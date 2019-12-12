 Хомчак назначил служебное расследование после слов полковника ВСУ Ноздрачева о том, что "интегрироваться" легче с военными РФ, чем с "праворадикалами"

Сообщение Управления связей с общественностью ВСУ размещено на странице Генштаба в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Оценочные субъективные суждения, в том числе политического характера, высказанные сегодня, 12 декабря, полковником Алексеем Ноздрачев во время круглого стола в Национальном информационном агентстве "Укринформ" - не являются позицией Генерального штаба и Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

В Генштабе подчеркивают, что начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Ноздрачев "не имел полномочий обнародовать любые заявления, выходящие за пределы его служебных обязанностей и компетенции возглавляемого им подразделения".

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"По данному факту начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины назначено служебное расследование, о результатах которого будет проинформировано дополнительно", - добавили в Генштабе.

Ранее сегодня полковник ВСУ Алексей Ноздрачев заявил во время "круглого стола", что украинские и российские военные, и даже военные, которые воюют в рядах НВФ "ДНР" и "ЛНР" способны быстро "реинтегрироваться", но этому мешают "праворадикалы".

Позднее он отметил на своей странице в Facebook, что его слова якобы были вырваны из контекста и "перекручены".

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