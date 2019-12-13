 Должен быть комплекс законопроектов о реинтеграции оккупированных территорий, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Право на власть".

Он отметил, что по состоянию на сегодня трудно ответить, каким будет законопроект о "народной милиции".

"Это должен быть комплекс законопроектов, которые действительно дадут возможность реинтегрировать временно оккупированные территории... Много людей сегодня там вынужденно живут. Если мы говорим о представителях территориальных общин, то многие люди, живущие там, остались украинцами и действительно стремятся к тому, чтобы вернуться в это государство", - сказал Разумков.

По его словам, это непростой процесс.

Напомним, 12 декабря нардепы поддержали проект Закона "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№2569), который продлевает особый статус Донбасса до 31 декабря 2020 года.

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