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Все про:акция (1993) Богдан (61) майдан (3976) нормандская четверка (1018)

 Богдан заявил, что акции на Майдане мешали нормандским переговорам

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что президент Российской Федерации во время "нормандской встречи" дважды упоминал акции на Майдане Независимости.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом Богдан сказал в эфире программы "Право на власть" на "1+1".

"Во время этой дискуссии президент Российской Федерации Путин дважды спрашивал, как мы можем вести переговоры, как можем это обещать, когда именно в этот момент у нас там, на Майдане, стоят активисты, люди, которые ставят к президенту определенные требования", — отметил он.

Глава Офиса президента подчеркнул, что упоминания об акциях на Майдане "ухудшали переговорную позицию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Некоторые акции протеста в Украине могут давать дополнительные козыри и аргументы России на переговорах

Напомним, 4 декабря 2019 года партии "Голос", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" призвали украинцев выйти на Майдан 8 декабря — накануне встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже.

Указанные партии считали, что накануне встречи в Париже "необходимо напомнить власти о "красных линиях".

Речь шла о следующих требованиях:

  • Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.
  • Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.
  • Никаких политических действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности: вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.
  • Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину.
  • Нет прекращению международных судебных процессов против России.

В день визита Зеленского в Париж у Офиса президента участники "Движения сопротивления капитуляции" установили палаточный городок и сцену, а также анонсировали начало так называемого "Дозора Года".

Ранее на Майдане Независимости люди собирались на Всеукраинское вече "Красные линии для Зеленского". Событие посвящено поездке президента Владимира Зеленского в Париж для участия в "нормандской встрече". Ко Всеукраинской акции также присоединились в Харькове и Одессе.

Также представители украинской диаспоры вышли на митинг в Париже накануне встречи в "нормандском формате" лидеров Украины, Франции, Германии и России.

В полночь участники акции под Офисом президента в Киеве заявили, что президент Украины "не пересек красные линии", поэтому участники акции не будут оставаться на бессрочный протест.

