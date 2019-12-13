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 Полиция обыскала дом волонтеров Акастеловых по делу об убийстве Шеремета. ВИДЕО+ФОТО

Следователи в рамках расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета обыскали квартиру супружеской пары волонтеров Евгения и Натальи Акастеловых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Евгений Акастелов во время Революции Достоинства был заместителем командира Первой сотни, Наталья Горбонос-Акастелова до сих пор занимается ранеными воинами в госпиталях. В их квартиру на левом берегу Киева полиция пришла поздно ночью. Обыск продолжался до пяти утра. Изъяли флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин", - пишет издание.

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Издание связывает этот обыск с делом об убийстве журналиста Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016 года от взрыва в автомобиле.

Полиция обыскала дом волонтеров Акастеловых по делу об убийстве Шеремета 01

Фото квартиры Акастеловых после обыска.

Позже сами волонтеры сообщили. что обыски связаны с делом об убийстве Шеремета.

Полиция обыскала дом волонтеров Акастеловых по делу об убийстве Шеремета 02

Вместе с тем, по данным страницы Акастелова в день убийства Шеремета он размещал фото с геотегом в Ивано-Франковской области.

Полиция обыскала дом волонтеров Акастеловых по делу об убийстве Шеремета 03


Полиция обыскала дом волонтеров Акастеловых по делу об убийстве Шеремета 04
Полиция обыскала дом волонтеров Акастеловых по делу об убийстве Шеремета 05

