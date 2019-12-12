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Все про:Динамо (722) Лига Европы (158) футбол (3160)

 "Динамо" в Киеве сыграло вничью со швейцарским "Лугано" и вылетело из Лиги Европы

В заключительном матче группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" в Киеве сыграло вничью 1:1 со швейцарским "Лугано".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гости открыли счет на 45 минуте, забил Марко Араторе. Динамовцы смогли отыграться только в компенсированное время, на 90+4 м. отличился Виктор Цыганков.

Для выхода в плей-офф киевлянам нужна была только победа. 

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"Динамо" во второй раз в истории выступлений в Лиге Европы не сумело выйти в плей-офф турнира.

Источник: https://censor.net.ua/n3165121
 
 
 Топ комментарии
 
згідний... Лугано справді молодці
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не надо наговаривать - плинтус гораздо выше "Динамо" в Киеве сыграло вничью со швейцарским "Лугано" и вылетело из Лиги Европы - Цензор.НЕТ 6561
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Как прокомментировал один болельщик ДК со стажем - "думал что "Динамо" вуже пробило дно... И тут снизу постучали... "Динамо" в Киеве сыграло вничью со швейцарским "Лугано" и вылетело из Лиги Европы - Цензор.НЕТ 2370" Грустно это все. Когда-то лучший клуб СССР и Украины
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Да нормально играли хлопцы, по-молодецки авантюрно конечно, да и с фартом явно разминулись, бывает... Задел хороший
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Лугано это дворовая команда ,просто уровень нынешнего Динамо ниже плинтуса ,в команде играют игроки уровня максимум первой лиги ,они бы может и хотели,но не могут .
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не надо наговаривать - плинтус гораздо выше "Динамо" в Киеве сыграло вничью со швейцарским "Лугано" и вылетело из Лиги Европы - Цензор.НЕТ 6561
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З фартом вони, схоже, не зустрічаються з часів Лобановського.
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Ганьба, ставити Буратіно-Беседіна на гру!!! "Динамо" в Киеве сыграло вничью со швейцарским "Лугано" и вылетело из Лиги Европы - Цензор.НЕТ 2601
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Там вся команда деревянная ,бо папа Карло ,они же папы Суркисы видимо пронюхали остатки мозга. "Динамо" в Киеве сыграло вничью со швейцарским "Лугано" и вылетело из Лиги Европы - Цензор.НЕТ 1075
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Это просто какое-то скотство по отношению к болельщикам - слить игру с последней немотивированной командой слабой группы.
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да хрен с этими динамовцами - пусть сами переживают. Хотя с чего бы это? Проигрывают всем подряд, но бабло идет - жизнь удалась!
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потрібно міняти ВЕСЬ тренерський штаб і ВЕСЬ менеджмент клубу
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Болею за Динамо где-то с года 78-79 ,но такой ГОВНО-команды не припомню .
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Динамо в Киеве просрало все що могло.Какая лч? Тут в ле делать нечего,а суркис про лч.
PS Черноморец чемпион
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Буду краток - Сезон что у Шахтера, что у Динамо - УДАЛСЯ ***..!!! браво тренерским штабам !!!
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Вчера ещё кто то над кротами ржал. Так эти вообще днище
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Дно они уже как лет .. дцать , как прошли - теперь они это дно копают
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Над кротами ржать это святое, независимо от игры динамо
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как говорил когда-то Лобановский, когда его спросили "ну что, Валерий Васильевич, боротьба ще попереду?" - "Попереду! Підготовка до наступного сезону, бл..."
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У Суркисов все время подготовка к "следующему сезону "...
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ну вот, такая вот подготовка... хреновая
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Не слабо! Как хорошо, что я не стал включать трансляцию, он-лайн. В Гане это довольно дорого выходит. Во, я бы матерился! Честно говоря, не стал включать потому, что был уверен: "Динамо", вот этих- таки пройдёт, влёгкую. Однако...
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Они летели весь второй тайм. Свой гол забили на последней секунде добавочного времени.
Это хуже, чем позор. Лугано - это вообще, дворовая команда.
Но что делать, если Беседин с полутора метров ударил выше ворот?
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В том и всё дело... В отсутствии соперника, как мне казалось. Но, действительность оказалась хуже, чем я предполагал...
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Даже страшно себе представить какой мрак у Суркисов в голове ,они с упорством маньяка идут по замкнутому кругу ,либо они реально психически неполноценные ,либо команда им нужна для каких-то финансовых афер .
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Как прокомментировал один болельщик ДК со стажем - "думал что "Динамо" вуже пробило дно... И тут снизу постучали... " Грустно это все. Когда-то лучший клуб СССР и Украины
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Это вишенка на торте сегодняшнего феерического дня (((
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вчора був початок,а сьогодні остаточні похорони Українського футболу.....останій цвях забитий,можна закопувати
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Там давно правит только его величество бабло! У других тоже самое. Но только по факту побед у других бабло правит. А тут и с поражений гребут. Тогда и побеждать неохота.
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Кого там еще суркисня достанет из шкафа и отряхнет от нафталина,назначив тренером? Буряка? Заодно и дубовый крест на могилу команде заготовят.
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мокшани з тріском вилетіли (усі),бальзам на рани
