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Все про:Киевсовет (1183) Шулявский мост (17)

 Киевсовет выкупит цех бывшего завода "Большевик", который снесут для достройки Шулявского путепровода

Сегодня на пленарном заседании депутаты Киевсовета приняли решение, которое предусматривает выкуп цеха №5, находящегося в частной собственности АО "Первый Киевский машиностроительный завод". Цех снесут для достройки Шулявского путепровода.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

Адрес нежилого здания - проспект Победы, 49/2. После выкупа, корпус должны снести. Это необходимо для обустройства провоповоротного съезда (с проспекта Победы на улицу Вадима Гетьмана) и левоповоротного съезда (с улицы Александра Довженко на проспект Победы) в рамках реконструкции Шулявского путепровода.

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"Будет проведена профессиональная оценка имущества - здания, оборудования, упущенной выгоды и т. п. И только тогда будет установлена выкупная цена объекта, которую владелец имущества может принять или обжаловать. Однако он должен понимать, что эта общественная потребность является требованием времени и развития города", - отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта Алексей Окопный.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165115
 
   
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Їхав я там недалеко сьогодні. Без цього мосту дуже незручно.
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Может в Абу-Даби мэр может сносить государственные заводы - у нас это запрещено.
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Хотелось, чтобы и правда, а не очередной ТРЦ отгрохали.
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Да там рядом ТРЦ "Большевик" уже давно отгрохали.
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Бальшевікі на стовпах висять. А ТРЦ називається "Космополіт".
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Так ТРЦ не какой-то там дурно пахнущий и чядящий свечной заводик с работягами, а вот ТРЦ никогда много не бывает, опять же там и тебе и смузи, и свитшоты купить можно, и гламурненько, и барбершоп можно открыть, и кальян покурить. В общем типа культурно Киевсовет выкупит цех бывшего завода "Большевик", который снесут для достройки Шулявского путепровода - Цензор.НЕТ 3677
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Достаточно было просто современный проект выбрать, а не совковый который требует огромной площади да и еще на чужой территории. А Кличку аукнется и Шулявский мост и скоростной трамвай, одним уже аукнулся и этот на очереди, все тот же отмыв денег с минимальной выгодой для города.
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Не смеши мои колени.
Тот "современный" проект нарисовал какой то тупой зебил, который в школе не учился и не шарит в геометрии за 5 класс.
Там элементарно ни одна фура или сочлененный троллейбус проехать не смогли бы.
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Когда-то был прекрасный завод "Большевик" Промышленность , экономика были. Сейчас только долги МВФ и больше ничего
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выкупили цех, чтоб достроить шаурма-кафе Киевсовет выкупит цех бывшего завода "Большевик", который снесут для достройки Шулявского путепровода - Цензор.НЕТ 1922
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Есть еще правда внешнее управление. МВФ, Сорос, Госдеп, международные фарм фирмы и др. Кто хочет тот и помыкает.
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дебилы ...в этом цехе давно уже заводом не пахнет ..там продают секондхенд, жутко воняющее место
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