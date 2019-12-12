 Россия пока не поняла, что есть "красные линии", которые Украина никогда не перейдет, - Пристайко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я не думаю, что Россия поняла, что есть "красные линии", которые Украина никогда не перейдет. Я думаю, что российская сторона пытается это понять сейчас, и это процесс. Потому что, если бы она поняла, то и риторика разговоров, и результаты были бы немного другие. На сегодняшний момент то, что я наблюдаю, что российская сторона остается на тех же позициях, которые я видел все, условно, пять с половиной лет", - отметил Пристайко.
По его словам, в Украине надеялись, что "российская сторона поймет цивилизованное давление, к которому прибегли Европейский Союз и наши партнеры", а именно – санкционное давление. "Очевидно, что российская сторона пока на сегодня демонстрирует, что политических изменений она не ожидает. То есть, она не готова к этим изменениям", - считает министр.
А вы?
укрдипломатия от дилетантов.
А мені здається, що і діюча влада не зовсім розуміє, що існують такі лінії...
не перейдет
такие блохи и гниды, как порох и Ко
перепрыгнут и переползут
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Правда 3эбилы ???
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А порохоботы говорят, что красных линий не существует )
Есть только соевые
Каждый день новый зашквар.
Наши ребята, погибшие в "зеленом корридоре" под Иловайском, при виходе из Дебальцево, расстреляние со связанними руками и оставшиеся навеки под обломками Аєропорта свидетельствуют своей кровью и жизнью. Украинци! Помните об єтом всегда
А Путин не убежден.
https://www.youtube.com/watch?v=5MBH8hv-4n4