Источник: https://censor.net.ua/n3165152
 
 
 Топ комментарии
 
Гидота... а не Богдан.. Блевотное средство "Богданчик" акции малороссам и кацапам и -зедебилам скидки под Йолку... Богдан заявил, что акции на Майдане мешали нормандским переговорам - Цензор.НЕТ 3348
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Мудило богдан слился в экстазе с )(уйлом. Богдан заявил, что акции на Майдане мешали нормандским переговорам - Цензор.НЕТ 9468
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Гидота... а не Богдан.. Блевотное средство "Богданчик" акции малороссам и кацапам и -зедебилам скидки под Йолку...
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Ребята и так прогнулись конкретно под Путина. А без акций сдали бы все что можно и нельзя.
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Богдан не думает, что он сам мешает Украине и украинцам своими прокацапскими и проколомойскими извращениями? Он не думает, что его никто во власть не избирал и он там пришлый бурятский бобик?
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МАЙДАН ЗАЯВИЛ,что БОГДАН МЕШАЕТ УКРАИНЕ ПРОТИВОСТОЯТЬ РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ И НАНОСИТ ВРЕД УКРАИНСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ.
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звіс но ж ми вам, зекремлядям, заважаємо зливати Україну *****! А ще саме через нас, ви будете тікати мінімум до ростова......як що встигнете!
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Мудило богдан слился в экстазе с )(уйлом. Богдан заявил, что акции на Майдане мешали нормандским переговорам - Цензор.НЕТ 9468
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І танцю він теж погано. Напевне потрібно відрізати те, що заважає.
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Песня фанатов легко трансформируется. На всех стадионах страны должно звучать: БОГДАН - ХЛО ЛА ЛА ЛА ЛА ЛА ЛА ЛА ЛА
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оно еще что то выло в это время явно был в неадеквате
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Ну да, в Рашке же только предварительно можно согласовывать, а потом протестовать. Путлер шибко удивлён. А вот болт ему, Украина не рашка.
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Кацап, "путлера" в Украине называют ******. Исправь.
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Ещё один...граммар-наци...Тут приличное место, тут люди бывают (это не про тебя если что). Веди себя пристойно.
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Так что, "путлер" не *****? таки ты мордвин из-за поребрика. Пшловон отсюда, какашник Богдан заявил, что акции на Майдане мешали нормандским переговорам - Цензор.НЕТ 2198
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Я вчера этот вопрос подробно твоим коллегам объяснял, и про х@йло, и про ла-ла-ла и так далее, узнай у майора-куратора
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Жаба болотная саранская, я не увидел твоего прямого подтверждения, что "путлер" - *****. Исправься Богдан заявив, що акції на Майдані заважали нормандським переговорам - Цензор.НЕТ 4984
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Мосье Сегж, если ви не перестанете тупить, то скоро весь форум таки поймёт кто тут ещё х@йло Богдан заявив, що акції на Майдані заважали нормандським переговорам - Цензор.НЕТ 2981 Богдан заявив, що акції на Майдані заважали нормандським переговорам - Цензор.НЕТ 4995
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И да, ни делайте мене негвов!
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Так что, пидарок, "путлер" не *****? Проверочку не прошел. Посему, пшлонах за поребрик, жаба коми-пермяцкая. Богдан заявив, що акції на Майдані заважали нормандським переговорам - Цензор.НЕТ 6110
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Вы, мальчики , пытаетесь построить авторитарный режим в Украине , ОТСТРАНИВ от власти министров, депутатов, и другие службы- ВСЕ ТО , ЧТО СЧИТАЕТСЯ КОНСТРУКЦИЕЙ ДЕМОКРАТИИ
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На эту тему анекдот. Может 73 Процента поумнеют?
😀😀😀
Глубокая ночь. Сталину не спится. Он снимает трубку.
- Слушай, товарищ Молотов, ты все заикаешься?
- Да, товарищ Сталин, но если надо для партии, я постараюсь...
- Нет, ничего, спи спокойно дальше.
Сталин вешает трубку и набирает номер Микояна, будит его.
- Слушай, товарищ Микоян, сколько было бакинских комиссаров? И сколько погибло?
- Двадцать семь было, товарищ Сталин, а погибло двадцать шесть.
- А, ну ничего, ничего, спи спокойно дальше, дорогой наш двадцать седьмой бакинский комиссар.
Звонит Берии, поднимает его.
- Слушай, товарищ Берия, ты все еще занимаешься девочками?
- Нет, не очень. Так, иногда.
- Ну, ничего, ничего, спи спокойно дальше.
Сталин кладет трубку и говорит сам себе:
- Ну вот, соратников успокоил, теперь можно и самому уснуть.
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Суть анекдота в том, что страной управлял один человек , а несколько сотоварищей ему помогали
Депутаты были статистами , сопротивление авторитаризму не оказывали .
Вот сейчас СН - послушное моно - большинство.
Что и позволяет секретарю Богдану умничать в СМИ
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Ещё одно тупое. Не могли на саммите сказать что народ собрался чтобы оказать моральную поддержку украинской делегации.
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Та звісно заважали! Ні в спортзал сходить, ні відосік знять... Ще й вимагають шось! "Нєблагадарньіє"! Тре терміново каток облаштувать, а хто буде невдоволений - підуть по стежці Звіробій, Рифмастера та інших...
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А каток организовывают сейчас как раз на том самом месте, где при Петре Алексеиче ветеранов АТО лицом в снег окунали? Или в другом?
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Нормандский договорняк по капитуляции сорвали ветераны и патриоты.
Через несколько дней началась кампания по дискредитации этого движения (дело Шеремета).
Совпадение? Думай-те...
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Богдан забыл как его партия называется?
Напомнить?
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его партия называется "СОПЛЯ НА МОРДЕ" Богдан заявив, що акції на Майдані заважали нормандським переговорам - Цензор.НЕТ 4119
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Вот-вот

