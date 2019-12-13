 Я сказал Путину, что резни на Донбассе не будет, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.
"Он (Путин. – Ред.) это сказал, мне кажется, дважды на наших встречах. Мы пояснили, что мы другие люди, совсем другие, свободные, демократические. Мы понимаем, что там живут украинцы. И мы с уважением относимся к гражданам Украины, и никакой резни (не будет. – Ред.), я именно так и сказал господину Путину", - сказал он
Зеленский отметил, что не знает, кого Путин "представляет на его (Зеленского. - Ред.) месте", но он другой человек.
"Я не знаю, с кем вы (Путин. – Ред.) до этого говорили о таких серьезных вопросах, какой у вас опыт по этому вопросу и в других странах, но у нас другая страна, мы другая власть, и для нас самое главное – человеческая жизнь", - указал президент Украины.
На встрече с Советом по правам человека при президенте Путин сообщил, что возможное преследование этих людей было одной из тем его дискуссии с Зеленским в ходе встречи в Париже 9 декабря.
"До сих пор не принят закон об амнистии. В 2015 году еще договорились, решения есть какие-то, но ничего не действует. И украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками", - сказал Путин.
В связи с этим президент РФ указал: "Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет" (массовое убийство мусульман в июле 1995 года в Сребренице является одним из самых кровавых эпизодов боснийской войны 1992-1995 годов).
Как отметил президент РФ, "мы же видели, как президент Зеленский ведет дискуссию с националистами, не понятно, кто там сильнее". "И не понятно, что там произойдет, и кто ими будет руководить, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям", - сказал Путин.
Ежедневно появляющиеся распятые мальчики и плачущие коровы - так же быстро и канают в Лету. А это неправильно!
Давайте вспомним их всех поимённо.
Но я один не справлюсь - как минимум, что-то я мог и пропустить, поэтому прошу помощи у всех.
Интересует только конкретика, а не абстрактное «бендеровцы всех убили».
Итак, без расставления по рейтингу хит-парада - я потом придумаю схему, как их расставить, а также, если получится, расставить пруфлинки в каждом пункте…
* Распятый мальчик
* Мать упомянутого распятого мальчика, которую привязали к танку и таскали по несуществующей в г. Славянск площади
* Два раба и клаптик земли
* Обглоданные снегири, в отличие от синичек вполне патриотичной расцветки
* Каннибализм (за неимением, видимо, снегирей) в одесском Доме профсоюзов
* Консервы из европейских девственниц
* Задохнувшаяся беременная 56-летняя женщина в одесском Доме профсоюзов
* Изнасилованная пенсионерка-эпилептичка
* Применение монтажной пены при изнасилованиях
* 12-летний мальчик-разведчик, назначенный мишенью для ракет
* Женщина, закрывшая собой установку «Град» и спасшая кучи жизней.
* Наколотые апельсины (Да, это тоже тут, конечно!)
* Отравленные конфеты Roshen
* Порошенко, лично мочащийся в чаны с шоколадом, который идёт в Россию
* Знакомая соседки сестры троюродного коллеги, которая работает в морге, там куча трупов, а их заставляют с мобилок трупов рассылать смс, что у них все хорошо
* Подъём рек Лопань и Харьков, чтобы НАТОвские подлодки могли пройти к Донецку
* «форму и оружие можно купить в любом военторге»
* Победа Яроша на президентских выборах
* Визитка Яроша, не горящая ни в каком автомобиле и обнаруживаемая в максимальном количестве мест «преступлений хунты»
* В зоопарке в Межигорье после бегства Януковича распяли беркутов (птиц) за их название
* Киевскую консерваторию сожгли чеченские боевики Доки Умарова, нанятые Правым Сектором (чисто лохи - не могли сами сжечь, только деньги тратили!)
* Друг жены братасоседки от первого брака, который приехал с майдана и врачи обнаружили у него ломку, потому что он пил там чай
* Запрет Деда Мороза Нового года вообще в Украине
* Отмена 9 мая и назначение вместо него гей-парада
* Плачущая корова Ирины
* «снимают с поездов в Нацгвардию»
* Зообордели в Киеве, как требование ЕС, и 58 видов геев
* Соженные антимайдановцы-самообороновцы, возвращавшиеся в Крым из Киева
* После того, как экипаж украинских танков загрузился, люки заваривают, чтобы они не сбежали
* «Неславянская форма черепа» у спецназовцев, летящих в вертолёте с Ляшко
* Приказ по всем украинским школам согреть солдат кровью российских младенцев
* 16-летняя девушка, которая бросилась под танк, с фото девушки, взятое из соцсети без её разрешения, и с её же разоблачением этого факта
* Выкармливание ополченцев грудью луганской (или донецкой?) героиней-маркитанкой
* Одессит выбросил бабушку с балкона под крики «Слава Украине».
