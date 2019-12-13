 Полиция обыскала дом волонтеров Акастеловых по делу об убийстве Шеремета. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Евгений Акастелов во время Революции Достоинства был заместителем командира Первой сотни, Наталья Горбонос-Акастелова до сих пор занимается ранеными воинами в госпиталях. В их квартиру на левом берегу Киева полиция пришла поздно ночью. Обыск продолжался до пяти утра. Изъяли флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин", - пишет издание.
Издание связывает этот обыск с делом об убийстве журналиста Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016 года от взрыва в автомобиле.
Фото квартиры Акастеловых после обыска.
Позже сами волонтеры сообщили. что обыски связаны с делом об убийстве Шеремета.
Вместе с тем, по данным страницы Акастелова в день убийства Шеремета он размещал фото с геотегом в Ивано-Франковской области.
12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.
Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
11.11.19 Лавров заявил, что все идет хорошо, но есть одна проблема - это националисты. Надо что-то с этим делать.
12.11.19 Пропагандоны тут же подхватили эту тему:
https://censor.net.ua/news/3159176/vosstavshiyi_donbass_reshili_usmirit_tankami_i_aviabombami_propagandist_kotsaba_na_telekanale_medvedchuka/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_72020803
Ну а дальше пошли уголовные дела, о которых мы все уже в курсе. Фигуранты дел почти все АТОшники. А главное, с какой скоростью все это делается, вот уж точно турбо-режим!
Не наводит ни на какие мысли?
https://lifedon.com.ua/policy/policy_ukraine/48192-ukraincam-ostavivshim-zhile-v-donecke-skoro-nekuda-budet-vozvraschatsya.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Квартиры, оставленные хозяевами, которые с началом войны выехали на территорию, подконтрольную Украине, начали массово заселять семьи российских наемников.
Шкода тільки, що цим державним мужам до СР_КИ, що в Бахмуті тиждень назад вбили українця, теж волонтера тільки за те що розмовляв мовою а не "язіком"
суддя Східного апеляційного господарського суду
(FB)
Пресконференція з приводу "розкриття вбивства Шеремета" залишила відчуття погано написаної і дурно зіграної вистави.
І мова не про те, причетні чи непричетні названі слідством особи. Без знання повних матеріалів слідства це просто привід для розумових спекуляцій і пустих суперечок. Мова про старанне ухилення організаторів пресконференції від зазначення мотиву скоєння злочину.
Також кидається в око формат самої пресконференції, в силу якого журналістам не дали змоги поставити жодного запитання, які дійсно суттєві для справи.
Так, з наявних у мережі фрагментів підозри можна зрозуміти, що злочин скоєно "прибічниками панування білої раси»" з метою "дестабілізації суспільної обстановки". Це навіть не смішно.
Спочатку на конференції нам повідомляють про корисливий мотив інших подібних злочинів, в яких підозрюється названа група осіб. Потім натяком повідомляють про махінації підозрюваних із грошами, які зібрані в якості внесків волонтерам АТО.
І що нам слід повірити, що шахраї і вбивці з меркантильних мотивів почали вибивати "заради панування білої раси"? Серйозно?
Наприкінці конференції голова Нацполіції голосом масона останнього ступеню втаємниченості повідомив про "системне перешкоджання слідству" і висловив надію, що це "перешкоджання" теж буде розслідувано межах справи Шеремета.
Враховуючи, що голова Нацполіції називає вбивство Шеремета "латентним злочином", можна зрозуміти, що цей керівник вкрай далекий від слідства і кримінології взагалі, але навіть адміністратор від поліції повинен знати, що перешкоджання слідству має свою мету і відповідних інтересантів, і що перш ніж робити такі загадкові заяви, непогано було б зареєструвати відповідне продовження і направити його до компетентного органу розслідування, оскільки в межах вбивства Шеремета такі речі не можуть розслідуватись в силу конфлікту інтересів. Тоді, може, і з мотивами вбивства буде певна ясність.
Найбільш показовою була реакція президента і генпрокурора, які висловили сподівання, що замовники вбивства також будуть встановлені і притягнені до відповідальності.
Судячи з цих побажань, президенту і генпрокурору забули доповісти про "панування білої раси" та "дестабілізацію суспільства" шляхом вбивства іноземця, прізвище якого до вбивства знала лише незначна кількість українців.
Тому, як і в багатьох інших випадках, маємо "блискуче розкрите" вбивство без мотиву і замовників.
Менты сейчас как раз и занимаются дестабилизацией............ . обстановки в стране.
Давайте всех ментов причастных к этому обыщем и арестуем .
А потом тех кто обыскивал и арестовывал этих ментов. Ведь они дестабилизировали обстановку.
И так до бесконечности. А шо? Мотив позволяет!
«Коли нацисти прийшли за комуністами,
я залишався безмовним. Я не був комуністом.
Коли вони садили соціал-демократів,
я промовчав. Я не був соціал-демократом.
Коли вони прийшли за членами профспілки,
я не протестував. Я не був членом профспілки.
Коли вони прийшли за євреями,
я не обурився. Я не був євреєм.
Коли вони прийшли за мною,
не залишилось нікого, хто б заступився за мене.»
Мартін Німеллер
K04EGAR IV
@K04EGR
·3 чО, убийц уже пятеро! Шеремет-Шоу продолжается. Читаю ленту и худею.. Вы верите авакову? Авакову, причастному к убийству Сашка Билого, Лисника, расстрелам на Майдане, рюкзакам и всей той ху.....е, которая творилась последние 5 лет в Украине? Люди, вы ***......лiсb окончательно.