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 Политика Украины, Экономика
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Все про:армия (7606) бюджет (4423) ВВП (542) госбюджет (719) Минобороны (6164) оборона (1126) Загороднюк (94) ВСУ (416)

 В 2020 году армия получит крупнейший в истории Украины оборонный бюджет - 245,8 млрд, - Загороднюк. ИНФОГРАФИКА

В 2020 году Вооруженные силы Украины будут иметь наибольший за всю историю оборонный бюджет - 245,8 млрд грн, что составляет 5,45% ВВП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава Минобороны Андрей Загороднюк.

"Вчера Президент В. Зеленский подписал закон о госбюджете-2020. А это значит, что мы имеем крупнейший за всю историю существования Украины оборонный бюджет", - написал он.

Также Загороднюк напомнил ключевые моменты бюджета-2020:

- на оборону и нацбезопасности выделяется 245,8 млрд грн (5,45% ВВП, это соответствует требованиям документов стратегического планирования)
- если сравнивать с 2019 годом (212,0 млрд грн), то нынешний бюджет на 16% больше (на 33,8 млрд грн)
- при этом 136,5 млрд идет на оборону, +109,3 млрд грн - на безопасность
- сугубо Минобороны получает 125,1 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2019 год стал беспрецедентным провалом гособоронзаказа, не потрачена половина из 4,5 млрд грн, - директор Центра исследований армии Бадрак

"В руках Минобороны - серьезный финансовый инструментарий. И мы намерены его использовать максимально эффективно", - добавил глава Минобороны.

В 2020 году армия получит крупнейший в истории Украины оборонный бюджет - 245,8 млрд, - Загороднюк 01

В 2020 году армия получит крупнейший в истории Украины оборонный бюджет - 245,8 млрд, - Загороднюк 02

Источник: https://censor.net.ua/n3165169
 
 
 Топ комментарии
 
А какой смысл если зелебобики разворуют 80 или больше % ? В 2020 году армия получит крупнейший в истории Украины оборонный бюджет - 245,8 млрд, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 6025
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Очередная зрада и траур у хохлов-поросяковцев и рагулей разных мастей
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Совет форумчанПравила форума
 
А какой смысл если зелебобики разворуют 80 или больше % ?
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Так они увеличили бюджет авакову, прокурорам и сбу, на покупку катеров и вертолетов(нафиг сейчас ненужных). Обычные зеленые мошенники, ничего нового.
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Что бюджет для армии, если эти слуги преступного олигархата уже принимают закон по амнистии тех, кто отрезал головы и вспарывал животы украинцам в 2014 году. Кому служат эти слуги и почему они спускают на народ донбасский криминалитет? Почему они решили, твари, что народу нужны убийцы ОРДЛО? Почему они решили что народу нужно примирятся с убийцами и маньяками и с агрессором? Почему сроки за убийства в Украине мизерные и их амнистируют? Что это за бандитский беспредел в Раде? Гнать этих слуг - волков в овечьей шкуре надо как шакалов из украинской власти.
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откуда цифра? ведь свинарчуков уже отодвинули от корыта!
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такого и петя не мог позволить
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Так он мог быть таким и в 2015 году? Ай, яй, яй, выходит Порошенко воровал, а убийца-Янукович оставил процветающую экономику, а ***** своей агрессией вкачивал инвестиции в экономику Украины....
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а кроме армии у нас других отраслей нет!!!???
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"Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую" (с)
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Убрали мародеров и появились деньги.
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на картинке не хватает розовенького квадратика "МОУ" для 2019 г.
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Очередная зрада и траур у хохлов-поросяковцев и рагулей разных мастей
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Пустые траты. Рашку эти копейки не остановят, а молдаване вроде не планируют нападать.
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Бюджет то есть, а новое вооружение будет?
Или закупят пианино для всех родов войск?
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Це зрадазрадська.. Це мав сказати Пєтя.. Але не встиг
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Брешет зеленый скот...
Общая сумма выделенная в бюджете на оборону выше... а часть для министерства обороны ниже..
Побоялись это даже на рисунке указать..
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Главное потратить с умом, а не с откатами
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А освоят ли правильно эти деньги наши вояки, или свиснут или растранжирят на квартиры и джипы!?
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Этот дебил даже не понимает разницу между ВСУ, СБУ , НГ. А с математикой вообще жопа. Дегенерат зелёный
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І що??? яка різниця, якщо ви цьогорічний не виконали на половину?
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Что с этого будет иметь армия, а сколько свора из ОП? Это же разные организации.
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Ну и нужно то всего ничего- подождать. Будет вам и дудка, будет и свисток. Все будет. Верь...те. И дешевый газ из раши полезет, и... Война уже стоит? Тарифы уже снижены? Коррупция побеждена? Учителя сгибаются под весом мешков с зряплатой? Ну и прочее и прочее. Зеля все сделает, правда правда. Самое главное нужную клавишу на роялине нащупать...
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