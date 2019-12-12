 На брифинге было сообщено 5-7% информации по делу Шеремета, завтра на суде предъявят акты экспертиз, - Аваков

Об этом глава МВД сообщил в эфире 1+1, информирует Цензор.НЕТ.
"Дело не является расследованным и закрытым. Сегодня мы провели фазу, когда задержали группу и им предъявлены обвинения, на наш взгляд обоснованные. Мы сделали большой и подробный брифинг, потому что тема очень резонансная, мы хотели дать максимум информации.
Но у нас нет ответов на все вопросы. У нас нет ответа по механизмам взаимодействия, нет ответа по роли некоторых людей. Но мы не все можем рассказать, на брифинге было сообщено 5-7, может 10% фактов, которые мы можем изложить. В этом деле будут еще новости и будет еще информация", - сказал Аваков.
Министр добавил, что завтра в суде будут предъявлены акты нескольких экспертиз о которых говорили на брифинге, в том числе эксперта из Великобритании, "человека №1 в мире по анализу видеоизображений".
"Мы убеждены, что не ошиблись", - подчеркнул Аваков.
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
12 декабря 2019 года на брифинге по расследованию убийства Шеремета замглавы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что обоснованно подозреваются в причастности к преступлению военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко и супруги Владислав и Инна Грищенко.
Коваль также заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Вопрос от юристов. Следствие ведет прокуратура, а почему выступает полиция? Отвечаем - Аваков решил стать Трубой №2
Профессионалы,куда там...
Может это не винтовка,а пулемет?
Уверен в професионаоизме украинских следаков.
Саме в цьому ти і впевнений...
1. Тому кто закладывал бомбу не надо было ориентироваться по обстановке, ведь он там жил и по мнению следствие это доказательство что он преступник. Это музыкант.
2. Тот кого взяли как девушку которая фоткает в это время была в АТО и есть справка.
Короче, не музыкант, не волонтерка не могут быть преступниками. Первому не нужна та кто фоткает, а второй там не было. Так что всё твое дело развалилось.
1) Вы неправильно его поняли, всё было не так. Слова вырваны из контекста!
2) Это была такая шутка!
3) Во всём виноват Порошенко!
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
"Київський науково-дослідний інститут судових експертиз" - ведущее учреждение страны в этой области, ни о каких экспертизах по этому делу слыхом не слышало. Кроме того они мягко объясняют, что судебная экспертиза назначается решением органов следствия. Никто к ним не обращался.
седая девочка волнуясь
ведёт свой сбивчивый рассказ
и свежий иней покрывает
виски бывалых оперов
будут писать сценарий второй серии нового сезона
"СЛУГА УРОДА ГОЛОЖПКО: АТОвцы и волонтеры - убийцы"
ЗЕхамам нужны зрелища, разоблачения и ужасы
Дмитро Корчинський разом з Лесею Шаповал та 85 іншими особами.
52 хв ·
Фронтові медики просять максимальний РЕПОСТ!
ПІДОЗРА медсестрі 66 військового мобільного госпіталю та бойовому медику 25 бригади ДШВ Яна Дугарь СФАБРИКОВАНА!!!!
В довідці з АТО чітко видно, що Яна перебувала з 3 червня 2016 року по 26 вересня 2016 року в зоні АТО.
В 66 мобільному госпіталі , який є закритою військовою частиною в Покровську, виконувала обов`язки операційної медсестри !!!!
Шеремета вбили 20 липня 2016 року.
С путиным нужно разГаваривать.... - и смотреть ему в зеньки по 8 часов...
Вопрос к Авакову и его хозяевам: А что там с Гадей? Там мало доказательств было?