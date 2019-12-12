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 Политика Украины
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 Мы готовы к очень серьезным компромиссам, чтобы забрать максимальное количество наших людей, - Пристайко о готовящемся обмене

Украина готова согласиться на серьезные компромиссы при следующем обмене удерживаемыми лицами, который должен состояться до конца этого года, для возвращения максимального количества украинцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я не хочу называть эти цифры. Я знаю. Но я не хочу специально называть, потому что они не так просты, как в прошлый раз. Это не точные цифры. Нынешний обмен требует более гибкого подхода, и будет неровное количество людей. Это просто зависит от того, каков предел возможного переговорных команд", - отметил Пристайко. При этом министр отметил, что Украина готова к компромиссам.

"Мы готовы к очень серьезным компромиссам для того, чтобы забрать максимальное количество наших людей", - подчеркнул Пристайко. Глава МИД подтвердил, что новый обмен удерживаемыми лицами, который планируется согласовать в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, предполагается осуществить до конца текущего года. Этот процесс обмена он назвал "более чувствительным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главное достижение саммита - это договоренность обмена всех на всех , - Зеленский

Пристайко сказал, что украинская сторона пыталась учесть и внести в списки на обмен всех известных лиц, лишенных свободы. "Мы говорим о находящихся на территории Крыма, и России, и за пределами линии соприкосновения", - уточнил министр. По его словам, эти украинцы условно разделены на три категории, но "для нас это большая часть всех согласованных фамилий".

Кроме того, министр добавил, что есть часть людей, которые не включены в эти списки на обмен, и они считаются пропавшими без вести.

"Пока миссия Красного Креста не прибудет на ту сторону, не проверит и не докажет, живы ли эти люди или нет, до тех пор у нас будет сохраняться ощущение, что мы кого-то забыли, о ком-то еще не вспомнили и кого-то еще должны забрать и обменять", - сказал глава МИД. Он отметил, что представители Международного комитета Красного Креста на следующей неделе попытаются попасть на оккупированную часть Донбасса, чтобы выяснить судьбу пропавших без вести лиц и посетить "каждого задержанного и удержтваемого там".

Читайте: Параметры обмена удерживаемых лиц будут обсуждать на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря, - Лутковская

Напоминаем, в коммюнике по результатам нормандского саммита указано, что лидеры Украины, Германии, Франции и РФ поощряют Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная с "всех установленных на всех установленных". Президент Украины Владимир Зеленский после завершения "нормандского саммита" заявил о согласовании обмена, в рамках которого освободят 72 украинских заложников из ОРДЛО.

