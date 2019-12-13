 Зеленский: освобождение пленных из РФ и оккупированного Крыма будет решаться после возвращения заложников из ОРДЛО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил в эфире программы "Право на власть".

"Мы проговорили с президентом Российской Федерации (во время саммита "нормандской четверки" 9 декабря в Париже. - Ред.), что нам нужно решить вопрос с гражданами Украины, которые находятся на территории России и на территории оккупированного Крыма. Это будет другой трек. Я думаю, что мы его будем обсуждать после обмена всех согласованных на всех согласованных", - заявил он.

Президент Украины напомнил, что вопрос обмена, в рамках которого Украине должны вернуть украинских заложников с ОРДЛО, должен обсуждаться во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря.

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