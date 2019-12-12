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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
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Все про:ОБСЕ (3858) Шеремет (295) Дезир Арлем (26)

 ОБСЕ надеется, что виновных в убийстве Шеремета смогут привлечь к ответственности

В организации отреагировали на результаты расследования, обнародованные сегодня брифинге в МВД.

Об этом представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Слежу за сегодняшними событиями в расследовании убийства Павла Шеремета в Украине 20 июля 2016 года. Я надеюсь, это позволит вскоре привлечь к ответственности убийц и преступников", - написал Дезир.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко.

Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Их мотивом следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Подверсия" убийства Шеремета связана с его изобличением режима Путина, - Аваков

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Также на Цензор.НЕТ: "Вероятные убийцы задержаны. Есть еще один вопрос, кто заказчик?", - Зеленский о деле Шеремета

Источник: https://censor.net.ua/n3165120
 
 
 Топ комментарии
 
А с какого перепугу это обэсэе свой пятак в это дело сует?
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Потому что она 50 процентов прокацапская
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Ну вот . Заговорили все шестерки хула .
Щас начнут страдать мир бандеровцами
Как будто живот Рыбаку и глаза Роману выкалывали НЕ СЕПАРЫ И ВОЕННЫЕ РАШИ
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А с какого перепугу это обэсэе свой пятак в это дело сует?
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Потому что она 50 процентов прокацапская
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потому что это Организация по безопасности и сотрудничеству во всей Европе
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Как твой соевый пахан их сюда притащил, теперь они здесь везде свой нос суют....
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Это твое зеленое чмо дало им мандат на всю территорию Украины... а при Президенте Порошенко они далее линии разграничения не торкались..
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Шо тільки прокацаплене обсє і надіється? Ми теж надіємся але винних ще немає.Мусимо розчарувати обсє. Нехай турбуються про перевдягнених кацапів на лінії відводу ,а не про кримінал.
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- А с какого перепугу это обэсэе свой пятак в это дело сует?
- ********, сэр...
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"общєство слєпих і глухих" ще на щось сподівається ОБСЕ надеется, что виновных в убийстве Шеремета смогут привлечь к ответственности - Цензор.НЕТ 5190
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Слепоглухонемые что-то там пытаются поведать.
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Шла бы эта публика на куй.... Тольку от них как от обезьяны с гранатой.....
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как по мне, то это чистая подстава, сценарий РФ по капитуляции:"РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ", направленная на раскол активистов и за одно месть за НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ
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А КТОТО пробовал кататься на катке на шинах?
Или ЗЕ решил спрятаться за женщин и детей? 😀😀😀 на коньках?
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Ну вот . Заговорили все шестерки **** .
Щас начнут страдать мир бандеровцами
Как будто живот Рыбаку и глаза Роману выкалывали НЕ СЕПАРЫ И ВОЕННЫЕ РАШИ
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А как же пани Ребекка Хармс ? Не далее как позавчера заявила что папередников преследовать некомильфо, мол наворовали и ладно, надо понять и простить
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Могу сказать одно. За несколько месяцев телефонных записей, у любого человека можно такого из разговоров нарезать, что если ему же дать прослушать, то он сам себя, не зная, в тюрьму посадит не сомневаясь. А если еще и картинок со стрелочками нарисовать, то, согласится расстрелятьОБСЕ надеется, что виновных в убийстве Шеремета смогут привлечь к ответственности - Цензор.НЕТ 5772
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Правда сложно посадить за телефонный разговор, и за то что на видео человек похожий на кого то ходит по улице. Если они сами не признаются, перспективы туманны.
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Так які докази вини підозрюваних має слідство?
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Зачем Аваков устроил балаган с якобы раскрытием убийства Шеремета !?

А теперь следите за руками.
Что должны были вечером обсуждать все СМИ? Как З00 холуев в Раде, выпучив глаза, бежали голосовать за продление особого статуса Донбасса. Поскольку Путин так приказал в Париже Зеленскому всего пару дней назад !!!
Но такое обсуждать нельзя, дабы не смущать умы украинцев. Поэтому на помощь Коломойскому пришёл Аваков, устроив шоу с якобы раскрытием убийства журналиста Шеремета. И это стало топ-темой всех СМИ.... (С)
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Преступников действительно надо привлечь к ответственности. Кто ж спорит?
Но преступников!!!
А вот про тех, кого сегодня объявили преступниками, пока не понятно, преступники ли они вообще.
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Гниды они.
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И на Донбассе тоже нужно привлечь преступников. А то там большинство лидеров давно поубивали. Кто же их убил? Может ОБСЕ нам расскажет?
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Не сложно догадаться, и там ветераны с волонтерами отметились...
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Не надейтесь. Это бред. Уже началась непонятка от нии судебных экспертиз. Тут все настолько мерзко, что ничем хорошим это не обернется.
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А как того стрелка взяли, что ребёнка по ошибке застрелил, сразу и с оружием, будто менты сидели в соседней комнате. Прямо лавина раскрытых преступлений, трудно поверить в это все.
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оці "превликать" будуть ...В Киеве на Левобережном массиве двое пьяных курсантов Национальной академии внутренних дел забрали у прохожего кроссовки, наушники и электронную сигарету. Ограбление произошло ночью на улице Туманяна (Днепровский район) в Киеве 30 ноября.Отмечается, что курсанты забрали у потерпевшего электронную сигарету, наушники Apple, а также пытались заставить его снять и отдать им кроссовки.«Потерпевший смог сбежать и вызвать полицию», - сообщает издание.Дома у грабителей провели обыск, и у одного из них обнаружили похищенные вещи. Также полиция нашла у курсанта 7 автомобильных госномеров... чи тей що "рюкзаками" барижив у найтяжчий для країни час ?
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