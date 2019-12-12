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Все про:Донбасс (20199) Пристайко (306) разведение сил (110)

 Украинская сторона определила новые участки для разведения сил на Донбассе для переговоров в рамках ТКГ в Минске, - Пристайко

Украинская сторона завершила определение новых участков для разведения сил и средств на линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Определение участков с украинской стороны завершилось. Мы готовим несколько альтернативных вариантов, потому что, в первую очередь, опять-таки будет привлечена Трехсторонняя контактная группа, и в рамках одной из подгрупп, которой является подгруппа по вопросам безопасности, будут рассматриваться и согласовываться эти участки", - сказал он.

Министр отметил, что позиция украинской стороны заключается в том, что "на этом этапе должно быть разведение на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение". "Вот что для нас сейчас является приоритетом в этих трех или четырех, или по сколько там участком мы договоримся", - добавил Пристайко.

Он подчеркнул, что Украина выступает за то, чтобы этот вопрос согласовать "максимально быстро".

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"Даже следующее заседание нас бы устроило (в Минске следующее заседание Трехсторонней контактной группы состоится 18 декабря - Ред.)", - добавил глава МИД.

"У нас есть комбинация из тех участков, которые мы хотим. Опыт наш подсказывает, что не всегда это совпадает, это разведение. Мы можем получить, что разведение состоится зеркальное на той стороне. Для этого, очевидно, нужны договоренности, и поэтому мы в запасе имеем еще несколько предложений, которые позволят нам маневрировать во время переговоров", - сказал Пристайко.

Читайте: В Минске будут согласованы три простые "гуманитарные" точки для разведения сил до конца марта, - Зеленский

Напоминаем, по результатам саммита в "нормандском формате" 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3165108
 
 
 Топ комментарии
 
Горе пришло в Украину в виде ЗЕмразоты прокацапской
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Чекай, 9-го травня Зєля ще по Червоній площі у Москві з дідом на ломаці бігатиме.
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Taras Berezovets

@TarasBerezovets

·51 мин

Если вы считали, что репортаж ТК Звезда с Майдана независимости это уже полный финиш, то нет. Вот финиш это то, что ВГТРК Россия 1 анонсировал эксклюзивное интервью с Зеленским.
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Зрада, не?
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Однозначно. Зе понаподписывал такого, что только Украина обязана что-то выполнять. А россия вообще ничего выполнять не обязана.
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Хоть подписуй хоть не,кацапы всеравно них.. не выполняют
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Петя тоже подписывал, но это не мешало ему затем зашкваривать оккупантов и отжимать у них "серые зоны".
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Иловайск и Дебальцево он нехило зашкварил.
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Эти два единственных населенных пункта, которые РФ смогла отвоевать, угробив там кучу своих военных. А вот, что Петя отвоевал у путина - Славянск, Краматорск, Волноваху, Попасную, Мариуполь, Новотроицкое, Красноармейск, Горняк, Доброполье, Авдеевку, Артемовск, Светлодар, Дружковку, Лисичанск, Новоайдар ... и еще несколько десятков населенных пунктов.
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Всё это отвоевали добробаты.До бойни в Дебальцево армии,как таковой небыло.И барыга ко всему этому,как всегда примазалось.
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В Дебальцево Петя похоронил планы путина о создании "новороссии". Это при януковиче армии не было, а Петя ее за три месяца практически с нуля восстановил.
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Зря те|е з твоєю зрадою там не було, де хлопці киркою землю хєрячили, і зєлєнського суку згадували . Хочеш спробувати?
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Не, спасибо. Тем более, в моем случае это было бы уж совсем неуместно
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и это участок по восточному берегу Днепра Украинская сторона определила новые участки для разведения сил на Донбассе для переговоров в рамках ТКГ в Минске, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9339
73% за
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"Позиции в районе разведения н\п Станично-Луганское заняты л\с подразделений ВС РФ в\ч 90091 (*54-й центр ПРП, Владикавказ). Часть из них находятся непосредственно на позициях под видом гражданского населения. В состав подразделений входят снайперские и диверсионно-разведывательные группы общей численностью около 80 человек. 04 ноября группа сменила систему связи и характеристики радиопередающих устройств. "



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Taras Berezovets

@TarasBerezovets

·51 мин

Если вы считали, что репортаж ТК Звезда с Майдана независимости это уже полный финиш, то нет. Вот финиш это то, что ВГТРК Россия 1 анонсировал эксклюзивное интервью с Зеленским.
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Чекай, 9-го травня Зєля ще по Червоній площі у Москві з дідом на ломаці бігатиме.
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"Российский пропагандистский телеканал "Россия 1" утверждает, что его сотрудники взяли полноценное интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Канал обещает показать его в очередном выпуске программы "Москва. Кремль. Путин" в ближайшее воскресенье, 15 декабря.В анонс программы, который демонстрировался 12 декабря, включили фразу Зеленского: "Главное, что мы все начали общаться". Зеркало недели 12.12.2019 в разделе новости
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Які тепер населені пункти здасте росіянам?
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Я хочу звернутися до всіх тих ідіотів які вивели в другий тур зеленського і порошенка. Я вам говорив, що це ЦУГЦВАНГ. Зеленський швидка та болісна смерть держави Україна, порошенка повільна болісна смерть..... Тому що народ ідіотів, тому і маємо те що маємо.
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Ви надіюсь не за бабу Юлю голосували?
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Ні, ні. Це теж валет з тієї колоди, що згадані вище і + бойко и Ко.
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А кого серед тих жидів і напівкровок вибрати? Туди тільки по головах пролізеш.
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О, это лучшая категория они все пиарасы а я д'артаньян за них не голосовал, ну просвети кто там твой лидер и где он?
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Я твой лідер! Слухай уважно що я кажу інакше жопа вам усім. І це ще я сьогодні дуже скромний....
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є два варінти- до Дніпра, але ***, я живу на лівому березі. друга - до львову і змінюйте пропор гниди!
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Как то быстро подсуетились, не прошло и 3 дня.
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Так сериальчик ведь на россии уже показали, деньги за трансляцию получили, вот и суетятся чтобы отработать
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Аваков де там Азов? На яких позиціях? Чи ти зараз іншим вже зайнятий.... Разводом лохів?
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Во зрадофилы дают, пришли на варту, услышали там результаты саммита (в т.ч. и про разведение на трёх участках), сказали-зрады нет, ушли. А теперь у них снова зрада Украинская сторона определила новые участки для разведения сил на Донбассе для переговоров в рамках ТКГ в Минске, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9718
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А интеграция и братание на участках будут ?????????
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Горе пришло в Украину в виде ЗЕмразоты прокацапской
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С последнего "участка разведения" в Золотом сегодня хоронили трех бойцов...
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Возможно(!) ошибаюсь, но первоначально речь шла о трех(!!!) новых участках, а этот деятель говорит о «......или по сколько там участкам договоримся»(с)
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Долго придётся отмывать Украину от зелёного говна. Боюсь, что кровью.
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Я где-то пропустил, а в чём смысл этих возвратно-поступательных движений? Ну разойдутся на пару километров и шо дальше? В чём тут мир заключается?
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А дальше туда где наши отошли зайдут кацапы. Вон в Станице уже зашли.
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Поспішають як голий в баню. Таке враження, що в таємних документах Парижу Зеленському вказані домашні завдання і термін їх виконання.
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Нормандский саммит - был просто ВЫСТУПЛЕНИЕ 95 квартала перед ЕС.
Договоренности видимо существуют ПОМИМО САММИТА.
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От вам і перша новина з тих, про які я казав. Вони кують залізо поки гаряче.
І мені вже здається, що в Авакова все було готово ще на тому тижні, а сьогоднішній брифінг був свідомо запланований на перші дні після саміту, щоби змістити обговорення і протягувати потрібні питання. На такому фоні можна і закон про землю штовхати і вибори.
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Влад, украинцы сильнее чем эта гоп компания. Я вам както расскажу историю на наших темах.
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ПРИСТАВКА К ЕРМАКУ, лучше расскажи когда Будет обмен ? До нового года - 2 недели.
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нах пошли!мрази кацапские!скоро вас отведем на кацапию!
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Хороним своих людей, каждый день сообщения о нарушении режима прекращения огня, но зеКоманде после Трускавца пофиг, они продолжают места разведения определять.
Что тут скажеш:
Дэбилы это в лучшем случае.
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Спочатку доведіть, що у попередніх місцях розведення військ відсутні сепари та кадрові російські військові.
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Ну хто з патріотів зара буде на таке реагувати? Продаж землі, наміри до НР прийняти закон про подвійне громадянство, підвищення тарифів та вартості енергоносіїв... Тут же ж волонтери з добробатами виявились вбивцями антикремлівського журналіста! Може саме на це й розрахований той весь цирк?
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АТОшники, уходите с позиций, идите на Киев!
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Порох на Банковой тупо поставил забор, строго и сердито, без лукавства. А этот деятель каток на Банковой открыл. Ну писец, гений мля.
Протестующим в следующий раз нужно будет приходить с клюшками и коньками, гы
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синагога посоветовала....
посчитали там, что украинцы совсем тупые...
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Шо то мені ці заяви дристайкі навіює не гарне, то він про формулу типу шуткував, а потім прийняли, тепер ось це, спочатку будуть віднікуватись
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