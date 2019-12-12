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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины, Происшествия
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Все про:заказное убийство (84) Шеремет (295) Звиробий Маруся (16)

 Ветеран Маруся Звиробий заявила, что не доверяет представленным Нацполицией результатам расследования убийства Шеремета

Ветеран АТО Елена Самбул (Маруся Звиробий) заявила, что если волонтера, военного медика Юлию Кузьменко (позывной "Лиса"), подозреваемую в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, будут судить, она выступит в её защиту.

Об этом Звиробий заявила в эфире "5 канала", комментируя обнародованную Национальной полицией аудиозапись, на которой Кузьменко обсуждает возможность покушения на Зверобой или похищения её детей, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пусть разбираются адвокаты, полиция… Но даже если эту "Лису" посадят, я к ней на суд тоже приду ее вытаскивать. Что поделаешь? Единство - она такое", - заявила Звиробий.

Она отметила, что не верит в правдивость представленных на брифинге по расследованию дела Шеремета доказательств и экспертиз.

"Я только "Пуму" (Инна Грищенко) узнала. Знаю ее с 2014-го года. И характер ее знаю. Мне не понравилось, когда сказали, что она "лидер". Гаркнула на мужчину и это означает, что она виновата? Это бред какой-то. Характер - это не показатель. Если я предупреждаю президента, что его могут взорвать, это еще не значит, что я его хочу взорвать, но мне это "лепят". После этого откуда у меня может быть доверие к правоохранителям, к их методам и экспертизам? Поэтому я не очень доверяю всему, что я увидела и услышала", - заявила Звиробий.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Читайте: В деле об убийстве Шеремета подозревают 5 человек: волонтера Юлию Кузьменко, ветерана Инну Грищенко (Пума), ее мужа, сержанта ССО Антоненко и Яну Дугарь

12 декабря 2019 года на брифинге по расследованию убийства Шеремета заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что обоснованно подозреваются в причастности к преступлению военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко и супруги Владислав и Инна Грищенко.

Коваль также заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Читайте: "Вероятные убийцы задержаны. Есть еще один вопрос, кто заказчик?", - Зеленский о деле Шеремета

Источник: https://censor.net.ua/n3165119
 
   
 Топ комментарии
 
ДЕСКРИДИТАЦІЯ ДОБРОБАТІВ:
"дорожня карта" від пуйла після Парижа.
плюс чудо досі не в пір'ях, а з погонами полковник (!) ЗСУ засвітилось.
Совадєніє? Нє думаю...
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власть вбивает клин между патриотами
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Продолжение кампании по поднятию рейтинга и созданию негативного образа отморозков-вететеранов.Два в одном. Вчера были героями, сегодня преступники. Как там восемь тышь патриотов брошенных в застенки Вальцманом?Ни кому не жмут?
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зелохи, у них одна извилина на троих. Я, кстати, с них беру, надбавку за упоротость. Платят, бо лошье Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 3591
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торгівцю рюкзаками вірити себе не поважати ...
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І всеж таки, де мотив вбивства проукраїнського журналіста медсестрами і волонтерами жінками в парі з ветеранами ато? Не бачу зв'язку.
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И откуда у них навыки для этого убийства.
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Оборонятся от русского оккупанта, защищать свою семью и свою страну особых навыков не надо, ето у украинцев в крови.
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Это не делает профессиональным киллером. Для этого в спецслужбах тренируются годами.
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Ну если ребята чистосердечно признаются - узнаем быстро
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Заказ и возможно шантаж
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Заказ и шантаж двум бабам прошедшим войну , с целью убить журналиста защищавшего Украину?
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Заказ двум военным, да
В чем проблема? Это не сейчас придумали, схема классическая

Журналист своим расследованием мог мешать.

Обычный криминал
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Хроника одного Президента ...

