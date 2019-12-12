 "Журналистка что-то спросила в коридоре, я что-то ответил", - Зеленский заявил, что не давал интервью российскому телеканалу

Об этом глава государства сказал в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ.
"Журналистка что-то спросила в коридоре, я что-то ответил. Такое интервью".
Ранее пропагандисты с канала "Россия 1" анонсировали показ в воскресенье "первого полноценного интервью Зеленского представителю российских СМИ".
"Главное, что мы все начали общаться", – якобы сказал Зеленский пропагандистам с "России 1" после переговоров с Путиным в Париже.
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Himikus @MrHimikus
У мене, коли я дивлюсь на це ********, просто віднімає мову.
Кожного дня все чудесатєй і чудесатєй.
Нас знекровлюють, і коли остаточно Україна втратить життєві сили, безшумно злиють.
ДПС «згубила» 2 млрд.гривень податків з найкрупніших ФОПів-боржників.
https://opendatabot.ua/blog/392-2-bln-dps
"Сообщество карикатуристов «Чебурашка» получило от «Росмолодежи» грант 1,9 млн рублей на «патриотические» карикатуры. Первым на это внимание обратил художник Анатолий Чилик. Информация о победителях конкурса «Росмолодежи» была опубликована на сайте организации 9 ноября 2018 года. Официальным получателем гранта стал проект «Чебурашка. Сообщество молодых дизайнеров и художников, освещающих ключевые события в России и мире». Автор задумки - Александр Губанов из Курской области.
Основное направление проекта - карикатуры. В них художники высмеивают западных лидеров, превозносят президента и обыгрывают политическую повестку. Любимые темы авторов: Украина и Петр Порошенко, миграционный кризис в Европе, связь США и террористов, цитаты Владимира Путина.
cообщают «Открытые медиа»..." https://openmedia.io/news/rosmolodezh-okazalas-zakazchikom-patrioticheskix-karikatur/
Это статистика
Уровень доверия к Зе - больше 50%
Но в соевой интерпретации эти цифры трактуются как «никто не верит Зеленскому»
т.е. вы утверждаете, шо президент Украины кацап?
не то шо бы я несогласен, но от вас? - немедленно извинитесь,
шо ваши слова были вырваны и перекручены!
Лозунг Пороха : «Україна. Армія. Віра. Мова.»
А у зєлє-бобіків : «Жрать. Срать. Ржать.»
де то я уже сегодня ето слышал...
Обаму - да, Петю - нет
А ще й пару слів з МЗС.
Можете починати
Має завтра звільнити головного погранця. Чекаю з нетерпінням.
І наостанок: коли при ******* на Майдані телеканали росії знімали зухвалі репортажі? Нагадайте спільноті!?
А от Президенту, якщо не було повноцінного інтервью, то повинно бути офіційне повноцінне спростування ОПУ. А ще й пару слів з МЗС.
Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3113142
Сегодня на другой ветке зебы с лахтой наперегонки уверяли, что Порошенко, когда бы президентом, не называл ***** убийцей...
он вменяемый?? в 42 года люди обычно помнят, что спрашивали и что отвечали.
Тем более президенты, тем более на супер-важных переговорах...
снова обдолбался и уже ничего не помнит?