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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
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 Печерский суд сегодня будет избирать меру пресечения Кузьменко, Дугарь и Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве Шеремета (обновлено)

Печерский райсуд сегодня будет избирать меру пресечения Юлии Кузьменко, Яне Дугарь и Андрею Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщил ее адвокат Влад Добош, передает Цензор.НЕТ.

"Только что позвонили из Печерского суда. Судья Вовк назначил рассмотрение ходатайства на 9.45 то есть через 25 минут. Это при том что мне еще даже не вручено ходатайство об избрании меры пресечения Юлии Кузьменко", - сообщил он.

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"Ходатайство еще мне не вручено. С минуты на минуту получу, после чего 3 часа перерыва, для ознакомления с материалами ходатайства. Затем начнется судебное заседание! То есть около 13 часов", - позже сообщил адвокат.

"Приходите на 13:00 в Печерский суд на улице Владимирской в суд по Яне Дугарь. Мы с Оксаной Корчинской и адвокатами уже здесь, в настоящее нам еще предоставили свидание", - сообщила нардеп от ЕС Яна Зинкевич.

"Печерский суд в 11.00 начнет избирать меру пресечения ветерану АТО Андрею Антоненко", - рассказали в прокуратуре.

Печерский суд сегодня будет избирать меру пресечения Кузьменко, Дугарь и Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве Шеремета 01
Печерский суд сегодня будет избирать меру пресечения Кузьменко, Дугарь и Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве Шеремета 02
Печерский суд сегодня будет избирать меру пресечения Кузьменко, Дугарь и Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве Шеремета 03
Печерский суд сегодня будет избирать меру пресечения Кузьменко, Дугарь и Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве Шеремета 04
Печерский суд сегодня будет избирать меру пресечения Кузьменко, Дугарь и Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве Шеремета 05
Печерский суд сегодня будет избирать меру пресечения Кузьменко, Дугарь и Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве Шеремета 06

Источник: https://censor.net.ua/n3165171
 
 
 Топ комментарии
 
Мотив известный - Зеле срочно нужно отвлечь внимание от норманского позора и предстоящей газовой капитуляции.
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Как только ВАЗЕлин Бубочка Янелох приехал с Парижа где поговорил с Хуйлом в Украине началась движуха. Ветераны АТО и волонтёры убийцы, телекАнал "Звезда" в Киеве, сериал "Слуга народа" начали показывать в Хуйлостане. Может это совпадение?
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А ещё у них по две руки и ноги и по двое ушей и глаз. 100% - убийца Шаурмета
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пожизненное этим отморозкам и хорошо бы их главаря свынорылого туда же
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повідомлення про підозру прочитайте (хоча звісно, воно ж українською, а в вас щелепа російськомовна), так от, там слідчий написав, що замовника немає, а "главарем" є Антоненко.
про порошенка там ані слова. ви читайте - корисно. телевізор руйнує ваш мозок.
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БанДа зеленых скоро будет на ростове
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Ростов не резиновый.
Там уже есть один президент, зачем им дубель?
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"печерский суд" это уже слово нарицательное практически матюк.... в топку.........
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Схема розслідування проста,перевірена ще на справах Савченко,Гончаренка,Ганзюк...Ось є вихідні дані,в нашому випадку відео двох постатей,що крутяться вночі біля авто Шеремета...Під них шукаються кандидати...До кандидатів впроваджують провокатора,який власне і провокує тих на розмови про Шеремета...Розмова записуються і справа зроблена...Для більшої переконливості спровокована розмова про Звіробій,що тільки,на мою думку,підкреслило фальшування...Ось і маємо "виконавців" лікарів і рокерів з атошниками,у яких ні мотиву,ні можливості зробити цей злочин не було...Скажете та ж вони виконавці,який виконавцям мотив?..В тому то й справа,що з них роблять і замовників...Коротше,набаламутили,накрутили,кінчиться то все пшиком і ганьбою,може навіть тих гучно посадять а потім тихо випустять...Найгірше,що справжніх не знайдуть,справжні як правило тікають так далеко,що не знайдеш...
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порохоботы негодуют,топят за убийц-это однозначный показатель.
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лахтинский ишак, заткни своё поганое хлебало. мразота.
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по моему свинорилому треба підготуватись. ні він, звичайно, не вбивав, але точно знав кому доручив це діло
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ты придурок дед нихто, мы в Беларуси знаем, кому Паша мешал, и что Паша не простил убийства своего лучшего друга и коллеги, оператора Завадского. Которое оччень давно было, и было старательно похоронено. И известно ли тебе, что часть фигурантов из эскадрона смерти Шеймана, которые занимались похищениями и убийствами оппозиционных политиков, смылись и осели в Украине? И Паша, вполне возможно что и раскопал то, за что его и убили. Вот к кому он ехал на встречу? Ты же это прекрасно знаешь! Почему **** аваков тут не шевелился, а сидел тихо? Потому что это уже его клоуны! Так, причём здесь свинорылый? Я же знаю, на кого ты гавно пытаешься вылить. Или это ты про себя? А зеб?
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Раджу подивитись це відео всім небайдужим до подальшої долі нашої країни людям