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Мне мокши вообще не интересны - у меня злость просто , как братки Динамо опустили (((
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Звичайно вони неправі через те що вперто призначають колишніх динамівців тренерами але те що вони фінансують клуб і роблять ставку на молодих українців мені подобається
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Кривоногие денежные мешки, так вам и надо.
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Ау! почитатели гавно игры гавно команды ...Шо теперь помешало ? Судья, погода, гетры или шнурки не такого цвета завязали ?
Второй позор состоялся по расписанию..
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Лесик вже тренував Динамо,але біг по граблям подобається суркісам
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закономірний результат нікчемної трансферної політики скнар суркісів та й навіщо ДК іти далі, ганьбится ?
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У корупционеров воров Суркисов ,в голове где украсть деньги , а не футбол.
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Такое впечатление, что этот клуб владельцу не нужен, он лишь ширма для каких то тайных операций по прихватизации-слива денег на Каймановы острова. Результат не принципиален. У футболистов отношение такое же - им платят за присутствие в клубе, а не за результат.
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просто цица тонка, сірі виконавці - сіра гра, сірий результат
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Ні,вони ******* футбол,фк вимагає великих грошових вкладень,Київ нібито велике місто багаті і дуже багаті є але ніхто не хоче фвнансувати ще один пристойний клуб
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Я навідь вже не знаю що може такому Динамо допомогти. Можливо повне переформатування?
☹️
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ви єврей?
та там "допоможе" тільки шо розігнати і нових не набирати, бо буде таке саме....
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Є молодь, можливо з цього і потрібно починати? Та і тренер потрібен.
Доречі, я не єврей. А ви?
🤔
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А чому вам цікавий мій родовід?
Ви з ФБР?(жартуємо)
ок, я вважаю шо Ісландці зробили нормально.
а у нас.... о б*же.... у мене ше бабка казала, цитую: "нема України і не буде"... я це зрозумів не так давно.
шо тут сперечатись?
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А чому вас цікавить мій родовид? Можливо ви з ЦАХАЛу?
Я не збираюсь сперечатись. Це не вирішить проблему
🤔
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Я всегда любил футбол, но уже лет 15 как ненавижу.
бегают пинальщики мячика да "получают" за матч как дворник за 200 лет.
и дворник как правило - смотрит этот цирк и радостно гыгыкает с бутылкой "кваса".
ужвано выглядит как "хлебца да зрелищ-ца"
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Честно говоря, я начал помалу ненавидеть попозже, где-то в 2007-м... Однако... как ни крути- сердцу- не прикажешь. Я фанател серьёзно, в своё время. Ни единого матча Еврокубков динамовских не пропускал, если был не в море. Всегда- в Киеве! Как мне это нравилось! Я- жил футболом. И вот тут... подкосили...
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та если шо, то на 2012 я ходил на палатку, пиво посмотреть,переживал за наших, но судья английский ****.. ну как там можно было то сделать то?? скотство просто
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Стоп! Там был Кашкаи Витя. Венгр, *****. А играли с Англией.
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та я уже и не помню то, но обида была у всех чуваков на палатке - ну кк так можно то было? наша команда "посыпалась" от этого.. кстати, знаешь ту песню и ту игру, как раз Англия - ю нот алон
и выиграли - команда вытянула надежду своих болел. вот это страна.... да, Страна. уважаю, как и Меркельщину.
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Так у болельщиков Ливерпуля, это официальный Гимн: Ви а невэр волк элон! Не смог я попасть, в Ливере, на футбол! Ни разу. Хоть и стоял на линии- каждую неделю- сутки в Ливерпуле. Бывает...
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Это какой-то позор... так обгадиться в такой примитивной группе... давайте суркисы на тренера по 3 кругу учеников видевших Лобановского с "динамовским сердцем и гарящими бэньками
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та г*споди, один ногомячист пинает мяч 2 раза = тысяч 5 евро(если рассчитать то)
а всякие лобановские = Шевченко. сам типо играл и потом типо тренерует. получая(без "кавычек") вполне крупные чеки.
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б*же, ну і "смак" у вас.... о б*же "Динамо" в Києві зіграло внічию зі швейцарським "Лугано" і вилетіло з Ліги Європи - Цензор.НЕТ 2175
г*споди, добре шо я не віропітек.... бо у них "сєм.я, плоть, кроффьь"(блює від огиди)
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а шо ви хотіли, сурки вони і в Африці сурки. коли вже повиздихають??
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Судя по статистике, таки не повезло, у гостей 1 удар в створ - 1 гол.

Удары: Киев - 31 (!), Лугано - 7
в т.ч. в створ ворот: 5-1.
Атаки: 187-59,
в т.ч. опасные: 94-13.
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статистика за весь групповой турнир "Динамо" в Києві зіграло внічию зі швейцарським "Лугано" і вилетіло з Ліги Європи - Цензор.НЕТ 9342
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2-й топ-клуб с игроками миллионерами вылетает Аталанта конечно звери уничтожили Шахтер но швейцарцы это же вообще не уровень ЛЧ! киевленя вы фуфел дешевый а не команда ! все настроение твари испортили.идите нах
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Да чего за них так переживать? У них зарплата по 40 тысяч долларов в месяц через офшоры без налогов .
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Футбол в Украине закончился на Лобановском, сейчас уровень Динамо даже до 1й лиги тех времен не дотягивает.
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Дуже добре, що це вбоге суркісяче ДНОнамо вилітіло нахрен. Я - корінний киянин, але зараз ДК не моя команда. Після того, як виродок Гріша пішов на вибори з кумом Х/йла, бажаю ДК лише поразок.
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