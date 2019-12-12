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 Россия пока не поняла, что есть "красные линии", которые Украина никогда не перейдет, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко убежден, что Россия находится в процессе понимания "красных линий", которые Украина никогда не перейдет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я не думаю, что Россия поняла, что есть "красные линии", которые Украина никогда не перейдет. Я думаю, что российская сторона пытается это понять сейчас, и это процесс. Потому что, если бы она поняла, то и риторика разговоров, и результаты были бы немного другие. На сегодняшний момент то, что я наблюдаю, что российская сторона остается на тех же позициях, которые я видел все, условно, пять с половиной лет", - отметил Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главная "красная линия" для украинской делегации - международно признанные границы, от нее не отступим, - Пристайко

По его словам, в Украине надеялись, что "российская сторона поймет цивилизованное давление, к которому прибегли Европейский Союз и наши партнеры", а именно – санкционное давление. "Очевидно, что российская сторона пока на сегодня демонстрирует, что политических изменений она не ожидает. То есть, она не готова к этим изменениям", - считает министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Федерализации Украины не будет, работа над имплементацией "формулы Штайнмайера" продолжится, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3165118
 
 
 Топ комментарии
 
Вы их просто закрашиваете зеленым.
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Говорят одно - делают другое, а кацапы тупо гнут свою линию ...

укрдипломатия от дилетантов. Россия пока не поняла, что есть "красные линии", которые Украина никогда не перейдет, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7511
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После этих слов кое-кому надо снова идти устраивать свою "прорвалу", а там только каток начали устанавливать...
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Каток? То хня. Тут один полупокер даже ёлку пытался установить - не помогло.
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Прямой связи между йолкой и последующим всё равно ведь нет
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Говорят одно - делают другое, а кацапы тупо гнут свою линию ...

укрдипломатия от дилетантов. Россия пока не поняла, что есть "красные линии", которые Украина никогда не перейдет, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7511
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ці червоні лінії в вас знаходяться на кордоні з Польщею, чи ще далі на Захід? клоуни довбані Россия пока не поняла, что есть "красные линии", которые Украина никогда не перейдет, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2237
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Ну зеленому недоразвитому показали в воскресенье, что красные линии не горизонт. Я рад, что был соучасником этого события.....
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Я не думаю, что Россия поняла, что есть "красные линии", которые Украина никогда не перейдет.Источник: https://censor.net.ua/n3165118

А мені здається, що і діюча влада не зовсім розуміє, що існують такі лінії...
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всё они прекрасно понимают, Пристайко, просто они как барана на аркане хотят перетащить тебя за эти красные линии
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Зачем России что-то понимать? Там всё действует по праву сильного. Где надо они на международное право и договоры (которые сами же подписывали) плюют, где надо - тыкают других в какую-ниудь бумажку, мол надо пункты исполнять...
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Верю
не перейдет
такие блохи и гниды, как порох и Ко
перепрыгнут и переползут
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РосЦия их просто передвинет !!
.
Правда 3эбилы ???
.
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- Болтаю, когда хочу и когда это нужно для дела, но когда мне говорят молчать вместо того, чтобы сказать, что я должна была сказать, а я не говорю - я молчу, тогда я не говорю вообще! (с)

Россия пока не поняла, что есть "красные линии", которые Украина никогда не перейдет, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8219
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Странно))
А порохоботы говорят, что красных линий не существует )
Есть только соевые Россия пока не поняла, что есть "красные линии", которые Украина никогда не перейдет, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7437
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Если у тебя в глазах(и везде) все зеленое, это совершенно не означает, что красного не существует..
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Вы и без россии отлично справляетесь. Зачем россии тратить силы на внешнюю агрессию, если тут полно пророссийских муд..., которые сами все сделают.
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Клоун давно перешел все красные линии.
Каждый день новый зашквар.
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Інтерв'ю президента країни на яку напали з загарбником, це червона лінія для українців, а для вас? У нас з вами різні червоні лінії. На які значні поступки ви ще пішли? Чи ми про це дізнаємось з інтерв'ю?
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Кацапам вери нет - єто мрази, подонки и ублюдки и они вас не пощадят.
Наши ребята, погибшие в "зеленом корридоре" под Иловайском, при виходе из Дебальцево, расстреляние со связанними руками и оставшиеся навеки под обломками Аєропорта свидетельствуют своей кровью и жизнью. Украинци! Помните об єтом всегда
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формулу штейнмейера подписали это и была красная линия, а лошью ссут в глаза
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аМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко убежден, что Россия находится в процессе понимания "красных линий", которые Украина никогда не перейдет. Источник: https://censor.net.ua/n3165118»


А Путин не убежден.
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Зебилы хавают, можете вчесывать что угодно.
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России надо объяснить, что эти красные линии чертит для властей гражданское общество. Именно его боится любая власть, поэтому никогда за них не перейдет.
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какие же у вас, зебанат, красные линии? ...
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стрельбы ракетные проводите и меньше говорите.
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Путин посрамлен в Париже и будет мстить. На кого опереться Зеленскому?

https://www.youtube.com/watch?v=5MBH8hv-4n4
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Куди ото путін лізе. Розібрався б із своїми проблемами. Он ватний Кузя знову горить.
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Вам, безідейним малоросам, треба ще прислуховуватися до того, що каже свідоме громадянське суспільство і не перетинати червоних ліній
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Главное, чтобы это поняли вы, зелёные ублюдки
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нет такой красной линии которую бы не смог пересеч ЗЕленский .
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Да твой режим уже потоптался на линиях, и ноги об них вытер.
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Зє червоних ліній ніколи не переступить , він їх "атадвінєт" до Львова .
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Порох - как выдится, посадить - нэ впэвнэні Росія поки не зрозуміла, що є "червоні лінії", які Україна ніколи не перейде, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6959
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