 Зеленский подал в Раду законопроект, упрощающий получение гражданства Украины некоторыми категориями иностранцев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Как отмечается, целью законопроекта является актуализация отдельных положений законодательства относительно приобретения и прекращения гражданства Украины и урегулирование вопроса, определяющего основания, при наличии которых не допускается приобретение лицом гражданства Украины.

Проект закона предусматривает освобождение определенных категорий лиц от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины при условии принятия ими присяги гражданина Украины.

Документ предлагает освобождать от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины лиц, проходящих (проходивших) военную службу по контракту в ВСУ, помогавших в обеспечении национальной безопасности и обороны, при условии представления ими декларации об отказе от иностранного гражданства.

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Также предусматривается освобождение от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство лицам, являющимися гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и понесли в своей стране преследований, при условии представления ими декларации об отказе от иностранного гражданства.

Кроме того, проект закона предлагает расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению; сократить перечень независящим от лица причинам неполучения документа о прекращении иностранного гражданства; пересмотреть основания для потери гражданства Украины; уточнить основания отмены решения об оформлении приобретения гражданства и тому подобное.

Законопроектом также предлагается внести изменения в ряд законов Украины, предусмотрев представление декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, претендующими быть принятыми на государственную службу, на службу в органы местного самоуправления, службу в правоохранительных органах и тому подобное.

Напомним, 13 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым расширил перечень документов-оснований для приобретения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в укреплении национальной безопасности и обороны Украины, а также гражданами РФ, которых преследуют на родине.