12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165167
 
 
 Топ комментарии
 
"дестабилизировать ситуацию в стране" - это бред, списаный с методичек фсб, как ее можно дестабилизировать, когда в стране и так была война и работают сотни агентов вражеской страны и на телевидении и в самой раде -целый жопоблок был..., разговоры людей о том, как просто можно дестабилизировать ситуацию в стране, если захотеть, нам преподносят, как злой умысел, это абсолютная копия статьи рашки - "за экстремизм"...
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дайте угадаю:
нашли утвержденный план-схему покушения с подписями подозреваемых, флешку с записями разговоров, которые найти сразу не удалось, ну и конечно же многочисленные селфи с взрывчаткой возле машины жертвы в отличном качестве.
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краще швидше посадити Баригу бо наробить лиха
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А какие шансы, что сценарий кремля всё-таки сработает? Интересно ваше мнение.
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Сработает на 100%-путин заплатил зелёным за это большие деньги!!!!На Порошенко завели 23 уголовных дела,80% главных гос деятелей СНБО арестовали,генерала Марченко посадили в СИЗО...и всё по надуманным поводам!!!!!И в Украине ВСЁ ТИХО!Теперь взялись за волонтёров и ветеранов!А вчера в прямом эфире действующий полковник ВСУ,заявил что пришло время подружиться солдатам ВСУс российскимси военными!((Совпадение?!Не думаю!
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Как раз о подобном сценарии писал я где-то месяц назад. Немного хронологии.
11.11.19 Лавров заявил, что все идет хорошо, но есть одна проблема - это националисты. Надо что-то с этим делать.
12.11.19 Пропагандоны тут же подхватили эту тему:
https://censor.net.ua/news/3159176/vosstavshiyi_donbass_reshili_usmirit_tankami_i_aviabombami_propagandist_kotsaba_na_telekanale_medvedchuka/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_72020803
Ну а дальше пошли уголовные дела, о которых мы все уже в курсе. Фигуранты дел почти все АТОшники. А главное, с какой скоростью все это делается, вот уж точно турбо-режим!
Не наводит ни на какие мысли?
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сраные мусора, сепаров и медведчука они не обыскивали, дубинского не обыскивали, а **** волонтеров налево направо, вот те и зебилов понавыбирали
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Почалась дескридитація добробатів, патріотів. Один із результатів почався:
https://lifedon.com.ua/policy/policy_ukraine/48192-ukraincam-ostavivshim-zhile-v-donecke-skoro-nekuda-budet-vozvraschatsya.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Квартиры, оставленные хозяевами, которые с началом войны выехали на территорию, подконтрольную Украине, начали массово заселять семьи российских наемников.
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Схоже що, в зв'язку з майбутньою реинтеграцією вирішили зачистити всіх політично неблагонадійних.
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Щось тут не те. Після зустрічі Зеленського з путіним взялись за патріотів?
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За них взялися ще у 2014-му і з того чусу потихеньку варять жабу.
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Технический анализ телефонных соединений по делу Шеремета проводился на мощностях компании "Кие...тар". Крупнейшим акционером которого является российский олигарх Михаил Фридман.
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У нас всі мобільні оператори мають фсбшне коріння.
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Может каких-то сепаратистов обыщут ради блезира? Или путлер не велел?
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так вони союзники в реінтеграції України в ОРДЛО.
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вопрос -от куда у них дом за чей счет и так далее...наворовали значит
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Зубожинец, ты из коробки от холодильника вещаешь?
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но не изза доннатных замков и воровства миллионов...волонтеров как говна а сколько псевдо..там миллионы крутятся..щенок
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Таке враження що скоро до ВСІХ хто ходив на Майдан -2014, прийде Авакян з ПреЗЕдентом і будуть шукать грязну білизну в гардиропі. І тільки по одній причині: адже в 2016 вбили Шеремета то сьогодні треба всіх українців перетрусить.
Шкода тільки, що цим державним мужам до СР_КИ, що в Бахмуті тиждень назад вбили українця, теж волонтера тільки за те що розмовляв мовою а не "язіком"
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Михайло Слободін
суддя Східного апеляційного господарського суду
(FB)
Пресконференція з приводу "розкриття вбивства Шеремета" залишила відчуття погано написаної і дурно зіграної вистави.
І мова не про те, причетні чи непричетні названі слідством особи. Без знання повних матеріалів слідства це просто привід для розумових спекуляцій і пустих суперечок. Мова про старанне ухилення організаторів пресконференції від зазначення мотиву скоєння злочину.
Також кидається в око формат самої пресконференції, в силу якого журналістам не дали змоги поставити жодного запитання, які дійсно суттєві для справи.
Так, з наявних у мережі фрагментів підозри можна зрозуміти, що злочин скоєно "прибічниками панування білої раси»" з метою "дестабілізації суспільної обстановки". Це навіть не смішно.
Спочатку на конференції нам повідомляють про корисливий мотив інших подібних злочинів, в яких підозрюється названа група осіб. Потім натяком повідомляють про махінації підозрюваних із грошами, які зібрані в якості внесків волонтерам АТО.
І що нам слід повірити, що шахраї і вбивці з меркантильних мотивів почали вибивати "заради панування білої раси"? Серйозно?
Наприкінці конференції голова Нацполіції голосом масона останнього ступеню втаємниченості повідомив про "системне перешкоджання слідству" і висловив надію, що це "перешкоджання" теж буде розслідувано межах справи Шеремета.
Враховуючи, що голова Нацполіції називає вбивство Шеремета "латентним злочином", можна зрозуміти, що цей керівник вкрай далекий від слідства і кримінології взагалі, але навіть адміністратор від поліції повинен знати, що перешкоджання слідству має свою мету і відповідних інтересантів, і що перш ніж робити такі загадкові заяви, непогано було б зареєструвати відповідне продовження і направити його до компетентного органу розслідування, оскільки в межах вбивства Шеремета такі речі не можуть розслідуватись в силу конфлікту інтересів. Тоді, може, і з мотивами вбивства буде певна ясність.
Найбільш показовою була реакція президента і генпрокурора, які висловили сподівання, що замовники вбивства також будуть встановлені і притягнені до відповідальності.
Судячи з цих побажань, президенту і генпрокурору забули доповісти про "панування білої раси" та "дестабілізацію суспільства" шляхом вбивства іноземця, прізвище якого до вбивства знала лише незначна кількість українців.
Тому, як і в багатьох інших випадках, маємо "блискуче розкрите" вбивство без мотиву і замовників.
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але жодного разу організатори таких прес-конференцій не понесли жодної відповідальності за фальсифіковані звинувачення.
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Окуенный мотив!
Менты сейчас как раз и занимаются дестабилизацией............ . обстановки в стране.
Давайте всех ментов причастных к этому обыщем и арестуем .
А потом тех кто обыскивал и арестовывал этих ментов. Ведь они дестабилизировали обстановку.
И так до бесконечности. А шо? Мотив позволяет!
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Дескредитація. Інформаційна війна. Слабкі люди-слабка держава. Слабка держава-слабкі люди.... Спецслужби свої і ворога засилають в організації (громадські, військові, політичні) своїх агентів, іноді агенти навіть створюють та очолюють такі організації, яким ставиться завдання і дається дозвіл, робіти все так як робить група в яку вони внедряються і в її інтересах і виявляти найбільш активних громадян з конкретними ідеологічними поглядамита конкретними моральними ціностями. А коли приходить час, їм (агентам) дають команду зробите те що, повністю дискредитуєте, знівелюєте цей рух. Виявить та знищить найбільш активних його діячів та зруйнує довіру до нього серед широких верств населення. І навіть самі правильні і благі наміри, думки та ідеї будуть повністю дескредитовані та знівельовані. Ось так система бореться проти змін в системі. Тому як висновок і головний мотив у всіх цих подіях, зокрема вбивства, як сакральної жертви П. Шеремета це боротьба системи проти протесних настроїв шляхом їх повторюся повної дескредитації. Ця система, мається на увазі корумпована, злочинна, яка є зараз, як в Україні так і росії. Тому ось цю війну, яка зараз йде я називаю війною між ворами злодіями українськими та кремлівськими за рабів, яка ведеться руками самих же потенційниї рабів і за блага, які в них вже вкрали і вкрадуть ще. Тому і головний фокус уваги зараз в засобах масової інформації, які належать системі, направлений не на громадянина А чи громадянку Б і , а на те до якої групи і виду діяльності належать ці люди - медсестра АТО, волонтр, учасник АТО. І навіть якщо їх не засудять за браком доказів, це те ж в наших реаліях системи, дуже ймовірно, а тим паче, якщо вони дійсно агенти чи один агент спецслужб нашої системи чи російської, який використовував інших у групі, (приклад як з агентом надя савченко), вони свою чорну справу зробили - дискредитували певну ціль, певну мету, певну ідею, певних людей. Система зберігає себе і вплив на своїх рабів. А по скільки йде війна між двома злочинними системами, які захопили державні інститути, то скоро вони домовляться шляхом обєднання і інтеграції однієї в іншу. Тут уточнювати я думаю не потрібно, інтеграція та поглинання якою яку.
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Треба включати мізки і діяти згуртовано вже. Бо оглянешся - а усе, немає нічого за що боролись.

