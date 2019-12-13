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 Враг за сутки восемь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб

РФ опять не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции. 12 декабря вооруженные формирования России 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Фиксировался также огонь из пушек БМП.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:

- возле Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- трижды неподалеку от Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Широкино - из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела:

- возле Пивденного - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Крымского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия;
- вблизи Новолуганского - из РПГ, СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

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"Вчера, 12 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска из РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия вели огонь неподалеку от Марьинки. Потерь с украинской стороны не было.

Враг за сутки восемь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3165143
 
 
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А хто в нас тепер ворог ?
Націоналісти ?
Так говорить зеліна доктрина ?
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Втрат нема. А поховання майже щодня.
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А правда колись же все одно випливе. І будуть трибунали.
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Втрат нема. А поховання майже щодня.
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Ще й не по одному ховають, майже щодня...
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Враг дал добро на кацапскую звизду в Украину...
погранцы врага услышали - пропустили сволочнью...
не там врагов ищем, долбень.
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Якого обрали, такого і маємо. Мудрий наріт не помиляється.
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А хто в нас тепер ворог ?
Націоналісти ?
Так говорить зеліна доктрина ?
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І Порошенко, плюс ті хто його підтримують. А росіяни тепер у нас друзі і ;братній народ;.
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Та шоб вони повиздихали ці кляті расіянсько-масковські окупанти!!!! Воїни України, спалить ту бісову машину, з якої вас обстрілюють!!! Чи наказу не було???
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Хто ж там конфліктує з Україною? Офіційно так ніхто і не сказав. Якісь терористи. ХЗ. Може Аль Каіда?
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13.12.19 07:58 "Ищем компромисс": Аваков объяснил, как может выглядеть вариант совместных патрулей в ОРДЛО
"И идея была такова, что мы заходим своими полицейскими силами, например, патруль из пяти человек: два - из Национальной полиции Украины, один - из специальной полицейской миссии ОБСЕ, и два представителя территориальных громад, в которых проходят выборы", - указал он. Источник: https://censor.net.ua/n3165145
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Где этот маланец-кокаинист, заявлявший, что надо просто перестать стрелять?
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вот и договорился зелемойский в Париже с ****** про "нужно просто прекратить стрелять". Часом не договорился про разведение сторон на польско-украинскую границу?
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