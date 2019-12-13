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 Санкции против РФ должны быть не только продлены, но и усилены, - Порошенко

До тех пор, пока продолжается российская агрессия, нужно стремиться укреплять мировую коалицию в поддержку Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Уже идет шестой год безостановочной агрессии против Украины со стороны России. С первых дней моего президентства одной из ключевых задач было создание мировой коалиции для обеспечения мировой солидарности с Украиной, и эта задача была успешно выполнена", - рассказал пятый президент.

"До тех пор, пока оккупированная земля Украины, включая Донбасс и Крым, не будет освобождена от российского военного присутствия, и украинский суверенитет не будет восстановлен, я как пятый Президент, как народный депутат и как гражданин буду делать все от меня зависящее , чтобы эту коалицию сцементировать", - подчеркнул Порошенко.

Он сообщил, что решение Совета ЕС о продлении санкций против России еще на шесть месяцев является результатом этих усилий.

"Все мои последние выступления на различных форумах были направлены на то, чтобы Украина оставалась высоко в повестке дня мировой системы безопасности", - отметил Порошенко.

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Также Порошенко отметил, что выступает не просто за продолжение санкций против России, а за их усиление.

"Потому что если Российская Федерация в течение шести лет не выполняет взятые на себя обязательства, если Российская Федерация не выполняет прямые нормы международного права, если РФ не выполняет решения международных судов, то она, безусловно, заслуживает усиления санкций", - подчеркнул он.

"Речь идет не только о суде с" Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, но и о Гамбургском трибунале, который посвящен акту агрессии против украинских Вооруженных Сил в Керченском проливе и безопасности в Азовском море. И те иски, которые подавались по моей директиве и были связаны с невыполнением Россией Международной конвенции по финансированию терроризма. И по фактам преследования крымских татар на территории Крыма. Эти и другие позиции сегодня в перечне наших претензий, который будет расширяться. В конце концов благодаря нашим усилиям международная правовая ответственность России, включая Военный трибунал в Гааге, должна наступить", - убежден Порошенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165168
 
   
 Топ комментарии
 
Как же ему объяснить, шо оно уже ничто?
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И тут же дежурный хуйлобот, первым прокукарекал с петушарни
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ух, какой....не заяц - орёл!
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мух, птыца гордая ….
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И тут же дежурный ********, первым прокукарекал с петушарни
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Петебот зад пети прикрывает. Санкции против РФ должны быть не только продлены, но и усилены, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5470
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Заяц с клювом орла.
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Его в пионерии научили говорить одними лозунгами?
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С первых дней моего президентства одной из ключевых задач было создание мировой коалиции для обеспечения мировой солидарности с Украиной Источник: https://censor.net.ua/n3165168

Смотрю, неадекватность у Пети прогрессирует. Скоро заявит что весь мир он вообще создал. Картинка соответствующая в часовне собственной уже есть.
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Я теж це помітив.
Він власноруч малює собі німб над головою.
Він чьогось боїться, чекає чьогось неприємного.
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Мы тут шутим, но, по-моему, Петя реально нездоров. Он же во все это верит, что он создал коалицию, что все вокруг него сплотились, что без него никак
Это шиза какая-то.
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Как же ему объяснить, шо оно уже ничто?
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в Украине все президенты это "кто", какие бы они не были, не то что у вас на рефии.
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пэтро отдельный экземпляр
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ничем не отличается от остальных, только тем что из всех он противостоял как умел агрессору и от этого агрессору было очень плохо и хоть это радует.
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Ничто - это ты, статус президента- пожизненный. А гадить могут против Украины только такие имбецилы как ты, с )(уйлоферм☝️☝️☝️
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Зараз ЗМІ роблять ведмежу послугу порошенко.
Вони наступають на ті ж самі граблі, що і під час виборів президента.
Тоді порошенко дуже багато наговорив зайвого.
Сьогодні його пустопорожні заяви визивають відчуття його невпевненності.
Щось в нього йде не так.
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Он алиби себе готовит,. Если что,то такого "патриота" хотят посадить.
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Лахта, тебя припекает, когда Порошенко продолжает выполнять функции президента, когда в Украине их некому выполнять?
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это называется маниакально-депрессивный психоз.палата ✓6 возле окна ждёт.К стати,и тебя тоже.
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Большинству украинцев, как оказалось, не нужна борьба за независимость. Они устали от войны и готовы вернуться в стойло империи под руководством малороса. Назад в будущее, к новым раскулачиваниям, голодоморам и афганистанам.
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слова текут из пети, как пена из просроченного огнетушителя
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За что ты там выступаешь, шоколадник?За санкции?Ну расскажи как ты действовал в отношении металлургического завода в Приднестровье, принадлежащего касабам!
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Самый "приличный людя" ((c) Скрепы неизвестно чего) на Лахте, а ты и эту статью не хочешь обсуждать, а хочешь обсуждать Кипрские офшоры и неуплату налогов во время войны с паРашей? Кстати, Портнов наверно забыл про завод, так ты ему напомни, а то у него по всей зраде фиаско.
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Лахта, говнецо-то ты пытался подать, но не все его приняли за божью росу.
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Тебя им кормят регулярно, а ты ещё и добавки просишь. Ну, смачного.
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Лахта, естественно! Ведь шоколад похож на дерьмо, а вот моча в глаза зебам - на Божью росу.
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Ще один спосіб про себе нагадати - санкції, які вводить цивілізований світ проти торгівельних партнерів Порошенка...)
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бач ти .. сливоносий протверезів на пару день а несе ту саму мантру, шо і 5 років тому Санкції проти РФ мають бути не лише продовжені, але й посилені, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5083
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А вот и неправда
Все 5 лет Петя тихонечко помалкивал про усиление санкций и рассказывал какие уже хорошие санкции введены
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Мировые лидеры отказались поддерживать Порошенко. Пора арестовывать…
https://vremya.com.ua/politika/3797_mirovye-lidery-otkazalis-podderzhivat-poroshenko-pora-arestovyvat/

😁
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