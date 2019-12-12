 Следствию по делу Шеремета оказывалось "системное сопротивление". Тот, кто это делал, возможно, станет фигурантом расследования, - глава Нацполиции Клименко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета в четверг в Киеве.
Он отметил, что следствие продолжалось по "латентному преступлению", после которого прошло уже три с половиной года, что усложняло его раскрытие.
Также он поблагодарил журналистов, которые передали следствию репортажи, "отснятые в рамках журналистских расследований".
"На протяжении следствия на определенных этапах оказалось системное сопротивление. У нас есть понимание, кто это делал. Не исключаю, что в будущем некоторые из этих лиц будут фигурантами расследования", - сказал Клименко.
"Мы действительно не смогли рассказать вам больше, чем вы услышали. В наших матералах информации слишком много. Но учитывая общественный резонанс и то, что это резонансное преступление находится на контроле руководства государства, народа Украины, по согласованию со следователями мы смогли обнародовать данную информацию", - резюмировал Клименко.
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
«Я уверен, что корень этого связан с убийством Дмитрия Завадского. Шеремет никогда не переставал расследовать это. Я это точно знаю. За несколько месяцев до его смерти мы с ним говорили об этом, и он никогда не мирился с тем, что даже не нашли тело Завадского», - сказав Богуцкий.
1 ч. ·
Я вам несколько умных вещей скажу, по поводу «...задержания убийц Шеремета», только вы не обижайтесь.
1. Всегда надо подтягиваться на место содержания своих. Никогда не надо спешить кричать «Не виновны!».
2. Украина, слава Богу, не Россия, а частично демократичная страна.
Даже Аваков не задерживает у нас без серьёзных оснований, тем более, по такому резонансному делу, внимание к которому приковано у серьёзных изданий и политиков Запада.
3. Это не первое убийство, которое совершили ветераны. И не последнее.
Потому, что ветераны - у нас не с Марса, а из толщи общества, в какое у нас общество, всем нам хорошо известно.
Другое дело, что ветераны могли бы быть умнее.
4. Конечно, это дело будет использовано: ватной пропагандой, пропагандистами 73%, Москвой.
Конечно, оно ещё больше убедит общество и Зеленского, в том, что войну надо заканчивать, а военные и ветераны - опасны для общества.
Именно поэтому ветераны, могли бы быть умнее, а не убивать трёхлетних детей и журналистов (с высокой вероятностью), как вот недавно.
5. Следствие не закончено, и, конечно, надо бороться за то, чтобы оно было проведено под общественным (парламентским) контролем и в серьёзном адвокатском сопровождении, чтобы менты не натягивали лишнего. А такие попытки будут на 101 %.
Антимайдан и ментовская мафия, которая давила Майдан и до сих пор почему-то служит, с великим удовольствием, использует все эти случаи, для работы против Майдана, ветеранов, дискредитации и размытия сообщества.
6. Ветеранов призываю помнить, что наше дело - не изображать из себя палачей и вершителей, а защита государства и народа Украины.
Именно поэтому, нужно быть умнее.
7. Однако, сколько бы ещё в рядах ветеранов не нашлось преступников, ветеранское движение не должно дать себя ни размыть, ни дискредитировать, четко и последовательно проводя разницу, между героизмом на фронте и преступлениями против личности, общества и государства и самостоятельно вынося справедливые оценки подобным случаям.
А не крича: «Не виновны!!! Репрессии!!!», до выяснения всех обстоятельств.
8. Настоящая лажа начнётся даже не сразу после окончания войны (хотя - где оно, кто его видит?), а спустя два-три года.
И ещё очень много ветеранов проявят себя, как преступники.
В том числе, будут ветеранские войны, когда одни ветераны будут убивать других.
Увы, это закономерность, после Второй мировой.
9. Виной тому, не только война: неумение и/или нежелание проводить качественную реабилитацию овевавших.
Ещё будет много убийств и самоубийств.
10. Ветеранскому движению придётся предпринять системные усилия и для предупреждения этого, и для сохранения доброго имени и влияния.
З.Ы. Я лично, как ЛОМ, буду настаивать на парламентском контроле следствия.
Ідіотська сентенція.
ТОМУ ЩО.
ветерани Ато і волонтери не політсила.
це скоріше "броунівський різнонапрямлений рух" ,або АНАРХІЗМ.
Нуль системної загрози Демократичній Владі(будь-якій).тому використовоуваний різними політсилами,хоч і з різним успіхом..
на цьому "погоріли" і Порошенко,і Тимошенко...