В играх "нанайских мальчиков" крутой перелом. Аваков выбросил на стол козырную карту, правда, крапленую - раскрытие дела Шеремета. Очередной пиар-визг для сладкой парочки Зеленский-Рябошапка, которым нужно хоть чем то затоптать пожар с незаконным финансированием партии Зеленского и изуродованным телом Романа Беспалого.
Закончится оно так же как и "дело Гримчака" - ничем.
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Надо ещё Таньку Черновол спросить
Без ее мнения картина неполная
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В вечный спам, скот!!!
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зачем, ее кривые ноги и сиськи наголо до сих пор дальнобои с окружной Мюнхена вспоминают со слезой умиления Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 3423
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Оказывается у них дальнобои сплошные извращенцы )))
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Ну, до Германии в Чехии за ее голяшки Лашку называли: Вепрово колено - сиськи Магдалены Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 125
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Да ее в Марике на Куприна дальнобои даже бесплатно не хотели , так она ещё и деньги им предлагала Выходит немцы более изысканы в извращениях )))
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Да ла ла шлюха мокшанська))
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ну, зато бюргеров на окружной Мюнхена обслуживает, а это , согласитесь, прогресс Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 8082
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Ветеран АТО Елена Самбул .. який вона ветеран ? Вона ніде не воювала і навіть сама себе ветераном не називає !
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тебе с дивана виднее, только пятна от сцак вымой чем то, бо мешают тебе прогнозы строить, аналитег ты наш
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Такой же ветеран, как те "военные", с которыми Зеленский в Золотом общался.
Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 6620
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Все что нужно знать о Марусе. Она еще и член Всероссийского геральдического общества. Редкого патриотизма человек.
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- і подруга Диркіна-Стрєлкова по рольовим іграм "реконструкторів" ...
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Как одна пелотка сегодня сказала - то что было до 2014 всем пофиг
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А слабо завтра на новый шоколадный майдан выйти, вместо того, чтобы букафки грозно на клаве тыкать?
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завтра ні ... можливо бабло , десь на вихідних , зарядіть і тоді вже ... Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 5940
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А слабо на піаніно членом зіграти, як твій президент)))
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они тренируются, все равно их члены нужны только их партнерам по зекоАлиции Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 9824
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Рано их взяли....
Рано!
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Це хвора людина. В її міркуваннях відсутні причинно наслідкові зв'язки .
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Так у всех зазомбированных отсутствуют
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мение идиота Швейка очень ценно для нас. А еще оно прекрасный материал для докторской! Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 1239
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Щас окажется, что у них любофф и одна другую хотела замочить на почве ревности Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 4648
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но, по пелоткам ты им своим языком водил, разлучник
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Пумы, лисы и зверобои этио наше ФСЁ!
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и чо, тебе , алкашня узкоглазая, не нравится? Беспокоятся о **********, переживают, бо если мочканут, далее по списку идет кацап Разумков
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это клиника - таким плюй в глаза, все роса.
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"Об этом Звиробий заявила в эфире "5 канала"..."
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Добавлю, что в боевики берут людей не с улицы, а определенного психотипа. Морально устойчивых. Это не случайный отбор. И оттого еще меньше вероятно, что такая компания - два врача и музыкант могут быть убийцами.
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ваня, тебе анусом на твою любимую бутылку из под "Путинка", бо холоне без тебя
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Способность критично мыслить это то, что отличает меня от ваты.
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не звертайте уваги. Досить глянути на його нік. Мордор мокшанський...
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тупорыльченко, сразу видно, что первую и посленюю книжку "Букварь" ты скурил за теплицей возле школы. Американскую фантастику ты не читал, бо то вражеская литература. Кацап, тут уже медицина бессильна Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 866
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ванька-дурак, критичность мышления у тебя зависит на прямую от налитости стакана
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Ваня там твой теска с той групы 6 раз судимости имел. Ещё ментам кого-то раз сдавал типа "заказчика" своего. Ты говоришь что там есть какие-то рассуждения кого брать кого нет)))
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хотя не... там Вася вроде. Тот с судимостями.
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У Лены-Маруси с головой не все в порядке . Ее, как жертвенную овцу , хотели отдать на заклание , а оно будет все равно защищать . На лицо все признаки имбецила.
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Они пытаются стравить народ с атошниками и волонтерами, типа посмотрите какие они *плохие*! Хотят подорвать доверие к воинам АТО и к волонтерам!
Только странно это все выглядит со стороны! Почему портнов и ко вернулся в Украину, его почему-то охраняют за наши налоги менты? Почему садят, преследуют именно патриотов Украины, а сепары спокойно ходят по Киеву? Почему журнашлюхи из Звезды, благодаря их пропаганде у нас аннексировали кацапы Крым и оккупировали Донбасс, спокойно пускают в Украину? Почему не сажают Савченко и Рубана, которые хотели взорвать ВР и устроить расстрел людей в центре Киева? Кстати, а где же Рубан? Его разыскивают? Можно много еще писать ПОЧЕМУ!
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Ну эти клоуны не все атошники и волонтёры. Ты ещё скажи что с певцами и композиторами, гитаристами и врачами детскими ренгенологами хотят народ поссорить. Каким боком тут все, к этим (если они это сделали) отбросам?
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Клоун у нас припизидент в Украине. Моника очень старается, устроить бардак в стране, только НИЧЕГО у него не выйдет! Народ больше доверяет АРМИИ и волонтерам.
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Не ну что эта тп не доверяет там чему то, её дело. Ей ещё на киче париться, там может дойдёт.
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Давайте зебилы, ускоряйте побег вашего припизидента монику из Украины!
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Понимаешь ли мой недоношенный оппонент, нашему не нужно ни куда бежать) а вот побег вашего, уже просто невозможен) Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 7711 Не зря агрохолдинг на лёху переписал. Но лёха всё вернёт он хороший парень.
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із Соєвого через пару днів ще й депутатську недоторканість знімуть і тоді вже точно фсьо ... Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 6660
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Да один тоже так думал в 13 году, что Бога за бороду поймал, а видишь как вышло, сидит убогий на кацапетовке и вякает оттуда.
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Авакову вірити- себе не поважати це відомо , ще коли вбили Сашу Білого
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