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Все про:пропаганда (2367) Россия (74548) СБУ (14128) СМИ (3281) Гитлянская (160)

 Если пропагандисты российского канала "Звезда" нарушат закон, их вышлют из страны, - СБУ

Служба безопасности Украины готова выслать из страны сотрудников пропагандистского российского телеканала "Звезда", если они нарушат закон.

Об этом в комментарии изданию LIGA.net заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, информирует Цензор.НЕТ.

"В случае нарушения закона они будут задержаны и высланы из страны", - сказала она.

Источник в СБУ сообщил, что личности пропагандистов установлены. "В следующий раз в Украину они не попадут", - сказал собеседник.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Съемочную группу телеканала Миноброны РФ "Звезда" пустили в Украину: "Мы в центре Киева!". ВИДЕО

В среду, 11 декабря в Украину прибыла съемочная группа пропагандистского российского телеканала "Звезда". В Госпогранслужбе сообщили, что законных оснований для того, чтобы не пускать их в страну, не было.

Партия "Европейская солидарность" считает, что съемочная группа "Звезды" должна быть задержана и депортирована из Украины.

Сайт "Миротворец" сообщил, что внесет членов съемочной группы "Звезды" в свою базу.

Также на Цензор.НЕТ: Никакого запрета на въезд съемочной группы телеканала Минобороны РФ "Звезда" не было, - Госпогранслужба

Отметим, российский телеканал "Звезда" является официальным телеканалом министерства обороны РФ. Данный телеканал уже неоднократно ловили на фейках как журналисты, так и украинские политики. Ради сенсаций российские пропагандисты бесконечно лепят фейки самым низкопробным способом.

Например, ранее телеканал публиковал выдуманные новости о том, что Украина якобы потребовала от Монголии компенсацию за нашествие хана Батыя в XIII веке, об избиении певца Андрея Макаревича в Харькове, о сексуальных домогательствах главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко к тогдашнему премьеру Украины Арсению Яценюку, "отличился" он и фото "украинских солдат, угоняющих скот у мирного населения на Донбассе", выдал пуск ракеты на Байконуре за обстрел города Макеевка Донецкой области силами АТО, а также опубликовал новость о бывшем украинском военнослужащем, который якобы обвинил ВСУ в причастности к крушению малайзийского Boeing, материал о котором позже удалил.

Кроме того, двое журналистов канала после задержания Службой безопасности Украины признавались, что лгали о войне на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3165137
 
 
 Топ комментарии
 
Я вообще то думал что СБУ существует что б заранее не пускать...
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что РФу еще нужно сделать? Убивали, убивают, территорию отжали, но все еще к ним отношение как к людям. СБУ а кто вообще сейчас у нас враг? АТОшники?... абсурд полный...
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Офіцуйний канал арміі, яка відтяла нашу територію... Яка ще причина потрібна???
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Украинцам на заметку:
- филиал ФСБ своих не сдает
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монике зе!лоху нужны сотрудники фсб(по недоразумению именующие себя "журналисты "звЫзды") для "мира-дружбы-жрачки" и более тесных контактов с фуйлом..
Иначе, зачем оно сюда их позвало... Разве что осветить дело "убийство шеремета" и борьбу моники против патриотов Украины
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не журналисты, а пропагандист
фсбшная шайка переоценивает свои возможности
никакого "мира, дружбы, жвачки" не будет
будет реальная война
к сожалению
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Але, сегодня рыбный день?
а, ну да четверг, - рыбный день

все УХУ ЕЛИ
от бардака в державе!

СБУ, специально для вас цитата из украинской википедии:
«Зірка»рос. Звезда) - всеросійський патріотично-пропагандистський телеканал медіа-групи «Звезда» (ВАТ «Телерадіокомпанія Збройних сил РФ») 100 % акцій медіа-групи належить державі (АГРЕСОРУ !!!!- это уже от меня, если в СБУ совсем тупые). Если пропагандисты российского канала "Звезда" нарушат закон, их вышлют из страны, - СБУ - Цензор.НЕТ 1420

В 1941 году в СССР приехало гебесельсковое "Wochenschau", а Берия говорит им: "Будете шалить, вышлю !", а те ему: "Ja, ja, naturlich"
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Я вообще то думал что СБУ существует что б заранее не пускать...
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так и Сурков скоро приедет-"с частным визитом"... Если пропагандисты российского канала "Звезда" нарушат закон, их вышлют из страны, - СБУ - Цензор.НЕТ 6645
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смотря в каких туфлях!

