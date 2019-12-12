EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Происшествия
  2316  85
Все про:армия РФ (5822) крейсер (36) пожар (3855) Россия (74548)

 При пожаре на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" погиб военный

При пожаре на авианесущем российском крейсере "Адмирал Кузнецов" погиб военный армии РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру

Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР РФ возбудило уголовное дело. Возгорание произошло во время сварочных работ в первом энергоотсеке на второй палубе. Число пострадавших при пожаре составляет десять человек — это мужчины возрастом от 20 до 35 лет. Все они были доставлены в больницы.

Впрочем, не исключено, что после пришедшей позднее информации пресс-службы Северного флота о гибели военного, дело будет переквалифицировано по более строгой статье Уголовного кодекса.

Военнослужащий "погиб при борьбе за живучесть отсека". Его тело было найдено поисковой группой в одном из помещений. Сейчас идет поиск офицера службы живучести корабля. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следователей и криминалистов СКР.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Авианосец "Адмирал Кузнецов" горит в Мурманске: есть пострадавший и пропавшие. ВИДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3165130
 
   
 Топ комментарии
 
А сам Кузя как? Выжил? Где он сейчас? В ожоговом центре?
 показать весь комментарий
 
Зебобики скорбят вместе с цапами При пожаре на российском крейсере "Адмирал Кузнецов" погиб военный - Цензор.НЕТ 6396
 показать весь комментарий
 
Кузя наш умничка, украинские корни, валит русо-фашистов тоже !!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А сам Кузя как? Выжил? Где он сейчас? В ожоговом центре?
 показать весь комментарий
 
 
Кузов повело, а так ничё, как новенький. Живучий, пля!
 показать весь комментарий
 
 
новенький в чём ? с Украинских катеров 4 туалета новые туда поставили ???
 показать весь комментарий
 
 
Повышают плавучесть! Не щадя живота своего! Ну и не только живота...
 показать весь комментарий
 
 
Вот и серии конец... "Кречеты" больше не крякают...
 показать весь комментарий
 
 
Кузю уже переименовали в "Адмирал Герасим"...)
 показать весь комментарий
 
 
это ж надо ... сгореть в океане .... а где же две пожарки что на палубе дежурили ????...а хотя про что это я .... пох на ватных пида.....
 показать весь комментарий
 
 
сгорели а потом утонули ... или утонули а там сгорели ....... это меня тревожит .... всё же как новенькие были..
 показать весь комментарий
 
Да, а нужная для пожарок вода должна была поставляться отдельным контрактом в следующем квартале. Надо же уточек где-то поселить.
 показать весь комментарий
 
 
как всё чётко. Один гавкнул, 10 дежурных коллег лайкнули.
 показать весь комментарий
 
 
Военный-один, а сколько ихтамнетов-сварзиков-монтажников зашашлычилось не сообщили.
 показать весь комментарий
 
 
Нічо, «Кузя» продолжаєт опєрацію.
Завтра, он отрапортуєт єщє о какой то новой побєдє, над кацапскімі ворамі, укравшимі єго у Ненькі...
(Настоящєє его имя «Кузя Укр», єслішо)
 показать весь комментарий
 
 
Прочиталось:

«При пожаре на российском крейсере "Адмирал Кузнецов" погиб АДМИРАЛ.»
!!!!!!!
При пожаре на российском крейсере "Адмирал Кузнецов" погиб военный - Цензор.НЕТ 8464
 показать весь комментарий
 
 
Я ж говорю: русским главное не мешать.
 показать весь комментарий
 
 
Що значить "погиб при борьбе за живучесть отсека"? Кузя ж в доку ніби? Яка живучість, він би все одно не затонув би!
 показать весь комментарий
 
 
Дядьку, скаменіться!

В якому доку?

«Кузьма» той док втопив ще весною !