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЯНЄЛОХА
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КТО все эти годы стопорил расследование этого дела?????
Вот там и заказчики.
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преступники под видом добровольцев, волонтёров, медиков едут в зону ООС для того, чтобы набраться опыта ведения вооруженных нападений, изготовления и применения взрывчатых устройств, приобретения оружия, обмундирования и др.. Потом, прикрываться тем, что были в ООС и якобы защищали Украину от агрессора. Если есть доказательства преступной деятельности пусть отвечают по всей строгости Закона. Не имеет значения кто и где побывал и с какой целью. Для выявления перевёртышей хороши любые методы и действия правоохранительных органов. Не виновен-извини, виновен-в тюрьму с лишением всего, безжалостно.
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Ось що буває, коли тупі обирають тупого.
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абсолютно доречне заувження, нехай у вигляді риторичного запитання.
На жаль...
Не все так просто в цьому грішному житті...
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Генерал СБУ о брифинге по делу Шеремета: Москва сейчас смеется в кулачок

InfoResist

Печерський суд сьогодні обиратиме запобіжний захід підозрюваним у справі про вбивство Шеремета Кузьменко, Дугарь та Антоненку (оновлено) - Цензор.НЕТ 7847Читать материал на украинском

Опасность брифинга, проведенного МВД по результатам расследования убийства Павла Шеремета, заключается в появлении предвзятого отношения к фигурантам дела. Такое мнение в комментарии InfoResist высказал экс-начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк.
«Считаю, что такие брифинги и пресс-конференции, доклады обществу нужно проводить только один раз, особенно касательно преступлений, которые вызвали смерть человека или людей. Это нужно делать, когда подписан обвинительный акт и он направлен в суд. Одновременно, это будет афиша, анонс судебного заседания, куда каждый желающий сможет прийти, послушать свидетелей, позицию обвиняемых, позицию прокуратуры и сделать свои выводы, а не навязывать выводы общественности однобоко», - отметил он.
По словам Вовка, ни представители общественности, ни те, кто расследуют, не могут оценить доказательства объективно, поскольку это может сделать только суд, взяв во внимание полный объем доказательств.
«Мы не являемся оценщиками доказательств. И это неправильно, это порочит юриспруденцию, уголовную юстицию и это злоупотребление, которое противоречит Конституции, а именно 62 статье, где четко написано, что никто не может быть виновным, пока не будет проведено законное расследование и это не будет установлено решением суда. Как я могу оценить доказательства, которые мне предоставляет следствие, а следствие не будет вам предоставлять доказательства невиновности. Оно является предвзятым», - утверждает экс-начальник ГСУ СБУ.
Он отметил, что у некоторых сложилось мнение, будто брифинг МВД по делу Шеремета - это пиар, чтобы показать готовность правоохранителей работать на высоком уровне.
«Может быть доказательство убийцы, когда вся Украина поверит, что эта особа совершила преступление, а в материалах дела находится куча алиби или доказательств, которые говорят про невиновность этого лица. В этом опасность этих брифингов. И я уверен, я хочу высказать сейчас не свое мнение, а мнение известного журналиста, с которыми я вчера общался в супермаркете: первое, пиар правоохранителей, чтоб показать, что они готовы работать на данном высоком уровне. Хотя я понимаю, какая работа там проведена и ведется, но это же работа, все ж знают, что наша служба и опасна, и трудна, не нужно об этом каждый день кричать», - подчеркнул Вовк.
По его мнению, многие люди подумают, что правоохранители хотят выслужиться перед новым президентом или опорочить волонтерское движение и добровольцев, которые защищали страну на Донбассе.
«Есть законодательные акты, которые запрещают обнародовать персональные данные лиц, которые только подозреваются. Поэтому зачем сейчас сделали виновными пятерых человек? Знаете, есть такой интересный факт: когда убили Шеремета, очень много говорили про движение в Москве. Вот после этого брифинга я вижу движение в Москве - Москва сейчас смеется в кулачок. Мол, это не мы называем ваших укроповцев, добровольцев убийцами. А вы сами их так назвали. Это не наша реакция, это не наша оценка ситуации. Вы сами ее так оценили. Вот посмотри мир, сами украинцы в присутствие президента назвали добробатов убийцами. Просто, немотивированно», - подытожил Вовк.
Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что уверен: правоохранители не ошиблись, устанавливая подозреваемых в убийстве.
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на передовій патріотів знищує кацапська армія а в тилу їм допомагають ЗЕлені гівнюки при підтримці 73% ЗЕбілів...ось до чого дожилися,хто ще тепер хоче захищати Україну?
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"Тихий" тоже воин АТО,но это ему не помешало застрелить ребенка.
Оказалось,что не все чистые патриоты,некоторые своим участием в войне решили,что можно и по беспределу.
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не все так просто в цьому грішному житті. Кожен випадок - індивідуальний.
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І навіщо мене батьки тієї музики навчали!? Ходи тепер та й оглядайся - чи не підозрює, часом, тебе якийсь комік-параноїк в усіх смертних гріхах!!
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tZE inform