если в Бриони - то пусть себе ходит по всей передовой, фотографирует-фиксирует, типа правду ищет о гражданской войне в Укропии Если пропагандисты российского канала "Звезда" нарушат закон, их вышлют из страны, - СБУ - Цензор.НЕТ 9807
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вы заблуждаетесь,

СБУ существует чтоб потом репу чесать Если пропагандисты российского канала "Звезда" нарушат закон, их вышлют из страны, - СБУ - Цензор.НЕТ 2333
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что РФу еще нужно сделать? Убивали, убивают, территорию отжали, но все еще к ним отношение как к людям. СБУ а кто вообще сейчас у нас враг? АТОшники?... абсурд полный...
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Вони мабуть також готові інтигруватись.
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Єслі російські війська нарушать закон в Україні то їх вишлють
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Б-б-б-боже как страшно) Напугали прям)) Впустили в хату, как собаку в болоте, все измажет и свалит как не в чем не бывало.
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ДНО-расейские пропагандоны гуляют по Киеву-и им ничего нет!!! представляю-с нашего "5-го"
и в мацкве...замели бы мигом... Если пропагандисты российского канала "Звезда" нарушат закон, их вышлют из страны, - СБУ - Цензор.НЕТ 8434
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Што?
А само их присутствие в Киеве, как профессиональных пропагандистов из страны аннексировавшей Крым и устроившей кровавую бойню в Украине, не нарушает закон?
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а они уже после "рукапажатия и смотра в глаза пу"-уже и друзззя...пипец... Если пропагандисты российского канала "Звезда" нарушат закон, их вышлют из страны, - СБУ - Цензор.НЕТ 1919
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Плохих друзей они выбрали. Доказано Януковичем.
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свічка‏ @svecha62 4 ч.4 часа назад



Будут еще и вспьішки и прилетьі . рот открьівайте, что б не кантузило и будьте осторожньі и внимательньі - вражеские дрг на подходе.