 показать весь комментарий
 
 
Док - тю-тю, а для його габаритів навіть причалу нема
 показать весь комментарий
 
 
Кузя наш умничка, украинские корни, валит русо-фашистов тоже !!!!
 показать весь комментарий
 
 
***** должно выступить и прошамкать, что их срана понесла невосполнимую утрату, на 32 году никчёмной жизни сгорел Адмирал Фреди, который ещё долго будет проходить во снах к морякам самопотопляемого флота.
 показать весь комментарий
 
Кузя-унитазо-говноджетная тема создаёт впечатление, что противник у нас настолько рукожопый, что можно его просто завтра (лучше в понедельник) просто взять и победить. Это впечатление не просто ошибочно, а черевато очень серьёзным "похмельем".
 показать весь комментарий
 
 
Похмелье заключается в том, что долпоепы оккупанты сами себя жгут и за справедливый сарказм ещё будут и мстить, страна ментального терроризма как никак.
 показать весь комментарий
 
Да не заметят они сарказма нашего. Заняты своими делами. Сказали, что пожар на "Кузе" конечно грустно, но на сроки завершения его ремонта не повлияет. Сегодня новый атомный ледокол у них вышел на испытание, на Чёрном море 6 новых подлодок, три новых фрегата и куча новых кораблей поменьше. К чему я это говорю. Обсасывая какой-то пожар и т.п., нужно понимать, что это для них просто пожар и всё.
 показать весь комментарий
 
 
А Гармония морей у них часом новая не вышла, а то всё страхи какие-то.
 показать весь комментарий
 
Ты что с Урала, не знаешь такой лайнер.
 показать весь комментарий
 
А.. погуглил. Не. Круизный океанские лайнеры - специфическая тема в судостроении. Москали до неё пока не доросли. Крупнейший круизный лайнер у них пока выглядит так:
Під час пожежі на російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов" загинув військовий - Цензор.НЕТ 4043
 показать весь комментарий
 
Да это отличные новости. Три новых фрегата, это же три новых потенциальных пожара, ещё больше русских зашкварится. Им главное не мешать.
 показать весь комментарий
 
Короче, начала «Аврора», а добьєт «Кузя».
Під час пожежі на російському крейсері "Адмірал Кузнєцов" загинув військовий - Цензор.НЕТ 3843
 показать весь комментарий
 
 
хорошая новость....
хоть одна за этот день...
 показать весь комментарий
 
 
А про вертолет, Вьі, шо пропустили?
И еще там что то у них хорошее сегодня случилось...
 показать весь комментарий
 
Еще и подлодочка нырнула, хоть и списаная...
 показать весь комментарий
 
 
Пусть козломордые зовут на помощь легендарный Ашот с баранами.
 показать весь комментарий
 
 
Bardzo dobrze! Хороший кацап - мертвий кацап.
 показать весь комментарий
 
 
Всё то бабло что затратили на ремонты этого Кузи хватило бы на 2 авианосца. Китай бы за 2 года запросто бы построил. НО! Но это тот случай когда они шли через пустыню, плакали, кололись--но всё равно ели кактусы!
 показать весь комментарий
 
"Погиб в борьбе за живучесть отсека"...Он что,был в подлодке на глубине 100 метров? Бегал там с огнетушителем что ли,"борец"? Пьяный скорее всего валялся да задохнулся.
 показать весь комментарий
 
 
Да там не один. Уже пишут троих ещё найти не могут. А на самом деле скорее всего не трёх а тридцать трёх.
 показать весь комментарий
 
Там просто матросня из особо пронырливых устроила в отсеках персональные каюты. Там же можно днями ходить по этим внутренним палубам, а экипаж небольшой, как для такой махины. Должен быть ещё обслуживающий летный персонал, но, поскольку "Кузя" топит собственные самолеты почище истребительной авиации противника, летчиков с авианесущего крейсера турнули, чтобы не создавали лишних проблем. В результате "деды" устраивают себе в пустующих офицерских каютах персональное жилье, заводят там кошек, проституток и сифилис. А поскольку весь корабль обогреть невозможно, а в Северном Ледовитом океане слегка прохладно, по всему кораблю протянуты левые кабеля и сделаны левые врезки. Кто же скажет, что авианосец загорелся из-за того, что какой-то старшина себе в личных аппартаментах поставил обогреватель и он коротнул. Конечно сейчас будут блеять, что мол, полезли в бак с топливом со сваркой.
 показать весь комментарий
 
