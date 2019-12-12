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 Следствию по делу Шеремета оказывалась "системное сопротивление". Тот, кто это делал, возможно, станет фигурантом расследования, - глава Нацполиции Клименко

Следствию по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета оказывалось системное сопротивление, те, кто это делал, будут привлечены к ответственности,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета в четверг в Киеве.

Он отметил, что следствие продолжалось по "латентному преступлению", после которого прошло уже три с половиной года, что усложняло его раскрытие. 

Также он поблагодарил журналистов, которые передали следствию репортажи, "отснятые в рамках журналистских расследований". 

"На протяжении следствия на определенных этапах оказалось системное сопротивление. У нас есть понимание, кто это делал. Не исключаю, что в будущем некоторые из этих лиц будут фигурантами расследования", - сказал Клименко.

"Мы действительно не смогли рассказать вам больше, чем вы услышали. В наших матералах информации слишком много. Но учитывая общественный резонанс и то, что это резонансное преступление находится на контроле руководства государства, народа Украины, по согласованию со следователями мы смогли обнародовать данную информацию", - резюмировал Клименко. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В деле об убийстве Шеремета подозревают 5 человек: волонтера Юлию Кузьменко, ветерана Инну Грищенко (Пума), ее мужа, сержанта ССО Антоненко и Яну Дугарь

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165096
 
 
 Топ комментарии
 
Чем больше слов от мусаров, тем меньше им веры.
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"Но учитывая общественный резонанс..." (c)

Это у кого и что так резонировало последнее время, что нужно было показать новый сериал?
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Это все понятно...чего клован пустил в Киев журналюг с канала звезда...а эти твари посещали окупирываемый Крым!!!
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После «тех.работ» на ЦН Вы пропали из «друзей»🙁
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Я змінився, в кращу сторону. Донбас міняє всетаки....
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дык, никто и не отрицает - что "узеленские" требовали примазать к убийству шеремета - волонтеров... чтобы отмазать от причастности к убийству КАТИ Гандзюк свои спонсоров
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Эпическую фигню несете !
Поддерживаете идею этих волонтнров **.....ть градом по Киеву
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похоже, тебе давно "градом" с г+г вынесло мозги..))

После опубликования данных о причастности к убийству Гандзюк серьезных донаторов партии Зеленского (Олег Семенов), у Зеленского срочно решили возглавить процесс расследования. Корниенко заявил о создании новой комиссии в Раде по расследованию этого дела. А кто будет расследовать процесс финансирования партии президента фиктивными лицами и фирмами? Неужели "свой на 100%" Рябошапка ?
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Знаєш, я тобі одне скажу, був я за саакашвілі, і проти Пороха, але мене моя дружина попросила проголувати за нього , і я не пожалів на даний час. Так що зєля чмо, і ЗСУ всі проти нього.
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За того, кто похерил расследование убийств на Майдане. Узколобый как все *******.
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Знаєш, будь простіше, Пороха звинувачуй по ділу. А своє ля ля залиш для дурачків.
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Заканчивается эпоха волонтерского беспредела. Как сказала одна из убийц, отсчет пошел с 2014 года, что было до никого не интересует, Теперь этот отсчет заканчивается.
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Чем больше слов от мусаров, тем меньше им веры.
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"Но учитывая общественный резонанс..." (c)

Это у кого и что так резонировало последнее время, что нужно было показать новый сериал?
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Почетным званием Волонтер пользуются всякие ублюдины.
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есть и более почётные звания в этом ряду
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ватник и вышиватник совсем не почетны
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куда более почетны "зебило-ватник"))
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Очень показательно, как избиратели Порошенка называют, подавляющее большинство украинцев голосовавших за Зеленского.
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Большинство дегенератов,к украинцам не имеющих отношения,стадо дегенератов-за зеленского.
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звание Президент Украины тоже как бы не в самом низу рейтинга почётности
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Не вижу логики И СВЯЗИ в твоем комменте.Тебе не по душе волонтеры?
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Так ты же лишен логики !

