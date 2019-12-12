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Все про:заказное убийство (84) Грищенко Инна (2) Кузьменко Юлия (1)

 Фигуранты дела об убийстве Шеремета Грищенко и Кузьменко за последние годы приобрели авто и недвижимость, - замглавы НПУ Коваль

Хирург детской больницы "Охматдет", волонтер Юлия Кузьменко (Лиса) и участница АТО Инна Грищенко (Пума) за последние несколько лет приобрели недвижимость и автомобили.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль, передает Цензор.НЕТ.

"Инна Грищенко занималась активной деятельностью по помощи военным подразделениям. За время АТО она приобрела несколько квартир и несколько автомобилей", – сказал он.

По словам Коваля, это подтверждают "сотни аудизаписей" телефонных разговоров, на которых, в частности, обсуждается то, каким образом приобреталось это имущество.

Фигуранты дела об убийстве Шеремета Грищенко и Кузьменко за последние годы приобрели авто и недвижимость, - замглавы НПУ Коваль 01
Фигуранты дела об убийстве Шеремета Грищенко и Кузьменко за последние годы приобрели авто и недвижимость, - замглавы НПУ Коваль 02

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Читайте: В деле об убийстве Шеремета подозревают 5 человек: волонтера Юлию Кузьменко, ветерана Инну Грищенко (Пума), ее мужа, сержанта ССО Антоненко и Яну Дугарь

12 декабря 2019 года на брифинге по расследованию убийства Шеремета заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что обоснованно подозреваются в причастности к преступлению военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко и супруги Владислав и Инна Грищенко.

Коваль также заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Читайте: "Вероятные убийцы задержаны. Есть еще один вопрос, кто заказчик?", - Зеленский о деле Шеремета

Источник: https://censor.net.ua/n3165123
 
 
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Україно, Україно, подивись на себе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В твоїй хаті сидить ворог та сміється з тебе. Т.Г. Шевченко
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Типичный порохобот. Врет как всегда. Это Зеленский привел цитату кремлевских СМИ.
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Ну если все они воевали за значит они патриоты...
- тогда зачем им дестабилизировать ситуацию в Украине?
Тем более убивать того - кого подносили как врага *****?
Если от этого Укране будет хуже...
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Всем кто приобрел авто и недвижимость надо насторожиться. А вдруг запишут в боевиков?
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А реально - откуда у волонтёров бабло на дома, квартиры и джипы?
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Ну если они объяснят, откуда гроши, то волноваться не стоит
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Всем кто хочет приобрести авто и недвижимость, надо идти в волонтёры.
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Согласно документам, полученным Слидством.Инфо, в 2017 году итальянская фирма San Tommaso SRL, задекларированная Зеленским, приобрела 15-комнатный дом в тосканском городке Форте-дей-Марми. За него итальянская фирма заплатила 3,8 миллиона евро.

https://nv.ua/ukraine/politics/ze-villa-zhurnalisty-nashli-u-zelenskogo-nezadeklarirovannyy-osobnyak-v-italii-50013356.html
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Земрази не успеют убежать как рыги.
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Не хвилюйся. У Єлєни є паспорт РФ, а у Вовіка- паспорт Ізраїлю. Тікати їм є куди.
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я також купив новіше авто минулого року..... то це тепер привід для звинувачення? дибіли
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треба позбутися авто? чи вже пізно? Фігуранти справи про вбивство Шеремета Грищенко і Кузьменко за останні роки придбали авто і нерухомість, - заступник голови НПУ Коваль - Цензор.НЕТ 7010
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Навіщо ти розп'ятого хлопчика у трусиках з'їв? Готуйся
😄
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Зелена влада не має жодного досягнення, щоб показати суспільству. Вигадали розкриття вбивства Шеремета. Ось побачите, липа це все.
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Т.е. приобретение квартир подтверждается не выпиской с Реестра имущественных прав на недвижимое имущество, а разговорами? А автомобилей, не регистрацией , а тоже базарами? Пля, там олигофрены работают. Зебилы, вы высрали эту кучу зеленого гавна вместе, вам ее и жрать!
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Подтверждается законность средств на которые куплено. Допустим, за три года куплено имущества на пять миллионов, а заработано 300 тыс. Так понятней
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мова йде про те, що Коваль свій 3,14здіж нічим не підтверджує
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А скільки і чого та за які гроші накупили блазні зедепутати їх не цікавить? Фигуранты дела об убийстве Шеремета Грищенко и Кузьменко за последние годы приобрели авто и недвижимость, - замглавы НПУ Коваль - Цензор.НЕТ 8118
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Да как они посмели сволочи? Президент вон на лисапете ездит, а эти жируют!!!!
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Слава Богу, я жопеля як продав у 2014, так машини нової і не купив.
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какое отношение эти скомпилированные на скорую руку презентации имеют к Павлу Шеремету? где тут связь с Шереметом на схеме?
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Ага, тем более, что вменяемый мотив убийства это НЕ корыстные цели.
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Никак не могу понять, чем же так мог насолить Шеремет трем милым дамам?
Ну или не очень милым.
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Тут некоторые иудеи целую страну приобрели.
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Грищенка и эту Пуму взяли по другому делу, - покушение на бизнесмена.

