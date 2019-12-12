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Все про:Генштаб ВС (1020) ВСУ (416) Хомчак (89) Алексей Ноздрачев (1)

 Хомчак назначил служебное расследование после слов полковника ВСУ Ноздрачева о том, что "интегрироваться" легче с военными РФ, чем с "праворадикалами"

Генеральный штаб ВСУ подчеркивает, что высказанные полковником Алексеем Ноздрачевым идеи об "интеграции" украинских военнослужащих с врагом не являются официальной позицией Генштаба.

Сообщение Управления связей с общественностью ВСУ размещено на странице Генштаба в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Оценочные субъективные суждения, в том числе политического характера, высказанные сегодня, 12 декабря, полковником Алексеем Ноздрачев во время круглого стола в Национальном информационном агентстве "Укринформ" - не являются позицией Генерального штаба и Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

В Генштабе подчеркивают, что начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Ноздрачев "не имел полномочий обнародовать любые заявления, выходящие за пределы его служебных обязанностей и компетенции возглавляемого им подразделения".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Военнослужащим ВСУ легче интегрироваться с российскими военными и боевиками, чем с "праворадикалами", - полковник ВСУ Ноздрачев. ВИДЕО

"По данному факту начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины назначено служебное расследование, о результатах которого будет проинформировано дополнительно", - добавили в Генштабе.

Хомчак назначил служебное расследование после слов полковника ВСУ Ноздрачева о том, что интегрироваться легче с военными РФ, чем с праворадикалами 01

Ранее сегодня полковник ВСУ Алексей Ноздрачев заявил во время "круглого стола", что украинские и российские военные, и даже военные, которые воюют в рядах НВФ "ДНР" и "ЛНР" способны быстро "реинтегрироваться", но этому мешают "праворадикалы".

Позднее он отметил на своей странице в Facebook, что его слова якобы были вырваны из контекста и "перекручены".

Также на Цензор.НЕТ: Генштаб создаст управление стратегических коммуникаций, оно будет реагировать на информационные вызовы, - Хомчак

Источник: https://censor.net.ua/n3165116
 
   
 Топ комментарии
 
почему это падло еще не на губе с оторванными погонами ?
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ноздрачев это кацапский вышкребок
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а на цензорі одні дякули Хомчак назначил служебное расследование после слов полковника ВСУ Ноздрачева о том, что "интегрироваться" легче с военными РФ, чем с "праворадикалами" - Цензор.НЕТ 6953
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Вот меня тоже поражают ЗЕбилёныши, которые продолжают носиться з "дякулами", зная, что их можно вполне назвать "дужедякулами". Чи и правда настолько тупорылые эти копатели могил с номерками?
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Надеюсь выгонят и посадят двойного агента *****?
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почему это падло еще не на губе с оторванными погонами ?
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Пора бы Наздрачева интегрировать до Деда Лукьяна
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Угу, побачили обурення людей і схаменулися.
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Хотелось бы так. У меня, однако, есть и иные предположения.Как у Алекса, ниже. Этот полкан- лакмусовая бумажка. Я не поверю, что он, без чьего-то благословления, это вывалил.
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из за дурной головы теперь будет ногам больно ...
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Сколько еще таких ноздрачевых в ВСУ, гебне, мусаровке, пракурвах и ваша нечестях
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гнать эту тварь не с ВСУ,а с Украины!Не так страшны вши,как гниды!
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Вот!

Можно реинтегрировать в ихтамнетскую армию отдельно взятого полкана Ноздрачёва.

Кто ЗА?
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ЗЕленские с самого начала взяли подобную тактику на вооружение.

Вброс какой-то х...ни незначительным персонажем. Просмотр реакции соцсетей. Если реакция негативная - включаем заднюю. Если не возмущается- делаем.
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Ахиреть, а сами они типа дупля не отстреливают? Им поиграться надо, так доиграются. С такими вещами не шутят. А выйдешь с плакатом на лбу что бы им видно было, чего народ хочет, так вы б*я проплаченные! Полный дурдом, тут аквалангов не хватит на это дно смотреть.
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А петькИ как реагировали,когда в Луганске десант на убой послали?Они мониторили реакцию соцсетей?То,что петин начштаба,-ублюдок,они признали?
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Это позор офицерского корпуса! С таких надо снимать погоны, взыскать деньги за учебу в военном училище и без пенсии на передовую вместо миноискателя разминировать минные поля!
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говновброс Ноздрачева - это тест как это будет воприниматься украинцами ..

Нохдрачев должен сидеть на нарах -подобное говно я не намерен оплачивать своим налогами.
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уверен что ноздрачевых в ВСУ много .. к сожалению.
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Какое расследование, если все ясно уже что он за террористов?
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По результатам служебного расследования ноздрачеву будет присвоено звание генерал-майора. Дело закрыто.
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Без 5-ти минут будущий Зеленый министр обороны..
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Так он уже высрался по поводу того, что не так поняли. Только теперь завернул что-то такое несуразное, что там не то, что "не так", а вообще ничего понять нельзя.
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Всего то служебное?! Хомчак призначив службове розслідування після слів полковника ЗСУ Ноздрачова про те, що "інтегруватися" легше з військовими РФ, ніж із "праворадикалами" - Цензор.НЕТ 7684
Тут чистая ст.111 ККУ, а не служебное.
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Какая нах проверка!Гнать его с ВСУ и лишить всех званий!этого подонка ватного
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Ноздрачев мечтает экстатично интегрироваться с мордвой. А при тов. Сралине, который у них в авторитетах, его бы за десятую часть подобных откровений шлепнули бы перед строем.
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Ноздрачёва разжаловать в рядовые и отправить на.хууй без пенсии.

Отказываюсь содержать такую тварь!!!

Героям Слава !!! Слава УКраине !!!
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Хомячк. Какое расследование? Сразу уволить. ЭТО ЖЕ НАДО ТАК НЕНАВИДЕТЬ УКРАИНСКУЮ НАЦИЮ ВСЯКИМ НОЗДРАЧЕВЫМ !!!!
Украина- ПОНАД УСЕ!!! Всех кто против- за поребрик им родной .
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https://www.facebook.com/nozdrachov.alex

Это страничка этой мрази в фейсбуке!!! Там много**пожеланий** этому подонку!!! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!!!
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Арешт на ч..ас розслідування і вкамеру до добробуту на перевихування
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писец дружку витька мужеложенка. дозвезделся ватноголовый хенерал
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В Украине есть титушки от Титушко
И теперь термин НОЗДРАЧЕВЩИНА , определять ненависть к украинцам.
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5 лет это животное содержалось народом Украины, сидело в тылу, пока добровольцы и мобилизованные выполняли за него ту работу, на которую он нанялся, а теперь оказывается, что оно сидит и дрочит когда он сможет наконец интегрироваться с мразями, которые убивали наших военных, это реальный звиздец
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Видел в ато правый сектор,Уна УНСО,добробаты спасибо им большое,они спасли нас и Украину а вот эту гнида бы подержал руками за горло
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В армии таких Ноздрачевых - пруд пруди. Ностальгируют по СССР, втихаря празднуют 23 февраля и ненавидят Украину, от которой получают звания, пайки и пенсии.
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Таких сразу пристреливать надо, без суда и следствия.
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