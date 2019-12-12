 Подозрение в убийстве Шеремета предъявлено военной медсестре Дугарь, волонтеру Кузьменко и ветерану АТО Антоненко, – МВД

Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Подозрение по ст.115, проводятся следственные действие, обыски", - сказал Шевченко.

По его словам, двум другим подозреваемым в этом деле, супругам Грищенко, подозрение в убийстве Шеремета пока не предъявлялось.

"Двум другим фигурантам - супругам Грищенко - пока подозрение в этом деле не предъявлено, они находятся под стражей по делу о покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области", - рассказал Шевченко.

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Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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12 декабря 2019 года на брифинге по расследованию убийства Шеремета заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что обоснованно подозреваются в причастности к преступлению военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко и супруги Владислав и Инна Грищенко.

Коваль также заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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