* Шахты Донбасса, которые будут использовать для захоронения западных радиоактивных отходов
* Натовские негры воруют из захваченных сёл телевизоры и закрутки
* Зомбирование населения Украины с помощью водопроводной воды. Это сложно объяснить, потому дам ссылку
* Пьяные каратели батальона «Батькивщина» избили ветерана Великой Отечественной Войны и силой забрали боевые награды из его дома
* «Одесская мать», она же мать солдата, она же мать, изгнанная из Одессы, она же добравшаяся на собранные по 2 грн на Куликовом поле до Крыма, она же избитая бендеровцами жительница Харькова, она же Валентина Панеяд, она же Анна Кацнеленбоген - воровка на доверии etc.
* Изнасилованная девочка 12 лет, закопанная живьём, только непонятно - до или после
* Три сотни изнасилованных (слушайте, это уже фиксация какая-то!) женщин с пулевыми ранениями в голову в районе квартирования батальона «Днепр-1?
* Голый афроамериканец, говорящий по-грузински, который разделся, чтобы сбежать от Гиркина
* Женщины киллерши - «Белые колготки» - режущие по ночам на блокпостах. Отрезают член, конечно же.
* Преподаватель Одесского университета Музычко, которому одесситы должны отдавать вторые ключи от своих квартир, для размещения бандеровцев или оружейных складов
* Раненный за георгиевскую ленточку 12-летний (любят пацаны этот возраст!) мальчик, которого потом по фото опознали в Сирии.
* Сожжённые в Донецком аэропорту верующие, которые пришли на аэродром 28 мая, «чтобы не допустить кровопролития»
* Украина заблокировала Крым, чтобы люди не увидели, как там хорошо
* Свидетельства режиссёра Говорухина о бандеровцах на Одесской киностудии в 1960-1970-х
* Рассказ Леонида Ярмольника о своей боевой юности во Львове и повешении некоего африканского студента на березах
* В детстве Кобзон прятался от «бандеровских банд» (в Славянске, Донецкой области)
* Слова дирижера Валерия Гергиева, что в Киеве запретили исполнять русскую музыку
* Уже мёртвые в момент взлёта пассажиры сбитого малайзийского авиалайнера - с другого малайзийского авиалайнера, пропавшего полугодом ранее
* Концлагерь, где содержат мариупольцев, симпатизирующих «партизанам», которых погнали на минное поле
* В магазине русскоговорящим гражданам Украины перестали продавать хлеб.
* Распыленный киевскими карателями над Славянском «гомовирус СПИДа» - не спрашивайте меня, что это такое
* На ул. Институтской хунта срубила все деревья (из-за дырок от пуль) чтоб уничтожить улики и доказательства своего причастия к расстрелу на Майдане
* Чемпионка-биатлонистка Пидгрушная участвует в АТО снайпером. Но целей ей не показывают, поэтому она стреляет по гражданскому населению, чтоб не потерять навык
* «Президент» Захарченко лично видел из Донецка, как украинский самолёт на высоте 10 км сбил малайзийский «Боинг»
* «Нянечка детского интерната», которую раздели солдаты и снимали на телефон. К счастью выжила и даже дала интервью НТВ
* Нацгвардия расстреливала Донбасс-Арену, когда там стоял «Шахтер» в полном составе
* Дедушка шел за водой мимо украинского блокпоста, ему сказали крикнуть «Слава Украине»… Он отказался, ему прострелили колени, добили в грудь
* Комбат Семенченко и торговля им на экспорт органами раненых украинских солдат
* Правый сектор высылает посылками (надо думать, Укрпоштой или DHL) родственникам взятых в плен ополченцев их отрезанные головы
* Специальные самолеты ВВС НАТО распыляют над всей Украиной ГМО. Просто ГМО, без конкретизации.
* Западенцы-актёры хунты, которыми заменили всё население Славянска. Тут я вам честно скажу: снегирей и рабов я ли
Клоуненок пообещал, шо будет ваЗЕлин.
Вопрос только - для кого?