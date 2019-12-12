 Зеленский в рамках саммита ГУАМ провел встречу с премьерами Грузии и Молдовы и вице-премьером Азербайджана

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский отметил активизацию сотрудничества Украины, Азербайджана, Грузии и Молдовы в рамках ГУАМ и проведение ежегодного заседания на уровне глав правительств.
"Нас объединяет стремление к безопасности и стабильности в регионе, экономическому развитию, росту инвестиций, развитию инфраструктуры и культурному обмену между нашими людьми", - сказал Президент Украины во время встречи.
Стороны обсудили ряд совместных экономических и инфраструктурных проектов. Была подчеркнута важность разработки перспективных транспортных маршрутов, в том числе для осуществления мультимодальных перевозок.
Зеленский также предложил продолжить процесс имплементации упрощенных процедур пересечения границы гражданами стран - членов ГУАМ, в частности с использованием внутренних паспортов формата ID-карт.
"Участники ГУАМ согласились с необходимостью осуществления конкретных шагов для расширения потенциала организации, улучшение внутренней коммуникации ГУАМ и популяризации объединения", - говорится в сообщении.