«Коли нацисти прийшли за комуністами,
я залишався безмовним. Я не був комуністом.

Коли вони садили соціал-демократів,
я промовчав. Я не був соціал-демократом.

Коли вони прийшли за членами профспілки,
я не протестував. Я не був членом профспілки.

Коли вони прийшли за євреями,
я не обурився. Я не був євреєм.

Коли вони прийшли за мною,
не залишилось нікого, хто б заступився за мене.»

Мартін Німеллер
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Супер!Це так і є!Ця зелемойська шобла,вже перейшла тихенько червоні лінії,тільки Пісюніст чогось думає,що йому все позволено.Не довго воно продержиться,куди ж буде бігти карлик,Зе-Х....ло?
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Коли почув, що із зеленою соплею роїхали сбу і мвд не одразу зрозуиів , а на хера? Ну , Пристайко - зрозуміло, а ці гаврики для чого? Зпраз трохи "розвиднюється" : кацапи узгоджували разом нашою жлоботою, як злити данбац і не сильно зашкваритись. ***...ді
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Зелемойські підстилки!Воно дурне,тупе і совкове,і ці "совкові менти " роблять по "совецкі",.Повісить скоріше на кого угодно,тільки б понтонуться перед Лохторатом.
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Зато Надюха Савченко на свободе... Здобули... Поліція обшукала будинок волонтерів Акастьолових у справі про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 8012
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Вєчно лєгітімний, той не стіснявся і ставив на силові відомства касабів. Жид, хоч дурний та хитрий, вирішив домовитись із касабами прямо під час зустрічі у Парижі, а коли приїхали, почали діяти згідно узгодженому плану, тварі...
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Это вам, парни, декабрьский путч для которого нужен был Аваков.
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преступники под видом добровольцев, волонтёров, медиков едут в зону ООС для того, чтобы набраться опыта ведения вооруженных нападений, изготовления и применения взрывчатых устройств, приобретения оружия, обмундирования и др.. Потом, прикрываться тем, что были в ООС и якобы защищали Украину от агрессора. Если есть доказательства преступной деятельности пусть отвечают по всей строгости Закона. Не имеет значения кто и где побывал и с какой целью. Для выявления перевёртышей хороши любые методы и действия правоохранительных органов. Не виновен-извини, виновен-в тюрьму с лишением всего, безжалостно.
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Ви дійсно вірите, що вбивство якогось маловідомого журналіста могло б дестабілізувати ситуацію і дозволити змінити державний будуй?))))Власне, цього ж і не відбулося...
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K04EGAR IV

@K04EGR

·3 чО, убийц уже пятеро! Шеремет-Шоу продолжается. Читаю ленту и худею.. Вы верите авакову? Авакову, причастному к убийству Сашка Билого, Лисника, расстрелам на Майдане, рюкзакам и всей той ху.....е, которая творилась последние 5 лет в Украине? Люди, вы ***......лiсb окончательно.
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Сабаков убил Шеремета, и теперь другим волонтёрам не дает покоя, как и при парашенко гонения на атошников и волонтёров продолжаются
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Мусора мрази,псы авакяна,мало их на Майдане палили,недопалили..
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привет от портнова, цель - этого беззакония, портновский SMM, полная демотивация влолонтеров, добровольцев и желающих что либо тут защищать, или делать снова майдан.
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