Если пропагандисты российского канала "Звезда" нарушат закон, их вышлют из страны, - СБУ - Цензор.НЕТ 8731
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артпідготовака тепер - не по містах, а по нервах та (в кого ще) по мізках
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канала "Звезда" не может нарушить закон ибо в фСБУ еще не придумали, какой закон они должны нарушить ...,
а то что канала "Звезда" орган пропаганды МО РФ это мало волнует фСБУ.
Баканов рулит.
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"сн" - это никто, 256 карманных кнопкодавов, набранных из подворотни.
Они рулить не могут по определению ...
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Офіцуйний канал арміі, яка відтяла нашу територію... Яка ще причина потрібна???
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А діючі військовослужбовці країни-агресора можуть виконувати свої службові обов'яки в Україні законно? Наскільки я пам'ятаю, на це потрібен дозвіл Верховної Ради. От я й полегшив СБУ проблему - надав мотивацію.
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громада-обратите внимание на эти слова-" Если пропагандисты российского канала "Звезда" нарушат закон, их вышлют из страны, -в смысле сказанного никто ничего не заметил...?!!! Если пропагандисты российского канала "Звезда" нарушат закон, их вышлют из страны, - СБУ - Цензор.НЕТ 2826
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Отменно! Честно. С расстановкой. Объясняю ситуацию, коротко: нам всем- пиииздец. Это- без вариантов. Был бы любой иной канал- я бы заткнулся, бо- некомпетентен. Но! "Звезда"- это твари. Это- реальные твари-украинофобы. Ещё короче: пиизздец, сограждане.
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мало того, "Звезда" это солдаты армии агрессора, их нахождении на нашей территории уже нарушение закона. Баканов таки подлец
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это как бы если бы сьёмочная группа ИДИЛ а центре Вашингтона...
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примерно так, или хотя бы съемочная группа Асада
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не низковато берем?
баканов по чертям и по звонку становится струнко!
но виноват только он, лейтенант младшой, а тот хто ему звонит чисто святая буба ...
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по ведомству беру, Баканову доложили, он в курсе
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можно ботву зеленую оборвать,
шо сами главные зеленые в ОП и сделают - стрелочников назначят,
бакан один из них - потенциальный на растерзание.
но если корень не вырвешь - та же самая ботва потом опять отрастет.
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андрей, вы действительно моряк дальнего плавания? Или алкоголь? Столько экспрессии, ради чего, этих конструкторов общественных мнений?
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Отвечаю, по чесноку: я являюсь действующим чиф офицером торгового флота польско-голландской компании. Успешной. Свою сраную экспрессию- ненавижу. Иначе- не могу. Просто выражаю свои мысли. А что? Плохие мысли? Есть получше? Да вы- оптимист...
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А по моему, ты являешься обычным порохоботом, и зарплата у тебя - 10 гривен за комментарий
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Вали нахууй. Извини, но я, именно тебе- этот маршрут- уже указывал. Не мешай общению с нормальными людьми. Ву компрене? Ну и ********. Ничё, шо я - по французски?
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Я- у причала. Осадка- предельная. Даже креветка королевская- не проскользнёт.
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оно зелёное пролезет как тот черьвяк Если пропагандисты российского канала "Звезда" нарушат закон, их вышлют из страны, - СБУ - Цензор.НЕТ 4408
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андрей, а щебень на постройку Крымского моста, это видимо без возражений Если пропагандисты российского канала "Звезда" нарушат закон, их вышлют из страны, - СБУ - Цензор.НЕТ 4080
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В смысле? Какие могут быть возражения? Я, честно, прибыв с контракта, в октябре 2016-го, именно на Цензоре, заявил о том, что я строил Крымский мост и засыпал газпромовские трубопроводы, ведущие в Крым. Их- было два. Работал я- часов 14-16, в сутки, менее- не получалось. Дважды был гравий из Крыма, после чего, я накатал заяву, о списании. Поляки- поняли. Списали- мгновенно. Кстати, замена- киевлянин, отличный парень.
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удачи в сейсмо активной зоне с постройками Если пропагандисты российского канала "Звезда" нарушат закон, их вышлют из страны, - СБУ - Цензор.НЕТ 2702
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Та было. Я- повторюсь: никогда, ни разу- не врал, отписываясь. Не имею такой привычки, воспитание- не позволяет.
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ладно не оправдывайся контракт есть контракт а вот места прокладки труб и прочих комиуникаций врага знать надо
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Тю. Та это- легко... Щас, попробую фотку найти... У меня их много было... Каждое телоджвижение снимал.
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Похоже- им неинтересно. К сожалению- не шучу. И - виноват. Эти фотки- на домашнем ноуте. Не нашел я тут.
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ты же тока шо новеньким с кацапских болот прикидывался?
и тут же обнаруживаешь знания Андрюхиных мессаджей 3летней давности?
мудрее кацапа может быть тока более туповатенький кацап...
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неужели туповатое пи без ноль один так смачно вело беседы недель две назад? Понравилось? Число, вы незграбний тролль
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совсем берега потеряли...
законы нужно соблюдать - тут и вопросов нет, были бы они...
а если их нет, внятных, а тем более следить за их исполнением некому (я про суды сейчас), то каждый понимает "законы" так, шо бы ветер в паруса дул.
ну и какой ветер дует сегодня в сбушные паруса?
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если внимательно почитать, что делал Зе и ко в пареЖе, то это - цветочки (ожидаемые). но то, что они сразу на следующий день начали творить - это показатель того, насколько давно "договорились" и понятно, что украинцы в этих "договоренностях" - явно лишние...
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Журналисты Звезды вместе с боевиками участвовали в захвате Донбасса. Там даже убили кого-то, когда прилетела ответка. Это пропагандистское ТВ.
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за убийство кого там Надя Савченко сидела в СИЗО в рассее...?!
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Аваков i Порошенко настоящi авторитети вони можуть разом це припинити
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пускати вбивць неможна!!! пропоганда гiрше кулi
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Та вони вже порушили закон!
Красная звезда хіба не підпадає під декомунізацію? «Звєзда» - це комуністична символіка!
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Тобто ніхто з них не їздив в окупований крим через кацапський кордон і вони ведучі розважальної програми діскавері "очумєлиє ручкі"? Ви там зовсім іпанулись?
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Баканов за дебилов нас держит, за безмозглое быдло
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Ну всё, добро пожаловать в Малороссию
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вообще то у нас действует закон запрещающий приесжать кацапам которые в возрасте от 16 до 60-ти ..... и какк тогда оператор этой ватной шлёндры прошёл контроль ???? может быть на это есть ответ у зеБилов ??????????А?А?А??
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поговаривают что где то на нашей планете ..... точно не уверен у Илона Маска спроси он вроде должен знать.
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Мильчакова тоже бы пустили. В лицо плюют, а они по закону
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Це вас, зелених колаборантів, всіх до одного треба вислати з України !

