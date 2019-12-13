 В 2020 году армия получит крупнейший в истории Украины оборонный бюджет - 245,8 млрд, - Загороднюк. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава Минобороны Андрей Загороднюк.
"Вчера Президент В. Зеленский подписал закон о госбюджете-2020. А это значит, что мы имеем крупнейший за всю историю существования Украины оборонный бюджет", - написал он.
Также Загороднюк напомнил ключевые моменты бюджета-2020:
- на оборону и нацбезопасности выделяется 245,8 млрд грн (5,45% ВВП, это соответствует требованиям документов стратегического планирования)
- если сравнивать с 2019 годом (212,0 млрд грн), то нынешний бюджет на 16% больше (на 33,8 млрд грн)
- при этом 136,5 млрд идет на оборону, +109,3 млрд грн - на безопасность
- сугубо Минобороны получает 125,1 млрд грн.
"В руках Минобороны - серьезный финансовый инструментарий. И мы намерены его использовать максимально эффективно", - добавил глава Минобороны.
Или закупят пианино для всех родов войск?
Общая сумма выделенная в бюджете на оборону выше... а часть для министерства обороны ниже..
Побоялись это даже на рисунке указать..