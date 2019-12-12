 Мы готовы к очень серьезным компромиссам, чтобы забрать максимальное количество наших людей, - Пристайко о готовящемся обмене

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я не хочу называть эти цифры. Я знаю. Но я не хочу специально называть, потому что они не так просты, как в прошлый раз. Это не точные цифры. Нынешний обмен требует более гибкого подхода, и будет неровное количество людей. Это просто зависит от того, каков предел возможного переговорных команд", - отметил Пристайко. При этом министр отметил, что Украина готова к компромиссам.
"Мы готовы к очень серьезным компромиссам для того, чтобы забрать максимальное количество наших людей", - подчеркнул Пристайко. Глава МИД подтвердил, что новый обмен удерживаемыми лицами, который планируется согласовать в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, предполагается осуществить до конца текущего года. Этот процесс обмена он назвал "более чувствительным".
Пристайко сказал, что украинская сторона пыталась учесть и внести в списки на обмен всех известных лиц, лишенных свободы. "Мы говорим о находящихся на территории Крыма, и России, и за пределами линии соприкосновения", - уточнил министр. По его словам, эти украинцы условно разделены на три категории, но "для нас это большая часть всех согласованных фамилий".
Кроме того, министр добавил, что есть часть людей, которые не включены в эти списки на обмен, и они считаются пропавшими без вести.
"Пока миссия Красного Креста не прибудет на ту сторону, не проверит и не докажет, живы ли эти люди или нет, до тех пор у нас будет сохраняться ощущение, что мы кого-то забыли, о ком-то еще не вспомнили и кого-то еще должны забрать и обменять", - сказал глава МИД. Он отметил, что представители Международного комитета Красного Креста на следующей неделе попытаются попасть на оккупированную часть Донбасса, чтобы выяснить судьбу пропавших без вести лиц и посетить "каждого задержанного и удержтваемого там".
Напоминаем, в коммюнике по результатам нормандского саммита указано, что лидеры Украины, Германии, Франции и РФ поощряют Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная с "всех установленных на всех установленных". Президент Украины Владимир Зеленский после завершения "нормандского саммита" заявил о согласовании обмена, в рамках которого освободят 72 украинских заложников из ОРДЛО.
Этот обмен - ширма капитуляции.... Им нужно побольше туда написать чтобы выглядело внушительнее.
А одну зелень он вообще держит за яйца
и делает с ней, что захочет.
Молодец. Расплачивайся компромиссами. Кацапы на следующий день ещё больше нахватают.
А мы снова на компромисс. Пока все в Чопе не окажемся.
компромисс вообще-то... это когда на уступки обе стороны идут...
компромисс - это когда решение принято , но оно не устраивает обе стороны !!!
.. я чет не помню что бы кацапы жаловались что их ******* или они пошли на большие уступки при компромиссном решении !!! .. в основном жалуемся мы что нас.....
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Благородные 3эбилы
І на прикладі арештів АТОвців,Ю і на ЗВЯЗДАтих журнашлюхах у Києві і на пі...дєже полкана про реінтеграцію ВСУ в россосійську армію.
Дови...буєтесь.
«Зеленского готовы сделать почетным гостем Ялтинского форума в 2020 году», «РИА Новости»
Сергей Горожанин5 часов назад
...Кто дело делает, кто делает "минет",
Нося погоны, звёзды, "крабы" и фуражки ...
На флоте Северном, как в старь - порядка нет....
И не появится... Жидки мозгов "барашки"...(с).
Такое вот Кино, а-ля Авианосец.
НЕУЖЕЛИ Мертветчука отдадите?
Хотелось бы услышать зе-филов
А если читаю, как зе-фаны отбеливают преЗедента, то приходит только: нас имеют, а мы крепчаем.........
Що наступне продати збираєтеся задля "компромісу"?
смотрим как он будет бегать шоб "всех на всех"
освобождать наших надо, но Пристайко хочет шоб оно выглядело: обе стороны - Украина и "ордло" обменялись военнопленными, ой, то есть заложниками(правительственные солаты = "пленные" у террористов?)
я правильно выразился то?
ты с какого раена Пристайко то?
Это приглашение ***** ломить как можно б'ольшую цену!!!
но у него на уме чтобы протестировать а как народ воспримет
не может полковник быть таким идиотом без прикрытия сверху