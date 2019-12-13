 Я не знаю, при каких условиях подписывался именно такой вариант "Минска", - Зеленский уверяет, что не влияет на ГБР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.
"Честно, я не имею влияния на Государственное бюро расследований, как и на любой правоохранительный орган. Но мы встречаемся со всеми правоохранительными органами один раз в неделю, и выясняем, что у нас происходит в стране, какая криминогенная ситуация и т.п. Но я вам могу донести свое мнение по этому поводу. Я думаю, что за Петром Порошенко много разных грехов, связанных и с ним, и с его окружением. Мне сложно комментировать по этому делу, потому что, скажу откровенно, я бы никогда не подписал такое соглашение", - сказал Президент.
При этом Зеленский указал, что не знает, в каких условиях подписывался именно такой вариант Минских соглашений.
"Мне сложно сказать. Мне кажется, что там было непросто. И когда я говорю, что я бы никогда не подписал, то скажу откровенно, что, наверное, в этой ситуации никогда не говори "никогда", - отметил он.
10 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило об открытии уголовного производства по факту возможного совершения госизмены Порошенко при подписании Минских соглашений в 2015 году.
При этом экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Телеграм-канале разместил копию ответа ГБР на его имя, из которой следует, что это он обратился в ГБР по поводу возможной госизмены Порошенко в ходе подготовки и проведения 11 и 12 февраля 2015 года переговоров относительно содержания документа "Комплекс мер, направленных на выполнение минских соглашений".
Сведения о возможном совершении преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований 10 декабря 2019 года, начато досудебное расследование. Предварительная квалификация – по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины.
Хочу оценить степень отмороженности...
И это было в Киеве.
Высмеивалась продажная украинская власть
Навіщо ви самі себе обманюєте?
----------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - -Якщо такі сумніви, то краще мовчати і провести ревізію умов, тексту мінських домовленостей, а не відкривати кримінальну справу.
Кажется ему. Все кого интересует Украина, прекрасно знают насколько тогда было всё плохо. Плешивый в наглую бурятами и псковскими зашёл и останавливаться не собирался. Надо было кинуть кость, вот её и кинули.
И это не значит, что на эту кость теперь молиться нужно. Тем более, что там абсурдные вещи прописаны специально...
13.12.19 09:15 За Порошенко много разных грехов, но я не знаю при каких условиях подписывался именно такой вариант "Минска", - Зеленский уверяет, что не влияет на ГБР
Конечно не знает , он кино с раше снимал, когда в Дебальцево и Иловайске гибли украинцы . Кстати , многие были добровольцами, которых сейчас пытаются дискредитировать по просьбе ****
Зачем вы все время врете? Зеленский в отличие от Порошенко настаивает на передаче Украине границы, а уж потом выборах в ОРДЛО
Ви, порушуючи законодавство України, щодо призову по мобілізації, відкрито ухилялись від виконання ст. 65 Конституції України (зневага до Основополагаючого Закону). Підемо далі, п.20, ст.106 (також Конституція України). Таким чином ви отримали ст. 336 КК України.
Ну, і ви нешановний маєте право щось оприлюднювати стосовно Пороха?
Гей, Баканов то є сигнал та й "Закон про СБ України", "Закон про ОРД", піднормативні Накази Голови СБ України. Ти тепер, також злочинець.