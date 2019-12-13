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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
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Все про:Антитеррористическая операция (15818) Корчинская (28) Зинкевич (35) Дугарь Яна (1)

 В день убийства Шеремета подозреваемая медсестра Дугарь находилась в АТО, - депутат Зинкевич. ДОКУМЕНТ

Депутат ВР Яна Зинкевич опубликовала справку о том, что военная медсестра Яна Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года, в момент совершения преступлиния находилась в зона АТО.

Документ Зинкевич обнародовала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Это справка о непосредственном участии лица в Антитеррористической операции, выданная старшему солдату Яне Дугарь. В справке указано, что с 3 июня по 26 сентября Дугарь находилась в АТО. Справка базируется на выписке из приказов командира ОТУ "Донецк" от 6 июня 2016 года №160 и от 29 сентября 2016 года №276.

В день убийства Шеремета подозреваемая медсестра Дугарь находилась в АТО, - депутат Зинкевич 01

"Утром вместе с депутатом 8 созыва Оксаной Корчинский и адвокатом Виталием Коломийцем будем пробиваться к Яне Дугарь. На фото справка, подтверждающая пребывания Яны в АТО на момент убийства Шеремета. Доказательства, предоставленные по Яне, абсурдны даже по своей сути и притянуты за уши", - написала Зинкевич.

В день убийства Шеремета подозреваемая медсестра Дугарь находилась в АТО, - депутат Зинкевич 02

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Также на Цензор.НЕТ: На брифинге было сообщено 5-7% информации по делу Шеремета, завтра на суде предъявят акты экспертиз, - Аваков

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165134
 
 
 Топ комментарии
 
ой, как нехорошо получилось....
миллионы-миллиарды прослушек звонков и документов в наличии у Авакава..., а Зинкевич взяла и легко обосрала наши новые карательные зе-НКВД органы... В день убийства Шеремета подозреваемая медсестра Дугарь находилась в АТО, - депутат Зинкевич - Цензор.НЕТ 2528
Пичалька...
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Этой девушке, которая добровольцем ушла на фронт защищать Украину, доверия больше, чем ЗЕ, который прятался от повесток из военкомата и его сто процентному генпрокурору.
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Ты смотри и алиби заранее подготовила .
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ну і що? вона камери фотографувала, а потім в ато звалили, бомбу не вона закладала.
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А и не надо ничего знать. Кроме этой справки у нее десятки свидетелей ее алиби.
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8% точно!
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Ну что зеле🤢🤡💩мрази!, обкакались ,как всегда ?🖕🏼👏😂
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А шо «відєо»?
«Я мілого узнала по походкє»?
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Так там эксперт установил что то она на видео). К тому же видео на брифинге интересно показали где дни обрезаны виден только месяц и год. На брифенге озвучили 15-18 число что якобы она проходила и снимала на телефон.
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Я таких бумажек на принтере 60 штук в минуту могу печатать.
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Не можешь. Давай смотреть правде в глаза. Ты же просто недоразвитый зебил. Ты тот принтер и включить не сможешь.
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Это да, у нас принтер включить могут всего 8%, они и эту справочку и подготовили.
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Дамбасня, брысь спать. Завтра рано в копанку .
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Промежбулочный, тебе легче, ты ж у Свына по вечерам зарабатываешь.
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Так же как Дубинский напечатал футболку "Моя мама любит скорость" и тем самым смачно не только поссал но и посрал на рыла ЗЕбилов? так же, или ещё круче??
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Оні, как раз такоє любят.

Когда с німі, вот так, по простому, по чєловєчєскі.
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Гильотен‏ @KaspHaus 3 часа назад

- А помните, какая крутая была дестабилизация в 2000 году? Ну, после убийства того журналиста... ну как его... ну он еще с Притулой жил...
- Да-а-а... Вот бы сейчас так дестабилизировать...
- А кто сейчас с Притулой живет?
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ой, как нехорошо получилось....
миллионы-миллиарды прослушек звонков и документов в наличии у Авакава..., а Зинкевич взяла и легко обосрала наши новые карательные зе-НКВД органы... В день убийства Шеремета подозреваемая медсестра Дугарь находилась в АТО, - депутат Зинкевич - Цензор.НЕТ 2528
Пичалька...
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По этой не бумажки и не прослушки. А видео с её фейсом.
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Только то что это её фейс никто не знал пока сегодня Аваков не вышел с откровением.
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Если бы Зе были НКВД ,то ты уже сегодня ехал бы на Колыму в столыпинском вагоне
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В день убийства Шеремета подозреваемая медсестра Дугарь находилась в АТО, - депутат Зинкевич - Цензор.НЕТ 2872 Олег Петрович ed2c8e0a,