Реально: авианесущий крейсер Кузнецов "Тбилиси" лучший боевой корабль Украины. Пару самолетов, плавучий док, с десяток ватных жмуров и прочие мелкие радости.
Да, мокшане! Ворованное счастье не принесет Під час пожежі на російському крейсері "Адмірал Кузнєцов" загинув військовий - Цензор.НЕТ 1683

 показать весь комментарий
 
 
и это он еще не затонул .... а когда это произойдёт - там минуса пойдут на десятки .... чего я им и желаю Аллаху Акбар !
 показать весь комментарий
 
Я, никто иной, лично, зимой 1991-го, по моему, наблюдал, на расстоянии всего-то 1, 5 мили, с левого борта, летящий на запад "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Он- неслабо пёр! Узлов 20-22. В сопровождении- никого. Мальтийский пролив. Через неделю я узнал: это было бегство. Помешать- не смогли.
 показать весь комментарий
 
 
"Возгорание произошло во время сварочных работ"____________________я бы сварщику дал звезду "Героя Украины")))))))))))))))))))))) Під час пожежі на російському крейсері "Адмірал Кузнєцов" загинув військовий - Цензор.НЕТ 9358
 показать весь комментарий
 
 
Хтось нагадає мені назву корабля, більш невезучого ніж Кузя, за всю історію флоту?)
 показать весь комментарий
 
 
Легко. Запоминайте: "Варяг". Это- Книга Рекордов Гиннеса, по невезучести. Такое вот моё мнение. Единственно- верное, не шучу.
 показать весь комментарий
 
"Варяг" - это же полный близнец "Кузи", бывший "Тбилиси" ?
Вот, Вам, Андрей, как мореману может быть интересно :
У порохобота "антиколорадоса" был вменяемый разбор ошибочности концепции "недоавианосца типа Кузи" в разрезе его близнеца - "Варяга" -Ляоиня".
И что Китай, построивший сначала полную копию "Ляоиня" "тип 001", потом построил переосмыленную концепцию в том же корпусе, "тип 002", и в результате Китай не имеет ни "годных" авианосцев, ни самолетов для них.
Type 001A Первые впечатления (Часть 1) Анонс

Type 001A Первые впечатления (Часть 2) Анонс
 показать весь комментарий
 
 
Благодарю. Прошу поверить, я этого страдальца- отслеживаю. И латиницей, и кириллицей, в ИНЕТе. А всё началось в 1999-м... С фотки. Три буксира тянут "Варяга". Фотка называлась, дословно:"Многострадальный авианосец, наконец-то, ПРОСКАЛЬЗЫВАЕТ(!!!) через пролив Босфор". А потом, через несколько лет, я его посетил. Как вы думаете, где??? А в Бомбее(Мумбае). Возле него стояли два- типа "Москва", под индийскими флагами... Всё это= было-было... Долго описывать, не стану напрягать более
 показать весь комментарий
 
Индусы мучаются с таким же совко-кацапским барахлом "Вакамарилья", там, насколько мне известно, котлы, такие же как у "Кузи", выходят из строя с завидной регулярностью, и никакая "модернизация", проводимая кацапами за деньги индусов, им не помогает.
 показать весь комментарий
 
Тут я- не в курсе, чес слово. Наблюдал только "Киев" в Тяньджине. Ото была встреча!!! Представьте- ночтью, в тумане- становимся в причалу, в реке. Ни хрена не видно. Утром... распахиваю занавески... В десятках метрах от меня- "Киев"! Сварка работает, на палубе... честно говорю: я- охренел!
 показать весь комментарий
 
та шо там ТИТАНІК. Раз виплив і всьо. Якраз на фільм. А з Кузьмою серіал на два сезони можна.
 показать весь комментарий
 
 
Cocиянсская федерастия не перестает смешить мир...Сканлал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роSSИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу ВООБЩЕ !. Короче роSSИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии..
.
НО !.

Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
.
Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в разы больше чем прогнозировали японсские власти.
.
. На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роSSИЯ !!!.

.
.

.
.
 показать весь комментарий
 
 
"Адмирал Кузнецов" лучший боевой корабль ВМС Украины...столько кацапов как он не уничтожил ни один другой корабль.
 показать весь комментарий
 
Я думаю, боевой единицей он уже не будет, проекту 50 лет, кораблю - 32, за такое время там все насквозь гнилое - знаю по первенцу этой серии...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх