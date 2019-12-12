 Нацполиция обеспечит безопасность и конфиденциальность всем, кто может еще что-то сообщить об убийстве Шеремета, - глава Нацполици Клименко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга по расследованию убийства журналиста Шеремета в четверг в Киеве заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
По его словам, озвученная в ходе брифинга информация, в том числе, имена подозреваемых, была обнародована с разрешения следователей. "Возможно, у кого-то есть ещё дополнительные сведения, чтобы помочь следствию. Мы готовы эту информацию принять к сведению, обеспечить безопасность этим гражданам и конфиденциальность", - сказал Клименко.
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
12 декабря 2019 года на брифинге по расследованию убийства Шеремета заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что обоснованно подозреваются в причастности к преступлению военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко и супруги Владислав и Инна Грищенко.
Коваль также заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Зробити з наведених телефонних розмов, якийсь однозначний висновок неможливо, мальовані схеми теж мало що говорять. Тому чим серце заспокоїться (як говорять в гаданні на картах) у правоохоронців невідомо. Тож рано робити якісь однозначні висновки! В стадії суду все може розвалитися, тим більше що призначати "правоохоронцям" винних не вперше! Згадаємо якого першого "злочинця" спіймали в справі Гандзюк...
А так згідний, що 5 "виконавців" - це дуже дивно. Хоча, враховуючи ту інформацію, що один з тої групи вже колись "здавав" в поліцію своїх замовників. І що він 6 раз судимий рецидивіст.....Все можливо.
Очередной пиар-визг для сладкой парочки Зеленский-Рябошапка, которым нужно хоть чем то затоптать пожар с незаконным финансированием партии Зеленского и изуродованным телом Романа Беспалого.
Закончится оно так же как и "дело Гримчака" - ничем.
А якщо вони б хотіли суто активістів, військових, добровольців очорнити, то вибрали більш популярних. Є Стерненко, Ярош. Навіщо їм тоді вплутувати порівняно маловідомих людей.
чистосердечно докладываю: ВСЕ что вы нагрузили на пресс-конференции ФУФЛО !
обязуюсь и впредь сообщать новости по делу Шеремета
1.Відсутність мотиву (Гроші ?-чи не завелика група,і хто замовник ? Переконання ?-І чого добилися,чи намагалися добитись ?)
2.чи не завеликий строк для прориву розкриття ? Звідки такий поступ,і саме в момент здачі Зеленським національних інтересів ?
3. Чи допитані в цій справі А.Білецький,та С.Коротких,які за кілька годин до вбивства бачилися з убитим,та мали мотив ?
А щось повідомити в мене є :
"Фільм-розслідування "Остання схованка убивці Шеремета". Що та хто об'єднують резонансні вбивства білоруського опозиціонера Олега Бебеніна, журналіста Павла Шеремета, українського націоналіста Ярослава Бабича? Що пов'язує Сергія Коротких ("Боцмана", "Малюту") із відомими ескадронами смерті?.."
Україна: остання схованка вбивці Шеремета
"Азовський Рух": ручные "националисты" Авакова, Ахметова и Кремля
Смерть Бабича, МВС і «Азов». Підводні камені справи....
Это как в том бородатом анекдоте про Поле Чудес и чукчу, когда он страховался от ситуации "Угадал все буквы, но не смог прочитать слово".
Или исполнители вовсе и не исполнители, а первые попавшиеся неугодные ЗЕбуинам-капитулянтам??
Что то же самое?
Ничего из того, чем обладает следствие не катит в суде.
Он по любому делу может
Поки у декого в хворій уяві надія на примарний путч,тема сакральної жертви.залишаєтся актуальною.
Один львівській батяр виявився найумнішим і закликав не тільки не приймати участь в протестах,а навіть обходити десятою дорогою,щоб не втрапити в страшну халепу
Осталось еще только Боинг повесить на "радикалов" из Правого Сектора
новий вид справ..
мотиви різні,організації різні..
...а справа -ОДНА...
"ну тупые американцы..."©...
.....................................а заодно і Кеннеді
ОСТАЛСЯ НЕПОНЯТИМ...
Для суда и ареста нужны отпечатки пальцев, анализ ДНК, показания свидетелей, экспертное заключение по орудию убийства и др.
А пленки мельниченко и походка - это полная туфта, на которую ни один суд не поведется.
Завтра ты оденешь новые туфли и у тебя станет такая походка.
А то, что сказали - мне по барабану.
Хай ознакомят с делом адвоката, для начала.
Якість не всіх записів дозволяє їх коментувати, але на частині з них ймовірно голос клієнта".
Деталі: Адвокат заявив, що має ознайомитись із записами безпосередньо. Він додав, що захист наполягатиме на проведенні відповідних експертиз.
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Купол снесли или куда?
У самого пять-шесть штук валяются. Нокия N70 батарею купи - и вперёд. Но кули ж уже толку в 2019-м?
я його впізнав! по обурливій зневажливій до Влади позі !
це ніякий не Риф!
Шут, специалист разговорного жанра, хорошо озвучивает чужие тексты. Труслив, вороват, малообразован, наглый врун. Упрям, плохо просчитывает возможные варианты и последствия. Плохо представляет цели и задачи занимаемой должности. Оторван от реальности, что не позволяет принимать адекватные решения.
Я бы его на работу не нанял. Это такой головняк!!!... Зебилоиды! Это ваш "рулевой"? Ну-ну.