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 Дело Шеремета показало, что стране остро нужен суд присяжных, - Бутусов

Задержание подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - это вызов обществу. Серьезные обвинения предъявлены людям, которые очень многое значат для Украины. В таких условиях стране остро необходим суд присяжных.

Об этом пишет в блоге для Цензор.НЕТ главный редактор издания Юрий Бутусов.

"Риффмастер Андрей Антоненко - один из символов войны. Автор гимна Сил специальных операций "Тихо прийшов, тихо пішов", фронтовой артист, характер которого соответствует его песням - он стал сержантом, резервистом ССО, и на день сержанта именно его фото командование ССО выставило в фейсбуке. Множество раз я встречал Андрея с концертами на самых разных участках фронта", - отметил журналист.

"Юлия Кузьменко - известнейший и уважаемый волонтер, которая посвятила все свое время помощи фронту, ее лично знают многие сотни военных и волонтеров, она также известнейший детский врач, профессионал, которая спасла в "Охматдете" сотни детских жизней. И Андрей, и Юлия очень многое отдали нашей стране", - добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: В день убийства Шеремета подозреваемая медсестра Дугарь находилась в АТО, - депутат Зинкевич. ДОКУМЕНТ

Главред Цензор.НЕТ напомнил, что убитый в июле 2016 год Павел Шеремет был одним из уважаемых и известных журналистов, и каждая версия в деле об его убийстве должна быть тщательно изучена и озвучена публично.

"То, что было сегодня - это пресс-конференция, это политические заявления. В суде должны выступить прокуроры, и что будет предъявлено в полном объеме, еще неизвестно. Но адвокаты и подозреваемые должны официально ответить на тяжкие обвинения на суде", - написал Бутусов.

Он добавил, что опасается, чтобы еще с кем-то из фигурантов дела не произошел несчастный случай или самоубийство, как это случилось с найденным мертвым ветераном АТО Вакуленко.

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В любом случае, по мнению Бутусова, "грядет буря".

"Я хочу обратить внимание турбо-депутатов Верховной Рады. Стране остро необходим суд присяжных. Дела такого накала и такой значимости следует решать с привлечением общественности, поскольку в таком деле правосудие как никогда нуждается в доверии", - подытожил он.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165140
 
 
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44 тыс прослушко телефоно где 44 тыс решений суда Дело Шеремета показало, что стране остро нужен суд присяжных, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3400
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Дело Шеремета показало, что стране остро нужен суд присяжных, - Бутусов
Україні потрібна проукраїнська ,професійна і патріотична влада
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Mason Lemberg
2 ч. ·

