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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (3986) Киевгорстрой (48) строительство (1664) Укрбуд (10) Шеремет (295)

 Объекты "Укрбуда" достроит "Киевгорстрой", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что проблема заморозки строительства жилых комплексов корпорации "Укрбуд" будет решена и эти объекты достроит компания "Киевгорстрой".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

"Мы знаем этот вопрос, мы хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. Здесь все команды работали вместе, и Офис президента, и правоохранительные органы, чтобы решить этот вопрос. На сегодня, на вечер (12 декабря. – Ред.) этот вопрос решен, и вся эта недвижимость будет достроена, и на себя взял обязательства "Киевгорстрой", - сказал Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На тендерах по строительству объектов в столице "Укрбуд" распилил 3 млрд госсредств, - Антимонопольный комитет

Как сообщалось, инвесторы жилых комплексов корпорации "Укрбуд" 5 декабря обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом повлиять на ситуацию с прекращением строительства их домов.

Источник: https://censor.net.ua/n3165144
 
   
 Топ комментарии
 
Это о чем. Что частная фирма за бесплатно, или все таки за народные деньги из бюджета, будет строить . А может нужно сказать,что все украденные деньги будут возвращены по решению суда .
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Первая половина статьи про Шеремета, вторая про достройку объекта?Панове, утренняя кава в помощь, я в вас верю что вы устраните противоречие. Дзеньки
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Я интересуюсь,- за чей счёт этот банкет?
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Хай Свыня достраивает. Микитась же подсвинок из его реформаторской Будки
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І після цього ти заявляєш, що ти не порохобот?
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А тобі шо до того? У нас з ним свої справи. Теж хочеш потрапити до списку тріпачів?
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Та ты ж, девальвированный соевый маразматик, свой список и вести уже без ошибок не взмози Об'єкти "Укрбуду" добудує "Київміськбуд", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5599 Ну разве шо с коллегами порохоботами на спам тыцять всеми ратыцямы
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Мне понравилось. Достал из спама.
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Аналогічно.
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Тут столько песиков, что вряд ли получится вытащить .
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Их тут всегда валом и действуют в едином бото-порыве. Переживём.
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Первая половина статьи про Шеремета, вторая про достройку объекта?Панове, утренняя кава в помощь, я в вас верю что вы устраните противоречие. Дзеньки
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Боюсь даже представить тогдашний результат, что-то вроде труп Гитлера хранится в сейфе фсб...
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И путлер каждое утро его в пуп целует. Но иногда спросонья промахивается.
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Поц, ты опять на смене? Пшлонах за поребрик, мордвин.
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Шлимазл, ну что ты хрюкаегь ещё не проспавшись, словно у тебя с утра бар-мицва?)))
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Удмурд монголо-татарский, тебе указано направление. Пшло отсюда
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Ты вечно путаешь шоколад с отходами жизнедеятельности, ну что ты за мурлопотам...
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"Київмістбуд" має право подати в суд на цензор за наклеп у причєтності до діла про вбивство Шеремета.
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Пшол отсюда. Твои высеры тупы, свинья мордовская Объекты "Укрбуда" достроит "Киевгорстрой", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5319
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Мне не понравилось. Отправил в спам.
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режим ручного управления?
лукаш с пукиным научили?
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КГС ? Сочувствую.... Долго и некачественно. 😟
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Мда.Кинвгорстрой,который сам на ладан дышит,что-то там достроит?
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Это о чем. Что частная фирма за бесплатно, или все таки за народные деньги из бюджета, будет строить . А может нужно сказать,что все украденные деньги будут возвращены по решению суда .
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Звертаємося до всіх небайдужих громадян України, підтримати електронну петицію до президента України інвесторів житлових будинків щодо ситуації, що склалася навколо ДП «Укрбуд». Для підтримання петиції необхідно 25 000 голосів. Наразі для нас кожен голос важливий.
Найпростіший метод підписання петиції за допомогою BankID чи ЕЦП.
Елетронну петицію, Ви знайдете за наступним посилання
https://petition.president.gov.ua/petition/79278 З повагою, інвестори ДП «Укрбуд».
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вы в суд заяву на микитася подавали...?
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нет конечно, им нужно чтобы им из бюджета денег отвалили, причем тут ккой-то Микитась
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Я интересуюсь,- за чей счёт этот банкет?
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Точно так же как "олигархи восстановит Донбасс", Бубочка?
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Есть фирма "Укрбуд" - государственная, строила в частности объекты в ЧАЄС.
А есть 100% частная фитрма "Укрбуд-чего-то там", которая и строила дома, паразитирующая на имени государственной фирмы "Укрбуд".
С какого государство должно брать на себя долги частной фирмы? Собственник проворовался, вывел оборотные средства - пусть суд разбирается. Государство тут причем?
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Спочатку обвалили, а тепер віджали, рейдерство а-ля пашинський.
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А что, Укрбуд эти зеленые рейдеры уже обонкротили?
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Там и без рейдеров, Микитась повыводил активы и "продал" фирму левым людям.
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