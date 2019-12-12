 Следствию по делу Шеремета оказывалась "системное сопротивление". Тот, кто это делал, возможно, станет фигурантом расследования, - глава Нацполиции Клименко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета в четверг в Киеве.
Он отметил, что следствие продолжалось по "латентному преступлению", после которого прошло уже три с половиной года, что усложняло его раскрытие.
Также он поблагодарил журналистов, которые передали следствию репортажи, "отснятые в рамках журналистских расследований".
"На протяжении следствия на определенных этапах оказалось системное сопротивление. У нас есть понимание, кто это делал. Не исключаю, что в будущем некоторые из этих лиц будут фигурантами расследования", - сказал Клименко.
"Мы действительно не смогли рассказать вам больше, чем вы услышали. В наших матералах информации слишком много. Но учитывая общественный резонанс и то, что это резонансное преступление находится на контроле руководства государства, народа Украины, по согласованию со следователями мы смогли обнародовать данную информацию", - резюмировал Клименко.
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Вы где пропадали?!........
После «тех.работ» на ЦН Вы пропали из «друзей»🙁
Поддерживаете идею этих волонтнров **.....ть градом по Киеву
После опубликования данных о причастности к убийству Гандзюк серьезных донаторов партии Зеленского (Олег Семенов), у Зеленского срочно решили возглавить процесс расследования. Корниенко заявил о создании новой комиссии в Раде по расследованию этого дела. А кто будет расследовать процесс финансирования партии президента фиктивными лицами и фирмами? Неужели "свой на 100%" Рябошапка ?
Это у кого и что так резонировало последнее время, что нужно было показать новый сериал?
Как ты можешь её искать ?
Ну ладно, снизойду и объясню на твоём уровне:
.1. Ты написал, что почётным званием Волонтёр пользуются всякие ублюдки.
2. Я ответил, что есть и другие почётные звания, которыми пользуются ублюдки. Именно почётные, а не презираемые. Президент Украины - почётное звание ? Почётное.
А теперь ты объясни, какую связь ты нашел между моими словами про то, что и некоторыми другими почётными званиями тоже иногда пользуются ублюдки
и твоим выводом, что мне не по душе волонтеры ?
У суді не треба буде дуже напружуватись,доказів залізних більш чим достатньо.
Це не матіосова лабуда по торнадівцям,де одні дебільні фальсифікації
Тогда тоже много шума мусорского было....
Даже сформулировать по-человечески не может.........☹️
Какой-то набор слов/фраз.......
Даже сформулировать по-человечески не может....
Бере приклад з поточного харанта...
...кгбпортнов го е казал вече!
Всички патриоти ще бъдат наказвани...
Работят за путлеристите.
Всичките ясно.
Антін Мухарський
1 год ·
ШОУ!! ШОУ!!ШОУ!!!
Ця курва все пертворює на ШОУ!!!
Тіки замість Юзіка і Жєні - Аваков та полковники МВС з обов'язковим монологом Зеленського в кінці!!
Ця пресконференція - Шоу: структурована спланована, та цинічна акція з дискредитації усього волонтерського руху та вереранів АТО, шита білими ниткам! Шиють обвинувачнння за телефонними інтонаціями та фразами вирваними з контексту бесід (як ****** бульварна преса), даючи перед усім 'простому народу каторий устал от войни' сигнал мочити 'сраних поцрєотов'...
Інформ війна в найцинічнішому її вимірі, в той час як по Майдану гуляють журналісти каналу "Звєзда"!!! П...дець!!! Тварі...
Наталія Михайленко Ви це бачили?.......
Антін Мухарський Наталія Михайленко бачив((
Мусор не человек. (С)