Источник: https://censor.net.ua/n3165117
 
 
 Топ комментарии
 
Я шо-то не понял. Зелина челядь выкрикивала, что тот договорился про всех на всех - главная, сука, победа парижской тусовки. А тут, выясняется, что он договорился, что пойдёт для этого на какие-то мутные уступки. Интересная победа.
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Перевод. Мы готовы сдать ещё больше украинских интересов ,потому что ненавидим Украину
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Вы шмаркли тупые под заложников которых Путлер пачками набирает всю страну просрать готовы.
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Там майже немає людей, там є проросійські тварі.
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потрібно міняти тільки військовополонених, а не бидло з дамбаса, яке туди за ковбасою поїхало і попало під роздачу
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"Ми готові здати Україну заради наших дорогих співвітчизників".
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Меняем всю прислугу******** на невинно захваченных в мордор!
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Ты Дрыстайке с зе-вошей похер.
Этот обмен - ширма капитуляции.... Им нужно побольше туда написать чтобы выглядело внушительнее.
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Будет у вас копромисс, подвешеным за шею или ноги.
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Много зелени у Коломойского.
А одну зелень он вообще держит за яйца
и делает с ней, что захочет.
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А сенс когось забирати, якщо нова влада хоче усіх інтегрувати🐸
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Нас уже 400 років " інтегрують" ці уроди козлорилий і ніхєра в них не вийшло. Хоча миі втратили території і сотні мільйонів людей...
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Перевод. Мы готовы сдать ещё больше украинских интересов ,потому что ненавидим Украину
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И назовем это "компромисс"... Очень удобно, кстати...
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Вы шмаркли тупые под заложников которых Путлер пачками набирает всю страну просрать готовы.
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То есть этот ************ уже прямо говорит что мол будем сливать Украину по полной под видом освобождения людей..Так понимаю что ***** уже просёк эту фишку теперь будет ловить все кого не попадя " на обмен"
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Я шо-то не понял. Зелина челядь выкрикивала, что тот договорился про всех на всех - главная, ****, победа парижской тусовки. А тут, выясняется, что он договорился, что пойдёт для этого на какие-то мутные уступки. Интересная победа.
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Кловуны называют капитуляцию " компромиссами " . Мне не смешно .
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Россия каждую неделю собирает новых заложников. Это её тактика.
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Сценарій написаний запоребриком для пліснявих. Як прикрившись "благими" намірами вистелити дорогу Україні в мордор
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В Крыму наших нет. Кто с паспортом россиян, тот не наш .
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Как са убивали в Горловка през април 2014 Володимир Рибак докато зеленият кхмер е изнасял концерт на рашистите куратори на първите редове, какви компромиси с тая гад, бе, зелен кхмерпроклет!
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В перекладі з дипломатичної,Україна видасть всіх,кого забажає рф (шпигунів і диверсантів-в першу чергу),натомість отримаємо якихось кримінальників .Про полонених і заручників в ОРДЛО немає й мови.
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Скольким АТО-шникам готовы предъявы кинуть?
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Виходячи з сьогоднішніх новин боюсь навіть почути на які МЛЯТЬ ще поступки ви, засранці, готові...
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Задача - отдать тех, кто может свидетельствовать против России в потенциально возможных судах в будущем. Тем самым усложнив привлечение к ответственности Россию и Путина как человека, развязавшего войну против Украины и сделать невозможными денежную компенсацию Украине за Донбасс. "Восстановление" Донбасса, оплата российской агрессии в конечном итоге ляжет на украинский бюджет. Но смешно не это. После восстановления, все это опять попадет в руки олигархов. Рядом ведь и другие гиены пасутся, вроде Авакова с Коломойским. Им тоже захочется урвать от всего этого. А затем одуревший народ опять потребует "деолигархизации". Олигархам не отказать в чувстве юмора, шутить они умеют.
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Это как? Кацапы хватают пачку малороссиян, приехавших на заработки в Россию, и потом меняют их на украинские земли, язык и т.д? И так до бесконечности? Это капец.
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Это не капец. Это абзац. Все по зебильному. Будут менять хохлов - заробитчан на агентов ФСБ и убийц-террористов.
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КОМПРОМИ́СС - это соглашение на основе взаимных уступок, На какие уступки готов пойти *****? Огласите хоть некоторые уступки параши
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Мы готовы к очень серьезным компромиссам, чтобы забрать максимальное количество наших людей, - Пристайко о готовящемся обмене

Молодец. Расплачивайся компромиссами. Кацапы на следующий день ещё больше нахватают.
А мы снова на компромисс. Пока все в Чопе не окажемся.
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когда решаете не вы... это не компромисс.. это чужие забаганки
компромисс вообще-то... это когда на уступки обе стороны идут...
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хм..чет меня пугает их готовность к серьезным компромиссам с кацапами !!!

компромисс - это когда решение принято , но оно не устраивает обе стороны !!!

.. я чет не помню что бы кацапы жаловались что их ******* или они пошли на большие уступки при компромиссном решении !!! .. в основном жалуемся мы что нас.....
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На какие серьезные компромиссы, сдать страну? А у этих деятелей нет понимания, что путин опять наберет новых пленных...тогда какие будут компромиссы?.... создать страну с Белоруссию и россией?...Мерзавцы.
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оно для компромиссов скоро сами людей сдавать в ОРЛДЛО будут.
.
Благородные 3эбилы
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Шото не нравится мне эта риторика. Все начиналось с : У нас есть 5 вариантов плана, теперь: Мы готовы к очень серьезным компромиссам, уверен что готовиться какой то ****** и потом мы услышим : Мы обязаны (вынуждены) были это сделать. Так и будет, уверен, такую же риторику я слышу и про землю, 1-всем будет зашибись, землю не отдадим плохим людям, 2- проведем референдум, 3-референдум нах не нужен, народ и так наделил Зеленского полномочиями.
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Та почули вже і побачили за сьогодні ваші "серйозні компроміси".

І на прикладі арештів АТОвців,Ю і на ЗВЯЗДАтих журнашлюхах у Києві і на пі...дєже полкана про реінтеграцію ВСУ в россосійську армію.

