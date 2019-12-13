 В 2020 году армия получит крупнейший в истории Украины оборонный бюджет - 245,8 млрд, - Загороднюк. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава Минобороны Андрей Загороднюк.

"Вчера Президент В. Зеленский подписал закон о госбюджете-2020. А это значит, что мы имеем крупнейший за всю историю существования Украины оборонный бюджет", - написал он.

Также Загороднюк напомнил ключевые моменты бюджета-2020:

- на оборону и нацбезопасности выделяется 245,8 млрд грн (5,45% ВВП, это соответствует требованиям документов стратегического планирования)

- если сравнивать с 2019 годом (212,0 млрд грн), то нынешний бюджет на 16% больше (на 33,8 млрд грн)

- при этом 136,5 млрд идет на оборону, +109,3 млрд грн - на безопасность

- сугубо Минобороны получает 125,1 млрд грн.

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"В руках Минобороны - серьезный финансовый инструментарий. И мы намерены его использовать максимально эффективно", - добавил глава Минобороны.