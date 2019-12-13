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Все про:гражданство (1023) Зеленский (3986) иностранец (296)

 Зеленский подал в Раду законопроект, упрощающий получение гражданства Украины некоторыми категориями иностранцев

Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", направленный на совершенствование правового обеспечения регулирования вопросов украинского гражданства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Как отмечается, целью законопроекта является актуализация отдельных положений законодательства относительно приобретения и прекращения гражданства Украины и урегулирование вопроса, определяющего основания, при наличии которых не допускается приобретение лицом гражданства Украины.

Проект закона предусматривает освобождение определенных категорий лиц от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины при условии принятия ими присяги гражданина Украины.

Документ предлагает освобождать от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины лиц, проходящих (проходивших) военную службу по контракту в ВСУ, помогавших в обеспечении национальной безопасности и обороны, при условии представления ими декларации об отказе от иностранного гражданства.

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Также предусматривается освобождение от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство лицам, являющимися гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и понесли в своей стране преследований, при условии представления ими декларации об отказе от иностранного гражданства.

Кроме того, проект закона предлагает расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению; сократить перечень независящим от лица причинам неполучения документа о прекращении иностранного гражданства; пересмотреть основания для потери гражданства Украины; уточнить основания отмены решения об оформлении приобретения гражданства и тому подобное.

Законопроектом также предлагается внести изменения в ряд законов Украины, предусмотрев представление декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, претендующими быть принятыми на государственную службу, на службу в органы местного самоуправления, службу в правоохранительных органах и тому подобное.

Напомним, 13 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым расширил перечень документов-оснований для приобретения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в укреплении национальной безопасности и обороны Украины, а также гражданами РФ, которых преследуют на родине.

Источник: https://censor.net.ua/n3165161
 
 
 Топ комментарии
 
Що тут правильного? нація має бути монолітна, а не різнокольорова Зеленский подал в Раду законопроект, упрощающий получение гражданства Украины некоторыми категориями иностранцев - Цензор.НЕТ 7020
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от воно ...ЗЕМЛЯ буде продана "упрощённымгражданам" ...і все честно ...ловкость рук
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Наводним Украину кацапами, да, Зелупень?
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Совет форумчанПравила форума
 
Это очень правильно, учитывая отток населения и демографический кризис в Украине.
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Що тут правильного? нація має бути монолітна, а не різнокольорова
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21 век на дворе. Механизмы построения государства не те, что были в 18 и 19 веках, так что это утопия.
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ті механізми, які сповідуєш, євреї успішно тестують в Європі..... до чого це призведе - не важко здогадатися
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Гражданство Украины ничего не стоит. Что бы оно чего то стоило, нужно иметь сильную богатую державу, а не голожопую территорию.
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З ненавистю про євреїв пишуть, зазвичай, нацисти.
російські, німецькі й наші, українські.
Ти порушуєш п. 4.3 правил форуму.
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де ти бачиш ненависть, квадратоголовий?
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боїшся, що, зі своєю квадратною головою, тест на громадянство не пройдеш?
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це - тимчасове явище, для таких, як ти
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він на заробітках ..."срібники" відпрацьовує свому господарю не звертай уваги ...його господарі підаріанці ...ті що служать уроду
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Глечик сними с головы и выключи хуторское рагульское мышление и многое откроется.
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с цапами провокаторами рефиевскими не о чем говорить. Ты для этого тут и сидишь что бы лапшу вешать. Да жрут вашу лапшу хорошо жрут зедебилы давай еще.
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"Правыльно" - в Україні нікому сумувати за расейкими березками і стріляти нам у спини.
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от воно ...ЗЕМЛЯ буде продана "упрощённымгражданам" ...і все честно ...ловкость рук
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Всі хто купив більше 250 тисяч гектарів української земельки автоматично стають українськими громадянами.Адже це ВЖЕ ЇХНЯ земля.
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...Проект закона предусматривает освобождение определенных категорий лиц от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины при условии принятия ими присяги гражданина Украины...ХЛАМИДИЯ НА ВЫХОД ...ИНОСРАНЫЙ ГРАЖДАНИН Источник: https://censor.net.ua/n3165161
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у кацапов денег нет ...они выступают по части "отжать" на халяву
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Наводним Украину кацапами, да, Зелупень?
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Не тільки присяги, а і екзамену з мови!!! Кацапів у нас і так достатньо!
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А они нам нада ваши чурбаны, кацапы, мусульманы и прочие отбросы? Посмотрите что ети беженцы сделали с Европой. Париж и Берлин сейчас похожи на помойку и шабаш преступников где вечером и даже днем на улицах лучше не ходить одному и откуда местные стараются выехать.
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Укараинцев с***ки выжили из страны зато теперь всякого сброда навезут. Дальше начнутся качели с нацменшинами и требованиями принятия для них индивидуальных законов. Ето конец Украине.
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