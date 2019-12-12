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Все про:Порошенко (17939) Путин (25282) Донбасс (20199)

 Резню на Донбассе начал именно Путин, - Порошенко

Владимир Путин несет персональную ответственность за тысячи погибших на Донбассе воинов и мирных жителей.

Об этом пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" заявил в интервью журналисту Сергею Лойко для Радио Свобода, комментируя заявления российского президента о якобы возможной резню на Донбассе в случае передачи российско-украинской границы под контроль украинской армии, передает Цензор.НЕТ.

"Путин неоднократно демонстрировал, что никаких красных линий для него не существует. В том числе и по сценарию восстановления наступательных действий со стороны российской армии. Итак, эта опасность точно присутствует ", - убежден Петр Порошенко.

"Я хотел бы напомнить, что резню в Донбассе в 2014 году начал именно Путин. По его приказу было проведено решение Государственной думы о возможности применения вооруженных сил РФ за пределами России. Оно было напрямую связано с аннексией Крыма и последующей агрессией в Донбассе. И гибель тринадцати тысяч украинских граждан, в том числе и десяти тысяч мирных жителей в ходе этой резни или в ходе этой агрессии, лежит точно на совести Путина. Как, собственно, и гибель в Донбассе сотен российских граждан ", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он также напомнил, что именно Россия в свое время заблокировала резолюцию ООН по резни в Сребренице, которую привел в пример хозяин Кремля.

"Резня, которая была организована Российской Федерацией на оккупированных территориях Украины, не прекращается и по сей день. Гуманитарная ситуация там ужасная. И моей основной целью все эти пять лет как политика и пятого Президента было освобождение наших территорий от оккупации и установления там законного порядка ", - отметил Петр Порошенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165113
 
   
 Топ комментарии
 
Коротко про результати двосторонніх перемовин(всі результати представленні на мові зрозумілій для виборців сн):
1. Съемочную группу телеканала Миноброны РФ "Звезда" пустили в Украину: "Мы в центре Киева!". ВИДЕО 2. Подозрение в убийстве Шеремета предъявлено военной медсестре Дугарь, волонтеру Кузьменко и ветерану АТО Антоненко, - МВД
3. Военнослужащим ВСУ легче интегрироваться с российскими военными и боевиками, чем с "праворадикалами", - полковник ВСУ Ноздрачев.
4. ВГТРК Россия 1 анонсировал эксклюзивное интервью с Зеленским.
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Ну вот за это оскорбление Зуйла, Портнов по указке
ВАЗелина - откроет еще одно дело на Порошенка...
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за пять лет - "ні пари з вуст" про куйла, а теперь разговорился..
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Если ты вдруг провел 2014-й в анабиозе, напомню, что резня на Донбассе началась задолго до того, как Порошенко стал президентом, а Гиркин, который должен был побояться зайти на Донбасс, зашел в Крым после того, как дважды несудимый подписал харьковский пакт и развалил ВСУ.
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Ты своим вопросом поставил меня в тупик. Не знал кто из адекватных, может объяснить бездействие президента воюющей страны, тем что агрессия началась раньше .
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Кому Ви про це кажете? Ви вважаєте, що він справді не знає?
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На олигарха-мародера, прикрывавшегося патриотическими речами, а на деле - просто грабившего истекающий кровью народ во время войны, - тоже насмотрелись.
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А нынешнему президенту надо избавляться от аплодисментозависимости. Его граждане Украины наняли на 5 лет для выполнения зафиксированных в законодательстве Украины функций. Вот надо и управлять, а не перекладывать ответственность на народ на референдумах.
В Украине большинство трудоспособного населения озабочены проблемой заработка на хлеб насущный и выживанием, и ему не до высоких материй.
Если устроить референдум, например, хотят ли граждане Украины работать по 20 часов в неделю и получать за это зарплату не менее средне-западноевропейской - то на референдуме тоже будут "за".
И правО почти всегда меньшинство.
Украине нужна деолигархизация и демонополизация, резкое уменьшение коррупции, стимуляция экономическими методами инноваций и производства товаров и услуг с высокой добавочной стоимостью, прозрачные конкурентные правила ведения бизнеса, верховенство права, равенство всех перед законом и неотвратимость наказания за преступления.
P.S. А добро должно быть с кулаками. Организованное. И эффективное.
Пока справедливости в стране нет.
Нужны посадки крупных коррупционеров - на будущее, чтобы другим не повадно было.
Отсюда вывод - если не будут сажать - будут выносить (новую власть).
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Олигархи с потрохами купили СМИ и те поливают дерьмом всех, кто пытается бороться с коррупцией. Потому 75% еще не раз натупят на грабли, свистя и улюлюкая по команде "фас" из телевизора на любого реального реформатора, но при этом будут облизывать охлократов и имитаторов бурной деятельности.
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На олигарха-мародера, прикрывавшегося патриотическими речами, а на деле - просто грабившего истекающий кровью народ во время войны, - тоже насмотрелись.

