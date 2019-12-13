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Все про:Зеленский (3986) пенсионеры (654) пенсионная реформа (1084) пенсия (1870)

 Зеленский анонсировал повышение пенсий: "Мы придумали очень интересную стратегию"

В следующем году на повышение пенсий планируют выделить 13 млрд гривен. Первыми пенсии повысят украинцам, которые старше 80 лет.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы придумали очень интересную стратегию по повышению пенсий для людей по возрасту. То есть, сначала мы готовы сильно, это правда, это будут люди чувствовать ... сначала мы повысим сильно - от 400 до 1000-1100 гривен пенсионерам, которым 80+", - сказал Зеленский.

По его словам, на повышение пенсий в 2020 году планируется выделить 13 млрд гривен.

Президент отметил, что после повышения пенсий 80-летним и пожилым людям будет повышение для пенсионеров 75+, далее - 70+ лет, и так далее.

Читайте на Цензор.НЕТ: Средний размер пенсии с начала года вырос на 374 грн, - Пенсионный фонд. ИНФОГРАФИКА

"Повысить пенсии всем не можем, потому что 12 млн пенсионеров. Сразу не можем, то есть, мы их разбили на такие критерии", - добавил Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3165136
 
 
 Топ комментарии
 
опять моника дорожку нашел Зеленский анонсировал повышение пенсий: "Мы придумали очень интересную стратегию" - Цензор.НЕТ 1882 белую... стратегическую - из закромов бОгдана))
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Стратегия очень интересная , но доживут не все
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Стратегия очень интересная , но доживут не все
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массовик-затейки гребаный ваш ЗеБенский !

по пиратски: "последним достанется все !"
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Кацапюра,ты ни разу не спалился со своей женой на суперанале.
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Ківа там любітєль розглядати поправляти.....
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опять моника дорожку нашел Зеленский анонсировал повышение пенсий: "Мы придумали очень интересную стратегию" - Цензор.НЕТ 1882 белую... стратегическую - из закромов бОгдана))
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п.с. "сначала мы повысим сильно - от 400 до 1000-1100 гривен пенсионерам, которым 80+", - сказал Зеленский."
а потом они снова подсчитали и поняли: снова ошиблись с количеством нулей... или с количеством пенсионеров. И вообще - речь идет о пенсионерах-депутатах от "слуг урода" и их родственниках)))Источник: https://censor.net.ua/n3165136
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Хітро.
А який ВІДСОТОК тих пенсіонерів, яким «від 80» ?
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Будуть збільшувати пенсії по мірі вимирання вікових категорій.
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зашквар у авакова и Ко - нехилый..
но зебилы плохо математику знают - поэтому визжат от радости.. "80 млн.звонков!"))
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новую серию они придумали... для сериала
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Только он не сказал, что повышать будут пенсионерам Израиля... ну может ещё сепарским бабулькам, если сивоха хорошо попросит.
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Уже столько напридумывали, когда только внедрять будете.
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а тутки безумовно,ваша правда-лохотрон не для порохоботів
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Ну посмотрим кто из порохоботов откажется от повышения пенсии от «шмаркли, клоуна и пианиста писюном»
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У тебе багато знайомих кому за вісімдесят?
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У меня в реальной жизни знакомые сплошь такие, что и под заголовком тоже читают
Где вы такие берётесь, жертвы одной строчки, я хз
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ми,майже всі,живемо на Батьківщині,а де ви,манкурти,понароджувались
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Ну процитую для тебе: "Мы придумали очень интересную стратегию по повышению пенсий для людей по возрасту. То есть, сначала мы готовы сильно, это правда, это будут люди чувствовать ... сначала мы повысим сильно - от 400 до 1000-1100 гривен пенсионерам, которым 80+", - сказал Зеленский." Так знайомих 80+ багато в тебе у рефльному житті? Зеленский анонсировал повышение пенсий: "Мы придумали очень интересную стратегию" - Цензор.НЕТ 1320
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Тут тебе религия не позволяет прочесть?

Президент отметил, что после повышения пенсий 80-летним и пожилым людям будет повышение для пенсионеров 75+, далее - 70+ лет, и так далее. Источник: https://censor.net.ua/n3165136
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От ви кумедні зебіли. Таке враження що ти вважаєш що першу обіцянку стосвно 80 він вже виконав. І вкотре вже питаю. Чи багато в тебе знайомих 80+?
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У меня мало и знакомых 60+
Откуда им взяться? Не моя возрастная категория

Так что это значит, что в Украине мало пенсионеров?

