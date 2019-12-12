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 "Подверсия" убийства Шеремета связана с его изобличением режима Путина, - Аваков

У следствия есть дополнительные версии мотива убийства журналиста Павла Шеремета. Одна из них – его деятельность по изобличению действующего режима РФ.

Об этом заявил на брифинге министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У этой версии есть несколько подверсий, как сказал начальник следствия. Например, Шеремет писал книгу вместе с Немцовым (оппозиционный российский политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. – Ред.), Шеремет издавал несколько материалов, которые изобличали соответствующий нынешней режим в соседней державе. Поэтому это тоже может быть версией, и это тоже рассматривается", - сказал Аваков.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о "российском следе" в этом преступлении.

Читайте также: Детский врач Кузьменко обсуждала с другими подозреваемыми в причастности к убийству Шеремета возможность устранения Маруси Звиробий, - замглавы Нацполиция

Заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль указал, что были названы основные версии, но есть еще ряд подверсий, над которыми следствие сейчас работает. "На данном этапе продолжаются активные следствия действия. Если будет дополнительная информация, мы обязательно о ней сообщим", - отметил он.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

12 декабря по подозрению в убийстве Шеремета были задержаны 3 человека: детский врач и волонтер Юлия Кузьменко, сержант ССО, музыкант Андрей Антоненко и участница АТО, ныне – военнослужащая по контракту Яна Дугарь.

Также на Цензор.НЕТ: "Вероятные убийцы задержаны. Есть еще один вопрос, кто заказчик?", - Зеленский о деле Шеремета

По версии следствия, вместе с ними убийство готовили супруги ветераны Владислав и Ирина (Пума) Грищенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3165095
 
   
 Топ комментарии
 
По этой версии волонтёры и АТОшники помогли Путину? "Подверсия" убийства Шеремета связана с его изобличением режима Путина, - Аваков - Цензор.НЕТ 6285
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Ааааа! Так ось у чому справа! Волонтери і добробати вбили Шеремета по замовленню Кремля! Вони всі агенти московії! А військовики РФ, що знаходяться на окупованих територіях - то миротворці! Краще б я глузд втратив!
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Сабаков всем известно что ты бандит из солцевской групировки, не корчи из путиноненавистника клоун,парашенко 2 чесслово
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Rem Mer. Х**ло - заказчик, "тамбовский" Кумарин - организатор убийства Старовойтовой.

"Подверсия" убийства Шеремета связана с его изобличением режима Путина, - Аваков - Цензор.НЕТ 1380
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Версія - підверсія?
Якої мовою воно говорить? "Подверсия" убийства Шеремета связана с его изобличением режима Путина, - Аваков - Цензор.НЕТ 7742
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а ты не слышал монолог? Азировским языком он общается
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в основном хрень, которая больше наводит на мысли о заказном деле. Только про Марусю что-то подозрительное, но к Шеремету вообще не имеет никакого отношения.
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)) мир таки виртуален. программа-подпрограмма,....
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kurwa, ізоблічітєль. Та він, шеремет, був таким же патентованим совком, як і блаЗЄнський.
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Есть «подверсия», НО пальцем уже указали КТО......🙁
Кстати эта «подверсия» - вероятна=>Шеремета был журналистом........
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"Подверсия" убийства Шеремета связана с его изобличением режима Путина, - Аваков
а,как же методичка полученная зелею от путлера у парыжи?)
пристегнуть порошенка ,парубия и турчинова не получается?)
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Та да. Скоро мы узнаем, что ,,воинствующее меньшинство" виновато в войне и аннексии Крыма.
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ерунда , у КГБ другие методы , взрывать самоделкой не их профиль "Подверсия" убийства Шеремета связана с его изобличением режима Путина, - Аваков - Цензор.НЕТ 9301
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Так підривати будь-кого при наявності спеціаліста по серцево-судинним захворюванням - то вже ідіотизм в стилі зливного бачка чи вечірнього мудозвона...
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Ну да, а посылать чуваков изучать английские шпили - это прям верх интеллекта
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Ааааа! Так ось у чому справа! Волонтери і добробати вбили Шеремета по замовленню Кремля! Вони всі агенти московії! А військовики РФ, що знаходяться на окупованих територіях - то миротворці! Краще б я глузд втратив!
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БАНДАТА на Зелените кхмери работи за путлеристите.
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Зелените кхмери?"Підверсія" убивства Шеремета пов'язана з його викриттям режиму Путіна, - Аваков - Цензор.НЕТ 6888 много ми харесва изразяването).
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По этой версии волонтёры и АТОшники помогли Путину?
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Это не секрет, что волонтёры и добровольцы, очень любят путина. А зеля с шефиром и сивохом с первых дней боролись с кацапскои́ навалои́.
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Свои же и завалили. Если бы Путен не существовал, укрвласть его бы придумала.
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Нет там путина. К большому сожалению.
И в этом трагедия!
Был бы путин, было бы все по-другому.
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то есть волонтеры и люди с передовой убили за изобличениен куйла? Л = логика...
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Та усе логічно, українські патріоти вбили того, хто боровся проти Х/йла, зараз нам про це повідомив самий порядний хач у світі. Безперечно, я вірю кожному слову.
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...это не под, это главная версия должна была бы быть давно уже и дяде васе сантехнику нашему ясно это как белый день....искали б посредника по тихому. а не шоу устраивапи вселенского масштаба с кучей вопросов к нему...какая цель всего этого?..уровень ненависти к добробатовцам и волонтерам до небес поднять, чтобы "доплавить" их кто еще жив, легче стало? ...только вряд ли получится так просто....
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"Подверсия" убийства Шеремета связана с его изобличением режима Путина, - Аваков - Цензор.НЕТ 3103

Nuss Pavlo
Громкий, с ярко выраженными элементами шоу с участием политического руководства страны во главе с Зеленским брифинг по «раскрытию» дела убийства Павла Шеремета, как мне кажется, кроме прочего сознательно направлен на дискредитацию ветеранского и волонтерского движения, на деморализацию военнослужащих и, не исключено, является анонсом массовых проверок, арестов участников войны с российским агрессором.
Пока я вижу именно так.
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Боже, какая ***** - кому ТОТ Шеремет сдался? кто его знал до того как его мочканули? и чем его "обличения Пу" отличаются от каждого второго коммента в ФБ про Путю?
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пусть меня простит публика, но в наборе убийц: медсестра, педиатр и музыкант явно не хватает клована
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Тут треба не сміятись, а братись за зброю.
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Честно не верю этому прохиндею так как и Сашу Билого убили и других а еще ключевая фраза Шеремет обличал режим Путина а Атошники за єто его убили на голову просто не налазит фальш лож ссут людям в глаза
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Похоже, что нынешнее руководство Украины полностью перешло на российские рельсы полного абсурда! Война - это мир, против - это за, и так далее! Полное ку-ку!!! И, главное, что не осознают и не замечают этого! Продолжение следует? "Совершенству" нет предела?
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Чем дольше будем терпеть эту ЗЕ-оккупацию, тем большей крови будет стоить её свержение.
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