 Объекты "Укрбуда" достроит "Киевгорстрой", - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.
"Мы знаем этот вопрос, мы хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. Здесь все команды работали вместе, и Офис президента, и правоохранительные органы, чтобы решить этот вопрос. На сегодня, на вечер (12 декабря. – Ред.) этот вопрос решен, и вся эта недвижимость будет достроена, и на себя взял обязательства "Киевгорстрой", - сказал Президент.
Как сообщалось, инвесторы жилых комплексов корпорации "Укрбуд" 5 декабря обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом повлиять на ситуацию с прекращением строительства их домов.
лукаш с пукиным научили?
Найпростіший метод підписання петиції за допомогою BankID чи ЕЦП.
Елетронну петицію, Ви знайдете за наступним посилання
https://petition.president.gov.ua/petition/79278 З повагою, інвестори ДП «Укрбуд».
А есть 100% частная фитрма "Укрбуд-чего-то там", которая и строила дома, паразитирующая на имени государственной фирмы "Укрбуд".
С какого государство должно брать на себя долги частной фирмы? Собственник проворовался, вывел оборотные средства - пусть суд разбирается. Государство тут причем?