Петя в очередной раз со своими посипаками помогает ***** против Украины. Ах ну да, ну да, «лишь бы не Зеленский»
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Кацап, Украинцы не позволят банде у власти сдать Украину. Поэтому пшлонах с Цензора. Богдан заявил, что акции на Майдане мешали нормандским переговорам - Цензор.НЕТ 9130
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А не подскажите, как Украинцы не позволят банде у власти сдать Украину?
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Вы же видите, Богдан уже признает, что МИРНЫЕ, массовые акции помешали им сдать Украину а Париже.
Аваков это подтвердил своим признанием, что Сурков психовал, потому что переговорщики от Зе, которые готовили встречу, обещали кацапам подписать кое-что похуже для Украины.
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наверное поэтому и взяли паузу на 4 месяца,отложили, а пока решили подавить здесь в Украине майдановцев, патриотов, ветеранов, волонтеров и националистов, через 4 месяца уже никто мол не помешает слить Украину, расчет такой возможно
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Как им хочется рабов иметь а не людей , они в мыслях своих завидуют россии и так им хочется режим устроить в стране , что готовы на мерзкие поступки ,не имея совести .
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Та богдан сам вел себя непонятно,рожицы корчил.Это мешало украинцам .Им было стыдно за такое поведение.Но не они выбрали богдана,а зеля.Приход.
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навпаки: цей бурятіна заважає Україні
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богдану все мешает, даже собственные яйца
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Сходи к проктологу.Шепелявость уберёт тебе на раз.
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Статист,тебе для чего? Петя приказал считать,хто,когда и шо пишет?
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И тебе не хворать
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Этот богдан, как Жириновский в рашке - озвучивает мысли царя, которые тот боится сказать лично.
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Вечно эти праворадикалы путаются под ногами и вставляют палки в колеса настоящим украинским патриотам типа этого Богдана, или Андрея, как там его там на самом деле.
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так может,богдан, нахер пойдешь со своими зеопарышами,никто тогда мешать не будет
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Богдану все время Майдан мешал - это не только при Зеленском, а и тогда, когда он работал в администрации Януковича.
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Значит, надо привлекать затевающих все эти провокации за антиукраинскую деятельность.

Вообще давно пора заняться безопасностью инфопространства.
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Нет капитуляции это антиукраинская деятельность? Это вам на курсах в Трускавце логику преподавали
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Истерики, агрессия и расшатывание ситуации вашим Петей и ко было использовано ****** на встрече в Нормандии прлтив Украины: как аргумент против передачи Украине контроля над границей.

