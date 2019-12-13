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Все про:ВР (24137) закон (2696) статус (306) Донбасс (20199) Иловайск (392) Вагнер Виктория (1)

 Мой муж погиб под Иловайском не для того, чтобы я амнистировала его убийц, - нардеп от СН Вагнер о том, почему не поддержала закон о спецстатусе Донбасса

Народный депутат, член фракции "Слуга народа" Виктория Вагнер сообщила, что воздержалась при голосовании за законопроект "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", так называемый закон "Об ОРДЛО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на она написала на своей странице в Facebook.

"Этим законом предусмотрена амнистия лицам, которые убивали и пытали украинских военнослужащих и украинских граждан. Этим законом разрешается создание отрядов "народной милиции", что, во-первых, противоречит Конституции, а во-вторых, фактически легализует незаконные вооруженные формирования", - написала она, добавив, что как народный депутат принимала присягу, где обязывалась неуклонно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины.

"Кроме того, мой муж, Владислав Ковалев и его побратимы, погибли в бою при прорыве Иловайского окружения, не для того, чтобы я, в украинском парламенте, амнистировала их убийц", - добавила Вагнер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый законопроект об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать не раньше марта, - Арахамия

Как сообщалось ранее, 12 декабря Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год.

Напомним, в конце августа 2014 года воины сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ, под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, а российские оккупанты убили 366 украинских воинов. Еще 429 - были ранены, 300 - попали в плен.

Мой муж погиб под Иловайском не для того, чтобы я амнистировала его убийц, - нардеп от СН Вагнер о том, почему не поддержала закон о спецстатусе Донбасса 01

Источник: https://censor.net.ua/n3165158
 
   
 Топ комментарии
 
Молодець, все таки має свою позицію. А там побачимо Мой муж и его побратимы погибли в бою под Иловайском не для того, чтобы я в Раде амнистировала их убийц, - нардеп от СН Вагнер о неголосовании за закон о спецстатусе Донбасса - Цензор.НЕТ 7457
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Респект Вікторії Вагнер за її рішення.
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Вона не пропустила голосування, а утрималася (для СН це повна зрада за яку можуть виключити із фракції). Тобто людина щось почала розуміти, саме за це їй респект. Про сепара Малхасяна (Новінського) я багато разів писав, тому про цю гниду навіть говорити не хочу.
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Молодець, все таки має свою позицію. А там побачимо
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Фракція СН у Раді в випадку серйозної зради Зєлєпута лопне на дві половини. І голосів За життя не вистачить навіть для простої більшости колаборастам.
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Так она всего-лишь воздержалась. Как я понял она не проголосовала против.
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-Я не сказала: "да", милорд.
- Вы не сказали: "нет". (с)
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Ради покойного мужа не может спросить у своих преступных чмошников, назвавших себя слугами, почему они решили амнистировать убийц и скинуть их на голову украинского народа. Нам мало убийц на неокупированных территориях? И так эта сатанинская власть как и предыдущая дает убийцам мизерные сроки и выпихивает их по амнистии иногда через год из тюрем , чтобы они продолжали убивать. Сейчас они хотят полностью превратит страну в криминальный анклав. При этом не давая возможности простым гражданам приобретать для своей защиты оружие, а сами имеют оружие и защиту. Вот такие они "слуги"- волки в овечьей шкуре.
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Мой муж и его побратимы погибли в бою под Иловайском не для того, чтобы я в Раде амнистировала их убийц, - нардеп от СН Вагнер о неголосовании за закон о спецстатусе Донбасса
а,по логике зе-власти - придётся амнистировать
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И народная милиция и амнистия - части Минских договоренностей
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Респект Вікторії Вагнер за її рішення.
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Что респект тупая овца, тоторая находится в партии слуг урода и прислуживает им, видите она одно голосование пропустила, Новинский тот вообще не голосует и не ходит на заседание, так по твоему он патриот ?????
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Вона не пропустила голосування, а утрималася (для СН це повна зрада за яку можуть виключити із фракції). Тобто людина щось почала розуміти, саме за це їй респект. Про сепара Малхасяна (Новінського) я багато разів писав, тому про цю гниду навіть говорити не хочу.
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Всеки миг правим избор между Добро и зло.

Няма средно положение.

Това е.