попроси дорослих щоб роздрукували - понесеш до школи похвалишся... В день убийства Шеремета подозреваемая медсестра Дугарь находилась в АТО, - депутат Зинкевич - Цензор.НЕТ 7142
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Не здивуюся, якщо на портрет сраліна молиться.
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почему порошенко не берет все в свои руки. народ ждет
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Подорвётся Парашенко брать!
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там кролік сеня уже попочку подривает, міністр уже із нф керуєт
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Народ ждет когда петрушку самого под белы рученьки возьмут
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Этой девушке, которая добровольцем ушла на фронт защищать Украину, доверия больше, чем ЗЕ, который прятался от повесток из военкомата и его сто процентному генпрокурору.
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не спорю , а ты чего же не пошёл добровольцем ?
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а это диванный жополиз святого пети мальдивского, таких ********* в армию не берут
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мабуть ти готовий здохнути за шмарклю, ні, ти скоріш таке засикане як і зашмаркане ?
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Сейчас очередь идти добровольцами зебилам. Они голосовали за ЗЕ и его "мирный план", вот пусть и попробуют на своей шкуре то, как этот план работает.
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а ты что свою очередь при порошенко ******* ?
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Зато у тебя ЗЕбил теперь есть шанс завести дружбу с шахтёрами и таксистами ДНР...они тебе покажут как дружить с Расиюшкой и пояснят за мирный план твоего ЗЕклоуна на подвале...
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А за подделку документов ....
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Гебня НКВДешная как всегда топорно и дибиловато работает, дело шитое кремлёвскими нитками у ЗЕбилов трещит оп швам сразу же, с ходу... Хотя я в принципе понимаю НКВДешников, а зачем особо нарпягаца если ЗЕбилы и так хавают без соли..
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Как ОП нервно реагировал на акцию Ні капітуляции с участием АТОВцев и волонтеров мы знаем. И вдруг Аваков, прикрывая свой зад своего увольнения до Нового року, выходит с участием на брифинге Зеленского , с резонансным раскрытием дела Шеремента.....ничего не настораживает? А вот волонтерскому движению завдан нещівний удар..и что характерно, именно при Зеленском. Я думаю, менты слепили дело, из того что было....И вот россия уже аплодирует стоя,что мол теракт совершил АТОвец и волонтер
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Ну так и телеканал Звезда похоже к этому событию ЗЕсепары и пригласили.. задача дескрититация волонтёров и АТОшников что б не мешали "мир" с расиюшкой строить..
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Ну судя по тому как Белецкий с нац жёнами ходили толпами по Крещатику и визжали про зраду и винарчуков, то да, похоже что АТО было в Киеве. Правда после выборов резко пропали...шо то больше не визжат про зраду..видать уже всё по чесному стало...
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лови Аваков, а теперь твои аргументы? - или уже неважно))
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не ломайте долбодятлам концерн , вони ж так для зебілів стараються
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Так ведь сценарий в москве писали. Выбрали тех кого посчитали самыми одиозными и ......
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На нем запечатлена женщина, которая, по предположению следствия, проводила разведку местности за несколько дней до убийства. Эксперты, утверждает следствие, сделали вывод, что это Яна Дугарь.Источник: https://censor.net.ua/b3165126

Так ее не должно было быть в Киеве. По всем правилам она должна была организовать себе алиби.
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На відео лице видно нечітко - експерти не могли помилитися? А тут все-таки офіційний документ!
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знатно у порохоботов пердак сегодня разорвало. что же это такое? целую неделю их подрывает, зе остановись.
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Да покуй. Неонацистка Вера Завирюха тоже не была на расстреле ментов молодыми "правосеками", что никак не помешало держать ее в СИЗО больше года.
Как там "Торнадовцы" - сидят еще ?
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Это только начало. Ни мотивов, ни возможностей, ни доказательств что были именно эти люди у следствия точно нет. Всё они высосали из пальца. Это мыльный пузырь, который не прожил и половины суток. После такого Аваков должен уйти в отставку вместе со своими доблестными следователями.
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У зебилья все валится так, что каток точно не поможет
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...ну очень интересно...сейчас на командование АТО выйдут, а тех нагнуть это вряд ли...
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Вони б краще показали відео з АТО. Ці якраз там починали.
Мільчаков...А ті що розпороли у Славянську живіт Рибаку?
А що хлопцю ВІДРІЗАЛИ на живо руку з тату Герба України?
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Ти ба як зелеботи збудилися.
Докази ґрунтуються на "типу" експертизі ходи підозрюваних одного невідомого фахівця-іноземця.

Це дуже "переконливий", однак суб'єктивний висновок... В день убийства Шеремета подозреваемая медсестра Дугарь находилась в АТО, - депутат Зинкевич - Цензор.НЕТ 7526
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Ага, на конкурсі з походки Чарлі Чапліна сам Чарлі Чаплін зайняв лише 4 місце В день убийства Шеремета подозреваемая медсестра Дугарь находилась в АТО, - депутат Зинкевич - Цензор.НЕТ 5510 ... Експертиза ходи - це не відбитки пальців, такий собі доказ. У нас суд записи з відеореєстратора при ДТП брать не хоче, а тут походка якась...
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Похоже на брехню, типа подделанное алиби, походу они работали на РФ.
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