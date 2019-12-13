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 Лидеры стран-членов ЕС одобрили продление санкций против РФ на полгода, - президент Евросовета Мишель

Лидеры государств-членов Европейского союза договорились о сохранении санкций против Российской Федерации еще на 6 месяцев.

Об этом по итогам первого дня работы саммита лидеров ЕС заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"У нас также была возможность, что касается России и Украины, выслушать дискуссию, представленную после встречи нормандского формата, которую в Париже провели Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель. Это была возможность обмена информацией о ситуации в регионе, и это была возможность, как вы, конечно, знаете, принять решение о продлении санкций еще на полгода, учитывая тот факт, что мы считаем, что имплементация Минских соглашений остается для нас чрезвычайно важным моментом", - сказал он.

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"Это пункт, по которому мы и дальше будем внимательны и очень активны в будущем", - добавил Мишель.

Решение еще должен утвердить Совет ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3165154
 
   
 Топ комментарии
 
Респект нашим союзникам в ЕС!
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За все плохое
За все хорошее отвечает Петр Алексеевич и его посипаки
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При всём. По логике петюшек он отвечает за всё, просто по определению.
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Санкції зменшують ріст ВВП Мокшандії на 0, 2% на рік. Продовження санкцій - це велика МОРАЛЬНА перемога України.
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Я понимаю твою тонкую иронию. Поедь туда и убеди их усилить санкционный режим.
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Но Зеленский всё равно зраднык, потому что по договору с путькинсом будет стараться снять эти санкции, да?
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При всём. По логике петюшек он отвечает за всё, просто по определению.
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Доброе утро! Только хотел написать, что как хорошо что встретились, что без Пети... И надо же- опоздал...
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За все плохое
За все хорошее отвечает Петр Алексеевич и его посипаки
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О! Еще одна жаба мордовских болот подключилась. Пшло вон, удмурд
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Ты еще не запоребриком, мордовская жаба?
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Ну, то что ты мордовская жаба, ты же не отрицаешь Лідери країн-членів ЄС схвалили продовження санкцій проти РФ на пів року, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 2885
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А вас можно поздравить? Или вы уж давно супруги, и лишь мне сей факт неизвестен?
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Ох, детка, ты смешал несмешуемое. Я понимаю, шо ты тут срешь на зарплате, но ты можешь обмануть только себя. А петюшек я тоже не тавой Лідери країн-членів ЄС схвалили продовження санкцій проти РФ на пів року, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 2596
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Не, за мне платят не за срачи в интернетам. Вот вчера попался тут на форуме какой-то парняга, который не знал кто есть Сашко Билый, вот тот пожалуй что да, а я не по этой части Значит неправильно друг друга поняли
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Мордва, не оправдывайся. Твое угро-финское нутро уже показало себя
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У тебя что там, полный мазлтов головного мозга наступил на фоне обострения сумеречно-шоколадного сознания?))))
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Не уходи в сторону, мордва. Просто пшлонах запоребрик.
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А почему бы вам, Мосье Сегж, не отправиться в спам. Мне нравится эта идея
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Шо, опять приковыляла сюда гавкать, саббббака ты казламордая и опять тебя мордой в ґавно толкут, да ??? Лідери країн-членів ЄС схвалили продовження санкцій проти РФ на пів року, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 9131
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О, ты перелогинься?Быстро управился, даже пяти минут не прошло))
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Шо, абизяна казламордая, уже с самого утра стекломоем поправилась ??? Лідери країн-членів ЄС схвалили продовження санкцій проти РФ на пів року, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 5159
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Тебе вчерашнего удаления постов модерации мало?Ну, значит в спам.
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И снова в спам тебя за наглость и непонятливость.
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Ні він за усе відповідає не по лозіці петюшек, а по посаді, на яку ви його обрали.
Якщо вам не подобається, що він відповідає за усе, то нах.ра ви за нього голосували?
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У меня раковина дома засорилась, Зеленский, гад, ты почему ничего не делаешь, где министр ЖКХ с вантузом и поддержкой артиллерии!!??Зарадаааа!!

Вот тебе ваша логика.
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Дрова горят хорошо. Главное, чтобы ветерок хороший. А дров там много. Утрирую, конечно, но Кузя уже всехзадрал - пора кибиням или сгореть, или вырубиться. Тоже кибиням.
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Но лучше попозже... Да и не так уж много он задрал. На "Героя Украины" пока не заработал...
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Казламордые, рассмешите, в конце-то концов, своих писькандеров !!!
Нет больше моей мочи без смеха наблюдать за этим унылым и скрепным гавнищем !!!Лідери країн-членів ЄС схвалили продовження санкцій проти РФ на пів року, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 5599
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