Я лично считаю что читать надо полностью программу. А программа такая: вначале 80+, потом 75+, потом 70+ и так далее
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Це значить що вами керують як стадом, і досить вправно. На всю країну розповідати про те що буде колись, і барани на це ведуться... А з реальних дій підняли мінімальну пенсію на 74 гривні, якщо не помиляюся. Але ви почекайте, бубочка придумав нову стратегію. Зеленский анонсировал повышение пенсий: "Мы придумали очень интересную стратегию" - Цензор.НЕТ 8142
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Ну так я предлагаю вам и вашим родителям и бабушкам с дедушками решительно отказаться от этого отвратительного повышения пенсии!

Будьте последовательны - откажитесь.

А то очень напоминает жителей ОРДЛО которые Украину хаят а за пенсиями на неоккупированную территорию постоянно ездят
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А може мені краще відмовитися платити пенсійний податок з зарплатні?
І не треба зараз юродствувати. Пам'ятаю на стадіоні було таке питання від блазня: як можна прожити на пенсію 1500 гривень? Чи якось так. Воно вже не актуальне? Хоча не актуальне. Зараз на 1574 гривні.
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Ти не знаєш що з зарплатні утримують окрім податку на доход ще й єдиний соціальний внесок? З якого й беруться кошти у пенсійний фонд, соцстрах та фонд зайнятості.
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Социальные отчисления - это не налоги. Вам тоже стоило бы это знать. Пенсионного налога не существует, есть социальные отчисления

Но сам ПФ формируется не только из них, но и из разных налоговых поступлений.
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Ну не податок, а внесок. Яка різниця? Справа в тому що вони примусові.
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Касательно пенсии

Так новое правительство только 3,5 месяца как
В бюджет на Новый год УЖЕ заложили деньги на повышение пенсий от 400 грн и до 1000

Но вы недовольны. Зато к правительству Порошенко-Гройсмана которое за 5 лет обещало и обещало и пенсии 1500 претензии ни одной.

Стадо, говорите? Ну-ну
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По перше, до чого тут Порошенко з Гройсманом? По друге, у мене до них вагон претензій.
Звичайно я незадоволений! Мені байдуже скільки ті блазні при владі. Якщо зараз ніхто не краде, як вони кажуть, то де ж гроши? Чому не підняти одразу і пенсії і зарплатню. На стадіоні все ж було так легко...
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Девушка, у Вас есть семья,думаю есть!!!!!!! Вы живёте за кордоном, думаю живёте!!!!! Так и живите, наслаждайтесь и не лезьте куда Вам черти не советуют!!!! Ваши +++ и+ вообще похожи на під"*****. Ваша зона комфорту взагалі не пересікается з нами, як в Ваші довбані голови вбити, що блазень не кіруе державою. Сидите на бундевському пайку, то сидить и не говорить нам, що добре е для нас. І Ваше так" далеее", вообще абстрактность!!!! Советую познакомится с 50+60+ и т.д и т.п из Украины!!!!!!! Вот где засада и вера и дадежда в Ваши ++++++++++!!!!!
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может для надежности начать с возраста 100+
а то вдруг денег не хватит на кредиты для бизнеса под 5%
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Повысить пенсии всем не можем, потому что 12 млн пенсионеров. Сразу не можем, то есть, мы их разбили на такие критерии - Мы уже слышали про снижение коммуналки, а потом оказалось шуткой... Судя по тому что "барыг" уже нет, олигархов одолели и коррупцию победили, но все равно есть значительный дефицит в бюджете... За чей счет будет этот "праздник"?
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После того как мудрый нарит убралот корыта баригу мародёра который всё воровал, денег стало ещё меньше..
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И много в Украине пенсионеров переваливших за 80+??? А если тебе 67 то типа всё иди на куй тебе не поднимем? найс политика...не стисняйся клоун давай уже поднимай пенсии тем кому за 90+, за 100+ це ж перемога.
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Видать резиночка в рейтингах хохмача таки растянулась, раз поперли такие антрепризы...
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В инете появилась инфа что Коломойский спонсировал пропагандона Шария.
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Какая забота!, хахаха, я ору) тут доживи до 80ти сперва, задрали планку супостаты ну!)
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Ну як, як можна на цю маячню повестися? Зеленский анонсировал повышение пенсий: "Мы придумали очень интересную стратегию" - Цензор.НЕТ 319
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это квест у них теперь такой для пенсионеров, что бы не скучали на пенсии:
"Кто до 80 лет дотянет, тот увидит повышение пенсии"! Зеленский анонсировал повышение пенсий: "Мы придумали очень интересную стратегию" - Цензор.НЕТ 265
Умно ..., осталось постраться, что бы дожило, как можно меньше, вот и экономия ПФ.
Новаторы, ёматьвашу ...
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-"Первыми пенсии повысят украинцам, которые старше 80 лет.Источник: https://censor.net.ua/n3165136 интересно-а сколько таких осталось в Украине...?! Зеленский анонсировал повышение пенсий: "Мы придумали очень интересную стратегию" - Цензор.НЕТ 7076 кака "глобальна" стратегия... не удивлюсь если пенсионный возраст поднимут...до 70-ти...
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А это, как иво... можно так, чтобы мне вааще ничего не платили? Несмотря на 15 лет официального стажа трудового. Только одно условие: Авакову, от всех тысяч и тысяч моряков Украины- привет передайте, от Андрюхи. Вот именно- Авакову. А от остальных моряков- не надо. Теперь- внимание: я бы скинул предложения аваковских контор, которые мне, на "мыло", приходят по 2-3 раза в сутки. Это, шоп короче: миллионы и миллионы долларов. В сутки. Все- в карман Авакова. Заметьте, никакая ******, включая меня- не пошевелится. Причина: жить охота.
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Ну ему самому не противно постоянно вранье? Ну сделают тебе,сделают разовую пиар акцию! Выплатят кому то,шото. А дальше? Стратегия,что делать с пенсионной системой Украины,котрая трещит по швам уже второе десятилетие есть? Нету. И с такими подходцами жульническими и не появиться.
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а он никому ничего и не должен ..... только своим родителям.
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Президент Один Спамс‏ @odinspam 1 час назад

