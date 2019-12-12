 При пожаре на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" погиб военный

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру
Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР РФ возбудило уголовное дело. Возгорание произошло во время сварочных работ в первом энергоотсеке на второй палубе. Число пострадавших при пожаре составляет десять человек — это мужчины возрастом от 20 до 35 лет. Все они были доставлены в больницы.
Впрочем, не исключено, что после пришедшей позднее информации пресс-службы Северного флота о гибели военного, дело будет переквалифицировано по более строгой статье Уголовного кодекса.
Военнослужащий "погиб при борьбе за живучесть отсека". Его тело было найдено поисковой группой в одном из помещений. Сейчас идет поиск офицера службы живучести корабля. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следователей и криминалистов СКР.
Ага - а вот и инженеры.
Завтра, он отрапортуєт єщє о какой то новой побєдє, над кацапскімі ворамі, укравшимі єго у Ненькі...
(Настоящєє его имя «Кузя Укр», єслішо)
«При пожаре на российском крейсере "Адмирал Кузнецов" погиб АДМИРАЛ.»
!!!!!!!
В якому доку?
«Кузьма» той док втопив ще весною !
https://ru.wikipedia.org/wiki/История_государства_Российского
С. М. Соловьев. История России с древнейших времен
хоть одна за этот день...
И еще там что то у них хорошее сегодня случилось...
Кузнецов"Тбилиси" лучший боевой корабль Украины. Пару самолетов, плавучий док, с десяток ватных жмуров и прочие мелкие радости.
Да, мокшане! Ворованное счастье не принесет
ветер ветер где ты был...
Вот, Вам, Андрей, как мореману может быть интересно :
У порохобота "антиколорадоса" был вменяемый разбор ошибочности концепции "недоавианосца типа Кузи" в разрезе его близнеца - "Варяга" -Ляоиня".
И что Китай, построивший сначала полную копию "Ляоиня" "тип 001", потом построил переосмыленную концепцию в том же корпусе, "тип 002", и в результате Китай не имеет ни "годных" авианосцев, ни самолетов для них.
Type 001A Первые впечатления (Часть 1) Анонс
Type 001A Первые впечатления (Часть 2) Анонс
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НО !.
Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
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Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в разы больше чем прогнозировали японсские власти.
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. На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роSSИЯ !!!.
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