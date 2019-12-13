 Должен быть комплекс законопроектов о реинтеграции оккупированных территорий, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Право на власть".
Он отметил, что по состоянию на сегодня трудно ответить, каким будет законопроект о "народной милиции".
"Это должен быть комплекс законопроектов, которые действительно дадут возможность реинтегрировать временно оккупированные территории... Много людей сегодня там вынужденно живут. Если мы говорим о представителях территориальных общин, то многие люди, живущие там, остались украинцами и действительно стремятся к тому, чтобы вернуться в это государство", - сказал Разумков.
По его словам, это непростой процесс.
Напомним, 12 декабря нардепы поддержали проект Закона "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№2569), который продлевает особый статус Донбасса до 31 декабря 2020 года.
Петики зачем Петя это сделал
Петя договорился в Минске о народной милиции
Зачем он это сделал?
И все ж кругом такие тупые и никто не заметит
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
Кто тебе мешает? Диван?
А как вопрос чуть в сторону, ответить тебе нечего
Недавно восхищалось тут Соловьевым как лихо тот якобы «нагнул Зеленского»
Только вы никому об этом не говорите,а то их отправят на подвал или расстреляют.
Пока зезидент про Сребренницу с ****** обсуждает.