А олигарха клоуна в упор не замечаешь???
В общем поступления на счета этой кинокомпании Зеленского и партнеров в России с 2014 до конца 2017 года года составили около 13 млн долларов или более 350 млн гривен по нынешнему
https://hromadske.ua/ru/posts/zelenskyi-iavliaetsia-vladeltsem-trekh-kynokompanyi-v-rossyy-rassledovanye
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Только дошло, через пять лет! Иииии. Что с этой инфой делать. На Майдан идти.
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ЗебиЛам хоть в рот сри.они с кацапами адинарод.там только отстрел.после изгнание зеЛи на ростов.
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Где расследования по убийствам на Майдане за 5 лет петиного кырувания, ******?
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Зе-скот ну запостіть вашу улюблену картинку де Порох робить протокольне рукостисканням з *****. Це ж ваш зубодробітєльний аргумент, мразини ви позорні..
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Петрляксеич у нас задним умом крепок.
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А хіба він шось не те, чи не так сказав? Це просто констатація фактів. Вже вкотре... Чи у вас інші дані за лютий-травень 2014 року?
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для Зебила Путин это коллега, прошли те времена где путина открыто все ****** называли,теперь пришли времена "потепления" между отношениями между странами мать вашу...
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Потепление отношений с оккупантами и плевать на погибших, вдов и детей-сирот. Чтобы в аду горели, предатели
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ы ты гнида весь свой президентский срок поддерживало эту резню и зарабатывало на ней...
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Прямого отношения к данной теме тут нет. НО! Но за всей этой Нормандской суетнёй незаметно проскочило сильное событие. Как и положено уже давно для истинных патриотов РФ именно в Мюнхене помер любитель ленинских кепок, кумир Севастополя и Москвы, вечный мэр Лужков. Побоговала Москва крепко при нём. Не отнять. И изменилась кстати сильно. Но одному тоже сильно не высокому там надоело на третьих ролях быть. И это невысокое обьявило недоверие тоже невысокому. На том лафа в Москве кончилась. Но успел пожить в Лондоне Лужков с жинкой своей очень красивой при этом. То то вдова сейчас на расхват среди шустрых пойдёт. И первым конечно тут столбить начнёт соловей Коля Басков-********. на него вангую. Хотя там валом таких! Спи спокойно коротышка, и пусть тебя положат рядом с Березовским! Идеально в ряд лежат будут по росту.
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Вам не кажется, что он разболтался?
Нервишки ни к черту. Різанину на Донбасі почав саме Путін, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8104
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Резню начал Зеленский, а не его марионетка - Путин!
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Так по версии всех ЗЕбилов сепарков это Порошенко напал на Донбас и мирных таксистов с шахтёрами начал убивать. А ***** у ЗЕбилов вообще не причём.. ЗЕбилы винторогие давно тут уже эту идею транслируют..
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