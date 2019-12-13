 Санкции против РФ должны быть не только продлены, но и усилены, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Уже идет шестой год безостановочной агрессии против Украины со стороны России. С первых дней моего президентства одной из ключевых задач было создание мировой коалиции для обеспечения мировой солидарности с Украиной, и эта задача была успешно выполнена", - рассказал пятый президент.

"До тех пор, пока оккупированная земля Украины, включая Донбасс и Крым, не будет освобождена от российского военного присутствия, и украинский суверенитет не будет восстановлен, я как пятый Президент, как народный депутат и как гражданин буду делать все от меня зависящее , чтобы эту коалицию сцементировать", - подчеркнул Порошенко.

Он сообщил, что решение Совета ЕС о продлении санкций против России еще на шесть месяцев является результатом этих усилий.

"Все мои последние выступления на различных форумах были направлены на то, чтобы Украина оставалась высоко в повестке дня мировой системы безопасности", - отметил Порошенко.

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Также Порошенко отметил, что выступает не просто за продолжение санкций против России, а за их усиление.

"Потому что если Российская Федерация в течение шести лет не выполняет взятые на себя обязательства, если Российская Федерация не выполняет прямые нормы международного права, если РФ не выполняет решения международных судов, то она, безусловно, заслуживает усиления санкций", - подчеркнул он.

"Речь идет не только о суде с" Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, но и о Гамбургском трибунале, который посвящен акту агрессии против украинских Вооруженных Сил в Керченском проливе и безопасности в Азовском море. И те иски, которые подавались по моей директиве и были связаны с невыполнением Россией Международной конвенции по финансированию терроризма. И по фактам преследования крымских татар на территории Крыма. Эти и другие позиции сегодня в перечне наших претензий, который будет расширяться. В конце концов благодаря нашим усилиям международная правовая ответственность России, включая Военный трибунал в Гааге, должна наступить", - убежден Порошенко.

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