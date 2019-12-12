 При пожаре на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" погиб военный

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру

Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР РФ возбудило уголовное дело. Возгорание произошло во время сварочных работ в первом энергоотсеке на второй палубе. Число пострадавших при пожаре составляет десять человек — это мужчины возрастом от 20 до 35 лет. Все они были доставлены в больницы.

Впрочем, не исключено, что после пришедшей позднее информации пресс-службы Северного флота о гибели военного, дело будет переквалифицировано по более строгой статье Уголовного кодекса.

Военнослужащий "погиб при борьбе за живучесть отсека". Его тело было найдено поисковой группой в одном из помещений. Сейчас идет поиск офицера службы живучести корабля. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следователей и криминалистов СКР.

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