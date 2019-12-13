EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины
  582  46
Материалы по теме:
Все про:законопроект (2274) Донбасс (20199) Разумков Дмитрий (333)

 Должен быть комплекс законопроектов о реинтеграции оккупированных территорий, - Разумков

Верховная Рада должна разработать и принять комплекс законопроектов по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Право на власть".

Он отметил, что по состоянию на сегодня трудно ответить, каким будет законопроект о "народной милиции".

"Это должен быть комплекс законопроектов, которые действительно дадут возможность реинтегрировать временно оккупированные территории... Много людей сегодня там вынужденно живут. Если мы говорим о представителях территориальных общин, то многие люди, живущие там, остались украинцами и действительно стремятся к тому, чтобы вернуться в это государство", - сказал Разумков.

По его словам, это непростой процесс.

Напомним, 12 декабря нардепы поддержали проект Закона "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№2569), который продлевает особый статус Донбасса до 31 декабря 2020 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество женщин в парламенте нового созыва увеличилось на 9%, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3165156
 
 
 Топ комментарии
 
"Должен быть" забор до неба без единого КПП.
 показать весь комментарий
 
Ви їх спочатку деокупуйте, а там буде видно. Бла-бла ні про що.
 показать весь комментарий
 
В том-то и проблема, что они собираются их интегрировать БЕЗ деокупации!
Должен быть комплекс законопроектов о реинтеграции оккупированных территорий, - Разумков - Цензор.НЕТ 5648
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Должен быть" забор до неба без единого КПП.
 показать весь комментарий
 
 
Один закон про рів, другий про мінні поля, третій про 40 рядів колючої проволоки.
 показать весь комментарий
 
 
Реинтеграция оккупированных территорий? Совсем не звучит. Будем притворяться что московитов там нет.
 показать весь комментарий
 
Ви їх спочатку деокупуйте, а там буде видно. Бла-бла ні про що.
 показать весь комментарий
 
 
В том-то и проблема, что они собираются их интегрировать БЕЗ деокупации!

 показать весь комментарий
 
 
Бла-бла-бла про всунуть раковую опухоль в Украину
 показать весь комментарий
 
 
так они и деоккупируют их вместе с боевиками рефии и их семьями.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Как можно было договориться в Минске о «народной милиции»

Петики зачем Петя это сделал
 показать весь комментарий
 
Что Петя сделал? В панталоны вам нагадил? Так не кричите, а быстренько меняйте, а то от вас дурно пахнет.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Конкретно написала что сделал Петя
Петя договорился в Минске о народной милиции
Зачем он это сделал?
 показать весь комментарий
 
Все равно на твои вопросы, ботва запоребриковая
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
это Петя писал минские соглашения. И решил предложить народную милицию для ордло
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну вот тот кацап считает шо можно игнорировать факты если накидать оскорблений

И все ж кругом такие тупые и никто не заметит
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ну ты что не понимаешь тут упоротые сидят и что то доказывают
 показать весь комментарий
 
и тебе петя навалял. Слушай, а у вас часом не панталоны не одни на двоих?
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас 2019-й. Где эта "милиция" На какой стадии создания?
 показать весь комментарий
 
 
А где в Минских договорняках написано шо в 2019 они перестают действовать? Нигде
 показать весь комментарий
 
Задаю вопрос еще раз, где ваша "народная милиция"? Дата создания, цели, районы "патрулирования" ...
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко коллаборант! Он с Медведчуком партию одну создавал еще в 90-х, Порошенко основатель партии регионов, Порошенко на Януковича работал. Когда он был президентом, то к нему постоянно домой ездил Медведчук. Порошенко патриотическое говорил, чтобы народ его не погнал для электората, а на деле он сепар и делал все против Украины! А Зеленский, если продолжит его дело, что он тоже коллаборант!
 показать весь комментарий
 
Вот теперь тебе верю, что Порошенко тебе в штаны насрал, а Зелемойский в глаза нассал.
 показать весь комментарий
 
Они развалить страну хотят! Они на принимают законов, которых им написал Путин. децентрализации - это федерализации и боевиков легализируют и дадут автономию Донбасса, чтобы они могли не давать Украине вступать в ЕС и НАТО и прочее, чего Путин пожелает, а потом, когда Путин захочет, он этой автономии прикажет проголосовать, как в Крыму, чтобы вступить в РФ.
 показать весь комментарий
 
