 Резню на Донбассе начал именно Путин, - Порошенко

Об этом пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" заявил в интервью журналисту Сергею Лойко для Радио Свобода, комментируя заявления российского президента о якобы возможной резню на Донбассе в случае передачи российско-украинской границы под контроль украинской армии, передает Цензор.НЕТ.
"Путин неоднократно демонстрировал, что никаких красных линий для него не существует. В том числе и по сценарию восстановления наступательных действий со стороны российской армии. Итак, эта опасность точно присутствует ", - убежден Петр Порошенко.
"Я хотел бы напомнить, что резню в Донбассе в 2014 году начал именно Путин. По его приказу было проведено решение Государственной думы о возможности применения вооруженных сил РФ за пределами России. Оно было напрямую связано с аннексией Крыма и последующей агрессией в Донбассе. И гибель тринадцати тысяч украинских граждан, в том числе и десяти тысяч мирных жителей в ходе этой резни или в ходе этой агрессии, лежит точно на совести Путина. Как, собственно, и гибель в Донбассе сотен российских граждан ", - подчеркнул Петр Порошенко.
Он также напомнил, что именно Россия в свое время заблокировала резолюцию ООН по резни в Сребренице, которую привел в пример хозяин Кремля.
"Резня, которая была организована Российской Федерацией на оккупированных территориях Украины, не прекращается и по сей день. Гуманитарная ситуация там ужасная. И моей основной целью все эти пять лет как политика и пятого Президента было освобождение наших территорий от оккупации и установления там законного порядка ", - отметил Петр Порошенко.
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А нынешнему президенту надо избавляться от аплодисментозависимости. Его граждане Украины наняли на 5 лет для выполнения зафиксированных в законодательстве Украины функций. Вот надо и управлять, а не перекладывать ответственность на народ на референдумах.
В Украине большинство трудоспособного населения озабочены проблемой заработка на хлеб насущный и выживанием, и ему не до высоких материй.
Если устроить референдум, например, хотят ли граждане Украины работать по 20 часов в неделю и получать за это зарплату не менее средне-западноевропейской - то на референдуме тоже будут "за".
И правО почти всегда меньшинство.
Украине нужна деолигархизация и демонополизация, резкое уменьшение коррупции, стимуляция экономическими методами инноваций и производства товаров и услуг с высокой добавочной стоимостью, прозрачные конкурентные правила ведения бизнеса, верховенство права, равенство всех перед законом и неотвратимость наказания за преступления.
P.S. А добро должно быть с кулаками. Организованное. И эффективное.
Пока справедливости в стране нет.
Нужны посадки крупных коррупционеров - на будущее, чтобы другим не повадно было.
Отсюда вывод - если не будут сажать - будут выносить (новую власть).
А олигарха клоуна в упор не замечаешь???
В общем поступления на счета этой кинокомпании Зеленского и партнеров в России с 2014 до конца 2017 года года составили около 13 млн долларов или более 350 млн гривен по нынешнему
https://hromadske.ua/ru/posts/zelenskyi-iavliaetsia-vladeltsem-trekh-kynokompanyi-v-rossyy-rassledovanye
Нервишки ни к черту.