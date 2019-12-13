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 Минские соглашения предполагают изменения в Конституцию, связанные с децентрализацией, мы ее проводим по всей территории Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что записанные в Минских соглашениях изменения в Конституцию Украины подразумевают децентрализацию, которую Украина сейчас и реализует по всей территории страны.

Об этом Президент заявил в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ.

"Здесь ситуация, которую можно обсуждать, и давить с нашей стороны, что я и делал. Почему? Потому что в Минских договоренностях записано: изменения в Конституции Украины - все, что связано с децентрализацией. Сейчас мы готовим пакет законов о децентрализации, вы это знаете, на всей территории Украины. То есть мне кажется, что мы выполняем все эти обязательства. Да, немного другая формулировка, но мне кажется, что, в принципе, она подходит", - сказал Зеленский отвечая на вопрос об обсуждении в Париже "особого статуса" Донбасса. 

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"Мне кажется, что мне удалось в этом вопросе убедить Германию и Францию, и это уже очень хорошо. Что касается России - будет сложно. Все видели - в этом вопросе будет тоже очень-очень сложно", - добавил президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3165135
 
 
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Оно убогое хоть знает, что означает слово "децентрализация"
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...вальдемар, когда уже тебя децентрализируют окончательно, а?
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Если бы Зеля читал минские соглашения, то знал бы о том, что там речь идет не об изменениях в Конституцию, а о "конституционной реформе" и даже "новой конституции".
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11. Проведение конституционной реформы на Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании 1, до конца 2015 года.
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ща они Констуцию порвут, уже зубья надфилями точят, а виноват будет барыга Минские соглашения предполагают изменения в Конституцию, связанные с децентрализацией, мы ее проводим по всей территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 600
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