Дови...буєтесь.
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еще больше компромисов? еще дна не достигли с прогибами?
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а ты почитай цензор внимательно, там путлеровцы уже анонсировали интервью зельца рашистскому телевидению. говорят что в это воскресенье на раштиви крутить будут!!! это и есть компромис зельца? может я чего тотне понимаю, но это что зельц пришел чтобы Украина резко задружила с рашкой и все рашистам простила??? зельц, может ты и моего родственника сгоревшего в Ил 76 оживишь?
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а ты почитай цензор внимательно, там путлеровцы уже анонсировали интервью зельца рашистскому телевидению. говорят что в это воскресенье на раштиви крутить будут!!! это и есть компромис зельца? может я чего тотне понимаю, но это что зельц пришел чтобы Украина резко задружила с рашкой и все рашистам простила??? зельц, может ты и моего родственника сгоревшего в Ил 76 оживишь?
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Крим визнають російським?
«Зеленского готовы сделать почетным гостем Ялтинского форума в 2020 году», «РИА Новости»
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Вибачте мене, але зе команда здає Українців. А малоросів захищає.
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Коли людина розумнішає, вона свої помилки сознає. Як і я. Я був за саакашвілі і богуцьку, людині властиво помилятися. Ось так.
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Нічого. Разом ліс в Сибіру валитимемо.
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Зебилы ёрничали здесь про договорняки, спрашивали ухмыляясь о зраде - а вот она, полезла со всех щелей! как вас и предупреждали, скоты зебильные...(
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Гитлер и Сталин тоже нашли компромисс в 1939 году.Итог : совки потеряли 50 млн.,гитлерцы 8 млн.это победа товарищи
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Зеля рядом с ****** на трибуне мавзолея 9.05.2020, любующиеся парадом; такая картинка уже не кажется абсурдом.
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І Зєля триматиме над головою портрет свого діда- НКВДиста на ломаці.
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Сегодня, днем, я был назначен Цензором, смотрящим за Мурманском. Правда, молчаливым согласием. Потому, продолжил мониторить сайты Мурманска. Надо сказать, что кто-то спохватился! Кто-то немаленький. С сайтов исчезли видео, которые выкладывали мурманчане, потому, у меня нет подтверждения, что пожар не продолжается. Есть только ИНФА о локализации очага. И об одном 200-м офицере, и- об одном, которого всё ещё ищут. И- о десяти тяжелых 300-х. И вот это, от какого-то мурманчанина, на одном из сайтов:

Сергей Горожанин5 часов назад

...Кто дело делает, кто делает "минет",
Нося погоны, звёзды, "крабы" и фуражки ...
На флоте Северном, как в старь - порядка нет....
И не появится... Жидки мозгов "барашки"...(с).

Такое вот Кино, а-ля Авианосец.
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ето так заметно, шо вы готовы к большим компромиссам, шо аж не смешно...
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Компромисс они нам пленных,вы им всю Украину?
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Пока вы будете готовы к серьёзным компромисам, кацапы будут постоянно пополнять фонд украинских заложников. И продажный дрыщ прекрасно об этом знает и держит нас всех, тупо, за дураков.
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К компромисам ?
НЕУЖЕЛИ Мертветчука отдадите?
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А мертветчука можно отдать . Теперь коммуникатор Ермак 😀😀😀
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Вот и начинают «всплывать» нормандские терки.........
Хотелось бы услышать зе-филов
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А вы разве не видите, их появление стало исключительной редкостью. У вас какое мнение? Посложнее, чем у меня? У меня вот такое, простейшее: "Мавр сделал своё дело. Мавр можут уйти"(с).
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Тоже самое вперемешку с матюками😡
А если читаю, как зе-фаны отбеливают преЗедента, то приходит только: нас имеют, а мы крепчаем.........
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идиет, чем больше компромисов, тем больше возьмут заложников чтобы вымутить ещё
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Те, що зібралися скасовувати закон про мови, ми вже бачимо.

Що наступне продати збираєтеся задля "компромісу"?
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Дикари они такие - -протянешь руку - откусят до локтя
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Коротше, зелена влада вже підмилась, поголилась де треба і де тільки можливо, нахилилась і готова на все.
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Ох эти врачи - все цинично , натурально 😀😀😀
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Зеля меняет только тех военнопленных, которые томятся в ДНР и ЛНР. Ему и дела нет до тех кто в Крыму и в России.
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Слуги зондують настрої суспільства, до якої міри мона срати на думку людей. Звичайна тактика криворізької шпани.
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Не ну соевому пахану как то и ильно обидно проиграть, клоуну, да соя....
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Что соя, правда как мозоль, жить мешает.....
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Торговать чужой Родиной, много ума и таланта как то и не надо.....
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Какие ещё компромисы!? Вы меняете людей на людей! Вам предателям этого недостаточно? Надо ещё и в Конституцию записать, что Украина федеративная республика, в которую входят ДНР и ЛНР ?
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Берем внука Пристайка, садим на бутылку,
смотрим как он будет бегать шоб "всех на всех"
освобождать наших надо, но Пристайко хочет шоб оно выглядело: обе стороны - Украина и "ордло" обменялись военнопленными, ой, то есть заложниками(правительственные солаты = "пленные" у террористов?)
я правильно выразился то?
ты с какого раена Пристайко то?
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Какой же долбодятел кричит о готовности к большим уступкам?
Это приглашение ***** ломить как можно б'ольшую цену!!!
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Я не пойму... У нас, шо, всё ето продолжение сериала?
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Ноздрачев высказал то же что в РФ Жириновский что нельзя первому лицу
но у него на уме чтобы протестировать а как народ воспримет
не может полковник быть таким идиотом без прикрытия сверху
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