 Враг за сутки восемь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Фиксировался также огонь из пушек БМП.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:

- возле Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- трижды неподалеку от Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Широкино - из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела:

- возле Пивденного - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Крымского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия;

- вблизи Новолуганского - из РПГ, СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

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"Вчера, 12 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска из РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия вели огонь неподалеку от Марьинки. Потерь с украинской стороны не было.