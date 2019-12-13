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Все про:Зеленский (3986) Порошенко (17939) государственная измена (323) минские соглашения (2712) ГБР (784)

 Я не знаю, при каких условиях подписывался именно такой вариант "Минска", - Зеленский уверяет, что не влияет на ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что не имеет влияния на Государственное бюро расследований, которое открыло уголовное дело против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

"Честно, я не имею влияния на Государственное бюро расследований, как и на любой правоохранительный орган. Но мы встречаемся со всеми правоохранительными органами один раз в неделю, и выясняем, что у нас происходит в стране, какая криминогенная ситуация и т.п. Но я вам могу донести свое мнение по этому поводу. Я думаю, что за Петром Порошенко много разных грехов, связанных и с ним, и с его окружением. Мне сложно комментировать по этому делу, потому что, скажу откровенно, я бы никогда не подписал такое соглашение", - сказал Президент.

При этом Зеленский указал, что не знает, в каких условиях подписывался именно такой вариант Минских соглашений.

"Мне сложно сказать. Мне кажется, что там было непросто. И когда я говорю, что я бы никогда не подписал, то скажу откровенно, что, наверное, в этой ситуации никогда не говори "никогда", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР открыло против Порошенко дело за Минские соглашения, его адвокат назвал это "дембельским аккордом дуэта Портнова-Трубы и миной под Зеленского"

10 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило об открытии уголовного производства по факту возможного совершения госизмены Порошенко при подписании Минских соглашений в 2015 году.

При этом экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Телеграм-канале разместил копию ответа ГБР на его имя, из которой следует, что это он обратился в ГБР по поводу возможной госизмены Порошенко в ходе подготовки и проведения 11 и 12 февраля 2015 года переговоров относительно содержания документа "Комплекс мер, направленных на выполнение минских соглашений".

Сведения о возможном совершении преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований 10 декабря 2019 года, начато досудебное расследование. Предварительная квалификация – по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3165147
 
 
 Топ комментарии
 
Не бегал бы от военкомата узнал бы при каких условиях.
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нужно было не торговать собой на рефии и не играть на рояле, не оскорблять со сцены Украину и ее протестующих, а интересоваться ситуацией в стране в которой живешь.
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Это он после убийства депутата Рыбака шутил или после?
Хочу оценить степень отмороженности...
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Про двигание границ - было высмеивание штампов российской пропаганды

