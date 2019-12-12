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 Подписана обновленная Дорожная карта по оборонно-техническому сотрудничеству с НАТО, - СНБО

Делегация Украины во время заседания Совместной рабочей группы Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству в Брюсселе подписала обновленную Дорожную карту.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Украину на подписании представляла делегация во главе с заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергеем Демедюков, НАТО – делегация, которую возглавил помощник генсека Альянса по оборонным инвестициям, директор Департамента оборонных инвестиций Международного секретариата НАТО Камиль Гранд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оборонная реформа и реорганизация Минобороны: в МИД назвали ключевые шаги для получения Украиной ПДЧ в НАТО

Во время заседания стороны также рассмотрели итоги сотрудничества в сфере вооружений и реформирования национального оборонно-промышленного комплекса Украины за 2019 год и определили приоритетные задания на 2020 год. Также обсуждались практические аспекты сотрудничества в рамках программ Агентства НАТО по поддержке и снабжению, Агентства НАТО по связи и информации и групп Конференции национальных директоров по вооружению.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165111
 
   
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Ща выйдет Ноздрачев и скажет: "Военнослужащим ВСУ легче интегрироваться с российскими военными и боевиками, чем с НАТО".
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А НАТО как смотрит на реинтеграцию с роиссянскими ихтамнетами?
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Какое там НАТО? ВС "таёжного союза" маячат перспективой на горизонте.Начальник штаба-ноздрачёв.
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А НАТО как смотрит на реинтеграцию с роиссянскими ихтамнетами?
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Ща выйдет Ноздрачев и скажет: "Военнослужащим ВСУ легче интегрироваться с российскими военными и боевиками, чем с НАТО".
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скорее бы уже убрали этого агента Московии..



Гурьянов Сергей

@Segozavr

·33 мин

В четверг голосование по импичменту Трампа.
Ожидается, что большинство судебного комитета Палаты представителей поддержат оба обвинения - в злоупотреблении полномочиями и в воспрепятствовании расследованию. Трамп будет третьим президентом США, когда-либо подвергнутым импичменту.
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Какое там НАТО? ВС "таёжного союза" маячат перспективой на горизонте.Начальник штаба-ноздрачёв.
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Однією рукою підписують дорожню карту в НАТО, а в другій тримають мікрофон каналу ЗвЄзда, даючи інтервью. Сідають на шпагат, та чи довго всидять?
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а че пеця и алклкопрокувор не внес куда надо?
неуспел просохнуть?

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интересно снова порохня завоет про зраду? ))
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