Подивився відео з кіном про вбивць шеремета.
Мої висновки:
1) Якщо докази не фальсифіковані, то версія має право на існування
2) Одна справа "версія має право на існування". Інша справа довести цю версію. Бо коли Антоненка звинувачують на основі того, що його телефон був відключений з 23.00 по 7.00 і це не властиво для нього - то ми самі розуміємо рівень доказової бази.
3) В показаному відео присутній цілий ряд оціночних суджень і висновків, значна частина з яких абсолютно протилежать загальному лейтмотиву. Серед них:
- з розмови Пуми з вбитим В., в якій він їй повідомив про виклик в справі Шеремета і її фрази "Я за тебя щастліва", вони зробили висновок що Пума нібито знає про цю справу і вона їй не чужа. Але вона це сказала з таким пофігізмом, що це свідчить про абсолютно протилежне. Більше в того, в наступному ж дзвінку свібесідник Пуми прямо каже, що від новини про Шеремета в нього відвисла щелепа. Тобто, він здивований. Отже, це якраз прямо протирічить висунутим припущенням.
- з розмов Пуми з чоловіком та іншим ніяк не випливає, що вони переживають саме через справу Шеремета. В них є своя справа, за яку вони могли переживати.
-маніпуляція з дзвінком дівчини, яка за версією слідства, фоткала камери спостереження. Її не турбувала наявність спорядження сапера в квартирі, її турбувало трактування цієї знахідки з боку слідства (якби воно її знайшло). Більше того, це ніяк не стосувалося справи Шеремета, а говорилося в котексті справи по Івано-Франківську, де теж була бомба.
- те ж саме стосується і її персони в цілому. Вона виконувала технічну роль з фоткання камер (згідно самої ж версії слідства), отже "сумка сапера" (яку вона випадково знайшла під диваном) ніяк не доводить її злочин з фотографування, а акценти на цьому є маніпуляцією глядачем. Тобто, в фотографа повинен бути фотоапарат, а не бомба.
- те саме стосується розмови де, за версією слідства, "Ліса" переживає за обшуки, хоч вона не має відношення до справи по Івано-Франківську. Але ця розмова починалася з того, що пресують добровольців і волонтерів і тепер можуть прийти до кожного. Саме тому, вона і переживає. А трактування слідства притягнуте за вуха.
- про такі речі як "загальний настрій групи" я взагалі промовчу. Вже не кажучи про те, що це є основою версії і мені важко уявити, як вони збираються доводити свої припущення про загальний настрій групи та інші подібні трактування, які, як показано вище, є хибними, або маніпулятивними.
4) Всі ці речі, про які говорили на відео, слід розділити на декілька частин:
- сім'я Грищенків. Я не прокурор/не слідчий/не адвокат, але наговорили вони багато.
- дівчина, яка фоткала камери. По ній є звязок з Грищенками, є інфа про сумку сапера, є +- чітке фіксування обличчя на камерах.
- Ліса і її друг. Там теж є зв'язок з Грищенками і є неприємна розмова про Марусю Звіробій.
- Антоненко. Його участь в цьому слідство не довело жодним чином на основі представленого відео.
Маніпуляція з принтами. При чому на принті біля Криму було чітко видно надпис "Orlando", в той час коли Руф носить власні унікальні принти, що очевидно на його сторінці в фейсбуці.
Маніпуляція участю Руфа біля Криму. І що це доводить? Що він там підривав щось? На основі чого доводить? На основі принта "Орландо"?
Маніпуляція місцем проживання Руфа і тим, що він водив іншу підозрювану за межами доступу камер, бо знав район, він там жив. Тоді виникає питання: нафіга він засилав дівчину фоткати камери і чого іншу частину дороги він водив підозрювану під камерами, знаючи район?
Маніпуляція виключеним телефоном з 23.24 до 7 ранку. Все було б добре, але в нього пост в фейсубці датований 23.56. Ну і це такий собі аргумент, зважаючи, що це було вночі.
Більше того, на відео показано, що в чоловіка спочатку не було принта, потім був, потім знову не було. Я про хронологію подій, а не відео.
Ну і з принтом під час вбивства теж виникає багато запитань... Навіщо людині відправляти людей для фоткання камер, відключати телефон, але надівати такий явний ідентифікатор? Міг би і футболку з своїм прізвищем надіти? А чого ж ні? Тому, я не виключаю, що це різні люди.
Тобто, на основі представлених доказів (не стверджую, що є інші, однозначніші), так виглядає, що на ліву людину вішають вбивство.
5) Вітаю слідство з тим, що своїми діями вони наразили на небезпеку Марусю Звіробій. Тепер в багатьох помічників влади є можливість її усунути і списати її вбивство на ігри опонентів Зелі, як то було сказано у відео.
6) В кінці явно переусердствували, щоб сподобатися Зелі, розказуючи про дестабілізацію ситуації (саме для цього включили розмову про Звіробій). Бо версія про дестабілізації ситуації ************* і розбивається об суть самої розмови. Тоді виходить, що замовником дестабілізації була сама Ліса і її співрозмовниця, які в тому дзвінку планували події від імені першої особи, а не переказували порядок дій (якщо б десь був інший замовник).
Тому ви визначтеся: або ви будете шукати замовників злочину з дестабілізації ситуації в 2016 (нагадаю, тоді вся пропагандистська машина була розвернута проти Порошенка), або сцятися від того, що хтось погрожує бубочці і тоді вам прийдеться арештовувати багатьох людей, включно з бабцями під аптеками.
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мене не потрібно переконувати,що справа шита білими нитками
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Давай называть вещи своими именами, если в стране 73 % российских холопов , то откуда взяться такой власти ?
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Кому не ясно , что идёт подготовка сдачи Украины в Россию , и надо дискредитировать и уничтожить героев Украины .?
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параллельно примерно неделю назад началась дискредитация Майдана и Героев Майдана
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Все по плану , и те кто голосовал за Монику Зеленски, добро пожаловать в стойло русского мира
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вот,пускай и готовятся,все вместе у ростове
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В любом случае, по мнению Бутусова, "грядет буря". - нагибать значит попробуют страну открыто и нагло.
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В стране где половина населения мягко говоря в неадеквате, суд присяжных ето полный п***ц будет. Вы сами подумайте кто в етом суде будет сидеть.
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да без проблем посадят в присяжные кого надо, зеленые прокуроры переоденутся и станут присяжными
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Имхо то что «уважаемые и известные» как раз свидетельствует в пользу обвинения. Трогать «уважаемых и известных» без железных доказательств вообще не в интересах ни Авакова, ни новой зелёной власти

