 "Главное, что мы все начали общаться", - программа канала "Россия 1" "Москва. Кремль. Путин" анонсировала эксклюзивное интервью с Зеленским

Интервью Зеленского программе "Москва. Кремль. Путин" обещают показать на телеканале "Россия 1" в воскресенье, 15 декабря, сообщает Цензор.НЕТ.
"Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. Это первое полноценное интервью Зеленского представителю российских СМИ", - сказано в сообщении.
"Главное, что мы все начали общаться", – якобы сказал Зеленский пропагандистам с "России 1" после переговоров с Путиным в Париже.
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Ежедневно появляющиеся распятые мальчики и плачущие коровы - так же быстро и канают в Лету. А это неправильно!
Давайте вспомним их всех поимённо.
Но я один не справлюсь - как минимум, что-то я мог и пропустить, поэтому прошу помощи у всех.
Интересует только конкретика, а не абстрактное «бендеровцы всех убили».
Итак, без расставления по рейтингу хит-парада - я потом придумаю схему, как их расставить, а также, если получится, расставить пруфлинки в каждом пункте…
* Распятый мальчик
* Мать упомянутого распятого мальчика, которую привязали к танку и таскали по несуществующей в г. Славянск площади
* Два раба и клаптик земли
* Обглоданные снегири, в отличие от синичек вполне патриотичной расцветки
* Каннибализм (за неимением, видимо, снегирей) в одесском Доме профсоюзов
* Консервы из европейских девственниц
* Задохнувшаяся беременная 56-летняя женщина в одесском Доме профсоюзов
* Изнасилованная пенсионерка-эпилептичка
* Применение монтажной пены при изнасилованиях
* 12-летний мальчик-разведчик, назначенный мишенью для ракет
* Женщина, закрывшая собой установку «Град» и спасшая кучи жизней.
* Наколотые апельсины (Да, это тоже тут, конечно!)
* Отравленные конфеты Roshen
* Порошенко, лично мочащийся в чаны с шоколадом, который идёт в Россию
* Знакомая соседки сестры троюродного коллеги, которая работает в морге, там куча трупов, а их заставляют с мобилок трупов рассылать смс, что у них все хорошо
* Подъём рек Лопань и Харьков, чтобы НАТОвские подлодки могли пройти к Донецку
* «форму и оружие можно купить в любом военторге»
* Победа Яроша на президентских выборах
* Визитка Яроша, не горящая ни в каком автомобиле и обнаруживаемая в максимальном количестве мест «преступлений хунты»
* В зоопарке в Межигорье после бегства Януковича распяли беркутов (птиц) за их название
* Киевскую консерваторию сожгли чеченские боевики Доки Умарова, нанятые Правым Сектором (чисто лохи - не могли сами сжечь, только деньги тратили!)
* Друг жены братасоседки от первого брака, который приехал с майдана и врачи обнаружили у него ломку, потому что он пил там чай
* Запрет Деда Мороза Нового года вообще в Украине
* Отмена 9 мая и назначение вместо него гей-парада
* Плачущая корова Ирины
* «снимают с поездов в Нацгвардию»
* Зообордели в Киеве, как требование ЕС, и 58 видов геев
* Соженные антимайдановцы-самообороновцы, возвращавшиеся в Крым из Киева
* После того, как экипаж украинских танков загрузился, люки заваривают, чтобы они не сбежали
* «Неславянская форма черепа» у спецназовцев, летящих в вертолёте с Ляшко
* Приказ по всем украинским школам согреть солдат кровью российских младенцев
* 16-летняя девушка, которая бросилась под танк, с фото девушки, взятое из соцсети без её разрешения, и с её же разоблачением этого факта
* Выкармливание ополченцев грудью луганской (или донецкой?) героиней-маркитанкой
* Одессит выбросил бабушку с балкона под крики «Слава Украине».
* Шахты Донбасса, которые будут использовать для захоронения западных радиоактивных отходов
* Натовские негры воруют из захваченных сёл телевизоры и закрутки
* Зомбирование населения Украины с помощью водопроводной воды. Это сложно объяснить, потому дам ссылку
* Пьяные каратели батальона «Батькивщина» избили ветерана Великой Отечественной Войны и силой забрали боевые награды из его дома
* Хунта прекратила поставку инсулина на Юго-Восток Украины! Тысячи больных сахарным диабетом обречены на тяжелейшие осложнения и на смерть
* Киевская хунта хочет загнать миллионы людей Юго-Востока в концлагеря. Платит Евросоюз. Первый канал -
* Кличко возил на Майдан боевые психостимуляторы армии США
* 2 мая на рейде Одессы стоял американский военный корабль , который специально облучал одесситов
* Одной беременной вырезали нерождённого ребёнка, чтобы съесть. А ей зашили туда живую кошку. Заканчивается восхитительным «А за злодИяния придется отвечать!»
