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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины, Общество
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 Зеленский: освобождение пленных из РФ и оккупированного Крыма будет решаться после возвращения заложников из ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос освобождения украинцев, которые незаконно удерживаются в России и в оккупированном Крыму, будет решаться после возвращения в Украину заложников из ОРДЛО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил в эфире программы "Право на власть".

"Мы проговорили с президентом Российской Федерации (во время саммита "нормандской четверки" 9 декабря в Париже. - Ред.), что нам нужно решить вопрос с гражданами Украины, которые находятся на территории России и на территории оккупированного Крыма. Это будет другой трек. Я думаю, что мы его будем обсуждать после обмена всех согласованных на всех согласованных", - заявил он.

Президент Украины напомнил, что вопрос обмена, в рамках которого Украине должны вернуть украинских заложников с ОРДЛО, должен обсуждаться во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165164
 
 
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У пуйла все равно больше будет заложников. Бери в лугандоне любого сепара и он уже эаложник.
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А возвращение Крыма и получение репараций когда Зеленский собирается обсуждать? Зеленский: освобождение пленных из РФ и оккупированного Крыма будет решаться после возвращения заложников из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8821
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После 5 лет гениального диплоплута Парашенка там уже нет чего обсуждать.
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Поддерживаю, нужно первыми забрать военных ЗСУ и добробатовцев из ОРДЛО, а не мутных крымчан .
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А он так и сказал с "оккупированного Крыма" или я что-то прослушал?
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tZE inform

@tZEinform

·6 минСБУ отказалось выдать 28 человек содержащихся в блоке "Д" (особо важные) для обмена из списка России. Россия отказалась от обмена. Ждем сообщений от полиции про участие СБУ в убийстве Шеремета. Хроника одного Президента .. (обновление)
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Интересно девки пляшут. Теперь ***** сможет манипулировать выдачей пленных утверждая что пленные которые нужны Украине находятся не в ОРДЛО. Зато мы как и раньше будем отдавать всех кого ***** пожелает? Ето млять называется всех на всех? Вы про переговоры в Париже совсем другое говорили. Зеленський: звільнення полонених з РФ і окупованого Криму вирішуватиметься після повернення заручників з ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5351
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