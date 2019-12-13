 Если пропагандисты российского канала "Звезда" нарушат закон, их вышлют из страны, - СБУ

Об этом в комментарии изданию LIGA.net заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, информирует Цензор.НЕТ.
"В случае нарушения закона они будут задержаны и высланы из страны", - сказала она.
Источник в СБУ сообщил, что личности пропагандистов установлены. "В следующий раз в Украину они не попадут", - сказал собеседник.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Съемочную группу телеканала Миноброны РФ "Звезда" пустили в Украину: "Мы в центре Киева!". ВИДЕО
В среду, 11 декабря в Украину прибыла съемочная группа пропагандистского российского телеканала "Звезда". В Госпогранслужбе сообщили, что законных оснований для того, чтобы не пускать их в страну, не было.
Партия "Европейская солидарность" считает, что съемочная группа "Звезды" должна быть задержана и депортирована из Украины.
Сайт "Миротворец" сообщил, что внесет членов съемочной группы "Звезды" в свою базу.
Также на Цензор.НЕТ: Никакого запрета на въезд съемочной группы телеканала Минобороны РФ "Звезда" не было, - Госпогранслужба
Отметим, российский телеканал "Звезда" является официальным телеканалом министерства обороны РФ. Данный телеканал уже неоднократно ловили на фейках как журналисты, так и украинские политики. Ради сенсаций российские пропагандисты бесконечно лепят фейки самым низкопробным способом.
Например, ранее телеканал публиковал выдуманные новости о том, что Украина якобы потребовала от Монголии компенсацию за нашествие хана Батыя в XIII веке, об избиении певца Андрея Макаревича в Харькове, о сексуальных домогательствах главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко к тогдашнему премьеру Украины Арсению Яценюку, "отличился" он и фото "украинских солдат, угоняющих скот у мирного населения на Донбассе", выдал пуск ракеты на Байконуре за обстрел города Макеевка Донецкой области силами АТО, а также опубликовал новость о бывшем украинском военнослужащем, который якобы обвинил ВСУ в причастности к крушению малайзийского Boeing, материал о котором позже удалил.
Кроме того, двое журналистов канала после задержания Службой безопасности Украины признавались, что лгали о войне на Донбассе.
- филиал ФСБ своих не сдает
Иначе, зачем оно сюда их позвало... Разве что осветить дело "убийство шеремета" и борьбу моники против патриотов Украины
фсбшная шайка переоценивает свои возможности
никакого "мира, дружбы, жвачки" не будет
будет реальная война
к сожалению
а, ну да четверг, - рыбный день
все УХУ ЕЛИ
от бардака в державе!
СБУ, специально для вас цитата из украинской википедии:
«Зірка» (з рос. Звезда) - всеросійський патріотично-пропагандистський телеканал медіа-групи «Звезда» (ВАТ «Телерадіокомпанія Збройних сил РФ») 100 % акцій медіа-групи належить державі (АГРЕСОРУ !!!!- это уже от меня, если в СБУ совсем тупые).
В 1941 году в СССР приехало гебесельсковое "Wochenschau", а Берия говорит им: "Будете шалить, вышлю !", а те ему: "Ja, ja, naturlich"
если в Бриони - то пусть себе ходит по всей передовой, фотографирует-фиксирует, типа правду ищет о гражданской войне в Укропии
СБУ существует чтоб потом репу чесать
и в мацкве...замели бы мигом...
А само их присутствие в Киеве, как профессиональных пропагандистов из страны аннексировавшей Крым и устроившей кровавую бойню в Украине, не нарушает закон?
Будут еще и вспьішки и прилетьі . рот открьівайте, что б не кантузило и будьте осторожньі и внимательньі - вражеские дрг на подходе.
а то что канала "Звезда" орган пропаганды МО РФ это мало волнует фСБУ.
Баканов рулит.
Они рулить не могут по определению ...
баканов по чертям и по звонку становится струнко!
но виноват только он, лейтенант младшой, а тот хто ему звонит чисто святая буба ...
шо сами главные зеленые в ОП и сделают - стрелочников назначят,
бакан один из них - потенциальный на растерзание.
но если корень не вырвешь - та же самая ботва потом опять отрастет.
и тут же обнаруживаешь знания Андрюхиных мессаджей 3летней давности?
мудрее кацапа может быть тока более туповатенький кацап...
законы нужно соблюдать - тут и вопросов нет, были бы они...
а если их нет, внятных, а тем более следить за их исполнением некому (я про суды сейчас), то каждый понимает "законы" так, шо бы ветер в паруса дул.
ну и какой ветер дует сегодня в сбушные паруса?
Красная звезда хіба не підпадає під декомунізацію? «Звєзда» - це комуністична символіка!
российский телеканал "Звезда" является официальным телеканалом министерства обороны РФ. - КРАЇНИ ОУПАНТА
Хіба цього не достатньо щоб взагалі заборонити їм в`їзд в Україну ?
Он ответил что славянский шкаф продан, осталась только тумбочка
т.е. все работники этой "конторы" или военнослужащие или вольнонаемные МО РФ.
СБУ, вы кого, БЛ,,, запустили в Украину?
Сегодня трех бойцов на Волыни хоронят из-за этих и им подобных уродов !
они международное право попрали, когда Крым оккупировали.....
Агент ФСБ Боканов превращает СБУ в потешную службу старика Коломойшмана....