 
Этих всех слуг народа будут судить за вред суверенитету Украины по статье 111. Державна зрада
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Реинтеграция очень тяжелый процесс будет
 показать весь комментарий
 
Не перепрыгивай стадии, ботва. Перед реинтеграцией будет очень болезненная для вашего брата-малороса деокупация.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так иди деоккупируй
Кто тебе мешает? Диван?
 показать весь комментарий
 
Да я ж сказал: все равно на твои глупые вопросы, мокшанка
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да понятное дело, шо ты только срать по своей лахтинской методичке можешь

А как вопрос чуть в сторону, ответить тебе нечего
 показать весь комментарий
 
Ктож с ботвой то говорит, ботва? Всеж знают кто ты такое, не наводи тень на плетень Должен быть комплекс законопроектов о реинтеграции оккупированных территорий, - Разумков - Цензор.НЕТ 4935
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Паспорт покажи украинский, «патриот»
 показать весь комментарий
 
 
Тыщас прям, ботва, как опущенный соловьем Моника-членограй)) Свой сначала покажи и доказательства предоставь, что лалалалка и то, что на паспорте одно и тоже, ботва несвидомая
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
что ты тут лаишь песик: "Гав-гав-гав"???
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это не пёсик имхо а кацапский бот под прокси

Недавно восхищалось тут Соловьевым как лихо тот якобы «нагнул Зеленского»
 показать весь комментарий
 
Так Монику-членограя не только соловей, а все нагибают, ботва Американские журналисты с Моникой сравнили, дипломат сказал, что он "зад трампа любит", какойто старик по щеке потрепал, соседские президенты предупреждают, чтобы страну не сдал, велик вот недавно подарили. Все нагибают и опускают Зелю
 показать весь комментарий
 
 
Это должен быть комплекс законопроектов, которые действительно дадут возможность реинтегрировать временно оккупированные территории... Много людей сегодня там вынужденно живут. Если мы говорим о представителях территориальных общин, то многие люди, живущие там, остались украинцами и действительно стремятся к тому, чтобы вернуться в это государство", - сказал Разумков.Источник: https://censor.net.ua/n3165156

Только вы никому об этом не говорите,а то их отправят на подвал или расстреляют.

Пока зезидент про Сребренницу с ****** обсуждает.
 показать весь комментарий
 
 
cпасибо жителям кривбасса за прэзэдэнта пид@раса?
 показать весь комментарий
 
 
Наволоч разумком-рыбий-глаз, все твердит реинтеграция и реинтеграция Должен быть комплекс законопроектов о реинтеграции оккупированных территорий, - Разумков - Цензор.НЕТ 2930 Деокупация где, марионетка мокшанская?
 показать весь комментарий
 
 
Думаю сидеть всем этим рехформаторам на нарах. Народ долго терпит, но скоро уже будет невмоготу. Жиденыш гнусавый охренел.
 показать весь комментарий
 
 
...ука ...ти в"интегрированых териториях" для початку лад дай ...3,14#добол ...
 показать весь комментарий
 
 
А можно туда реинтегрировать лично Разумкова и всю его шайку ? После чего отгородиться забором от них.
 показать весь комментарий
 
Какой комплекс законов? Иди Те падлы расскажите это родне того парня, труп которого передали орки.
 показать весь комментарий
 
 
Реінтеграція можлива тільки після глибокого і тривалого карантину окупованих територій. Поспішність у цьому призведе до хаосу і громадянського конфлікту в Україні, чого і домагається путлер.
 показать весь комментарий
 
Какая к Чорту реинтеграция дамбаса? Есть слово окупация и деокупация. Все остальное ето от Лукавого игра слов чтобы прикрыть измену Родины и преступников.
 показать весь комментарий
 
 
Реінтеграція це, коли немає окупації. Говорячи про реінтеграцію, де-факто говорять про громадянський конфлікт.
 показать весь комментарий
 
Під гаслами врятувати людей, які вимушено живуть на окупованих територіях будуть протягувати амністію тим, хто вбивав українців.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх