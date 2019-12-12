 Украинская сторона определила новые участки для разведения сил на Донбассе для переговоров в рамках ТКГ в Минске, - Пристайко

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Определение участков с украинской стороны завершилось. Мы готовим несколько альтернативных вариантов, потому что, в первую очередь, опять-таки будет привлечена Трехсторонняя контактная группа, и в рамках одной из подгрупп, которой является подгруппа по вопросам безопасности, будут рассматриваться и согласовываться эти участки", - сказал он.

Министр отметил, что позиция украинской стороны заключается в том, что "на этом этапе должно быть разведение на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение". "Вот что для нас сейчас является приоритетом в этих трех или четырех, или по сколько там участком мы договоримся", - добавил Пристайко.

Он подчеркнул, что Украина выступает за то, чтобы этот вопрос согласовать "максимально быстро".

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"Даже следующее заседание нас бы устроило (в Минске следующее заседание Трехсторонней контактной группы состоится 18 декабря - Ред.)", - добавил глава МИД.

"У нас есть комбинация из тех участков, которые мы хотим. Опыт наш подсказывает, что не всегда это совпадает, это разведение. Мы можем получить, что разведение состоится зеркальное на той стороне. Для этого, очевидно, нужны договоренности, и поэтому мы в запасе имеем еще несколько предложений, которые позволят нам маневрировать во время переговоров", - сказал Пристайко.

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Напоминаем, по результатам саммита в "нормандском формате" 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.