 Следствию по делу Шеремета оказывалась "системное сопротивление". Тот, кто это делал, возможно, станет фигурантом расследования, - глава Нацполиции Клименко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета в четверг в Киеве.

Он отметил, что следствие продолжалось по "латентному преступлению", после которого прошло уже три с половиной года, что усложняло его раскрытие.

Также он поблагодарил журналистов, которые передали следствию репортажи, "отснятые в рамках журналистских расследований".

"На протяжении следствия на определенных этапах оказалось системное сопротивление. У нас есть понимание, кто это делал. Не исключаю, что в будущем некоторые из этих лиц будут фигурантами расследования", - сказал Клименко.

"Мы действительно не смогли рассказать вам больше, чем вы услышали. В наших матералах информации слишком много. Но учитывая общественный резонанс и то, что это резонансное преступление находится на контроле руководства государства, народа Украины, по согласованию со следователями мы смогли обнародовать данную информацию", - резюмировал Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В деле об убийстве Шеремета подозревают 5 человек: волонтера Юлию Кузьменко, ветерана Инну Грищенко (Пума), ее мужа, сержанта ССО Антоненко и Яну Дугарь

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".