 Я не знаю, при каких условиях подписывался именно такой вариант "Минска", - Зеленский уверяет, что не влияет на ГБР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

"Честно, я не имею влияния на Государственное бюро расследований, как и на любой правоохранительный орган. Но мы встречаемся со всеми правоохранительными органами один раз в неделю, и выясняем, что у нас происходит в стране, какая криминогенная ситуация и т.п. Но я вам могу донести свое мнение по этому поводу. Я думаю, что за Петром Порошенко много разных грехов, связанных и с ним, и с его окружением. Мне сложно комментировать по этому делу, потому что, скажу откровенно, я бы никогда не подписал такое соглашение", - сказал Президент.

При этом Зеленский указал, что не знает, в каких условиях подписывался именно такой вариант Минских соглашений.

"Мне сложно сказать. Мне кажется, что там было непросто. И когда я говорю, что я бы никогда не подписал, то скажу откровенно, что, наверное, в этой ситуации никогда не говори "никогда", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР открыло против Порошенко дело за Минские соглашения, его адвокат назвал это "дембельским аккордом дуэта Портнова-Трубы и миной под Зеленского"

10 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило об открытии уголовного производства по факту возможного совершения госизмены Порошенко при подписании Минских соглашений в 2015 году.

При этом экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Телеграм-канале разместил копию ответа ГБР на его имя, из которой следует, что это он обратился в ГБР по поводу возможной госизмены Порошенко в ходе подготовки и проведения 11 и 12 февраля 2015 года переговоров относительно содержания документа "Комплекс мер, направленных на выполнение минских соглашений".

Сведения о возможном совершении преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований 10 декабря 2019 года, начато досудебное расследование. Предварительная квалификация – по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины.