 Мой муж погиб под Иловайском не для того, чтобы я амнистировала его убийц, - нардеп от СН Вагнер о том, почему не поддержала закон о спецстатусе Донбасса

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на она написала на своей странице в Facebook.
"Этим законом предусмотрена амнистия лицам, которые убивали и пытали украинских военнослужащих и украинских граждан. Этим законом разрешается создание отрядов "народной милиции", что, во-первых, противоречит Конституции, а во-вторых, фактически легализует незаконные вооруженные формирования", - написала она, добавив, что как народный депутат принимала присягу, где обязывалась неуклонно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины.
"Кроме того, мой муж, Владислав Ковалев и его побратимы, погибли в бою при прорыве Иловайского окружения, не для того, чтобы я, в украинском парламенте, амнистировала их убийц", - добавила Вагнер.
Как сообщалось ранее, 12 декабря Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год.
Напомним, в конце августа 2014 года воины сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ, под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, а российские оккупанты убили 366 украинских воинов. Еще 429 - были ранены, 300 - попали в плен.
- Вы не сказали: "нет". (с)
а,по логике зе-власти - придётся амнистировать
Няма средно положение.
Това е.
Или си украинец или си малороси/казах.
пробач - можливо я погарячкував...
может кто забыл, как ДАУНбас кричал "хватит кАрмить ВСЮ Украину" ну и нахлебников с Европы. Затем они, за дестяки лет твердой мысли "кармильцов" настолько зажрались что начали орать"расея". дпунбас ПОСЛЕ деокупации должен жить ТОЛЬКО на свои деньги, заработаные. Пусть каждая сепарская свинья получает минимальную пенсию и зарплату, и помнит ЭТО они разрушили свои дома и заводы.
Всех этих даунбасцев и лугандонцев нужно проверить и просеять через десятки СИТ. И если оно "орало" расея, то хрен ему, а не пенсию - топай в расею, там вас ждут, особенно в ОПЕ типа глухих сибирских депресивных городах. А сепарня "ожидала" расейских пенсий и зарплат.
світла память Чоловікові
каждому за своё --- а не одному за всех
и не только на той стороне
а и на этой
судьи СБУ полиция которые нарушили присягу
/а не пенсии им за сдачу домбаса /
Вони вбивають захисників України а ми їм за це повинні особливий статус, платити пенсії , соціальні виплати ...!? Вбивцям захисників України Україна повинні плати!!!! Вдумайтесь Зебіли. Такі Україні не потрібні, буде тільки шкода. Питання: Чому держава турбується про громадян, які за фактом її зрадили, більше, ніж за тих, хто не зрадив а боронив і проливав кров? Чому я мушу дбати про інтереси мешканців Донбасу, які не дбали про мої інтереси, коли бігали з триколорами по «референдумах»? Чому я маю фінансувати своїми податками, пенсії колоборантам, відновлення зруйнованого та пограбованого росіянами і колаборантами? Ні і ще раз ні. Цей "гнійний чиряк" заразить решту "здорового тіла" країни, буде тягнути державу в мокшанське болото і врешті решт Україна втратить державність. Зебіли схаменіться.