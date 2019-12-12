 "Журналистка что-то спросила в коридоре, я что-то ответил", - Зеленский заявил, что не давал интервью российскому телеканалу

Об этом глава государства сказал в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ.

"Журналистка что-то спросила в коридоре, я что-то ответил. Такое интервью".

Ранее пропагандисты с канала "Россия 1" анонсировали показ в воскресенье "первого полноценного интервью Зеленского представителю российских СМИ".

"Главное, что мы все начали общаться", – якобы сказал Зеленский пропагандистам с "России 1" после переговоров с Путиным в Париже​​​.

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