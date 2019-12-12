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Все про:ГУАМ (35) Зеленский (3986) ID-карта (75)

 Зеленский в рамках саммита ГУАМ провел встречу с премьерами Грузии и Молдовы и вице-премьером Азербайджана

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, премьер-министром Республики Молдова Ионом Кику и вице-премьер-министром Азербайджанской Республики Али Ахмедовым.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский отметил активизацию сотрудничества Украины, Азербайджана, Грузии и Молдовы в рамках ГУАМ и проведение ежегодного заседания на уровне глав правительств.

"Нас объединяет стремление к безопасности и стабильности в регионе, экономическому развитию, росту инвестиций, развитию инфраструктуры и культурному обмену между нашими людьми", - сказал Президент Украины во время встречи.

Стороны обсудили ряд совместных экономических и инфраструктурных проектов. Была подчеркнута важность разработки перспективных транспортных маршрутов, в том числе для осуществления мультимодальных перевозок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы правительств Грузии, Молдовы и Азербайджана приедут в Киев на саммит ГУАМ, - Кабмин

Зеленский также предложил продолжить процесс имплементации упрощенных процедур пересечения границы гражданами стран - членов ГУАМ, в частности с использованием внутренних паспортов формата ID-карт.

"Участники ГУАМ согласились с необходимостью осуществления конкретных шагов для расширения потенциала организации, улучшение внутренней коммуникации ГУАМ и популяризации объединения", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165124
 
   
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И между делом пустил в страну цапских пропагандистов. Ох доиграются они...
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Насколько я помню, ГУАМ организовали при Ющенко. Так вот у нас все рывками. При Ющенко, потом Порошенко - закладывают фундамент. Получили Томас - теперь церковь своей жизнью живет, отвлекает ресурсы рашки. Сделали ГУАМ - теперь отдельная структура от рашки. Такие как Янукович или Зеленский максимум пользуются созданным, сами только с рашкой могут что то заключить.
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Шуточки про «где в переговорной рояль» были уже? Ну значит все впереди
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