 Подписана обновленная Дорожная карта по оборонно-техническому сотрудничеству с НАТО, - СНБО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Украину на подписании представляла делегация во главе с заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергеем Демедюков, НАТО – делегация, которую возглавил помощник генсека Альянса по оборонным инвестициям, директор Департамента оборонных инвестиций Международного секретариата НАТО Камиль Гранд.
Во время заседания стороны также рассмотрели итоги сотрудничества в сфере вооружений и реформирования национального оборонно-промышленного комплекса Украины за 2019 год и определили приоритетные задания на 2020 год. Также обсуждались практические аспекты сотрудничества в рамках программ Агентства НАТО по поддержке и снабжению, Агентства НАТО по связи и информации и групп Конференции национальных директоров по вооружению.
Гурьянов Сергей
@Segozavr
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В четверг голосование по импичменту Трампа.
Ожидается, что большинство судебного комитета Палаты представителей поддержат оба обвинения - в злоупотреблении полномочиями и в воспрепятствовании расследованию. Трамп будет третьим президентом США, когда-либо подвергнутым импичменту.
неуспел просохнуть?