 Самым сложным на переговорах в Париже был вопрос возвращения контроля над границей, - Зеленский

Об этом Президент сказал в эфире телеканала 1+1, информирует Цензор.НЕТ.
"Самый сложный вопрос - передача границы под контроль Украины. Это слабое место Минских соглашений. Мы подписали, что нам передают под контроль нашу же границу только после выборов на временно оккупированных территориях.
Мы очень много времени выделили на этот вопрос, очень детально об этом говорили, у нас разные позиции с президентом РФ. Мне понравилось, что мы начали об этом говорить, мы договорились, что продолжим об этом говорить и более детально, с разными вариантами на следующей стрече", - рассказал Зеленский.
Опять привез большое ни@уя. Где результат. Посмотреть в глаза Путину. Мог и по Скайпу это сделать.
А в стране чем они занимаются. Ещё один матерщинник и хам Бужанский, из партии Зеленского, вносит законопроект об отмене закона о языке. Мова его блин волнует. Народ @уй без масла доедает, а он переживает что бы злые бандеровцы не вправили ему его русскоязычную челюсть. Они уже все проблемы в стране порешали - тарифы понизили, зарплаты повысили, войну остановили. Самое время о языках думать.
Доколе будет этот бардак, коррупция и шатания?
Патріотична спільнота стане ритуальною жертвою в боротьбі Авакова за любов шмаркшлі і тепле місце на зелених болотах руцкава міра.
Готуйтесь українці, зима настала...
у цього рука не здригнеться. а перед ЗЕБЕнею прогнеться
После подписанных Минских договорняков где Петя договорился что вначале выборы а уж потом кацапня войска начинает выводить
Подписанных Карл
Нет никакого шанса выиграть это дело в любом суде потому что там подпись не Пети
Там подпись со стороны государства Украины, Порошенко неоднократно много раз подтверждал легитимность Минских договоров и заявлял им свою приверженность а также то что является автором
Ссылки на Википедию не являются неопровержимым доказательством ни в одном суде
В Минске который привёз Петя четко прописано что начало передачи контроля над границей только после выборов
Прям так и написано.
по Черному морю тоже?
интересно....
поетому и уточняю о каком именно варианте так сложно было с ****** переговариваться)))
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там два варианта - вышли на свою границу или остались... с серой зоной...(читай - с носом)
А помнишь как в 2015 когда только выложили текст Минска, как мы все возмущались, а соевые рассказывали, что ничего страшного, выполнять не придётся и вообще «все знают что не придётся выполнять, Меркель и Олланд в сговоре с Петей, это общий план, чтобы обмануть *****»
Райнин, судя по всему, всегда с рыгами был.
БПП(ПЕС) = ПР ...))
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Ужэ порешили ??
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И отвлекаете людей ВТОРОСТЕПЕННЫМ ???
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В тексте вторых Минских соглашений написано, что местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей проводятся на основании Закона Украины, и под этим подписались представители мордора, а со стороны Украины - не Порошенко (сюрпрайз), а Кучма, который в тот момент был никем. А Закон Украины о выборах требует, чтобы волеизъявление избирателей было свободным, и безопасность на избирательных участках гарантировалась украинским государством. А какие могут быть гарантии украинского государства, если у него нет контроля над этими территориями ? Получается замкнутый круг - граница после выборов, а выборы после вывода войск рф за поребрик. По сути невыполнимыми минскими соглашениями было остановлено наступление гибридных войск и выиграно время на укрепление армии и восстановление экономики. Шах и мат апологетам теории "минского сговора".
Со стороны мордора: Михаил Зурабов, на момент подписания - посол рф в Украине
Со стороны Украины: Леонид Кучма, на момент подписания - хер с горы.
Вопросы ?
в преодолении сложностей по сдаче украины пукину ))
Території окуповані... Ми платим за комуналку, платим пенсії, визнаєм їх документи про освіту... Вова ти розумієш, що при продовженні цього абсурду ти через чотири роки потенційний обвинувачений... В реальній кримінальній справі...
===Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель. Тогда и у Меркель есть микроменеджмент, потому что мы вдвоем писали.===
И лично написал там то, что хотел Путин. Сначала выборы, потом граница, амнистия террористов, своя типа народная милиция и т.д.
Моніка запропонувала - її послали...
що так буде було відомо, ще до Нормандії...
з чим поїхало з тим приїхало... чого їздило?
вобщому клоун він і в Африці клоун
"Главное, что мы все начали общаться", - сказал Зеленский пропагандистам. Показать интервью в касапии планируют в воскресенье, 15 декабря, в 20:00 по киевскому времени в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
«Я не давав інтерв'ю телеканалу «Росія». У Парижі після «нормандської зустрічі» вночі журналістка у мене щось запитала в коридорі , я їй щось відповів. Там було багато журналістів із різних країн», - зазначив Зеленський на ефірі 1+1.
Нагадаємо, російське медіа «РИА Новости» повідомило, що президент Володимир Зеленський після зустрічі в «нормандському форматі» дав перше повноцінне інтерв'ю російським журналістам.Зазначалося, що інтерв'ю планують у неділю, 15 грудня, о 20:00 за київським часом у програмі «Москва. Кремль. Путін.» на телеканалі «Россия-1».