Манипуляция от Авакова:
1 итерация они убивали на заказ. взрывчатка такая же как по делу Шеремета.
2 итерация они плюс их друзья имели радикальные взгляды и хотели революции.
3 итерация они убили Шеремета чтобы дестабилизировать. У них машины и квартиры. Про 1-ую итерацию забыли
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Шоу для пропагандистів зі ;Звєзди;. Відбувається дискредитація добровольців та волонтерського руху. Один з кроків до об'єднання з РФ.
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убийство Шеремета в центре столицы не открывает ни малейшей возможности к путчу в стране.
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Дубинскій оно 20 квартир на 5 000 000 баксів прикупив, і нічого- Слуга народа!
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так треба знати якому "народу" служити ...
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Або ж те що можна євреям- не можна гоям. Дубінскій же теж єврей.
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У мами зєпутата Дубінського ще більше автомобілів і квартир. Може вона теж причетна до якогось вбивства.
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Вот какие преступники!!! У нас ведь машины и квартиры только судьи с прокурорами могут покупать, из ты, распоясались...
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я як відчував ...навіть "маршруткою" перестав користуватися ...
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Я вас прошу, на фото ну дуже круте нове авто Равон Р2 по ціні 230 тис. грн))))
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Тобто, у нас в країні равон и шкода фабія це круті тачки? купити собі житло це злочин? Купив майку з принтом на спині, ти вбивця? А, я зрозумів, то крузак 2000них є елітна тачка, придурки в себе під офісом пошукайте, там справді елітні тачки. Доказова база просто геніальна.
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Какие "железобетонные" улики. В таком контексте самому ковалю три пожизненных корячатся.
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Мобілки не рухались, нерухомість та авто придбано... Точно винні! А те, шо "виконавці" замовного вбивста не те, шо не намагались не втрапить в поле зору камер відеоспостереження, а майже робили "селфі" на них, то таке! Окремо викликає подив склад цієї "банди"... Медики закладають вибухівку... Тоді мінери повинні труїти своїх жертв! Це якась остання пісня підводного човна, що гине в степах України після повітряного бою! Зелені санітари, заберіть мене та дайте того ж самого!
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Ну нічого собі, а у Дубінського за час роботи на г+г 25 квартир з'явилися, мазератті в ще п'ять машин , і ніхто не жужить..
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Ну подумаешь украли немного из пожертвований на армию. Но они же так гимн поют и вышиванку иногда надевают.
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а еще они покупали обувь , зубную пасту и трусы . неопровержимые доказательства вины . только в ЗЕбилянике . полный экслюзив .
не хватает експерда по походке .
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Ну, шо, посетители... Кажись пора нам прощаться. Буду просить политубежище, в Гане. Бо я, за последние два года, приобрел:
1. Электросамокат- 2000 долларов.
2. Форд -Куга Титаниум- 30 тысяч долларов.
3. 2 гаража- 6 тысяч долларов.
Так уж вышло, понадобились. Так кого я там грохнул, в 2017-м??? Есть кандидаты? Я- подтвержу если шо, не сомневайтесь. Я ваши методы допросов знаю. Тока одно условие: котов- не троньте! Они- ни в чем не виноваты.
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Нет ну волонтёрство это прибыльное дело конечно. Вон юсупова не даст соврать. А наёмные убийства повышают самоотценку и материальное положение получается так же не плохо, ну у тех у кого с совестью нет проблем после её ухода.
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Те відчуття коли визернув за вікно на стоянку біля ресторану, і зрозумів що мешкаєшь серед крутих кілерів.
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Теперь понятно, почему "ветераны" подняли вой. Вот и вскрывается потихоньку, чем там занимаются и как волонтерят. Некоторые, как мы видим, не в убыток себе
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есть презумпция невиновности конечно, посмотрим, что покажет досудебное следствие, ну и сам суд..но то, что эти две бабы непростые, авантюристки, видно невворуженным глазом..то, что они защищали страну волонтерили не вводит их в ранг кристально чистых...не бывает идеальных людей, в том числе и среди патриотов
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напомните, сколько машин приобрела мама дубинского?
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Вопрос в другом, к чему нас готовят, раз заливают такой поток дезы?
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