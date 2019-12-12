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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
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 Подозрение в убийстве Шеремета предъявлено военной медсестре Дугарь, волонтеру Кузьменко и ветерану АТО Антоненко, – МВД

Подозрение в убийстве журналиста Павла Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны.

Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Подозрение по ст.115, проводятся следственные действие, обыски", - сказал Шевченко.

По его словам, двум другим подозреваемым в этом деле, супругам Грищенко, подозрение в убийстве Шеремета пока не предъявлялось.

"Двум другим фигурантам - супругам Грищенко - пока подозрение в этом деле не предъявлено, они находятся под стражей по делу о покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области", - рассказал Шевченко.

Читайте: Взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Антоненко и Кузьменко

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Читайте: В деле об убийстве Шеремета подозревают 5 человек: волонтера Юлию Кузьменко, ветерана Инну Грищенко (Пума), ее мужа, сержанта ССО Антоненко и Яну Дугарь

12 декабря 2019 года на брифинге по расследованию убийства Шеремета заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что обоснованно подозреваются в причастности к преступлению военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко и супруги Владислав и Инна Грищенко.

Коваль также заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Читайте: "Вероятные убийцы задержаны. Есть еще один вопрос, кто заказчик?", - Зеленский о деле Шеремета

Источник: https://censor.net.ua/n3165099
 
   
 Топ комментарии
 
Всем понятно почему "звезду" пустили в Ураину?
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А воспитательницы детского сада там нет? Недоработка.
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кто там знал Шеремета - 3 - 5 человек и Мустфа Подозрение в убийстве Шеремета предъявлено военной медсестре Дугарь, волонтеру Кузьменко и ветерану АТО Антоненко, – МВД - Цензор.НЕТ 9926 Так у тухлого бигуса и то резонасины больше было Подозрение в убийстве Шеремета предъявлено военной медсестре Дугарь, волонтеру Кузьменко и ветерану АТО Антоненко, – МВД - Цензор.НЕТ 9926
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Зеблазень виконує умови ЄС, дурко, вважає що проконає, непроконає.
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Интересно, как скоро всплывет кто устроил бойню на Майдане в феврале 2014-го года?
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Не хватает воспитательницы детсада, зебанаты, или учительницы младших классов, хотя бы
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От тебя неадеквата можна чего угодно ожидать. И убийств и терактов. Не удивляюсь, если ты завтра на улице с автомата по толпе спокойно идущих людей стрелять начнешь.
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Давай уже выходи убивать - там 92% тех, кто тебя тварью конченой считает. Отомсти им!
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65% считают конченным тебя,а после этого беспредела можешь смело еще 10 прибавить, так что не льсти своей монике кретинской процентами, зебанат)
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В этом журналистском расследовании куда больше убедительности.
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ФедченкоВ'ячик

@fed4ev

·56 мин

З сьогоднішніх гімновин зрозуміло, що громадську думку зсувають на таку точку зору, з якої легко виправдати політичні репресії проти тих зачатків національної еліти, що сформувалася за останні п'ять років у армійській і волонтерській тусовці
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Опять маневр,чтобы ослабить внимание к нормандии, земле,тарифам.
Появилось свеженькое ,остренькое и очень громкое. Интересно,что стараются прикрыть ?
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А якщо б там діти гуляли? Не законно діяти не можливо! Не треба вподоблюватися рф, де знищують цілі народи!
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Похоже зе и команда не понимают ....
Если будет народный взрыв , пленных не будет....
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Так соберитесь народом, потужтесь...и вот вам взрыв. Никого не будет, ни пленных ни волос на жопе.
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а если врыва не будет, как тогда ? пленые будут?
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Последствия "разговора с глазу на глаз" между клованом и ботоксной мразью.
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Да, было время, когда радио Вести некоторые патриоты бездумно считали пропукинским. На нем и работал, на свое несчастье, Шеремет...
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Выводы делать рано, но охотно потом послушаем их адвокатов
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явная акция по подрыву авторитета ссо, военной медицины и волонтеров. это ******. остановитесь!!!
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Основне тут ось ці слова - медсестра АТО, волонтер та ветеран АТО... Все інше х*рня. Інформаційна війна.
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Телеканал Звезда - пиз...да видел что они ещё распятого мальчика без трусиков прибывали к кресту , а его бабушку насиловали монтажной пеной, особенно отличились ветераны АТО и волонтёры
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Шеремет был противником лукашенко и дринул с Беларуси в Украину,
бо бацька своего противника, да еще и журналиста мог шлепнуть и не помощится,
а также он был противником *****, а шо ***** с такими делает тоже все хорошо знают.
И вот в Украине, по версии авакова и ментов, его убивают украинские патриоты,
воевавшие с *****м.
шо то не связывается...
где логика и хоть какой то более менее внятный мотив?
версия, шо он у них денег одолжил и не отдавал не принимается.
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Для меня все просто.Задайте вопрос:кто убил депутата гос.думы варенкова,кого пытались завербовать для убийства Бабенко?это все люди из праворадикальной среды.Уверен,что для них это просто шабашка .А заказчик это ФСБ.Давайте решим задачу за ФСБ?Что бы я делал:
1внедрял своих агентов в волонтерскую среду.
2внедрял агентов или находил из числа уже готовых сторонников первых радикалов.
3.Создавал агентуру в добровольчиском движении.
4.Вербовал политиков,алегархов и т.д.

Потому ,лично для меня,не новость что к резонансным убийствам причастны праворадикалы.И заметьте ,убивали или покушались на личных врагов пу и на "предателей" роисии.Ничего нового.
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