У меня только один вопрос по сути остался: кто из вас ***** намеренно помогает, а кто - по глупости и недалёкости.
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Хм Петя создал с ноля армию украинскую церковь закон об украинском языке,я 2 года кацапов в ато отстреливал. И мы оказывается ***** помогаем а ты обсирая Украину его гнобиш. Ну я ж говорю с логикой у тебя туго
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начни с себя. отключись от интернета.
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А шо ты сбежало после вопроса, за кого ты в 2010 году голосовало?
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Сказочный до..... ! Зачем его только с больнице выпустили ?
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ага. другими словами: "вот как вы можете сдавать Украину, когда у вас там люди против"? Богдан заявил, что акции на Майдане мешали нормандским переговорам - Цензор.НЕТ 5828
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Приехало на саммит Маппет шоу, и там ему туфли жали. Даже роли нормально не выучили, это не кино, здесь дубль не переснимешь.
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А кто вообще понимает сколько реально сейчас Богдан зарабатывает? Ведь чтобы решить вопрос с преЗЕдентом поатят немалые грошИ
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вам мешают атовцы и патриорты , поэтому очередную лапшу по ТВ вешаете на зедебилов и разыгрываете сценарии обвинения еще до того как ничего не доказали. А дебилы хавают. Скоро прийдут за зедебилами.
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Вот же мразотный пупс. Требования народа к президенту ему мешают,оказывается. А как пупс возмущен,что путлер недоволен? Загляденье просто. Ублюдок.
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На встрече вчетвером ЗЕ должен был поднять вопрос о выдаче романских паспортов жителям Лугандона. Зачем это Путлер делает - чтобы мир приблизить, или чтобы "русскоязычных братьев" по всему миру защищать? Пусть бы Меркель с Ректором подумали, сколько ордынцев уже переехали на ПМЖ во Францию и Германию...
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у сцаря должен быть клоун, у ***** Жирик, у Пепы Ляшко.... плохо что Богдан за наши денежки чудит.
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100%-но, "мешали"!!!... Мешали Украину открыто продать, с потрохами, "кремлёвским"... Недаром Суркова "корёжить" начало, и он вопить стал, что "мы так не договаривались...".(Как всегда, "маскали" "не учли один из факторов" - мнение самих украинцев...). С народом ведь, не "договоришься"...
У "Блазня" "очко не железное" - понял, что может не добраться из Борисполя до кабинета... Суркова, в Москве, пожурят, поругают, может, от "кормушки" отстранят... А тут и "черенок от лопаты, в задницу забить...", могут... Хоть из него юрист, "как из говна - пуля", но он прекрасно знает (или объяснили), что для воплощения "хотелок кремлёвских", нужно это закрепить законодательно... А кто в Верховной Раде на подобное, пойдёт, когда "Майдан" заполыхает? Ведь пока соберут Раду, включат "турборежим", за окнами, в ночное время, "станет светлее" - от горящих шин... И на них вполне могут поджарить депутатов... (На всех же, у "папы Бени", охраны не напасёшься... Да и опоздать могут... А для обгорелой задницы какое-то "бледное" успокоение, что когда-нибудь "смалителей" накажут, не утешит... Заду будет больно сразу... ).
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Иди в дупу , замполит Холодньій , из тебя "майданщик" , как из дерьма пуля! Запольіхает у барьіг и мародеров , на следствии и в суде ...
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Саша Ивашин, шо ти мелеш? Які бариги та мародьори. Ось "
Пояснювальна записка
до проєкту Закону України
"Про Державний бюджет України на 2020 рік"
Інформацію про економічне становище держави та основні прогнозні
макропоказники економічного і соціального розвитку України
Поточна економічна ситуація
Протягом 2019 року економіка країни вже зростає 14 кварталів поспіль. За підсумками ІІ кварталу 2019 року темпи приросту реального ВВП становили 4,6% р/р, що є одним з найбільших значень за останні п'ять років. Економічному зростанню сприяють збільшення реального наявного доходу населення, підвищення інвестицій, збереження переважно сприятливої цінової кон'юнктури на ключових товарних ринках вітчизняного експорту, позитивні ділові очікування вітчизняних підприємств та подальше розширення торговельного співробітництва з країнами ЄС.
Динаміка ВВП у 2016 - 2019 роках" прочитай хоч три сторінки доповідної записки від 15.09.2019 до Бюджету на 2020 рік. Це СН писали))))) ось тут, сонечко Держбюджет
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Заполыхал уже твой ватный пердак лахта 😁😁😁. Беги за тазиком с ледом ☝️☝️☝️
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Дивна властивість цих недоагентів КҐБ палитись на кожному кроці!
Напевно в КҐБ давно не показували Штірліца?
Головним лейтмотивом 12 серійного кіна було;" Язиг мій- ворог мій". " Мовчання -золото".
А ці язиками вертять як гелікоптери -один наперед другого.
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Поганим танцюристам завжди щось заважає.
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подкуйловцам всегда акции протеста мешают
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а что там делала эта шлюха? а карандаши в офисе кто точил?
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Тупит Богдан. Ой, тупит! Непадеццки
Если ВаЗелиновый против капитуляции и митингующие под ОП так же против капитуляции, то каким образом они мешали ему?!
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А шо это , априори люстрированное чмо☝️☝️ раскукарекался и рохкает? Дефицит внимания ?🤔🤔🤔
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Этот удмурт сидит на коксе! Нах.. нам наркоманы в правительстве?
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Значить ще більш активними потрібно бути!!!
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