Или си украинец или си малороси/казах.
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"Няма" это и в болгарском - нет, как и в беларуском?
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Нахождение в партии маргиналов слуг урода - это уже и есть амнистия боевыкам, сепарам и рашистам которые убили твоего мужа и его побратимов под Иловайского. Но ты этого не понимаешь и навряд ли поймёшь
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Люди можуть помилятися, головне, що вона зрозуміла і правильно сміливо вчинила.
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атважная хероиня. но не хватило пока что херойства проголосовать против - но хероически ваздержалась.
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Я маю право на власну думку. Не лізь до мене зі своїми коментарями.
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видалив останній коментар.
пробач - можливо я погарячкував...
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Когда шла в команду украинофобов, не думала, об этом?
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Интересно, а как голосовала, если бы была депутатом от БПП когда принимали этот закон в прошлый раз (ведь по сути это тот же законопроект, что и раньше)?
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Воздержалась... а не проголосовала против... отсюда вывод просто слабо мотивировали... конверт слишком тонкий...
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твой муж погиб для того чтобы ты продала украинскую ЗЕМЛЮ ...слуга урода
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Да. Настоящая цель Зели и Бени это земля. Всё это предательство Украины в Париже служит лишь дымовой завесой для воровства.
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Меня удивляют такие люди. Муж погиб геройски за Украину, а она баллотировалась от зеленой плесени. Как в одной голове уместились два противоположных понятия?
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Дуже просто, бо буває в одній сім'ї голосують по-різному.
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у нее нечем думать, она не умеет свою мысль генерировать
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У фракції СН приблизно 50 на 50 вата і адекватні депутати. Так люди говорять.
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Принципиальная, так ты же и хотела "просто перестать стрелять", когда ты шла в слуги к Слуге народа!?
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а муж твой от тебя удрал или ты направила пограбить чуток??? что он там забыл???
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Какой в принципе "асобый статус" ??? Вы чего? Какие преференции вообще могут быть?
может кто забыл, как ДАУНбас кричал "хватит кАрмить ВСЮ Украину" ну и нахлебников с Европы. Затем они, за дестяки лет твердой мысли "кармильцов" настолько зажрались что начали орать"расея". дпунбас ПОСЛЕ деокупации должен жить ТОЛЬКО на свои деньги, заработаные. Пусть каждая сепарская свинья получает минимальную пенсию и зарплату, и помнит ЭТО они разрушили свои дома и заводы.
Всех этих даунбасцев и лугандонцев нужно проверить и просеять через десятки СИТ. И если оно "орало" расея, то хрен ему, а не пенсию - топай в расею, там вас ждут, особенно в ОПЕ типа глухих сибирских депресивных городах. А сепарня "ожидала" расейских пенсий и зарплат.
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****, а ти не бачило, що на вибори йдеш поруч з дубанськими, бужацькими, богданами???.. **** зла не вистачає!
світла память Чоловікові
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Я думаю її чоловік вам за "суку" все внятно "пояснив".
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за все содеянное нужно отвечать
каждому за своё --- а не одному за всех
и не только на той стороне
а и на этой
судьи СБУ полиция которые нарушили присягу
/а не пенсии им за сдачу домбаса /
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Полнотью согласен. Перед тем, как решать этот вопрос, надо было провести слушания с ветеранами. А совместное патрулирование, это просто пипец. Представьте в патруле правоохранителей вместе с террористами. Я не могу представить. Ведь праввоохранители по законам Украины на них должны надеть наручники и отдать под суд.
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воздержалась это не против,это выглядит я лучше отморожусь бо выгонят,
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среди зе-вошей есть хотя бы одно порядочное?
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Порохоботи, як ви смієте докоряти їй, що вона лише утрималась? Це ваше шоколадне чмо підписало цей самий ганебній законопроект! Це підконтрольний йому парламент продовжував дію цього капітулянського папірця. "Зрада" Зєлі і близько не стоїть з державною зрадою Порошенка та ганебними мінськими угодами.
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І серед депутатів Земанди є патріоти і думаючі люди. Підтримую.
Вони вбивають захисників України а ми їм за це повинні особливий статус, платити пенсії , соціальні виплати ...!? Вбивцям захисників України Україна повинні плати!!!! Вдумайтесь Зебіли. Такі Україні не потрібні, буде тільки шкода. Питання: Чому держава турбується про громадян, які за фактом її зрадили, більше, ніж за тих, хто не зрадив а боронив і проливав кров? Чому я мушу дбати про інтереси мешканців Донбасу, які не дбали про мої інтереси, коли бігали з триколорами по «референдумах»? Чому я маю фінансувати своїми податками, пенсії колоборантам, відновлення зруйнованого та пограбованого росіянами і колаборантами? Ні і ще раз ні. Цей "гнійний чиряк" заразить решту "здорового тіла" країни, буде тягнути державу в мокшанське болото і врешті решт Україна втратить державність. Зебіли схаменіться.
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Цікавий екземпляр ця депутат - чоловік загинув під Іловайськом, а вона пішла на службу до його вбивць і тепер ще чимось не задоволена
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В Слузі народу є порядні і принципові люди? Здивований, як вони туди потрапили???
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Вообще то ето позор для Украины и украинцев принимать такой закон. ***** нам диктует постоянно свои условия которые мы быстренько выполняем. ***** же ничего не выполняет что от него требуют. Кто будет уважать украинцев после такого?
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