* 12-летние дети (снова этот чудный возраст!) ходят по Донецку и кидают какие-то маячки, а потом по городу стреляют польские наемники из аэропорта. За каждый маячок платят очень дорого, поэтому бюджетники,которым не платят зарплату,тоже таким образом подрабатывают
* Село под Марьинкой (Донецкая область), по словам местных жителей у них стоит отряд солдат НАТО, говорят только по английски. Поймали старенькую учительницу истории местной школы, пытали. На вопрос - «Да, а на каком языке допрос вели-то?», - знакомый злобно ответил: «Ну ты и зомбированная!».
* По одноклассникам гуляет: проезжали на машине какие-то, то ли туристы, то ли местные из Донецка. Услышали в кустах стоны (какой же слух иметь надо), остановились, лежит раненый украинский солдат, почти при смерти, они у него нашли телефон (вот в это верю, обшманать решили), нашли номер мамы, позвонили чтоб сказать про сына, а она им отвечает, что деньги за него она уже получила, пусть помирает! 500 лайков!
* Кисет, сделанный мастеровитыми нацгвардейцами из женской груди. Брат троюродного коллеги матери по подъезду сам видел!
* День рождения Гитлера Порошенко собирается сделать праздничным днем
* Русскоязычное строение костей челюсти -
* Украинские неонацисты поступают на службу в киевскую милицию. В актовом зале Главного управления МВД Украины по Киевской области чертова дюжина украинских неонацистов. На фоне милицейского знака своей страны они в едином порыве салютуют Адольфу Гитлеру
* Дмитрий Ярош пришел на заседание Верховной Рады с пулеметом MG-34
* Под Луганском бродячие собаки едят трупы погибших украинских военнослужащих, которые отказались хоронить местные жители? чтоб не прикасаться к фашистам
* В Харьков пришли 8 вагонов с трупами украинских карателей
* Доброволец Александр Санитаров - экс-преподаватель одного из московских вузов - в Новороссии закрыл грудью дуло танка, чем спас сослуживцев
* В Волновахе украинские солдаты ходят по городу и продают автоматы по 500 грн (около $35)
* Ежедневно в Мариуполе командование батальона «Азов» берёт из 107-й Приазовской женской исправительной колонии на ночь по 15-20 женщин до 35 лет. Заключенных военные увозят к себе на базу, насилуют, а утром возвращают в колонию еле живыми
* Сын Чикатило: Папа не убийца, а украинский националист
* Тимошенко приказала одесскому губернатору в День Победы избить ветеранов войны (видео) -
* Одно из моих любимых: процесс присоединения Крыма к России ОБСЕ признан реституцией: возвращением законному владельцу его территории. За временную основу приняли статус Крыма на 28 июня 1914 года - начало Первой мировой войны. «Заявление» представителя Австрии Кристофа Ляйтлья, что следуя логике резолюции ОБСЕ Украине, как государству, необходимо самоликвидироваться в пользу России. Исключение - регион прежней Галиции, ранее входивший в состав Австро-Венгрии (Ивано-Франковская, Львовская и западная часть Тернопольской областей Украины)
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за ЗАВЕДОМО ЛЖИВУЮ ПРОПОГАНДУ с ЦЕЛЬЮ......
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Эти ж мацьквичи нашли питательную почву для своих вбросов в головах 73% избирателей.
https://youtube.com/watch?v=VxdkCv4BaQ8
Еще более печально и противно, что один из инициаторов этих действий, и им подобных, это нынешний Президент Украины!
Почему тогда он и его подельники удивляются,что Зеленского называют ************ и подонком?!...
Смотрим в ютубе.Порохобот,ну че ты истеришь и к тому же ВРЕШЬ ?
Навіть, коли б не було війни, це виглядало б насмішкою, коли не знущанням з української держави.
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью
Журналисты телеканала Минобороны РФ похвастались, что попали в Украину после "приглашения" Зеленского
журналистам российского телеканала.
Об этом свидетельствует анонс разговора, показанный в эфире телеканала "Россия-24".
"Главное, что мы все начали общаться", - заявил Зеленский, общаясь с российским журналистом на саммите в нормандском формате, который состоялся в Париже 9 декабря.
Как отмечается, полная версия интервью будет обнародована в воскресенье, 15 декабря, в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".