 Богдан заявил, что акции на Майдане мешали нормандским переговорам

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом Богдан сказал в эфире программы "Право на власть" на "1+1".

"Во время этой дискуссии президент Российской Федерации Путин дважды спрашивал, как мы можем вести переговоры, как можем это обещать, когда именно в этот момент у нас там, на Майдане, стоят активисты, люди, которые ставят к президенту определенные требования", — отметил он.

Глава Офиса президента подчеркнул, что упоминания об акциях на Майдане "ухудшали переговорную позицию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Некоторые акции протеста в Украине могут давать дополнительные козыри и аргументы России на переговорах

Напомним, 4 декабря 2019 года партии "Голос", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" призвали украинцев выйти на Майдан 8 декабря — накануне встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже.

Указанные партии считали, что накануне встречи в Париже "необходимо напомнить власти о "красных линиях".

Речь шла о следующих требованиях:

Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.

Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.

Никаких политических действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности: вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.

Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину.

Нет прекращению международных судебных процессов против России.

В день визита Зеленского в Париж у Офиса президента участники "Движения сопротивления капитуляции" установили палаточный городок и сцену, а также анонсировали начало так называемого "Дозора Года".

Ранее на Майдане Независимости люди собирались на Всеукраинское вече "Красные линии для Зеленского". Событие посвящено поездке президента Владимира Зеленского в Париж для участия в "нормандской встрече". Ко Всеукраинской акции также присоединились в Харькове и Одессе.

Также представители украинской диаспоры вышли на митинг в Париже накануне встречи в "нормандском формате" лидеров Украины, Франции, Германии и России.

В полночь участники акции под Офисом президента в Киеве заявили, что президент Украины "не пересек красные линии", поэтому участники акции не будут оставаться на бессрочный протест.