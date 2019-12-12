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Все про:Шеремет (295) Клименко Игорь (12)

 Нацполиция обеспечит безопасность и конфиденциальность всем, кто может еще что-то сообщить об убийстве Шеремета, - глава Нацполици Клименко

Национальная полиция на условиях безопасности и конфиденциальности готова сотрудничать с теми, у кого есть информация об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга по расследованию убийства журналиста Шеремета в четверг в Киеве заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По его словам, озвученная в ходе брифинга информация, в том числе, имена подозреваемых, была обнародована с разрешения следователей. "Возможно, у кого-то есть ещё дополнительные сведения, чтобы помочь следствию. Мы готовы эту информацию принять к сведению, обеспечить безопасность этим гражданам и конфиденциальность", - сказал Клименко.

Читайте: Взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Антоненко и Кузьменко

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Читайте: В деле об убийстве Шеремета подозревают 5 человек: волонтера Юлию Кузьменко, ветерана Инну Грищенко (Пума), ее мужа, сержанта ССО Антоненко и Яну Дугарь

12 декабря 2019 года на брифинге по расследованию убийства Шеремета заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что обоснованно подозреваются в причастности к преступлению военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко и супруги Владислав и Инна Грищенко.

Коваль также заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Читайте: "Вероятные убийцы задержаны. Есть еще один вопрос, кто заказчик?", - Зеленский о деле Шеремета

Источник: https://censor.net.ua/n3165107
 
 
 Топ комментарии
 
Пусть следствие проверит версию как Богдан со своим дружбаном Портновым заложил взрывное устройство под автомобиль Павла Шеремет, а сливная Труба стоял на шухере. Это настоящая правдивая версия . Можно ещё и озвучку выложить
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докладываю: забыли арестовать санитарку Нацполиция обеспечит безопасность и конфиденциальность всем, кто может еще что-то сообщить об убийстве Шеремета, - глава Нацполици Клименко - Цензор.НЕТ 2585
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Довіри до правоохоронців взагалі не існує. Але якщо знехтувати тим, що вони часто брешуть і маніпулюють, то ті телефонні розмови (якщо вони не сфабриковані), опосередковано вказують на зв*язок осіб(так званих підозрюваних) з тим вбивством. Не можу зрозуміти як порохоботи без аргументів і спростування розводять паніку, що це рука кремля , портнов, і тому подібне. Порохоботи, поясніть на основі чого ви вважаєте, що справа сфабрикована?
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Довіри до правоохоронців взагалі не існує. Але якщо знехтувати тим, що вони часто брешуть і маніпулюють, то ті телефонні розмови (якщо вони не сфабриковані), опосередковано вказують на зв*язок осіб(так званих підозрюваних) з тим вбивством. Не можу зрозуміти як порохоботи без аргументів і спростування розводять паніку, що це рука кремля , портнов, і тому подібне. Порохоботи, поясніть на основі чого ви вважаєте, що справа сфабрикована?
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Гроші хіба не мотив? Багато людей ходять на роботу "не мотивовано".
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Якщо "зряплата" не покриває фізичні запити тіла котре "пацює" то це замасковане повільне самогубство мотивоване низькою зарплатою!
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в розмовах (якщо це дійсно розмови тих людей) було чути, що це люди не високих моральних цінностей, коли про самогубство їхнього друга, вони так дико відгукувалися.
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Якщо вже все розкрите, нахера їм ще чиїсь свідчення? Тим більше що вже всі і Аваков, і Ряба-шапка, і навіть янеЛох по займалися піаразмом... І навіщо там аж пять "виконавців"? Зазвичай таку "роботу" виконує одна людина!
Зробити з наведених телефонних розмов, якийсь однозначний висновок неможливо, мальовані схеми теж мало що говорять. Тому чим серце заспокоїться (як говорять в гаданні на картах) у правоохоронців невідомо. Тож рано робити якісь однозначні висновки! В стадії суду все може розвалитися, тим більше що призначати "правоохоронцям" винних не вперше! Згадаємо якого першого "злочинця" спіймали в справі Гандзюк...
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Ну по розмовах видно, що вони занадто переймаються справою Шеремета, і тим , що покійний їх може розкрити.

