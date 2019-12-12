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 Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину на переговорах в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что жал руку президенту России Владимиру Путину.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом он заявил в эфире "Право на власть" на 1+1.

"Мы в течение восьми часов смотрели друг-другу в глаза с Владимиром Путиным. Я чувствовал поддержку со стороны Германии, госпожи Ангелы Меркель, и со стороны Франции – Эманнуэля Макрона. Что касается президента РФ Владимира Путина, я понял много. Я точно понял, что у нас начался диалог, мы можем договариваться", – сказал он в эфире программы Право на власть

Зеленский добавил, что такой контакт был нужен для выполнения важнейших задач для Украины.

"Вопрос был – а ты будешь с ним здороваться? Ну а как по-другому? Я должен был сказать: Эй, возвращай моряков? Если мы должны договариваться, если нам вернут Донбасс. Я готов десять раз пожать руку, если вернут Крым .Готов на такие вещи только ради результата", – сказал украинский президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сказал Путину, что в Украине не запрещено говорить на русском языке, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3165127
 
 
 Топ комментарии
 
Добре хоч на коліна не гепнувся.

А може й гепнувся, коли вдвох наодинці лишилися...
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Ну так ти ж срало з усіма ватниками, що то зрада...
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епанько, договариваться значить что-то сдать куйлу, причем он ****** 3 раза...
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зеля пожал руку пуйлу, а тот в ответ поцеловал его в животик
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- і порохофіли , одразу , збудилися ..))
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Президент Украины Владимир Зеленский дал первое интервью российским пропагандистам. С ними глава государства пообщался после саммита "нормандской четверки", передает "РИА Новости".
"Главное, что мы все начали общаться", - сказал Зеленский пропагандистам. Показать интервью в касапии планируют в воскресенье, 15 декабря, в 20:00 по киевскому времени в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
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Трамп, Макрон, Меркель, Эрдоган, Конти, Курц, Абэ, Нетаньяху жали руку Путину и Зеленский пожал. Мировая политика такая. Не, ну можете тыцать клавиши и материться, но это к хуторскому мышлению.
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Не вали всё в одну кучу. ***** не отгрыз кусок Америки, Франции, Германии, Турции и т.п. ***** не убил 13 тысяч американцев, французов и т.п. ***** не говорил, что американцы и россияне адиннарот, что американцев придумали австрийцы и т.д.
А вот настоящие бандеровцы говорили: переговоры с врагом не могут длиться дольше автоматной очереди.
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Через четыре месяца опять сходняк будет,вот там не Лоху прийдется лобызать пынеходы.
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Зебіки, ану розкажіть як ваш бох ламав руку ***** до плеча в крові українців.
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Мне этого хватит .Хоть ты теперь чудеса твори ,для меня ноль .
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..................это был Тест на вшивость .Я то думаю,почему видео нигде нет.А оно во как.
Де вы такое чудо откопали соотечественники,оно вас всех сдаст......
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Так почалася капітуляція - буде записано в підручниках з історії України.
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Порошенко против. Закон об авторском праве никто не отменял!Зеленський підтвердив, що потиснув руку Путіну на переговорах у Парижі - Цензор.НЕТ 5339
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