Как ты можешь её искать ?

Ну ладно, снизойду и объясню на твоём уровне:

.1. Ты написал, что почётным званием Волонтёр пользуются всякие ублюдки.

2. Я ответил, что есть и другие почётные звания, которыми пользуются ублюдки. Именно почётные, а не презираемые. Президент Украины - почётное звание ? Почётное.

А теперь ты объясни, какую связь ты нашел между моими словами про то, что и некоторыми другими почётными званиями тоже иногда пользуются ублюдки

и твоим выводом, что мне не по душе волонтеры ?
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С парашенко и Сабаковым вместе
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🐷???
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Когда они готовили этот брифинг , то понимали реально что сейчас будет вокруг этого . Я думаю что сейчас соберут реальных волонтёров, АТОшников и всех авторитетных людей из народа и предоставят им все доказательства , что бы не было вопросов к им самим. Или это сделают сами перечисленные мной. Просто не понятно будет , если это окажется правдой, что мы с этой правдой будем делать ?
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нічого такого. Злочинці будуть покарані на підстав доказів.
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Тут як не крути,а поліція провела титанічну роботу і зробила подарунок для обвинувачення.
У суді не треба буде дуже напружуватись,доказів залізних більш чим достатньо.
Це не матіосова лабуда по торнадівцям,де одні дебільні фальсифікації
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Та ладно, це фігня, а не докази! У справі Савченко докази були більш вагомі - відео, зброя з ОРДЛО... І що?
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Спитай у пеці,плокулола і тепловізора,що це було?!!!
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Это все понятно...чего клован пустил в Киев журналюг с канала звезда...а эти твари посещали окупирываемый Крым!!!
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а шо ж им в Крым не съездить, когда они - ТВ канал МО РФ. они сотрудники министерства обороны мордора! надо быть на всю голову ъбанутым, чтобы их пригласить в Украину.
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а чем закончилось дело с Савченко и Рубаном....?
Тогда тоже много шума мусорского было....

Следствию по делу Шеремета оказывалась "системное сопротивление". Тот, кто это делал, возможно, станет фигурантом расследования, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 1158
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Тогда дело шили Пеца и Юга,а ихняя тупость поразительна
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Ну зе це дійсно тварь, разом зі своїми гєнєралами. Вибачтте хто мене ще знає, але я став на сторону Порошенка. Ненавиджу зради просто
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и шо опять-"Признание царица доказательств"?
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Мусора вміють тільки коньяк жрать і баб трахать, а не ділом займатись, ще він там щось меле про "латентний злочин", "системний спротив" - нема такого коньяку, дядя.
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можно узнать кого бы ты позвал если бы у тебя, не дай бог, хату обнесли или ещё, повторюсь не дай бог, что то криминальное по отношению к тебе случилось ?
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так а ему , как и его коллегам поставлена задача дискредитировать , попросту обосрать итоги расследования ...вот оно и тужится
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Если кто обнесет твою, не дай Бог, вот тогда и посмотришь как тебе они помогут.
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Какой-то набор слов/фраз.......
Даже сформулировать по-человечески не может.........☹️
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Следствию по делу Шеремета оказывалась "системное сопротивление". Тот, кто это делал, возможно, станет фигурантом расследования, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 8657 ingrid
Какой-то набор слов/фраз.......
Даже сформулировать по-человечески не может....

Бере приклад з поточного харанта... Следствию по делу Шеремета оказывалась "системное сопротивление". Тот, кто это делал, возможно, станет фигурантом расследования, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 1552
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Морда,не облагороженная интеллектом. Из породы-"чего изволите"? Кто-то..где-то..как-то..потом расскажем... Десятилетиями одно и то же. Лишь бы жопы в тепле сохранить.
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Рад оказаться не правым, но ниточка однозначно приведет к верхушке соевой банды.
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Вата, вата...