А так згідний, що 5 "виконавців" - це дуже дивно. Хоча, враховуючи ту інформацію, що один з тої групи вже колись "здавав" в поліцію своїх замовників. І що він 6 раз судимий рецидивіст.....Все можливо.
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В играх "нанайских мальчиков" крутой перелом. Аваков выбросил на стол козырную карту, правда, крапленую - раскрытие дела Шеремета.
Очередной пиар-визг для сладкой парочки Зеленский-Рябошапка, которым нужно хоть чем то затоптать пожар с незаконным финансированием партии Зеленского и изуродованным телом Романа Беспалого.
Закончится оно так же как и "дело Гримчака" - ничем.
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Вважаєш, що розмови повністю сфабриковані? Я таке теж допускаю, але думаю, що вірогідність дуже низька. Ризик обпектися дуже високий. Зараз що якась криза і владі потрібно щось робити? Вони і без того землю продадуть і все що захочуть зроблять. Немає змісту взагалі так ризикувати.

А якщо вони б хотіли суто активістів, військових, добровольців очорнити, то вибрали більш популярних. Є Стерненко, Ярош. Навіщо їм тоді вплутувати порівняно маловідомих людей.
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Товарищ Клименко, вам, как бывшему профессиональному психологу

чистосердечно докладываю: ВСЕ что вы нагрузили на пресс-конференции ФУФЛО !

обязуюсь и впредь сообщать новости по делу Шеремета
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Методичка такая пришла из фесебе....Да и говнеца на вентилятор побросать любят... Нацполіція гарантує безпеку і конфіденційність усім, хто може ще щось повідомити про вбивство Шеремета, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 9816
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Особисто в мене-3 речі:
1.Відсутність мотиву (Гроші ?-чи не завелика група,і хто замовник ? Переконання ?-І чого добилися,чи намагалися добитись ?)
2.чи не завеликий строк для прориву розкриття ? Звідки такий поступ,і саме в момент здачі Зеленським національних інтересів ?
3. Чи допитані в цій справі А.Білецький,та С.Коротких,які за кілька годин до вбивства бачилися з убитим,та мали мотив ?
А щось повідомити в мене є :
"Фільм-розслідування "Остання схованка убивці Шеремета". Що та хто об'єднують резонансні вбивства білоруського опозиціонера Олега Бебеніна, журналіста Павла Шеремета, українського націоналіста Ярослава Бабича? Що пов'язує Сергія Коротких ("Боцмана", "Малюту") із відомими ескадронами смерті?.."
Україна: остання схованка вбивці Шеремета

"Азовський Рух": ручные "националисты" Авакова, Ахметова и Кремля

Смерть Бабича, МВС і «Азов». Підводні камені справи....
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Взяли исполнителей, но неспособны установить заказчика?

Это как в том бородатом анекдоте про Поле Чудес и чукчу, когда он страховался от ситуации "Угадал все буквы, но не смог прочитать слово".

Или исполнители вовсе и не исполнители, а первые попавшиеся неугодные ЗЕбуинам-капитулянтам??
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Похоже, что нет никаких доказательств вообще!!!
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Совершенно верно.
Ничего из того, чем обладает следствие не катит в суде.
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Портнов может.

Он по любому делу может
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порохобот, відповідай вище.
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ты всерьёз считаешь, что я буду читать твой бред на полтысячи знаков ? ))))
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Деякі твої співробітники по пропаганді, ще відповідають. Ти певно занадто велика шишка серед порохоботів, що не опускаєшся до дискусії.
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не... он зелебот. Ты шо, своего нэ впизнав? Нацполіція гарантує безпеку і конфіденційність усім, хто може ще щось повідомити про вбивство Шеремета, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 8766
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докладываю: забыли арестовать санитарку Нацполиция обеспечит безопасность и конфиденциальность всем, кто может еще что-то сообщить об убийстве Шеремета, - глава Нацполици Клименко - Цензор.НЕТ 2585
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они ее еще пасут....пишут разговоры...меченые купюры в утку подбрасывают...
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та да... это ж не с Порохом - раз-два и в дамках... Тут нужна кропотливая работа Нацполіція гарантує безпеку і конфіденційність усім, хто може ще щось повідомити про вбивство Шеремета, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 429
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Пусть следствие проверит версию как Богдан со своим дружбаном Портновым заложил взрывное устройство под автомобиль Павла Шеремет, а сливная Труба стоял на шухере. Это настоящая правдивая версия . Можно ещё и озвучку выложить
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Ну, не вірю!Не верю! Зєлохам кинули кістку, а самі землю в цей час Соросу віддадуть! Дуже схоже на те, як Надька Раду підривала,просто п'яні базари,за що і посилять...до нормального суду!
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Щось стрьомно за мирослава гая та інших.
Поки у декого в хворій уяві надія на примарний путч,тема сакральної жертви.залишаєтся актуальною.
Один львівській батяр виявився найумнішим і закликав не тільки не приймати участь в протестах,а навіть обходити десятою дорогою,щоб не втрапити в страшну халепу
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Страшно другое, что власть и большую часть средств массовой информации захватила фсбщная агентура. В таких условиях штамповать липовые дела, запугивая и преследуя украинских патриотов для них, плевое дело.
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Озвучений мотив вбивства ("дестабілізація ситуації в країні) означує, що це все - голімий фальшак від убивці Сашка Білого. Беріться за зброю, поки не пізно.
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теперь ждём трех-чотирёх "таемничих свидков" яки на 146% подтвердят версию.
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Так че, путин уже ни в чьом не виноват?
Осталось еще только Боинг повесить на "радикалов" из Правого Сектора
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Так дело ж раскрыто вроде. Что вам еще сообщать?
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Скажу одне: хто повірить хоча б ОДНОМУ (!) слову Авакова, Зеленського, якогось мєнта чи "шлюхі народу" - той повний довбо@об. Це як діагноз, без перебільшення.
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во срань ольгинская срёт на форуме ... ну и дебилов же ж там держат... Нацполіція гарантує безпеку і конфіденційність усім, хто може ще щось повідомити про вбивство Шеремета, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 793
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Якщо розглянути біографію підозрюваних у вбивстві Шеремета, то виникають питання щодо їхніх мотивів, які повинні співпадати🤔
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Аваков такий винахідливий.. Нацполіція гарантує безпеку і конфіденційність усім, хто може ще щось повідомити про вбивство Шеремета, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 8913

