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Все про:Зеленский (3986) пропаганда (2367) Россия (74548) СМИ (3281) интервью (134)

 "Журналистка что-то спросила в коридоре, я что-то ответил", - Зеленский заявил, что не давал интервью российскому телеканалу

Президент Владимир Зеленский заявил, что не давал телеканалу "Россия 1" интервью, показ которого в программе "Москва. Кремль. Путину" ранее анонсировали пропагандисты.

Об этом глава государства сказал в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ.

"Журналистка что-то спросила в коридоре, я что-то ответил. Такое интервью".

Ранее пропагандисты с канала "Россия 1" анонсировали показ в воскресенье "первого полноценного интервью Зеленского представителю российских СМИ".

"Главное, что мы все начали общаться", – якобы сказал Зеленский пропагандистам с "России 1" после переговоров с Путиным в Париже​​​.

Читайте также: "Главное, что мы все начали общаться", - программа канала "Россия 1" "Москва. Кремль. Путин" анонсировала эксклюзивное интервью с Зеленским

Источник: https://censor.net.ua/n3165132
 
 
 Топ комментарии
 
Лох че опять в отказе? Тогда нависли, так сразу не должен, а как тут мимо шли, так сразу сенсация) ну дурачок)))
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А что ж Мендель их не отогнала?
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За что мой комент удалили, деспоты!!!
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нє сольют - крічітє громчє

Himikus‏ @MrHimikus

У мене, коли я дивлюсь на це ********, просто віднімає мову.
Кожного дня все чудесатєй і чудесатєй.
Нас знекровлюють, і коли остаточно Україна втратить життєві сили, безшумно злиють.
ДПС «згубила» 2 млрд.гривень податків з найкрупніших ФОПів-боржників.
https://opendatabot.ua/blog/392-2-bln-dps

"Журналістка щось запитала в коридорі, я щось відповів", - Зеленський заявив, що не давав інтерв'ю російському телеканалу - Цензор.НЕТ 3041
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ЗЕ продолжает шквариться и жечь свой рейтинг. Телеканал россия-1 официально анонсировал выход интервью с Зелененским, все рейтинговые сми подтвердили.

"Журналістка щось запитала в коридорі, я щось відповів", - Зеленський заявив, що не давав інтерв'ю російському телеканалу - Цензор.НЕТ 7105
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Згадалося,як гімно їв ? Мастєрская карікатури "Чєбурашка"- кацапський пропагандистський ресурс.Вперше бачу такого недорікуватого зєлєбобу.
"Сообщество карикатуристов «Чебурашка» получило от «Росмолодежи» грант 1,9 млн рублей на «патриотические» карикатуры. Первым на это внимание обратил художник Анатолий Чилик. Информация о победителях конкурса «Росмолодежи» была опубликована на сайте организации 9 ноября 2018 года. Официальным получателем гранта стал проект «Чебурашка. Сообщество молодых дизайнеров и художников, освещающих ключевые события в России и мире». Автор задумки - Александр Губанов из Курской области.

Основное направление проекта - карикатуры. В них художники высмеивают западных лидеров, превозносят президента и обыгрывают политическую повестку. Любимые темы авторов: Украина и Петр Порошенко, миграционный кризис в Европе, связь США и террористов, цитаты Владимира Путина.
cообщают «Открытые медиа»..." https://openmedia.io/news/rosmolodezh-okazalas-zakazchikom-patrioticheskix-karikatur/
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Так а звідки жйому карикатури брати? 😁
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С учителем надо почтительно разговаривать
"Журналістка щось запитала в коридорі, я щось відповів", - Зеленський заявив, що не давав інтерв'ю російському телеканалу - Цензор.НЕТ 7068
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Лох че опять в отказе? Тогда нависли, так сразу не должен, а как тут мимо шли, так сразу сенсация) ну дурачок)))
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кацапам давно стал верить или не переставал ?
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Зебилу уже никто не верит. В этом фокус "Журналістка щось запитала в коридорі, я щось відповів", - Зеленський заявив, що не давав інтерв'ю російському телеканалу - Цензор.НЕТ 7867
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никто это кто ?
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Перефразирую. Зебилу верят только с зеленкой в мозгу "Журналістка щось запитала в коридорі, я щось відповів", - Зеленський заявив, що не давав інтерв'ю російському телеканалу - Цензор.НЕТ 1559
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а ты кому веришь "без зелёнки" ?
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Уровень недоверия к Порошенко 80%
Это статистика
Уровень доверия к Зе - больше 50%

Но в соевой интерпретации эти цифры трактуются как «никто не верит Зеленскому»
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ты больное, иди таблеточку прими и добавь одну большую шестёрку … дэбил.
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Я очевидным во всеуслышание фактам верю больше, а унитаз тв даже не включаю. Даже чисто поржать не включаю. Достаточно тут за ЗЕбактериями понаблюдать, можно ржать до упаду.
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а "факты" тебе кто в уши задувает ?
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Мне хватает тех фактов которые сам ЗЕ в задувает, если буду ловить и без того словленную, перетравленную и методом сарафана исковерканную инфу от всяких простофиль, то мозги в чистоте не сохранить точно. Вот когда бензин поползет вниз, вот тогда можно будет сказать, что зе что то смог, а пока он делает сделанное и доделывает начатое.
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хорошо, поинтересуюсь по другому. Что для тебя есть 100 % фактом ?
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Об этом глава государства сказал в эфире телеканала "1+1"
т.е. вы утверждаете, шо президент Украины кацап?
не то шо бы я несогласен, но от вас? - немедленно извинитесь,
шо ваши слова были вырваны и перекручены!
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Ватна память у тебе таварісчь.

