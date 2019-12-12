 "Динамо" в Киеве сыграло вничью со швейцарским "Лугано" и вылетело из Лиги Европы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гости открыли счет на 45 минуте, забил Марко Араторе. Динамовцы смогли отыграться только в компенсированное время, на 90+4 м. отличился Виктор Цыганков.

Для выхода в плей-офф киевлянам нужна была только победа.

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"Динамо" во второй раз в истории выступлений в Лиге Европы не сумело выйти в плей-офф турнира.