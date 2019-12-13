 Зеленский анонсировал повышение пенсий: "Мы придумали очень интересную стратегию"

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы придумали очень интересную стратегию по повышению пенсий для людей по возрасту. То есть, сначала мы готовы сильно, это правда, это будут люди чувствовать ... сначала мы повысим сильно - от 400 до 1000-1100 гривен пенсионерам, которым 80+", - сказал Зеленский.
По его словам, на повышение пенсий в 2020 году планируется выделить 13 млрд гривен.
Президент отметил, что после повышения пенсий 80-летним и пожилым людям будет повышение для пенсионеров 75+, далее - 70+ лет, и так далее.
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"Повысить пенсии всем не можем, потому что 12 млн пенсионеров. Сразу не можем, то есть, мы их разбили на такие критерии", - добавил Зеленский.
по пиратски: "последним достанется все !"
а потом они снова подсчитали и поняли: снова ошиблись с количеством нулей... или с количеством пенсионеров. И вообще - речь идет о пенсионерах-депутатах от "слуг урода" и их родственниках)))Источник: https://censor.net.ua/n3165136
А який ВІДСОТОК тих пенсіонерів, яким «від 80» ?
но зебилы плохо математику знают - поэтому визжат от радости.. "80 млн.звонков!"))
Где вы такие берётесь, жертвы одной строчки, я хз
Президент отметил, что после повышения пенсий 80-летним и пожилым людям будет повышение для пенсионеров 75+, далее - 70+ лет, и так далее. Источник: https://censor.net.ua/n3165136
Откуда им взяться? Не моя возрастная категория
Так что это значит, что в Украине мало пенсионеров?
Я лично считаю что читать надо полностью программу. А программа такая: вначале 80+, потом 75+, потом 70+ и так далее
Будьте последовательны - откажитесь.
А то очень напоминает жителей ОРДЛО которые Украину хаят а за пенсиями на неоккупированную территорию постоянно ездят
І не треба зараз юродствувати. Пам'ятаю на стадіоні було таке питання від блазня: як можна прожити на пенсію 1500 гривень? Чи якось так. Воно вже не актуальне? Хоча не актуальне. Зараз на 1574 гривні.
Но сам ПФ формируется не только из них, но и из разных налоговых поступлений.
Так новое правительство только 3,5 месяца как
В бюджет на Новый год УЖЕ заложили деньги на повышение пенсий от 400 грн и до 1000
Но вы недовольны. Зато к правительству Порошенко-Гройсмана которое за 5 лет обещало и обещало и пенсии 1500 претензии ни одной.
Стадо, говорите? Ну-ну
Звичайно я незадоволений! Мені байдуже скільки ті блазні при владі. Якщо зараз ніхто не краде, як вони кажуть, то де ж гроши? Чому не підняти одразу і пенсії і зарплатню. На стадіоні все ж було так легко...
а то вдруг денег не хватит на кредиты для бизнеса под 5%
"Кто до 80 лет дотянет, тот увидит повышение пенсии"!
Умно ..., осталось постраться, что бы дожило, как можно меньше, вот и экономия ПФ.
Новаторы, ёматьвашу ...
В зюзі була сценка про букавель, де він на льод невдачно вийшов.
«Льод, скользький і больний».
Як би не напророчив собі, бідося.
ну наверное правильно звучало бы так "...мы их разбили на такие категории по возрасту "
Сильно вы ******* Русь-Украину сдаёте кацапо-монголоидам...
Янелох, тебе скоро всі проклянуть.
Лихо. Ловкость рук и никакого мошенничества.
Кстати, инфляция никуда не делась, так что все остальные пенсионеры год от года будут становиться только беднее, ибо никакого не то что повышения, а даже индексации их пенсий не будет.
Мошенники пришли к власти.
И ещё больше стимулирует работающих скрывать свою реальную зарплату - зачем платить в пенсионный фонд лишнее, если будущая твоя пенсия от этого никак не зависит.