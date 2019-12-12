EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины
  1190  48
Материалы по теме:
Все про:Аваков (2923) Шеремет (295)

 На брифинге было сообщено 5-7% информации по делу Шеремета, завтра на суде предъявят акты экспертиз, - Аваков

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета будет появляться новая информация, поскольку расследование продолжается и не на все вопросы у следствия есть ответы.

Об этом глава МВД сообщил в эфире 1+1, информирует Цензор.НЕТ.

"Дело не является расследованным и закрытым. Сегодня мы провели фазу, когда задержали группу и им предъявлены обвинения, на наш взгляд обоснованные. Мы сделали большой и подробный брифинг, потому что тема очень резонансная, мы хотели дать максимум информации.

Но у нас нет ответов на все вопросы. У нас нет ответа по механизмам взаимодействия, нет ответа по роли некоторых людей. Но мы не все можем рассказать, на брифинге было сообщено 5-7, может 10% фактов, которые мы можем изложить. В этом деле будут еще новости и будет еще информация", - сказал Аваков.

Смотрите: "Информация не только сенсационная, но и шокирующая", - Аваков заявил о том, что опубликуют только часть материалов следствия по убийству Шеремета. ВИДЕО

Министр добавил, что завтра в суде будут предъявлены акты нескольких экспертиз о которых говорили на брифинге, в том числе эксперта из Великобритании, "человека №1 в мире по анализу видеоизображений".

"Мы убеждены, что не ошиблись", - подчеркнул Аваков.

Также читайте: Договоренности с Аваковым о сохранении поста министра за быстрое раскрытие дела Шеремета не было, - Зеленский

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Читайте: В деле об убийстве Шеремета подозревают 5 человек: волонтера Юлию Кузьменко, ветерана Инну Грищенко (Пума), ее мужа, сержанта ССО Антоненко и Яну Дугарь

12 декабря 2019 года на брифинге по расследованию убийства Шеремета замглавы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что обоснованно подозреваются в причастности к преступлению военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко и супруги Владислав и Инна Грищенко.

Коваль также заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Читайте: "Вероятные убийцы задержаны. Есть еще один вопрос, кто заказчик?", - Зеленский о деле Шеремета

Источник: https://censor.net.ua/n3165133
 
 
 Топ комментарии
 
Ми вже чули про ці експертизи: "я мілого узнаю по походкє". Нічого більш конкретного там не буде. Убивця Сашка Білого з солнцевської банди і далі збирається вас нищити.
 показать весь комментарий
 








tZE inform

@tZEinform

·1 ч
"Київський науково-дослідний інститут судових експертиз" - ведущее учреждение страны в этой области, ни о каких экспертизах по этому делу слыхом не слышало. Кроме того они мягко объясняют, что судебная экспертиза назначается решением органов следствия. Никто к ним не обращался.
 показать весь комментарий
 
У Шиферов сегодня бессонная ночь:
будут писать сценарий второй серии нового сезона

"СЛУГА УРОДА ГОЛОЖПКО: АТОвцы и волонтеры - убийцы"

ЗЕхамам нужны зрелища, разоблачения и ужасы На брифинге было сообщено 5-7% информации по делу Шеремета, завтра на суде предъявят акты экспертиз, - Аваков - Цензор.НЕТ 9914
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ми вже чули про ці експертизи: "я мілого узнаю по походкє". Нічого більш конкретного там не буде. Убивця Сашка Білого з солнцевської банди і далі збирається вас нищити.
 показать весь комментарий
 
 
tZE inform‏ @tZEinform 2 ч.2 часа назад

Вопрос от юристов. Следствие ведет прокуратура, а почему выступает полиция? Отвечаем - Аваков решил стать Трубой №2
 показать весь комментарий
 
 
будут шкуру драть с Сабакова начиная с Сашка Билого.....
 показать весь комментарий
 
Уверен в професионаоизме украинских следаков.
 показать весь комментарий
 
На брифинге было сообщено 5-7% информации по делу Шеремета, завтра на суде предъявят акты экспертиз, - Аваков - Цензор.НЕТ 8613Это было написано по делу Гандзюк. Следаки это обычные люди, не Эйнштейны. Они живут в разрушенной системе, им негде расти и развиваться. Они не гении.
 показать весь комментарий
 
