 Полиция обыскала дом волонтеров Акастеловых по делу об убийстве Шеремета. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Евгений Акастелов во время Революции Достоинства был заместителем командира Первой сотни, Наталья Горбонос-Акастелова до сих пор занимается ранеными воинами в госпиталях. В их квартиру на левом берегу Киева полиция пришла поздно ночью. Обыск продолжался до пяти утра. Изъяли флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин", - пишет издание.

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Издание связывает этот обыск с делом об убийстве журналиста Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016 года от взрыва в автомобиле.

Фото квартиры Акастеловых после обыска.

Позже сами волонтеры сообщили. что обыски связаны с делом об убийстве Шеремета.

Вместе с тем, по данным страницы Акастелова в день убийства Шеремета он размещал фото с геотегом в Ивано-Франковской области.







12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".