 "Главное, что мы все начали общаться", - программа канала "Россия 1" "Москва. Кремль. Путин" анонсировала эксклюзивное интервью с Зеленским

Интервью Зеленского программе "Москва. Кремль. Путин" обещают показать на телеканале "Россия 1" в воскресенье, 15 декабря, сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. Это первое полноценное интервью Зеленского представителю российских СМИ", - сказано в сообщении.

"Главное, что мы все начали общаться", – якобы сказал Зеленский пропагандистам с "России 1" после переговоров с Путиным в Париже​​​.

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