Вот сейчас мы видим их интеллектуальный уровень. Когда они взяли левых людей только потому что они знакомы и на основе этого выдумали идиотскую теорию о "дестабилизации"
 показать весь комментарий
 
Так он люди которые их хорошо знают пишут в ФБ что они не особо то и знакомы. Ну по такому принципу всех волонтёров можно связать и тех кто воевал.
 показать весь комментарий
 
 
Они всё таки искали людей под типаж, не могли брать всех подряд. Нашли кого смогли. Короче, они искали похожих на видео, но не обращали внимание на различия. А вот суд должен обращать внимание на различия.
 показать весь комментарий
 
Да я уже даже понял как их логика работает. Начали отталкиваться от того кто может взрывчатку сделать ну и так их круг сузился до воевавших. А дельше искали кого можно подтянуть под это дело. По классике дело на ходу состряпали.
 показать весь комментарий
 
 
Да у нас обычные журналисты в 1000 раз лучше работают чем эти следаки. Непонятно зачем их вообще держат. Это даже не совсковская школа потому что даже там намного лучше работали. Эти все следаки скорей наследие 90-х и пришли они в органы по разным причинам, но явно нк из-за любви к этой работе.
 показать весь комментарий
 
 
Про это фильмы снимают даже в США, что система выживает тех, кто реально хочет что-то делать. Короче, беда с этим. Оттого в Шерлоков Холмсов сложно поверить, чем так гордится Аваков.
 показать весь комментарий
 
А убийц небесной сотни не могут найти,хотя все знают что это рашинские ССОшники.
Профессионалы,куда там...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
угу - і гвинтівку Пашинському "рашинские ССОшники" підкинули і беркутня лише в повітря стріляла ...так ?
 показать весь комментарий
 
 
Какая волшебная у пашинского винтовка,кремлеботе.
Может это не винтовка,а пулемет?
 показать весь комментарий
 
 
На брифінгу було повідомлено 5-7% інформації у справі Шеремета, завтра на суді пред'являть акти експертиз, - Аваков - Цензор.НЕТ 7689 литвин
Уверен в професионаоизме украинских следаков. На брифінгу було повідомлено 5-7% інформації у справі Шеремета, завтра на суді пред'являть акти експертиз, - Аваков - Цензор.НЕТ 3167



Саме в цьому ти і впевнений...
 показать весь комментарий
 
Аваков готовь жопу. Ребята указали на два факта.
1. Тому кто закладывал бомбу не надо было ориентироваться по обстановке, ведь он там жил и по мнению следствие это доказательство что он преступник. Это музыкант.
2. Тот кого взяли как девушку которая фоткает в это время была в АТО и есть справка.

Короче, не музыкант, не волонтерка не могут быть преступниками. Первому не нужна та кто фоткает, а второй там не было. Так что всё твое дело развалилось.
 показать весь комментарий
 
 
Дай Бог! Очень не хочется верить, да и пока не во что! Скорее всего рукожопое фсб соскрябало как обычно фейк через жопу!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я тебе таких справок 10 выдам, приходи подписанных мною, комбатом левого сектора
 показать весь комментарий
 
Алиби есть алиби. И вопрос зачем разведовать музыканту местность, где он живет, если он не залетный боевик остается.
 показать весь комментарий
 
 
Уявіть, що докази недостовірні чи сфальшовані. Що тоді!
 показать весь комментарий
 
 
або уявіть що, эксперта из Великобритании, "человека №1 в мире по анализу видеоизображений" купив Кремль, що тоді!
 показать весь комментарий
 
 
тогда есть 3 варианта
1) Вы неправильно его поняли, всё было не так. Слова вырваны из контекста!
2) Это была такая шутка!
3) Во всём виноват Порошенко!
 показать весь комментарий
 








tZE inform

@tZEinform

·1 ч
"Київський науково-дослідний інститут судових експертиз" - ведущее учреждение страны в этой области, ни о каких экспертизах по этому делу слыхом не слышало. Кроме того они мягко объясняют, что судебная экспертиза назначается решением органов следствия. Никто к ним не обращался.
 показать весь комментарий
 
 
***
седая девочка волнуясь
ведёт свой сбивчивый рассказ
и свежий иней покрывает
виски бывалых оперов
 показать весь комментарий
 