Лозунг Пороха : «Україна. Армія. Віра. Мова.»
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А ще пороха лозунг "Геть від москви".
"Журналістка щось запитала в коридорі, я щось відповів", - Зеленський заявив, що не давав інтерв'ю російському телеканалу - Цензор.НЕТ 22
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Очень двоякий лозунг
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е хде, фотка, лыбящей бубочки за столом с ******? Какк же все цели достигнуты! "Журналістка щось запитала в коридорі, я щось відповів", - Зеленський заявив, що не давав інтерв'ю російському телеканалу - Цензор.НЕТ 5902
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Твой порох обосрал все слова в своем лозунге.
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шмаркатые только стрелки кидают .... "ты дурак" - "нет, ты сам дурак" - мда .... это просто МЕГАМОЗГ .... )
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То слоган котиків.
А у зєлє-бобіків : «Жрать. Срать. Ржать.»
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ясно - "слова были вырваны из контекста и перекручены".
де то я уже сегодня ето слышал...
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А що ж воно своїм зебілам збреше коли дійсно його інтерв'ю покажуть, як обіцяли??? "Журналистка что-то спросила в коридоре, я что-то ответил", - Зеленский заявил, что не давал интервью российскому телеканалу - Цензор.НЕТ 2958
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А что кацапские пропагандоны покажут в воскресенье,интересно? "Сватов"?
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Скаже, що думав, що то автограф просили. Не міг відмовити. Вангую - зебіли повірять.
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Інтервью в кишеню не заховаєш. Тому не думаю, що зеленський бреше. А кацапам вірити - себе не поважати.
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Но почему-то для петюшек заявления российских пропагандонов истина не требующая доказательств
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А вони діють вибірково. Коли про ******* кацапи сказали, що він найкращий варіант, то то була брехня. А ось коли презентували його як ворога ***** - щира правда.
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Да никогда его в РФ не презентовали как врага *****
Обаму - да, Петю - нет
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Як гарно видно тамженашлюдя з окупації. То не ти там лавочку скомуниздив нашу на пункті пропуску?
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Якщо не було повноцінного інтервью, то повинно бути офіційне повноцінне спростування ОПУ.

А ще й пару слів з МЗС.
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Навіщо? Давайте кожну нісенітницю кацапів спростовувати. Від снігурів, до хлопчиків в трусіках.
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От побачимо те інтервью, тоді й будемо говорити.
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телеканал Звезда дал интервью на Майдане по приглашению зеленского..
Можете починати
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Мова про інтерв"ю. А чого погранці цю нечисть пропустили - питання до них. І що, при ******* відверті сєпари не гуляли Майданом?
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питання до президента, який відповідає за дії погранців.
Має завтра звільнити головного погранця. Чекаю з нетерпінням.
І наостанок: коли при ******* на Майдані телеканали росії знімали зухвалі репортажі? Нагадайте спільноті!?
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Нема питань. Нам з вами, так.

А от Президенту, якщо не було повноцінного інтервью, то повинно бути офіційне повноцінне спростування ОПУ. А ще й пару слів з МЗС.
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внимательнее по сторонам надо смотреть, мальчик-инфантил, когда приехал в Париж на переговоры
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«Звезда» - всероссийский государственный общественно-патриотический телеканал. Принадлежит медиагруппе «Звезда», которую курирует Министерство обороны Российской Федерации посредством ОАО «Телерадиокомпания Вооружённых сил Российской Федерации "Звезда"»
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"Ви і ваш лідер - убивці українців!" - Порошенко відповів російському пропагандисту в кулуарах Генасамблеї ООН. ВIДЕО. Як Президент України Петро Порошенко в кулуарах Генасамблеї ООН "поспілкувався" з російським пропагандистом телеканалу "Росія 1"

Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3113142
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22.02.19 09:27 "Ви і ваш лідер - убивці українців!" - Порошенко відповів російському пропагандисту в кулуарах Генасамблеї ООН. ВIДЕО

Сегодня на другой ветке зебы с лахтой наперегонки уверяли, что Порошенко, когда бы президентом, не называл ***** убийцей...
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То была не журналистка, главное чтобы Зеленский ничего не подписал в коридоре "Журналістка щось запитала в коридорі, я щось відповів", - Зеленський заявив, що не давав інтерв'ю російському телеканалу - Цензор.НЕТ 7588
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Зесцыкун очередной раз мокнул своих зебилов в зеленое гуано, но тем нравится "Журналістка щось запитала в коридорі, я щось відповів", - Зеленський заявив, що не давав інтерв'ю російському телеканалу - Цензор.НЕТ 8632
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Та, да, я что то ответил, а потом понял, что что то отвечаю уже пол часа "Журналістка щось запитала в коридорі, я щось відповів", - Зеленський заявив, що не давав інтерв'ю російському телеканалу - Цензор.НЕТ 844
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она "что-то спросила в коридоре, я что-то ответил"....
он вменяемый?? в 42 года люди обычно помнят, что спрашивали и что отвечали.
Тем более президенты, тем более на супер-важных переговорах...
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та да) кретин просто раз десять ответил... Какое интервью?
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Ко всем прелестям он еще и склерозом страдает.....
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Він там у стані афекту перебував, чи що?
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что-то спросила в коридоре, я что-то ответил

снова обдолбался и уже ничего не помнит?
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А чё бультерьерша Мендель их не разорвала? или она натаскана только на украинских журналистов?
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