 Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину на переговорах в Париже

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Право на власть" на 1+1.

"Мы в течение восьми часов смотрели друг-другу в глаза с Владимиром Путиным. Я чувствовал поддержку со стороны Германии, госпожи Ангелы Меркель, и со стороны Франции – Эманнуэля Макрона. Что касается президента РФ Владимира Путина, я понял много. Я точно понял, что у нас начался диалог, мы можем договариваться", – сказал он в эфире программы Право на власть

Зеленский добавил, что такой контакт был нужен для выполнения важнейших задач для Украины.

"Вопрос был – а ты будешь с ним здороваться? Ну а как по-другому? Я должен был сказать: Эй, возвращай моряков? Если мы должны договариваться, если нам вернут Донбасс. Я готов десять раз пожать руку, если вернут Крым .Готов на такие вещи только ради результата", – сказал украинский президент.

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