 
Что там с экспертизой савченко-рубана?
 показать весь комментарий
 
 
У Шиферов сегодня бессонная ночь:
будут писать сценарий второй серии нового сезона

"СЛУГА УРОДА ГОЛОЖПКО: АТОвцы и волонтеры - убийцы"

ЗЕхамам нужны зрелища, разоблачения и ужасы На брифинге было сообщено 5-7% информации по делу Шеремета, завтра на суде предъявят акты экспертиз, - Аваков - Цензор.НЕТ 9914
 показать весь комментарий
 
 
лгуны На брифінгу було повідомлено 5-7% інформації у справі Шеремета, завтра на суді пред'являть акти експертиз, - Аваков - Цензор.НЕТ 84

Дмитро Корчинський разом з Лесею Шаповал та 85 іншими особами.
52 хв ·

Фронтові медики просять максимальний РЕПОСТ!
ПІДОЗРА медсестрі 66 військового мобільного госпіталю та бойовому медику 25 бригади ДШВ Яна Дугарь СФАБРИКОВАНА!!!!
В довідці з АТО чітко видно, що Яна перебувала з 3 червня 2016 року по 26 вересня 2016 року в зоні АТО.
В 66 мобільному госпіталі , який є закритою військовою частиною в Покровську, виконувала обов`язки операційної медсестри !!!!
Шеремета вбили 20 липня 2016 року.

На брифінгу було повідомлено 5-7% інформації у справі Шеремета, завтра на суді пред'являть акти експертиз, - Аваков - Цензор.НЕТ 985

На брифінгу було повідомлено 5-7% інформації у справі Шеремета, завтра на суді пред'являть акти експертиз, - Аваков - Цензор.НЕТ 5330
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Угу,юкаждый день утки носила, все 24 часа, с 1 января 1980 по 31 декабря 2018, вот справка
 показать весь комментарий
 
Як я бачу, сучки Луки класно прислуговують й Х/йлу.
 показать весь комментарий
 
Короче,рюкзаков в неуемном желании сохранить свою жопу в кресле пустился с подельниками во все тяжкие.
 показать весь комментарий
 
 
ця фраза повинна звучати так не повірили то й не треба суддя все одно повірить
 показать весь комментарий
 
 
оказалось Росиюшка не причем уже....

С путиным нужно разГаваривать.... - и смотреть ему в зеньки по 8 часов...

На брифінгу було повідомлено 5-7% інформації у справі Шеремета, завтра на суді пред'являть акти експертиз, - Аваков - Цензор.НЕТ 2894
 показать весь комментарий
 
 
Геращенко собачка Авакова. Что ему скажут, то он и пролает.
 показать весь комментарий
 
 
Два раза пересмотрел и перечитал эту экспертизу. Похоже на правду.
Вопрос к Авакову и его хозяевам: А что там с Гадей? Там мало доказательств было?
 показать весь комментарий
 
 
І навіщо в країні тримати стільки судів, слідчих, прокурорів, поліцаїв і т.д.? Все може бути набагато простіше. Зібралися компетентні коментатори на форумі цензора та й провели всі експертизи, слідство та й суд відразу. Навіть більше. Вибори президента, ВР, призначення чиновників теж треба проводити на цензорі, тут же і закони приймати, і Париж теж з тими переговорами - в цензор. І буде держава з участю народних мас в смартфоні - ідея Зе в реалі.
 показать весь комментарий
 
Резонансные дела обсуждались всегда в обществе. Это помогало двигать правосудие вперед.
 показать весь комментарий
 
К чему ты это написал, лапоть? Езжай в Северную Корею и будет тебе счастье. Там не то, чтобы "Цензора" нет, там инета вообще нет. Есть вариант ближе - Туркменистан.
 показать весь комментарий
 
Kamate Kaora А чого це Ви мені хамите? І якого милого я маю десь їхати за щастям? Ви, прошу пана, з головою не дружите?
 показать весь комментарий
 
Та кому там верить, авакову, геращинку, они звездят как дышат. Этот весь цырк что бы врменое назначения до декабря, продлить на 5 лет и показать важность и незаменимость его. А лохторату вкидают пургу и по зомбоящику бени это розгоняют и он на это поведеться.
 показать весь комментарий
 
 
Який мотив? ОК, нехай дестабілізація, але який їм з цього зиск?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх