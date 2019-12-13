 Богдан заявил, что акции на Майдане мешали нормандским переговорам

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом Богдан сказал в эфире программы "Право на власть" на "1+1".
"Во время этой дискуссии президент Российской Федерации Путин дважды спрашивал, как мы можем вести переговоры, как можем это обещать, когда именно в этот момент у нас там, на Майдане, стоят активисты, люди, которые ставят к президенту определенные требования", — отметил он.
Глава Офиса президента подчеркнул, что упоминания об акциях на Майдане "ухудшали переговорную позицию".
Напомним, 4 декабря 2019 года партии "Голос", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" призвали украинцев выйти на Майдан 8 декабря — накануне встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже.
Указанные партии считали, что накануне встречи в Париже "необходимо напомнить власти о "красных линиях".
Речь шла о следующих требованиях:
- Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.
- Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.
- Никаких политических действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности: вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.
- Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину.
- Нет прекращению международных судебных процессов против России.
В день визита Зеленского в Париж у Офиса президента участники "Движения сопротивления капитуляции" установили палаточный городок и сцену, а также анонсировали начало так называемого "Дозора Года".
Ранее на Майдане Независимости люди собирались на Всеукраинское вече "Красные линии для Зеленского". Событие посвящено поездке президента Владимира Зеленского в Париж для участия в "нормандской встрече". Ко Всеукраинской акции также присоединились в Харькове и Одессе.
Также представители украинской диаспоры вышли на митинг в Париже накануне встречи в "нормандском формате" лидеров Украины, Франции, Германии и России.
В полночь участники акции под Офисом президента в Киеве заявили, что президент Украины "не пересек красные линии", поэтому участники акции не будут оставаться на бессрочный протест.
😀😀😀
Глубокая ночь. Сталину не спится. Он снимает трубку.
- Слушай, товарищ Молотов, ты все заикаешься?
- Да, товарищ Сталин, но если надо для партии, я постараюсь...
- Нет, ничего, спи спокойно дальше.
Сталин вешает трубку и набирает номер Микояна, будит его.
- Слушай, товарищ Микоян, сколько было бакинских комиссаров? И сколько погибло?
- Двадцать семь было, товарищ Сталин, а погибло двадцать шесть.
- А, ну ничего, ничего, спи спокойно дальше, дорогой наш двадцать седьмой бакинский комиссар.
Звонит Берии, поднимает его.
- Слушай, товарищ Берия, ты все еще занимаешься девочками?
- Нет, не очень. Так, иногда.
- Ну, ничего, ничего, спи спокойно дальше.
Сталин кладет трубку и говорит сам себе:
- Ну вот, соратников успокоил, теперь можно и самому уснуть.
Депутаты были статистами , сопротивление авторитаризму не оказывали .
Вот сейчас СН - послушное моно - большинство.
Что и позволяет секретарю Богдану умничать в СМИ
Через несколько дней началась кампания по дискредитации этого движения (дело Шеремета).
Совпадение? Думай-те...
Напомнить?
Петя в очередной раз со своими посипаками помогает ***** против Украины. Ах ну да, ну да, «лишь бы не Зеленский»
Аваков это подтвердил своим признанием, что Сурков психовал, потому что переговорщики от Зе, которые готовили встречу, обещали кацапам подписать кое-что похуже для Украины.
Вообще давно пора заняться безопасностью инфопространства.
У меня только один вопрос по сути остался: кто из вас ***** намеренно помогает, а кто - по глупости и недалёкости.
У "Блазня" "очко не железное" - понял, что может не добраться из Борисполя до кабинета... Суркова, в Москве, пожурят, поругают, может, от "кормушки" отстранят... А тут и "черенок от лопаты, в задницу забить...", могут... Хоть из него юрист, "как из говна - пуля", но он прекрасно знает (или объяснили), что для воплощения "хотелок кремлёвских", нужно это закрепить законодательно... А кто в Верховной Раде на подобное, пойдёт, когда "Майдан" заполыхает? Ведь пока соберут Раду, включат "турборежим", за окнами, в ночное время, "станет светлее" - от горящих шин... И на них вполне могут поджарить депутатов... (На всех же, у "папы Бени", охраны не напасёшься... Да и опоздать могут... А для обгорелой задницы какое-то "бледное" успокоение, что когда-нибудь "смалителей" накажут, не утешит... Заду будет больно сразу... ).
Пояснювальна записка
до проєкту Закону України
"Про Державний бюджет України на 2020 рік"
Інформацію про економічне становище держави та основні прогнозні
макропоказники економічного і соціального розвитку України
Поточна економічна ситуація
Протягом 2019 року економіка країни вже зростає 14 кварталів поспіль. За підсумками ІІ кварталу 2019 року темпи приросту реального ВВП становили 4,6% р/р, що є одним з найбільших значень за останні п'ять років. Економічному зростанню сприяють збільшення реального наявного доходу населення, підвищення інвестицій, збереження переважно сприятливої цінової кон'юнктури на ключових товарних ринках вітчизняного експорту, позитивні ділові очікування вітчизняних підприємств та подальше розширення торговельного співробітництва з країнами ЄС.
Динаміка ВВП у 2016 - 2019 роках" прочитай хоч три сторінки доповідної записки від 15.09.2019 до Бюджету на 2020 рік. Це СН писали))))) ось тут, сонечко Держбюджет
Напевно в КҐБ давно не показували Штірліца?
Головним лейтмотивом 12 серійного кіна було;" Язиг мій- ворог мій". " Мовчання -золото".
А ці язиками вертять як гелікоптери -один наперед другого.
Если ВаЗелиновый против капитуляции и митингующие под ОП так же против капитуляции, то каким образом они мешали ему?!