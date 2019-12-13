 Зеленский анонсировал повышение пенсий: "Мы придумали очень интересную стратегию"

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы придумали очень интересную стратегию по повышению пенсий для людей по возрасту. То есть, сначала мы готовы сильно, это правда, это будут люди чувствовать ... сначала мы повысим сильно - от 400 до 1000-1100 гривен пенсионерам, которым 80+", - сказал Зеленский.

По его словам, на повышение пенсий в 2020 году планируется выделить 13 млрд гривен.

Президент отметил, что после повышения пенсий 80-летним и пожилым людям будет повышение для пенсионеров 75+, далее - 70+ лет, и так далее.

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"Повысить пенсии всем не можем, потому что 12 млн пенсионеров. Сразу не можем, то есть, мы их разбили на такие критерии", - добавил Зеленский.