В зюзі була сценка про букавель, де він на льод невдачно вийшов.
«Льод, скользький і больний».
Як би не напророчив собі, бідося.
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Сразу не можем, то есть, мы их разбили на такие критерии"Источник: https://censor.net.ua/n3165136 Зеленский анонсировал повышение пенсий: "Мы придумали очень интересную стратегию" - Цензор.НЕТ 8932
ну наверное правильно звучало бы так "...мы их разбили на такие категории по возрасту "
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"Сильно".
Сильно вы ******* Русь-Украину сдаёте кацапо-монголоидам...
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*********, средняя продолжительность жизни 60. Можете покойникам в гроб чеки выписывать и ложить. Высшая благодетель. Можно еще квартиры и машины выдавать 110 летниим.
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Посчитай, я ж написал приблизительно, а к тому времени как поднимет может будет 5-10$
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От 16,98$ до 42,44$ значительно больше, вот теперь когда я правильно посчитал то считаю что Зеленский таки не так уж плох, явно лучше на пару долларов чем я о нем думал.
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Звичайно, що одразу всім підвищити не можете, бо вам же треба ще ордловським сєпарам виплачувати пенсії.
Янелох, тебе скоро всі проклянуть.
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Аякже. Йолки не буде.Буде каток.Вигадливі,падлюки.
Зеленский анонсировал повышение пенсий: "Мы придумали очень интересную стратегию" - Цензор.НЕТ 3342
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храбрый петрушка улицу вообще открыть боялся.
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Согласно пенсионной реформе, принятой при Порошенко и Гройсмане (и согласованной с МВФ), должно быть ежегодное повышение пенсий в марте каждого года на процент, зависящий от текущей инфляции и роста средней зарплаты. Для всех пенсионеров. Как видим, команда Зеленского похерила эту реформу и, вопреки закону, собирается повысить пенсии лишь пенсионерам возраста 80+, то есть очень небольшому количеству пенсионеров по сравнению с их общим количеством. Да ещё и выставляют это грандиозным достижением!
Лихо. Ловкость рук и никакого мошенничества.
Кстати, инфляция никуда не делась, так что все остальные пенсионеры год от года будут становиться только беднее, ибо никакого не то что повышения, а даже индексации их пенсий не будет.
Мошенники пришли к власти.
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Повеселило. Привязка пенсии к возрасту. И дело не в том что за 80 мало пенсов. Только трудовой стаж и зарплата берётся за основу начисления пенсии! Это очень важно, очень социально, и конечно стимулирует. А тут бред и уравниловка. По ряду разных причин человек проработал всю жизнь на минималке. И дожил до 80. А другой в стальцеху 10 лет по 1 списку и ещё 30 лет пусть слесарем-сборщиком на конвеере в 2 смены. Но дожил дай БОГ до 70. Ну не бред? Одному 100 в 80 лет. Другому пусть 130 в 70. Так кто тут дурак, а кто умный.
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Это даже не уравниловка, это хуже, намного хуже.
И ещё больше стимулирует работающих скрывать свою реальную зарплату - зачем платить в пенсионный фонд лишнее, если будущая твоя пенсия от этого никак не зависит.
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Нічого не переплутав - як по 4000 євро вчителям?
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Примерно так. "Эпоха бедности закончилась", началась эпоха нищеты.
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Средняя продолжительность жизни в Украине 71.5 лет. Любопытно, как отнесётся к этой смелой реформе подавляющее большинство пенсионеров.
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Надо все эти кульбиты зе-команды доходчиво пенсионерам объяснить, и они возненавидят Зеленского и "Слуг народа" как мало кого до этого. Их просто подло обманули, кинули, как любят выражаться "не лохи".
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брешеш зейло разом з бандитом аваекяшей!!!!
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