новий вид справ..

мотиви різні,організації різні..
...а справа -ОДНА...
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Ця справа повинна бути відкритою з найкращими адвокатами для підозрюваних у цьому вбивстві.
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А мы им здесь на форуме ещё несколько лет назад все писали - а они только очухались...
"ну тупые американцы..."©... Нацполіція гарантує безпеку і конфіденційність усім, хто може ще щось повідомити про вбивство Шеремета, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 420
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Нацполіція гарантує безпеку і конфіденційність усім, хто може ще щось повідомити про вбивство Шеремета
.....................................а заодно і Кеннеді
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...получается что Небесную сотню убил Пашинский, Парубий и сами протестанты...
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Т.е. мент признал, что Аваков показывал фуфло
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Аваков випередив ЧАС...Як і всі Генії..


ОСТАЛСЯ НЕПОНЯТИМ... Нацполіція гарантує безпеку і конфіденційність усім, хто може ще щось повідомити про вбивство Шеремета, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 5416
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Я вижу, все пропустили мимо ушей важнейшую часть - эти твари совершили более 30 заккзных убийств, и за эти деньги понакупали себе дорогие машины, квартиры, дома
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питання лише у тому,чи хтось повірив у ГОРЕНДАЛЬНИЙ(з польської -о..уєнний) пі..ьож мєнтів... Нацполіція гарантує безпеку і конфіденційність усім, хто може ще щось повідомити про вбивство Шеремета, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 7268
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Судьи поверят, не переживай. И я вот поверил. А зверобой думаю уже и в штаны наложила
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Понимаешь - это сотрясение воздуха, не более.
Для суда и ареста нужны отпечатки пальцев, анализ ДНК, показания свидетелей, экспертное заключение по орудию убийства и др.
А пленки мельниченко и походка - это полная туфта, на которую ни один суд не поведется.
Завтра ты оденешь новые туфли и у тебя станет такая походка.
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Тебе сказали, что все это есть. Показали лишь маленькую часть по шеремету. Вообще их крутили по другим делам, и нашли и шеремета.
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Почему адвокат утверждает, что есть только пленки, на некоторых из которых он узнает голоса.
А то, что сказали - мне по барабану.
Хай ознакомят с делом адвоката, для начала.
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Ознакомят, не переживай. Будет суд на арест завтра послезавтра, там все будет
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Пряма мова: "Важко коментувати це шоу. Повна зневага з боку МВС до прав осіб, що фігурували на записах. Абсурдні коментарі ведучого, позбавлені логіки.
Якість не всіх записів дозволяє їх коментувати, але на частині з них ймовірно голос клієнта".
Деталі: Адвокат заявив, що має ознайомитись із записами безпосередньо. Він додав, що захист наполягатиме на проведенні відповідних експертиз.
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Якщо 30 вбивств, то хто їхні замовники?
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Разные люди. Много кто кому дорогу перешел.
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Ты же не дурачок, прекрасно понимаешь, что заказчиков чаще всего могут назвать только киллеры. Расколятся - узнаем, нет - увы
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всех силовиков сменили кроме собаки авы ,совпадение? не думаю!.

