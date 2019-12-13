 Если пропагандисты российского канала "Звезда" нарушат закон, их вышлют из страны, - СБУ

Об этом в комментарии изданию LIGA.net заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, информирует Цензор.НЕТ.

"В случае нарушения закона они будут задержаны и высланы из страны", - сказала она.

Источник в СБУ сообщил, что личности пропагандистов установлены. "В следующий раз в Украину они не попадут", - сказал собеседник.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Съемочную группу телеканала Миноброны РФ "Звезда" пустили в Украину: "Мы в центре Киева!". ВИДЕО

В среду, 11 декабря в Украину прибыла съемочная группа пропагандистского российского телеканала "Звезда". В Госпогранслужбе сообщили, что законных оснований для того, чтобы не пускать их в страну, не было.

Партия "Европейская солидарность" считает, что съемочная группа "Звезды" должна быть задержана и депортирована из Украины.

Сайт "Миротворец" сообщил, что внесет членов съемочной группы "Звезды" в свою базу.

Также на Цензор.НЕТ: Никакого запрета на въезд съемочной группы телеканала Минобороны РФ "Звезда" не было, - Госпогранслужба

Отметим, российский телеканал "Звезда" является официальным телеканалом министерства обороны РФ. Данный телеканал уже неоднократно ловили на фейках как журналисты, так и украинские политики. Ради сенсаций российские пропагандисты бесконечно лепят фейки самым низкопробным способом.

Например, ранее телеканал публиковал выдуманные новости о том, что Украина якобы потребовала от Монголии компенсацию за нашествие хана Батыя в XIII веке, об избиении певца Андрея Макаревича в Харькове, о сексуальных домогательствах главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко к тогдашнему премьеру Украины Арсению Яценюку, "отличился" он и фото "украинских солдат, угоняющих скот у мирного населения на Донбассе", выдал пуск ракеты на Байконуре за обстрел города Макеевка Донецкой области силами АТО, а также опубликовал новость о бывшем украинском военнослужащем, который якобы обвинил ВСУ в причастности к крушению малайзийского Boeing, материал о котором позже удалил.

Кроме того, двое журналистов канала после задержания Службой безопасности Украины признавались, что лгали о войне на Донбассе.