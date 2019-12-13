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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
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 Адвокатская компания, основанная Маси Найемом, не будет защищать подозреваемых в убийстве Шеремета

Компания "Миллер" не будет защищать никого из подозреваемых в убийстве Шеремета, потому что журналист был другом основателя компании Маси Найема. Ранее юристы "Миллера" присутствовали при обысках у одного из обвиняемых, музыканта и ветерана Андрея Антоненко.

Об этом юридическая компания "Миллер" объявила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Адвокатское объединение "Миллер" не защищает и не будет защищать в будущем подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета - друга основателя и адвоката компании Маси Найема", - сказано в сообщении.

"Журналист и один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет был хорошим товарищем основателя компании "Миллер" Masi Nayyem, что делает невозможным защиту интересов кого-либо из подозреваемых по этому делу адвокатами объединения из-за правового и этического конфликта интересов", - добавили в компании.

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Ранее адвокаты объединения "Миллер" присутствовали при проведении обыска у одного из подозреваемых, музыканта и ветерана Андрея Антонюка.

В компании подчеркнули, что их сотрудники не входили в дело на стороне защиты, а только "обеспечили соблюдение закона при проведении следственных действий".

12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165142
 
 
 Топ комментарии
 
Это все, что надо знать про антикоррупционера и правдолюба Найема.
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Ну понятно маси лизнул ручку Адвокатская компания, основанная Маси Найемом, не будет защищать подозреваемых в убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 9784 Как и Мустафа Адвокатская компания, основанная Маси Найемом, не будет защищать подозреваемых в убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 2123
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ЕСЛИ ЗА РАСКРЫТИЕМ ДЕЛА СТОЯТ ХАРИ АВАКОВА И ГЕРАЩЕНКО - ЭТО 100% ФЕЙК. ЭТИ ДВА ПИД@РАСА ЗА 5 ЛЕТ НЕ РАСКРЫЛИ НИОДНОГО ДЕЛА. А ВСЕ ДЕЛА ПРОТИВ МУСОРОВ ПОХОРОНИЛИ.
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Ну понятно маси лизнул ручку Адвокатская компания, основанная Маси Найемом, не будет защищать подозреваемых в убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 9784 Как и Мустафа
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Ну понятно. Зря, что-ли Мустафе такое хлебное место выделили?
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Это все, что надо знать про антикоррупционера и правдолюба Найема.
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Брат Маси Найема антикоррупционер Мустафа Внайом занят попилом бабла на хлебной должности, поэтому никакой коррупции в стране уже нет и волонтеров/активистов/ветеранов защищать тоже уже нет смысла, так как правоохранительные органы и судебная система сейчас честные и реформированные.
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ЕСЛИ ЗА РАСКРЫТИЕМ ДЕЛА СТОЯТ ХАРИ АВАКОВА И ГЕРАЩЕНКО - ЭТО 100% ФЕЙК. ЭТИ ДВА ПИД@РАСА ЗА 5 ЛЕТ НЕ РАСКРЫЛИ НИОДНОГО ДЕЛА. А ВСЕ ДЕЛА ПРОТИВ МУСОРОВ ПОХОРОНИЛИ.
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Возможно, если бы не было записей тёрок обвиняемых и выводов западного эксперта.
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Не хотят зашквариться вместе с этими "арийцами".
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Тут столько защитников на Цензоре, наверное отбоя нет у сидельцев. Интересно митинг будет?
Маси у кормушки в Оборонпром только пристроился, он что мастер шпагата? Да.... но нет.
Там на этой теме желающих попиарится будет среди адвокатов, но дело тяжёлое.
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Да все, эти хари в бабле по уши.Попробовали сладкого, теперь Наема, Шабунина и еже с ними от солоденького не оторвать!!!! Им пох, они уже статки заработали, всё к чему стремильсь годами, ненавидя яныка и пороа, заработали!!!!!!!!! Кто скажит, что не так!!!!!!!
Где эти чьмошники, в 17-18 аж очи от них плакали, а теперь их как **** смело!!! Вот и вся Украинская *****,борцуны за прова!!!! Первого бы роспял Шабунина, альбиноса!!!!
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Агов,порхоботи,усі на каток.тьху під оп .
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3.5 года не раскрывали, а тут прорвало. Настолько очевиден мвд-ешный фейк и фальсификат, шо со всех ютуб каналов быстро слетают свежие видосы по Шеремету, а утром выйдут разгромные, котор. уничтожат в пепел рейтинг Вазелина.
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Жэсть какая-то. Для заказных убийств, вообще-то, нанимают "боширова" и "петрова", после чего от них избавляются таким же методом; тогда никто никого никогда не найдёт.
А тут - бабы какие-то, да ещё и разбогатевшие внезапно.
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Умник,а если бы при власти был пэтро,шоб ты тогда запел? "Какие молодцы"?
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Шо там у вас в Днепре, стройка метро опять остановилась ? Говорят что Лимак уже четыре месяца зарплату не получает.
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Ты отстал от жизни днепровской.Омелян ещё при царе пэтре 5м неопланы запустил.Так шо с темы не съезжай
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Не пиши ***ню, и не будешь так разочарован.
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