И это было в Киеве.
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А про Ураину-порноактрису где было? За Порошенком багато різних гріхів, але я не знаю, за яких умов підписувався саме такий варіант "Мінська", - Зеленський запевняє, що не впливає на ДБР - Цензор.НЕТ 2855 За Порошенком багато різних гріхів, але я не знаю, за яких умов підписувався саме такий варіант "Мінська", - Зеленський запевняє, що не впливає на ДБР - Цензор.НЕТ 2855 За Порошенком багато різних гріхів, але я не знаю, за яких умов підписувався саме такий варіант "Мінська", - Зеленський запевняє, що не впливає на ДБР - Цензор.НЕТ 2855 Или тоже брехня? Пацак пшелвон, грубо работаешь За Порошенком багато різних гріхів, але я не знаю, за яких умов підписувався саме такий варіант "Мінська", - Зеленський запевняє, що не впливає на ДБР - Цензор.НЕТ 1286
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Про порноактрису было в Юрмале
Высмеивалась продажная украинская власть
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И про палочки эбонитовые он тоже наверно так "шутковал", да, ботва запоребриковая?
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Да, брехня. А то, что тебе, мокшанская болотная жаба, пора запоребрик,- вот это правда За Порошенком багато різних гріхів, але я не знаю, за яких умов підписувався саме такий варіант "Мінська", - Зеленський запевняє, що не впливає на ДБР - Цензор.НЕТ 3518
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Навіщо вигадки видавати за дійсність?
Навіщо ви самі себе обманюєте?
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Давайте хлопцi, дотиснiть Свинорилого!!!
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Заюлил, зекретин, заерзал... В общем, снова зебанаты пролетели с посадкой Пороха...)
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Да потому ты маргинал - Зеленский не знаешь , что в то время когда добробаты и волонтёры защищали Украину и армия насчитывала десятки тысяч боевых солдат ты сученок сцыкливый прятался от повесток и развлекал парашостанских олигархов играя на рояле .А в это время градами поливал враг Украинские позиции и гибли ежедневно десятки и сотни солдат, тебе мама Рима это не рассказывала
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Мама Римма сама с мало российскими взглядами - раша тв постаралась
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Чмо ЗЕбильное... О чужих грехах оно рассуждает...
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"Мне сложно сказать. Мне кажется, что там было непросто. И когда я говорю, что я бы никогда не подписал, то скажу откровенно, что, наверное, в этой ситуации никогда не говори "никогда", - отметил он. Источник: https://censor.net.ua/n3165147
----------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - -Якщо такі сумніви, то краще мовчати і провести ревізію умов, тексту мінських домовленостей, а не відкривати кримінальну справу.
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"Мне сложно сказать. Мне кажется, что там было непросто."
Кажется ему. Все кого интересует Украина, прекрасно знают насколько тогда было всё плохо. Плешивый в наглую бурятами и псковскими зашёл и останавливаться не собирался. Надо было кинуть кость, вот её и кинули.
И это не значит, что на эту кость теперь молиться нужно. Тем более, что там абсурдные вещи прописаны специально...
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Звичайно, бо мінські домовленості ніхто виконувати не збирався, просто це привід для санкцій проти росії.
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Не ну плять,люди тяжело работают, чтоб копеечку заработать, а они тут обсуждают, быдло конченное.
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То, что грехов много на синеносой тваре, это однозначно! Эту мразь четвертовать мало. Столько зла Украине не принес не один президент.
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Еще совсем не вечер, свинособака, вытравим вас в Украине окончательно)
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Не усрись, мокрощель соевая. Изза таких сук ******** мы потеряли треть населения.
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необходимо еще и вас, свинособак, потерять -тогда Украина выживет
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Ты по ходу свои мозги потеряла, отлизывая соевому алкашу
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Та вы рагули ******* уже поделили общество на группы и сорта во главе с вашим конченым алкашом порошенко. Поэтому от нас и бегут миллионы за бугор. Вас тварей изолировать надо.
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Твою задача не витравити опонентів, а допогти ***** розгойдати і знищити Україну.
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Та потеряйся ты, чурка тупорылая. Твои комменты - для работы психиатров.
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Продовжуй демострувати свою сепарську суть.
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А ты по ходу свою тупость хуторскую. Потому так и живем, из-за рагулей таких ка ты.
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Чучело, стыли писок и сиди тихо.
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Мда... Знаете, я вот сколько пытался понять, отчего это зебилам всем должен ... Хотел написать "был" да где там- должен до сих пор Порошенко. Вроде ж ни копейки они ему не пожаловали. И всегда разговор выходил на "я плачу налоги". Выходит, что заплатив кто штуку, кто две а кто и нифига они уверены, что приобрели некий билет во все блага. Да ещё и проголосовали за него (возможно)- и он им теперь торчит по жизни. Откупились вот так, самым дорогим, что не жалко и выбросить- своим голосом на выборах, ну и налог тоже... Типа- это не обязанность заплатить за возможность заработать, это некая взятка царю... Ох халявщики...
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Зеленскому лучше уйти по-собственному желанию.
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Когато убиваха Володимир Рибак в Горловка, този Зебил проклет даваше концерт на ватата там!
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😀😀😀
13.12.19 09:15 За Порошенко много разных грехов, но я не знаю при каких условиях подписывался именно такой вариант "Минска", - Зеленский уверяет, что не влияет на ГБР