А так... перед законом все равны. Дура лекс сед лекс
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уже полетели приветы авакяну обвинителю и не Лоху 42 лет от роду Дело Шеремета показало, что стране остро нужен суд присяжных, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4022 за 60 гривасей в сутки и бутер НГ не будет защищать не лоха 42 х лет сейчас не 2013й Дело Шеремета показало, что стране остро нужен суд присяжных, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4022
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Полиция пришла с обысками к активисту Майдана Евгению Акастелову.

"Я в шоке! К нам ломится полиция в дверь! Что происходит в стране?"

Евгений Акастелов с прозвищем "Девятка" был одним из сотников Майдана, который руководил обороной на улице Институтской зимой 2014 году.

Дело Шеремета показало, что стране остро нужен суд присяжных, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1411
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... хмм.. решили по-быстрому покончить со всеми переворотом в стране?...
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Это Аваков старается. Я думаю что всё это его инициатива. Или пан, или пропал. Он думал подавить протесты, но протестов не было. Решил поиграть в борца с радикалами. Но радикалов тоже чего-то особо нет.
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да, это он пошел ва-банк и пошел против Майдановцев, а я Авакова этого и на Майдане то не видел, хоть и был там ночами в самые сложные моменты, затем его привели из партии Тимошенко и назначили министром МВД, но люди были не в восторге. "кто это такой, мы его не знаем" говорили, теперь вот заколот строит вместе с зеленью
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антиукраїнська влада в Україні втілює антиукраїнський сценарій знищення українських патріотів
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Авакян - резидент фсб в Украине
Выполняет команду кремля по дискредитации и запугиванию украинских патриотов
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суд присяжных выносит свой вердикт на уровне бытовухи и не более.
чуть шо сложнее - присяжные не компетенты и никто их в детали не посвятит...
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ну разве шо присяжных назначять из посвященных,
но мы тогда возвращаемся все к тому же,
кто их назначает, тот суд и танцует...
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Какой суд присяжных. Такие дела вообще до суда должны не доходить. Там нет даже косвенных улик. Только догадки и экспертизы.
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По суду с присяжными в двух словах не слепишь. Тут короче общество должно быть богатым. Тогда сложно деньги запускать. Там 12 присяжных обычно. Уже было у нас доярки у власти. На съезд привезли, жить даром, жрать тоже, блокноты и красивые авторучки выдали----поднимай голосуй дура степная колхозная---и поднимали все. За что, хрен интерисовались. Так и судить будут толпой. Криминалисты должны быть сильными, эксперты, лаборатории, следаки что любят сыск от души, и судьи окружные на всю жизнь выбраные. Или затоптаные обществом при первом же проколе. Далеко нам до этого.
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Тут дело в том, что суд присяжных это общественный долг. Тебе сказали - ты явился. Но также наблюдатели на выборах, а у нас наблюдатели это учителя за копеечку от кандидатов. И т.д. Наши люди сами не хотят быть частью государства, исполнять его функции, а потом удивляются что оно такое кривое.
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Не..присяжных не нужон...а от линча в самый раз,для зелёной погани.
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