@tZEinform

·2 ч
После длительного поиска суда, остановились на Печерском. Вообще то суд должен быть по месту основной прописки
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Ну, это то понятно.
Кроме судьи Вовка, в настоящее время подозреваемого по уголовному делу, открытому Генпрокуратурой, других идиотов-судей не нашлось, кому охота мараться об такое?
А Вовк - он свой, ему деваться некуда.
Оттого и Печерский суд.
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Так это ж суд с самыми доступными расценками в Украине.
В других судах просят больше. А зачем платить больше?!
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Если они это действительно совершили, то должно ответить перед законом. Я не понимаю, как их помощь армии может быть им индульгенцией от ответа за заказное убийство. Вы народ серьезно вообще?! Я бы даже сказал, что такие люди дискредитируют патриотов и волонтеров, и любой адекватный человек должен откреститься от них моментально, а не вступаться. Другой вопрос, почему это дело тормозилось, так как я понял, эта информация уже давно есть у следствия.
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Единственно, кто дискредитирует патриотов и волонтеров, это зеленая команда слуг у власти. По крайней мере, всеми силами пытается это сделать. И надо быть либо слепым и глухим, либо с ватой вместо мозгов, чтобы этого не замечать. Может, не все обратили внимание на то, как целый полковник ВСУ Ноздрачев намедни озвучил их хотелки, на голубом глазу заявив, что украинские и российские военные и даже боевики "ДНР" и "ЛНР" способны быстро "реинтегрироваться", но этому видите ли мешают "праворадикалы" и патриоты. Как можно не видеть связи между такими заявлениями и той грязной возней, которую затеяла новая власть вокруг ветеранов и волонтеров?
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Но нельзя же автоматически оправдывать их, только потому, что иначе это на руку агрессору? Это не взаимосключающие вещи, тем более, если мы говорим о заказном убийстве. Нужно отделять мух от котлет.
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Что значит "автоматически оправдывать их"? Разве они уже признаны виновными, чтобы их "оправдывать"? Как раз наоборот. Я не увидела ни одного убедительного доказательства их причастности к этому делу. Зато хорошо просматривается заинтересованность обвинителей, которые в своем желании дискредитировать ветеранов и волонтеров так торопятся, что шьют дело белыми нитками. В любом честном суде такие дела даже к рассмотрению не приняли бы. Но наш Печерский суд назвать честным и беспристрастным даже язык не поворачивается. Так что научитесь сами отделять зеленых мух от котлет.
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А ось і зацікавлена ​​особа з'явилася. А якщо точніше, то посередник між кремлем і Зелемойським

Печерський суд сьогодні обиратиме запобіжний захід підозрюваним у справі про вбивство Шеремета Кузьменко, Дугарь та Антоненку (оновлено) - Цензор.НЕТ 9022
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Портнову надо бы и покрепче пособить Кварталу, он же юрист.
Пусть поможет судье Вовку, проходящему подозреваемым по уголовному делу.
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Не, ну если они на вована работали, то это поканало бы за мотив. А кружить такую карусель ради мифической дестабилизации, то это туфта.
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рюкзакови хочуть закритого судового розгляду?
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"Павло Шеремет останнім часом займався розслідуванням офшорного скандалу, відомий своєю жорсткою позицією щодо корупції, не був наближеним до жодного з відомих політиків
У Києві вранці 20 липня вибухнула машина, в якій перебував відомий журналіст Павло Шеремет. Ця трагедія просто підірвала інформаційний простір. Всі говорять про розгул злочинності в країні, але таке зухвале вбивство - рідкість навіть для України." -з повідомлень преси в липні 2016 року. В грудні 2016 року була найрезональніша подія - націоналізація Привату. Розслідування офшорів і націоналізація , саме через офшорні махінації . Пишуть що новообраний забрав матеріали розслідування , для "ознайомлення" , так як справу Шеремета засекретили і не було відомо про хід розслідування . Тепер складаєм пазли - компромат на "офшорників" де очевидно фігугує і новобраний , інакше для чого порушувати закон і забирати справу, легенький натяк (шантаж) на оприлюднання . І тут же пропозиція рішення - списати все на АТОвців і волонтерів . Мета - дискридитація і відбілювання.
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Ну если Печерский суд, то в сизо без залога, к гадалке не ходи.
Это же не коррупционеры, не насильники, не убийцы за украинский язык в Бахмуте.
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Divide et impera. Розділяй і владарюй. Це зараз відбувається в Україні. Це вигідно х..лу і бандоолігархії, бо поки холопи ********* їх можна спокійно грабувати, а х..ло вказує Заходу, що у нас анархія. І порохоботи і зеленофіли є корисними ідіотами х..ла і бандоолігархії. Довбуш, Гонта, Кармелюк, Махно, Бандера з Шухевичем знали що робити і хто головний ворог - зажрата і продажна "еліта", місце якої на ...
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