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 "Ищем компромисс": Аваков объяснил, как может выглядеть вариант совместных патрулей в ОРДЛО в переходный период

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пояснил, какой компромиссный переходной вариант совместного патрулирования и обеспечения безопасности Национальной полицией Украины, специальной полицейской миссии ОБСЕ и "представителям территориальных громад" в ОРДЛО, когда там в перспективе будут проходить местные выборы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

"Всем не нравится "формула Штайнмаейра", но в этой части она мне очень нравится. Мы исходим из того, что выборов не будет, пока не будут распущены все незаконные формирования. Выборы могут проходить только под украинским флагом, с ЦИК и всеми государственными органами Украины. С другой стороны, в Минских соглашениях записана "народная милиция", которой нигде не существует в нашем законодательном поле. И нужно этот вопрос как-то решать. Сейчас существует "народная милиция ЛНР" и "народная милиция ДНР", но они же должны быть распущены. И мы опять ищем компромисс", - сказал он 

Аваков отметил, что Украина готова, как только будет заключено дипломатами адекватное соглашение, своими полицейскими силами зайти и обеспечивать порядок.

"И идея была такова, что мы заходим своими полицейскими силами, например, патруль из пяти человек: два – из Национальной полиции Украины, один – из специальной полицейской миссии ОБСЕ, и два представителя территориальных громад, в которых проходят выборы", - указал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Суркова сдали нервы, бумаги бросил, кричал "мы так не договаривались", - Аваков о переговорах в "нормандском формате"

Глава МВД указал, что такой вариант взят, в том числе, из опыта мировых конфликтов.

"Такая ситуация была в Хорватии. Это переходный период такой специальной сложнейшей полицейской миссии. Он длится недолго, он чрезвычайно тяжелый для самих полицейских, он чреват гигантскими конфликтами внутри и даже жертвами, потому что стычки все равно возникают. Но, видимо, другого пути нет, и это самый минимальный объем сложностей, которые мы можем получить, восстанавливая свой суверенитет", - считает он.

Источник: https://censor.net.ua/n3165145
 
 
 Топ комментарии
 
Послать Авакяна "послом доброї волі" в Нагірний Карабах. Нехай там шукає компроміси з Азербайджаном.
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Слушайте.Не мытьем так катаньем пытаются уничтожить Украину.Это уже начинает просто бесить.
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Україні треба було в 2014 р. влаштувати міжнародну конференцію з ядерного роззброєння. Запросити Північну Корею, Іран, запланувати екскурсію на Донбас. А потім дивитись, як західні чемберлени навипередки пропонують яку завгодно допомогу, аби тільки цієї конференції не відбулося.
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патрулировать будешь с рюкзаками это точно. Продажная шкура .
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Он ооочень эффективен, может даже раскрывать преступления к приезду иностранных журналистов...
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Це точно українська влада? Спрощення отримання пенсій- для серарні, спрощення перетину лінію розмежування- для сепарні, спрощення отримання паспортів- для сепарні, реінтеграція ордло в Україну без ніяких обговорень, голосувань, змін до Конституції. "Контролювати " кодон з сепарнею, автоматично амністувавши, узаконивши її і федералізацію України? Це влада ордло, а не України
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Вона ніколи і не була українською це, все радянські недобитки, яких розкидало після розвалу Союзу.
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и не буде українською,доки країна не пройде етап національно-визвольної революції..
вже навіть Африканські держави його пройшли ще в середині минулого століття,а у нас все йшло за принципом "авось пронєсьот"..
"нє пронєсло"..
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З українців там тільки Богдан. Та й той - бурят.
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Сабаков геть з глузду з'їхав??? Які вибори нахєр, після шости років роспропаганди???
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Головне для мусорів це традиції мочить біндєр і проблем з реінтеграцією не буде. Можуть разом патрулювати по всій Малоросії.
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Будуть вести переговори з терористами, а московщина буде миротворцем. Це все що потрібно знати. А націаналісти мішають і ДНК знайшли на згорівшій машині. Скільки є ще не розкритих злочинів? Достатньо буде для всіх АТОшників і волонтерів, які відбили у ворога цю країну. Фальсифікація іде повним ходом.
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Нехай туди свого сина відправить патрулювати!!
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Боїться що синок зіп'ється з сєпарами в злачних місцях ОРДЛО.
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Какие нах совместные патрули???? Что плять вообще происходит????
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-" Гаварітє са мной парускі!"
- "Ярік,та ***** вже цю гниду !"
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Да, ищите, ведь найти компромисс с российскими военными вам гораздо проще чем с патриотами Украины.
Проклятые зебилы.
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це рехвормована, найкраща в Європі армія з старими традиціями, які важливіші від національної ідеї.
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Ну мы поняли.Сабаков хочет чтобы украинцы маршировали в одном ряду вместе с террористами которые вырезали наших солдат, выкалывали им глаза и отрезали органы. Нах. нам тогда вообще ваше ОРДЛО на таких условиях "Шукаємо компроміс": Аваков пояснив, яким може бути варіант спільних патрулів в ОРДЛО у перехідний період - Цензор.НЕТ 6519
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петушатник дыынэр не нужен Украине ни на каких условиях
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Все очень просто, как совместное СС и НКВД патрулирование улиц ленинграда в 41-42 гг.
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о, будет еще кому рюхзаки предложить или патрулирование оплатить
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Радянський солдат патрулює з поліцаєм на окупованій території=український воїн патрулює в Доненьку(Луганську) з "повстанцем". Такий варіант компромісу по-аваковськи?
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У Авакова дедлайн. Он, бедный, не знает как еще лучше и ниже прогнуться для Зебила))
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