Конечно не знает , он кино с раше снимал, когда в Дебальцево и Иловайске гибли украинцы . Кстати , многие были добровольцами, которых сейчас пытаются дискредитировать по просьбе ****
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Зеля подписал всё то что подписал ранее барыга. А теперь говорит, что он никогда бы не подписал Минских соглашений. Я большего лицемерия никогда не встречал.
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Неправда
Зачем вы все время врете? Зеленский в отличие от Порошенко настаивает на передаче Украине границы, а уж потом выборах в ОРДЛО
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Бреши дальше, жаба мордовская За Порошенком багато різних гріхів, але я не знаю, за яких умов підписувався саме такий варіант "Мінська", - Зеленський запевняє, що не впливає на ДБР - Цензор.НЕТ 2416 Не будет там никаких выборов. Будете напару с ****** кормить "кормильцев Галактики" За Порошенком багато різних гріхів, але я не знаю, за яких умов підписувався саме такий варіант "Мінська", - Зеленський запевняє, що не впливає на ДБР - Цензор.НЕТ 2816
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Чей Донбасс, кацап?
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Не,вас будет кормить только *****.
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"Барыга"( по твоему мордовскому выражению), подписал "минск", когда началось полномасштабное вторжение вашей мокшанской армии. У него выбора не было. Поэтому пшелнах, мордва номерная За Порошенком багато різних гріхів, але я не знаю, за яких умов підписувався саме такий варіант "Мінська", - Зеленський запевняє, що не впливає на ДБР - Цензор.НЕТ 4847
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Шановний пане Президенте України.
Ви, порушуючи законодавство України, щодо призову по мобілізації, відкрито ухилялись від виконання ст. 65 Конституції України (зневага до Основополагаючого Закону). Підемо далі, п.20, ст.106 (також Конституція України). Таким чином ви отримали ст. 336 КК України.
Ну, і ви нешановний маєте право щось оприлюднювати стосовно Пороха?
Гей, Баканов то є сигнал та й "Закон про СБ України", "Закон про ОРД", піднормативні Накази Голови СБ України. Ти тепер, також злочинець.
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Та как-то похрен вмешиваешься или нет,главное,шоб то падло село.
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В тексте статьи Минских соглашений написано, что местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей проводятся на основании Закона Украины, и под этим подписались представители мордора, а со стороны Украины - не Порошенко (сюрпрайз), а Кучма, который в тот момент был никем. А Закон Украины о выборах требует, чтобы волеизъявление избирателей было свободным, и безопасность на избирательных участках гарантировалась украинским государством. А какие могут быть гарантии украинского государства, если у него нет контроля над этими территориями ? Получается замкнутый круг. По сути невыполнимыми минскими соглашениями было остановлено наступление гибридных войск и выиграно время на укрепление армии и восстановление экономики. Трагедия Украины в том, что люди со средненьким уровнем IQ снова выбрали себе "президента из народа", как в 2010м.
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Кучма був призначеним Порошенком, тому він несе відповідальність за ці домовленості. Інша справа, що ці домовленості стають юридичними після затвердження чи ратифікації ВР. А от цього не було. Тому суд за це рішення є правовою колізією.
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люди со средненьким уровнем IQ снова ... ещё не прошло 40 лет ,чтобы эти советско халявные люди поредели,главное нашим Моисеям с пути не сбиться. За Порошенком багато різних гріхів, але я не знаю, за яких умов підписувався саме такий варіант "Мінська", - Зеленський запевняє, що не впливає на ДБР - Цензор.НЕТ 5564
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«ніколи не пілписав би такого...» - ти сучьонок відвів війська на трьох ділянках, щоби зустрітися з хутіним, де він пообіцяв відвісти війська ще з трьох ділянок... Це, плять, просто дипломатичне мистецтво... Я вважаю, що би він робив, під час Дебальцево... кондом дирявий...
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Он бы принимал с любой стороны и в любом количестве, как актриса немецких порнофильмов.
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Хорошо, что в то время, в Украине нормальный през был, а не этот безмозглый малорос Моника кловун-членограй. Недолгая милость Бога к этому дурному нариду. Хахахаха!!! Он бы не подписал... ЛОЛ
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Цим керує його особиста секретарка, богдашка
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Какже-какже не имеешь Зеля-членограй)) А как же кореш Баканов и 100% свой прокурор?
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А ты кучму посади. Кучма-враг №1 для Украины.
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Недоумок, держал бы инструмент в штанах, а не в пианино, тогда знал бы. Минск подписывался в условиях Илловайска и Дебальцево, а не за кулисами на концерте квартала 95. А это совсем разные условия, клоун.
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Тупоумный членограй в Википедию даже позырить не в состоянии, а рот свой открывать не стесняется))
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ЛОЛ. Зеля-кловун-членограй открыл рот про чьито грехи. Дурак, ты можешь говорить только про нарушения закона, и то, если в суде доказано)) Что ты мелешь, чепушило))
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