российский телеканал "Звезда" является официальным телеканалом министерства обороны РФ. - КРАЇНИ ОУПАНТА

Хіба цього не достатньо щоб взагалі заборонити їм в`їзд в Україну ?
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Походу в Украине нет проукраинских снайперов
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є, нещодавно 3-річного хлопчика застрелили.
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1943 год. Если в нацистской кинохронике будут нарушения закона, их выгонят из московских кинотеатров.
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Звонили
Он ответил что славянский шкаф продан, осталась только тумбочка
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Дурні, ви ж їх навіть пропагандистами називаєте! Що ще вони мають вам порушити, імпотенти.
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Злодії та зрадники, це зелене бидло.
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кагебешники не в курсі, що за правопорушення мають нести відповідальність не у вигляді висилки (яка лише після покарання застосовуватись)?
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Х#йло неуиновен это все проклятые хохлы сами под грады лезли, когда мирные кацапы проводили мирные учения в украинских городах. мы договоримся, вот только пару\десятков\ миллионов расстрелять, чтобы не вякали зря и ок - остальных можно прокормить перепродажей газа, или посадить ...
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Зірка»рос. Звезда) - всеросійський патріотично-пропагандистський телеканал медіа-групи «Звезда» (ВАТ «Телерадіокомпанія Збройних сил РФ») 100 % акцій медіа-групи належить державі (АГРЕСОРУ !!!!- это уже от меня, если в СБУ совсем тупые).

т.е. все работники этой "конторы" или военнослужащие или вольнонаемные МО РФ.

СБУ, вы кого, БЛ,,, запустили в Украину?
Сегодня трех бойцов на Волыни хоронят из-за этих и им подобных уродов ! Если пропагандисты российского канала "Звезда" нарушат закон, их вышлют из страны, - СБУ - Цензор.НЕТ 4033
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Как подразделение относящиеся к Министерству Обороны РФ они не то что ваш закон
они международное право попрали, когда Крым оккупировали.....

Агент ФСБ Боканов превращает СБУ в потешную службу старика Коломойшмана....
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Ну пєсєць! В пориві приязні до кацяпів вони хочуть перехаркнути іншого латентного шанувальника ХЛА, який готовий по-холуйські жати йому 100 разів руку, за те, що ХЛО і так має зробити, щоб не сісти в гаагську тюрму! Та ті кореспонденти "Звєзди" ніяк не дипломати, вони навіть не журналісти, вони звичайні військові пропагандисти і інформдиверсанти, які мають відповідні військові звання армії країни-агресора - чому це їх висилати, а не відразу до буцигарні? Он пам'ятаєте, кацяпи Сущенка заманили і захопили, а потім на нього купу своїх ублюдків виміняли, 11 українців на 35 кацяпів.
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