..
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А шо там Надька и Рубан с минометом?
Купол снесли или куда?
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Шеремет был проукраинским или рус. пропагандоном???
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Євген Шевченко Не розумію, чому всі дивуються арешту ветерана АТО і його подруги-волонтерки за підозрою у вбивстві Павла Шеремета? По-перше, переслідування ветеранів війни з політичних мотивів вже у минулому - Порошенко позбавлений тої влади. По-друге, невже чимало резонансних злочинів скоєно тими, хто на війні був героєм?.. Якщо хтось забув, то я хочу нагадати: - Катю Гандзюк вбили покидькі з Правого сектору. - так само представники ПС у 2014-му були героїчними добровольцями на Сході, але стали одіозними контрабандистами на Заході, де влітку 2015-го влаштували з криміналітетом реальні бойові дії в Мукачево. - мій колишній командир 2-ї роти батальйону «Донбас» Віктор Камінський почав з торгівлі трофейною зброєю, а закінчив тим, що віддав двом своїм підлеглим наказ вбити волонтера і відібирати в нього 20т.грн готівкою, що той мав при собі. - колишніх військових ЗСУ Владислава Грищенка та його дружину Інну заарештовано цього року за замовний замах на вбивство в Івано-Франківську. Справа у суді, але доказів провини підозрюваних там, на жаль, вистачає. - останнє гучне вбивство у центрі Києва, коли ветерани з Української добровольчої армії Андрій Лаврега та його побратим Євген Семенов планували вбити депутата обл.ради, але поцілили у його трирічного сина... Потрібно усвідомити одну просту річ - війна ніколи не робить людей кращими. Ніколи. Той, хто потрапив до пекла бойових дій, часто повертається з війни чудовиськом без жодних моральних цінностей. З власних джерел я отримав інформацію, що сьогоднішні арешти мають під собою доволі серйозне підґрунтя і слідство має серйозні докази участі підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Сподіваюсь, що незабаром під час судових засідань суспільство зможе дізнатися правду...
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У меня четыре из таких же моделей телефонов валяются по шкафчикам))) просто, к слову)
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Теперь вишь как? Старые, но не выброшенные трубы могут служить доказательством твоей причастности к преступлению.

У самого пять-шесть штук валяются. Нокия N70 батарею купи - и вперёд. Но кули ж уже толку в 2019-м?
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Это ты зря сказал, - у ментов еще много висяков..
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Мы готовы эту информацию принять к сведению, обеспечить безопасность этим гражданам и конфиденциальность"- после сегодняшней к,,ни ,никто уж в энту к,,ню не поверит...
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багато років слідство крім версій не мало нічого і тут несподівано вони побачили принт на одежі і за декілька місяців зшили пухкеньку справу на заказ по розмовам видно що саме до шеремета затримані люди не мають взагалі ніякого стосунку це догречі стандартнийц прийом ментів людину огорошують якимось несусвітними звинуваченнями а потім пропонують щось там
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Не вірю жодному слову. Це є цілеспрямована акція на дискредитацію патріотів.
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Иконы с патриотов скоро писать будем?
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Надайте мені охорону!\


я його впізнав! по обурливій зневажливій до Влади позі !

це ніякий не Риф!
Нацполіція гарантує безпеку і конфіденційність усім, хто може ще щось повідомити про вбивство Шеремета, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 5361
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Посмотрел брифинг думал что там какие-то реальные улики есть а нет же, это всё выглядит как фиаско. Как я понял из брифинга эту компанию уже давно таскали по разным делам. Начиная с взрыва ЛЭП в херсонской области, и вешали на них всевозможные дела. Каким-то макаром взрыв ЛЭП связали с взрывом машины потому что в обоих случаях использовалась взрывчатка. Из телефонных разговоров нет ничего чтобы прямо указывало на то что они причастны к убийству Шеремета. В разговоре упоминается его фамилия только в том плане что на одного из их компании хотят повесить ещё и убийство Шеремета. Чем его видимо и довели до самоубийства. Riffmastera подвязали к делу потому что рядом живёт возле места убийства. Кого-то там привязали к видео когда закладывали взрывчатку потому что силуэт на видео вроде хромал, и один из их компании тоже хромает. В общем вот такое мнение у меня сложилось после брифинга. Никаких прямых улик я там не увидел. Старался всё оценивать объективно и непредвзято. Я конечно могу ошибаться и что-то упустил. Но пока это фиаско.
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Характеристика Янелоха.
Шут, специалист разговорного жанра, хорошо озвучивает чужие тексты. Труслив, вороват, малообразован, наглый врун. Упрям, плохо просчитывает возможные варианты и последствия. Плохо представляет цели и задачи занимаемой должности. Оторван от реальности, что не позволяет принимать адекватные решения.
Я бы его на работу не нанял. Это такой головняк!!!... Зебилоиды! Это ваш "рулевой"? Ну-ну.
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