ваш мозок.
Там уже есть один президент, зачем им дубель?
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЯНЄЛОХА
Вот там и заказчики.
На жаль...
Не все так просто в цьому грішному житті...
InfoResist
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Опасность брифинга, проведенного МВД по результатам расследования убийства Павла Шеремета, заключается в появлении предвзятого отношения к фигурантам дела. Такое мнение в комментарии InfoResist высказал экс-начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк.
«Считаю, что такие брифинги и пресс-конференции, доклады обществу нужно проводить только один раз, особенно касательно преступлений, которые вызвали смерть человека или людей. Это нужно делать, когда подписан обвинительный акт и он направлен в суд. Одновременно, это будет афиша, анонс судебного заседания, куда каждый желающий сможет прийти, послушать свидетелей, позицию обвиняемых, позицию прокуратуры и сделать свои выводы, а не навязывать выводы общественности однобоко», - отметил он.
По словам Вовка, ни представители общественности, ни те, кто расследуют, не могут оценить доказательства объективно, поскольку это может сделать только суд, взяв во внимание полный объем доказательств.
«Мы не являемся оценщиками доказательств. И это неправильно, это порочит юриспруденцию, уголовную юстицию и это злоупотребление, которое противоречит Конституции, а именно 62 статье, где четко написано, что никто не может быть виновным, пока не будет проведено законное расследование и это не будет установлено решением суда. Как я могу оценить доказательства, которые мне предоставляет следствие, а следствие не будет вам предоставлять доказательства невиновности. Оно является предвзятым», - утверждает экс-начальник ГСУ СБУ.
Он отметил, что у некоторых сложилось мнение, будто брифинг МВД по делу Шеремета - это пиар, чтобы показать готовность правоохранителей работать на высоком уровне.
«Может быть доказательство убийцы, когда вся Украина поверит, что эта особа совершила преступление, а в материалах дела находится куча алиби или доказательств, которые говорят про невиновность этого лица. В этом опасность этих брифингов. И я уверен, я хочу высказать сейчас не свое мнение, а мнение известного журналиста, с которыми я вчера общался в супермаркете: первое, пиар правоохранителей, чтоб показать, что они готовы работать на данном высоком уровне. Хотя я понимаю, какая работа там проведена и ведется, но это же работа, все ж знают, что наша служба и опасна, и трудна, не нужно об этом каждый день кричать», - подчеркнул Вовк.
По его мнению, многие люди подумают, что правоохранители хотят выслужиться перед новым президентом или опорочить волонтерское движение и добровольцев, которые защищали страну на Донбассе.
«Есть законодательные акты, которые запрещают обнародовать персональные данные лиц, которые только подозреваются. Поэтому зачем сейчас сделали виновными пятерых человек? Знаете, есть такой интересный факт: когда убили Шеремета, очень много говорили про движение в Москве. Вот после этого брифинга я вижу движение в Москве - Москва сейчас смеется в кулачок. Мол, это не мы называем ваших укроповцев, добровольцев убийцами. А вы сами их так назвали. Это не наша реакция, это не наша оценка ситуации. Вы сами ее так оценили. Вот посмотри мир, сами украинцы в присутствие президента назвали добробатов убийцами. Просто, немотивированно», - подытожил Вовк.
Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что уверен: правоохранители не ошиблись, устанавливая подозреваемых в убийстве.
Оказалось,что не все чистые патриоты,некоторые своим участием в войне решили,что можно и по беспределу.
tZE inform
@tZEinform
·2 ч
После длительного поиска суда, остановились на Печерском. Вообще то суд должен быть по месту основной прописки
Кроме судьи Вовка, в настоящее время подозреваемого по уголовному делу, открытому Генпрокуратурой, других идиотов-судей не нашлось, кому охота мараться об такое?
А Вовк - он свой, ему деваться некуда.
Оттого и Печерский суд.
В других судах просят больше. А зачем платить больше?!
Пусть поможет судье Вовку, проходящему подозреваемым по уголовному делу.
У Києві вранці 20 липня вибухнула машина, в якій перебував відомий журналіст Павло Шеремет. Ця трагедія просто підірвала інформаційний простір. Всі говорять про розгул злочинності в країні, але таке зухвале вбивство - рідкість навіть для України." -з повідомлень преси в липні 2016 року. В грудні 2016 року була найрезональніша подія - націоналізація Привату. Розслідування офшорів і націоналізація , саме через офшорні махінації . Пишуть що новообраний забрав матеріали розслідування , для "ознайомлення" , так як справу Шеремета засекретили і не було відомо про хід розслідування . Тепер складаєм пазли - компромат на "офшорників" де очевидно фігугує і новобраний , інакше для чого порушувати закон і забирати справу, легенький натяк (шантаж) на оприлюднання . І тут же пропозиція рішення - списати все на АТОвців і волонтерів . Мета - дискридитація і відбілювання.
Это же не коррупционеры, не насильники, не убийцы за украинский язык в Бахмуте.