...кгбпортнов го е казал вече!
Всички патриоти ще бъдат наказвани...
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Может при Президенте Зеленском раскроются убийства журналиста Гонгадзе и Чорновола?
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канэшна! все раскроют - и убийство Кеннеди тоже раскроют.
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Так и так все знают кто Кеннеди убил и кто заказчик .
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Про этих не знаю, а вот Кеннеди - 100%
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Жизневского убили в центре Киева при тысячах свидетелей. Может тоже раскроют.
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«Вопрос реинтеграции, это вопрос в первую очередь безопасности. Я вас хочу заверить, что военный и военный россиянин, которые против нас воевали и продолжают воевать и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро. Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции. И найти общий язык военным россиянам и военным украинцам, даже если они были врагами, лучше. Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются (не будем вдаваться в детали). Берем общую картинку, праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно и нет (кроме специальных служб) государственной политики относительно реинтеграции именно этих ветеранов (а иногда не всегда ветеранов, а иногда не всегда людей, которые беспокоятся о безопасности государства), к государственной политике и реинтеграции к инициативам»
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Все радикальные организации работают на спецслужбы . Это те же оперативники .Одиночек сложнее вычислить .
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нет,это не зэбил,это именно предатель
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Зелени кхмери в Украйна лъсват!

Работят за путлеристите.

Всичките ясно.
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Кто то будет рвать когти скоро. По конфетам и шоколаду можно будет отследить.
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Я властям никогда не верил ни при проФФЕсоре ни при ПЕТЕ ни при ЗЕЛЕ! так что 100% даю что и здесь власти кучу вранья наложили! как говорится будем посмотреть!! В таких делах главное это повод, а пока что повода убивать Шеремета всем эти подозреваемым я лично не вижу! Ну разве что типа киллеры работали по заказу, а заказчика авакян наверно не покажет потому что с заказчиком такая проблема что главное не выйти на себя!!
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стесняюсь спросить: а шо пэтя - суперпатриот делал два года после случившегося?
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Антін Мухарський
1 год ·

ШОУ!! ШОУ!!ШОУ!!!
Ця курва все пертворює на ШОУ!!!
Тіки замість Юзіка і Жєні - Аваков та полковники МВС з обов'язковим монологом Зеленського в кінці!!
Ця пресконференція - Шоу: структурована спланована, та цинічна акція з дискредитації усього волонтерського руху та вереранів АТО, шита білими ниткам! Шиють обвинувачнння за телефонними інтонаціями та фразами вирваними з контексту бесід (як ****** бульварна преса), даючи перед усім 'простому народу каторий устал от войни' сигнал мочити 'сраних поцрєотов'...
Інформ війна в найцинічнішому її вимірі, в той час як по Майдану гуляють журналісти каналу "Звєзда"!!! П...дець!!! Тварі...

Наталія Михайленко Ви це бачили?.......

Следствию по делу Шеремета оказывалась "системное сопротивление". Тот, кто это делал, возможно, станет фигурантом расследования, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 4432

Антін Мухарський Наталія Михайленко бачив((
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Мухарський! Шоу це твоі відносини з бувшою! На людях дітей ділете!Ото справді п...ць!
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Подведем итоги . У рюкзакяновских полицаев нет ни одного доказательства.
Мусор не человек. (С)
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Всё верно, по формуле: R(сопротивление)= U/I, где U- напряжение Порошенко от публикации причастных лиц по это делу, I- сила тока, которым бы долбануло Порошенко после их публикации.
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Я так понял у наших мусоров ничего не изменилось, они как работали на ФСБ так и работают, сейчас стали только осторожней. Как и это дело похоже на полный фарс. К тому же бы лучше разобрались откуда появляются различные материалы расследований в сети и у таких как Портнов. Он уже даже видео допросов кто-то сливает. Уровень доверия к нашей правоохранительной системе с минусовым значением.
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Не вірю поліції на чолі з Аваковим. Все це гра...вони знали давно хто вбивці тільки зараз оголосили. Аваков хоче стати прем'єром.
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До того как шеремета мочканули, мало кто знал кто это такой, особенно 73%. Просто забили хрен на это дело.
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